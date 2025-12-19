Situație dramatică la un adăpost de cai din Dolj: sute de animale sunt în pericol să moară de foame

21:30

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Prima News că USR va rămâne la guvernare „cu dinţii, cu oricine de gât” și că nu îi este teamă că partidul său va fi exclus. Totodată, deși consideră că şi fără PSD sunt şanse să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern, Miruță spune că nu își dorește acest lucru.