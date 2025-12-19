CryptoEasy lansează un serviciu gratuit de mining: Deținătorii de criptomonede pot câștiga cu ușurință 8.000 de dolari pe zi. (P)

21:20

PSD a votat moțiunea împotriva ministrului USR al Mediului. Ce spune acest gest despre stabilitatea guvernului? Coaliția dă semne de fisură, moțiunile au devenit arme politice, justiția pare tot mai fragilă, iar vocea străzii se face auzită. Cine mai controlează, de fapt, puterea și cât de solidă mai este democrația românească în acest moment? Invitatul […]