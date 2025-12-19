Gruparea Stat Islamic, prima reacţie după uciderea a trei americani în Palmira
Digi24.ro, 19 decembrie 2025 09:20
Gruparea Statul Islamic a transmis că uciderea personalului Pentagonului american în oraşul antic Palmira din Siria a fost o „lovitură” pentru forţele americane şi facţiunile armate siriene care se opun acesteia, într-un prim comentariu public cu privire la incident, transmite Reuters.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami # Digi24.ro
Statele Unite au găzduit în această săptămână o reuniune pregătitoare a G20 la Washington - înaintea summitului liderilor, programat pentru 14-15 decembrie 2026, la Trump National Doral Miami, un complex turistic aflat în proprietatea lui Trump şi care se află în Florida.
Acum 15 minute
09:30
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027 # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat pe 18 decembrie o lege privind cheltuielile de apărare în valoare de 900 de miliarde de dolari, aprobând un pachet cuprinzător care include 800 de milioane de dolari în asistență militară pentru Ucraina, anunță Kyiv Independent.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
„Dubla strategie” a Congresului american prin care presiunea asupra Moscovei se intensifică. „Confiscați navele” # Digi24.ro
Legislatorii americani intensifică presiunea economică asupra Moscovei, dezvăluind o strategie dublă menită să sufoce veniturile Rusiei pentru războiul din Ucraina.
09:10
Volodimir Zelenski, recunoscător pentru decizia UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Ne întărește reziliența” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski s-a declarat recunoscător pentru decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Liderul de la Kiev consideră sprijinul drept „semnificativ” și care „întărește cu adevărat reziliența”.
Acum 2 ore
08:40
Raiffeisen Bank, obligată de Rusia să plătească 400 de milioane de dolari pentru pierderile cauzate de sancțiunile europene # Digi24.ro
Cea mai mare bancă occidentală care încă operează în Rusia a fost obligată joi să plătească aproape 400 de milioane de dolari despăgubiri pentru pierderile suferite de compania rusă Rasperia din cauza sancțiunilor europene.
08:40
Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins în Murfatlar. El este condamnat pentru tâlhărie calificată # Digi24.ro
A fost prins deținutul de 24 de ani care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. Tânărul, condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată, se prezentase la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. De acolo, a reușit să escaladeze gardul și să fugă pe un câmp din apropiere.
08:30
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i încurajăm, că nu avem alternative” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că şase luni de zile reprezintă prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: „Da, păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”.
08:30
Încă două ambarcațiuni, suspectate de trafic de droguri, au fost atacate de către armata SUA în Oceanul Pacific : 5 morți # Digi24.ro
Armata SUA a efectuat, joi, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane, potrivit Comandamentului Sud al SUA, transmite NBC News. Cel puţin 104 persoane au fost ucise până acum în atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, iar atacul de joi este al treilea din această săptămână.
08:20
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian. „Partenerii noștri au fost avertizați” # Digi24.ro
Turcia a avertizat Rusia și Ucraina să dea dovadă de mai multă prudență în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră, după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian turc.
07:50
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are absolut niciun rol, este spectator # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor după dezvăluirile din documentarul Recorder, a afirmat, vineri dimineaţă, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”, fiind „spectator”.
Acum 4 ore
07:30
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.
07:10
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport # Digi24.ro
Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificială a provocat eliberarea în atmosferă, în 2025, a unei cantități de dioxid de carbon echivalente cu cea emisă de întreg orașul New York. Impactul global asupra mediului al acestei tehnologii în rapidă răspândire a fost estimat într-un studiu publicat miercuri, care a constatat, de asemenea, că actualul consum de apă legat de AI depășește întreaga cerere globală de apă îmbuteliată, anunță The Guardian.
