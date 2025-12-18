Libertatea marchează 36 de ani, printr-o campanie de brand care reafirmă rolul esențial al presei: „Apărăm libertatea. De 36 de ani, în fiecare zi.”

21:20

La Roma au fost deschise două noi stații de metrou, dintre care una se află chiar sub Colosseum, la aproximativ 30 de metri adâncime. Călătorii vor putea vedea în stații vestigii antice descoperite în timpul lucrărilor de excavare, când arheologii au scos la iveală peste 500.000 de artefacte. Noile stații îmbină infrastructura modernă cu […]