07:10
Ce răspuns au dat experți ISW la întrebarea: „Când vor cuceri soldații lui Putin întreaga regiune Donețk?” # Digi24.ro
Specialiști ai Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au explicat într-un interviu pentru RBC Ukraine ce poate obține Rusia în mod realist pe frontul din Ucraina până la finalul anului. Aceștia au vorbit despre noile tactici folosite de soldații ruși pe câmpul de luptă și precizează că în acest ritm aceștia nu ar putea cuceri întreaga regiune Donețk înainte de 2027 sau 2028.
07:10
Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor # Digi24.ro
Anul viitor va fi, probabil, al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale vor depăşi cu mai bine de 1,4 grade Celsius valorile din perioada preindustrială, a declarat serviciul de meteorologie din Marea Britanie, Met Office, citat joi de DPA/PA Media. Această valoare este inferioară celei de 1,55 grade Celsius consemnată în cel mai cald an înregistrat vreodată, 2024, însă 2026 s-ar număra printre cei mai călduroşi patru ani din istoria înregistrărilor meteorologice şi ar putea fi al patrulea an consecutiv în care se depăşeşte pragul de 1,4 grade Celsius.
07:10
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă” # Digi24.ro
Reorientarea Moscovei către Beijing în timpul războiului a contribuit la menținerea economiei Rusiei pe linia de plutire sub povara sancțiunilor occidentale ample, dar cu un cost. Ceea ce pare astăzi o gură de oxigen ar putea bloca Moscova într-un rol pe termen lung de partener economic minor al Beijingului, potrivit unui raport al Atlantic Council, citat de Business Insider.
07:10
Ce este „Proiectul Manhattan al Chinei”, programul secret cu care Xi Jinping vrea să rescrie cursa globală pentru microcipurile AI # Digi24.ro
Într-un laborator secret din Shenzhen, cercetătorii chinezi au construit ceea ce Washingtonul a încercat de mult timp să prevină: prototipul unei mașinării capabile să producă microcipurile de ultimă generație esențiale pentru inteligența artificială, telefoanele moderne și armele care le-au permis țărilor occidentale să își păstreze dominația militară.
07:10
Cometa interstelară 3I/ATLAS trece astăzi cel mai aproape de Pământ. Este printre cele mai ciudate obiecte spațiale văzute până acum # Digi24.ro
Cometa interstelară 3I/ATLAS ajunge astăzi la cea mai apropiată distanță de Pământ. Este ultima și cea mai bună oportunitate pentru observatoarele terestre și vânătorii de comete de a fotografia și studia obiectul cosmic, care va ieși apoi din sistemul nostru solar.
07:10
Ce cred americanii cu privire la sănătatea lor mintală. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Conform unui sondaj Gallup publicat joi, un procent record de americani își evaluează sănătatea mintală ca fiind „bună” sau „excelentă”. Totuși, există și persoane care văd o scădere a acestui atribut la nivelul națiunii, dar veștile nu sunt deloc rele nici pentru aceștia, deoarece recunoașterea dificultăților este „un semn bun”, spun experții.
07:10
„Trăim într-o lume care nu a existat niciodată până acum”. Ce arată un raport despre viitorul lumii, supervizat de JPMorgan # Digi24.ro
Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă, avertizează un raport supervizat de fostul premier britanic Tony Blair şi de şeful băncii americane JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Rivalitatea dintre China şi SUA declanşează o nouă eră, fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate, energie, tehnologie şi comerţ, competiție din care Europa ar putea fi exclusă.
Acum 12 ore
00:50
Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov. Un bărbat a suferit arsuri pe faţă şi pe membre # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, joi seară, într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din municipiul Braşov, pompierii intervenind cu mai multe autospecial pentru stingerea flăcărilor. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri pe faţă şi pe membre.
00:30
Mircea Coşea, profesor universitar şi analist economic, a decedat joi, la vârsta de 83 de ani.
00:20
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Echipa din Bănie, învinsă de AEK Atena # Digi24.ro
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, după ce a fost învinsă cu scorul de 3-2 (0-1) de AEK Atena, joi seara, pe AEK Arena din Atena, în ultima etapă.
00:10
Viktor Orban amenință că retrage rezervele ungare din Belgia, dacă UE folosește activele înghețate ale Rusiei pentru Ucraina # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, l-a însărcinat pe ministrul său de Finanțe și guvernator al Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor valutare ale Ungariei deținute în Belgia, relatează agenția Bloomberg, preluată de brusselstimes.com.
00:00
Conducerea PNL a decis că Ciprian Ciucu se va ocupa de coordonarea PNL la nivelul Bucureștiului, în locul lui Hubert Thuma. Decizia i-a aparținut lui Ilie Bolojan, iar edilul Capitalei urmează să facă o analiză a tuturor filialelor pentru a vedea dacă au performat sau nu. Filiala PNL București va fi condusă în continuare de Sebastian Burduja.
18 decembrie 2025
23:40
Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid # Digi24.ro
Guvernul danez a acuzat joi Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice considerate „distructive și perturbatoare”, după ce serviciile de informații militare au concluzionat că acestea au fost comise de grupuri cu legături directe cu statul rus.
23:20
Ce salariu încasează Radu Miruță ca parlamentar şi ministru. Cazarea este plătită de Parlament: „Aşa e legea” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la Ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar şi de ministru. Ministrul a precizat și că Parlamentul îi plăteşte cazarea.
23:20
Uniunea Europeană a sancţionat, joi, alte 41 de nave despre care afirmă că fac parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, care ajută Moscova să evite sancţiunile comunitare impuse exporturilor sale de petrol, informează EFE, potrivit Agerpres.
23:10
Membrii democraţi ai Congresului SUA au publicat joi noi imagini legate de Jeffrey Epstein, cu o zi înainte de termenul limită la care administraţia preşedintelui Donald Trump trebuie să publice documentele aflate în posesia sa despre infractorul sexual condamnat şi mort în închisoare.
23:00
Profesorii din şcolile gimnaziale şi liceele din Anglia vor beneficia de un program de instruire pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri. Măsura e parte a unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor, informează AFP, potrivit Agerpres.
23:00
Kevin Spacey revine pe ecrane într-un serial de televiziune. Când va fi lansată producția italiană # Digi24.ro
Actorul american Kevin Spacey revine pe ecrane anul acesta într-unul din rolurile principale în serialul de comedie „Minimarket”, realizat de televiziunea italiană.
23:00
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să „se mişte rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, notează AFP.
23:00
Câțiva locuitori din Bruxelles au venit să culeagă cartofii de pe marginea drumului, după ce protestatarii îi aruncaseră din tractoare # Digi24.ro
Manifestația fermierilor care a traversat Bruxellesul joi a dat naștere mai multor scene cel puțin neobișnuite pe bulevardul Louise, în timp ce tractoarele părăseau centrul orașului, relatează bruxellestoday.be.
22:20
Investiție istorică la CERN: finanțare privată de 860 milioane de euro pentru construirea celui mai mare accelerator de particule # Digi24.ro
Pentru prima dată în istoria CERN, donatori din sectorul privat s-au angajat să susţină construirea celui mai mare accelerator de particule din lume cu o sumă de 860 de milioane de euro.
22:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO.
22:00
Trump anunţă că va reclasifica marijuana ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat să iau această decizie” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, relatează AFP, potrivit Agerpres.
21:50
Autobuzele din Constanța revin pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor CT Bus # Digi24.ro
Autobuzele CT Bus vor reveni pe trasee de vineri dimineaţă, după trei zile de proteste ale angajaţilor societăţii prin întreruperea activităţii, programul de transport desfăşurându-se normal, au anunţat joi seară reprezentanţii companiei de transport public din municipiul Constanţa.
21:40
Azerbaidjanul începe livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată. Primul export din ultimele decenii # Digi24.ro
Azerbaidjanul a expediat joi produse petroliere pe calea ferată către Armenia, marcând primul astfel de export în ultimele decenii și un progres tangibil în eforturile de normalizare a relațiilor dintre cele două țări, mult timp în conflict, au declarat oficiali ai statului.
21:30
Radu Miruţă: Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. Și fără PSD sunt şanse pentru o majoritate, dar nu vrem asta # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Prima News că USR va rămâne la guvernare „cu dinţii, cu oricine de gât” și că nu îi este teamă că partidul său va fi exclus. Totodată, deși consideră că şi fără PSD sunt şanse să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern, Miruță spune că nu își dorește acest lucru.
21:30
Anunț de ultimă oră al Poliției după ce rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare # Digi24.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat joi că rapperul american Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, va fi dat în urmărire internaţională.
21:20
Robert Kennedy Jr. anunţă măsuri care interzic accesul tinerilor transgender la tratamente de tranziție de gen în SUA # Digi24.ro
Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat joi măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.
21:10
„Grinch-ul decorurilor festive”, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun. Tânărul e acuzat de furt calificat şi distrugere # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Beclean, a fost reţinut de poliţişti, joi seară, fiind acuzat că, la data de 8 decembrie, a furat şi distrus mai multe decoruri de Crăciun din zona centrală a municipiului Bistriţa.
21:00
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. El executa o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare # Digi24.ro
Un deţinut în vârstă de 24 de ani a evadat, joi seară, de la Penitenciarul Poarta Albă, judeţul Constanţa, după ce s-a prezentat la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, după care a sărit gardul şi s-a îndreptat spre câmp. El fusese condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis.
21:00
O nouă lege a cetățeniei va intra în vigoare în Republica Moldova pe 24 decembrie, complicând procesul de obținere a cetățeniei. Solicitanții vor trebui să promoveze un test de limba română și să cunoască Constituția, să depună documentele personal, iar verificările vor fi mai lungi și mai amănunțite. Autoritățile speră că schimbările, bazate pe practicile UE, vor contribui la combaterea mai eficientă a fraudei și corupției, îmbunătățind în același timp integrarea socială și culturală a noilor cetățeni, relatează NewsMaker.
20:50
Rezerve la Kremlin față de contribuția „pozitivă” a europenilor la planul SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul și-a exprimat joi rezervele față de contribuția pe care liderii europeni ar fi putut-o avea la planul Statelor Unite pentru soluționarea războiului din Ucraina, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, declarând că Moscova așteaptă clarificări de la Washington cu privire la eventualele modificări aduse planului în urma consultărilor cu europenii.
20:50
Administraţia Trump îndeamnă „bărbaţii albi” să reclame discriminările rasiste de la locul de muncă # Digi24.ro
O responsabilă a administraţiei preşedintelui american Donald Trump i-a îndemnat, joi, pe „bărbaţii albi” care consideră că sunt discriminați la locul de muncă să ceară despăgubiri unei agenţii anti-discriminare, care a fost creată în anii '60, la acea vreme pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor afro-americane, relatează AFP.
Acum 24 ore
20:30
Radu Miruţă, după ce a fost propus la Apărare: „Uitaţi-vă la studiile foștilor miniştri şi la ale mele şi faceți o comparaţie” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie. „Cred că am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona,” a precizat ministrul.
20:20
Julian Assange atacă în justiția suedeză acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado # Digi24.ro
Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a depus o plângere în Suedia, contestând acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado, pe motiv că aceasta susține acțiunile președintelui american Donald Trump în Venezuela, decizie pe care Assange o consideră o deturnare a scopului premiului și o încălcare a testamentului lui Alfred Nobel.
19:50
Românii vor ști ce clasă de risc seismic are imobilul pe care urmează să îl cumpere. Măsura adoptată de Guvern # Digi24.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care adoptă mai multe măsuri legate de consolidarea seismică a clădirilor. Principala măsură este cea prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va expune în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în care se încadrează clădirea.
19:50
Un pod ucrainean din apropierea R. Moldova, lovit de drone rusești. Două puncte de trecere a frontierei au fost închise # Digi24.ro
Un pod ucrainean aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova a fost lovit joi de drone rusești cu încărcătură explozivă. Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată.
