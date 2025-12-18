Arad: Fermierii protestează împotriva acordului de liber schimb UE-Mercosur, care ar permite schimburi de produse cu țările sud-americane: „Ne simțim discriminați” | AUDIO
Europa FM, 18 decembrie 2025 17:20
Aproximativ 50 de fermieri din Arad participă la protestul de la Bruxelles, împotriva acordului de liber schimb UE – Mercosur. Acesta va permite schimburi de produse cu țările sud-americane, precum Brazilia și Argentina. Fermierii reclamă că, în acest fel, în Uniunea Europeană vor ajunge produse despre care nu vom ști cum au fost obținute, spune […]
Acum o oră
17:20
Cristian Tudor Popescu: „În timp ce domnul Nicușor Dan se pregătește pentru simpozionul sau cenaclul de luni, monolitul Savonea lucrează”/ „A fost recuzată doamna Raluca Moroșanu dintr-un complet de judecată pentru că a luat poziție atunci” | AUDIO # Europa FM
Simpozion sau cenaclu? se întreabă retoric scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, făcând referire la consultările pe care președintele Nicușor Dan le-a convocat luni privind problemele din justiție, generate în urma investigației Recorder. Între timp, Lia Savonea rămâne președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a confirmat că mărturiile […]
17:20
Președintele Nicușor Dan, la Consiliul European: „Ucraina este importantă pentru securitatea României, susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar” # Europa FM
Variantele de ajutor financiar pentru Ucraina, pe agenda reuniunii Consiliului European. Liderii Uniunii Europene vor decide cum să finanțeze Ucraina în următorii doi ani. Comisia Europeană a propus utilizarea activelor rusești înghețate în UE. O altă variantă ar fi un împrumut contractat de Uniune și garantat de bugetul comun al blocului. La Bruxelles este prezent […]
17:20
Dominic Fritz: Și Cătălin Predoiu, în calitate de fost ministru al Justiției, și actualul ministru trebuie să ne explice cum au contribuit la problemele din justiție și ce planuri au pentru a repara legile | AUDIO # Europa FM
Cum va vota USR moțiunile simple care îi vizează pe ministrul de Interne Cătălin Predoiu și ministrul Justiției Radu Marinescu? Lămuriri vin de la liderul partidului, Dominic Fritz. Șeful USR nu a dat un răspuns clar, însă susține că liberalii și social-democrații ar trebui să justifice dacă cei doi miniștri mai au legitimitate. Liderul USR, […]
17:20
Coaliția de guvernare funcționează în plan administrativ și legislativ, susține președintelui Nicușor Dan: „Putea să fie mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează” | AUDIO # Europa FM
Coaliția de guvernare funcționează în plan administrativ și legislativ, este reacția președintelui Nicușor Dan, întrebat de jurnaliștii aflați la Bruxelles dacă mai există viitor pentru coaliția de guvernare. Șeful statului admite, totuși, că atacurile politice între partide sunt cam zgomotoase. Președintelui Nicușor Dan: „Această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ-legislativ” „Nu este blocat […]
17:20
17:20
Prahova: Un bărbat ar fi păcălit mai multe persoane că le închiriază cabane de Revelion, în județul Brașov | AUDIO # Europa FM
Înșelăciune cu oferte de Revelion publicate pe internet. Un bărbat din județul Prahova ar fi păcălit mai multe persoane după ce a publicat pe internet anunțuri false de închiriere a unei cabane din Săcele, pentru perioada sărbătorilor de iarnă. În realitate, cabana nu ar fi existat. Polițiștii prahoveni au efectuat astăzi percheziții în comuna Șotrile, […]
17:20
MAE a lansat aplicația „Călătorește informat”. Călătorii pot notifica în timp real dacă se află într-o situație de urgență. Ce alte informații va conține | AUDIO # Europa FM
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial aplicația „Călătorește informat”. Este vorba de o platformă dedicată cetățenilor care călătoresc în străinătate. Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a explicat în ce situații este utilă aplicația: „Este și un instrument foarte eficient de semnalare a unor situații sau evenimente deosebite” „Aceasta reprezintă un instrument de informare […]
17:20
Haos la Bruxelles în timpul Summitului Consiliului European. Mii de fermieri protestează, nemulțumiți de acordul UE–Mercosur # Europa FM
Haos la Bruxelles în timpul Summitului Consiliului European. În timp ce liderii țărilor membre discutau în spatele ușilor închise cu privire la acordul UE–Mercosur, în stradă, mii de fermieri aruncau cu cartofi, pietre și fumigene. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Marșul fermierilor a început în jurul orei 12:30, […]
17:20
Tăiate de pe lista inițială a Guvernului, stadioanele de sute de milioane de euro continuă să se construiască pe semnătura primăriilor | AUDIO # Europa FM
Chiar dacă Guvernul le-a tăiat inițial de pe lista investițiilor, vom avea 15 stadioane noi. Vor fi construite pe semnătura primăriilor. Asta în condițiile în care, de la Revoluție și până astăzi, în România statul a construit, de la zero, doar 3 spitale și 3 corpuri noi ale unor unități existente, cu mult mai puțin […]
Acum 6 ore
13:20
USR îl propune pe actualul ministru al Economiei pentru funcția de ministru al Apărării și pe senatorul Irinel Darău la conducerea Ministerului Economiei. Ce spune președintele Dan | AUDIO # Europa FM
USR propune mutarea lui Radu Miruță de la Economie la Ministerul Apărării și numirea senatorului Irineu Darău la conducerea Ministerului Economiei. Radu Miruță era ministru interimar la MApN după ce președintele Nicușor Dan a semnat la finalul lunii noiembrie decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din funcțiile de vicepremier și ministru al Apărării Naționale. UPDATE […]
13:20
Șefa Parchetului European: Autoritățile relevante din justiție, în loc să verifice dezvăluirile, au început aplicarea unor metode comuniste: intimidare, reducere la tăcere | AUDIO # Europa FM
Parchetul General și Inspecția Judiciară ar fi trebuit să investigheze suspiciunile rezultate în urma documentarului Recorder, consideră Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European a spus într-un interviu pentru Friendly Fire, podcastul realizat de Vlad Petreanu și Moise Guran că a fost șocată de reacția autorităților române. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi: „Mă așteptam Parchetul […]
13:20
Gripa se răspândeşte în această iarnă în Europa mai devreme decât în mod obişnuit, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Este vorba de o nouă tulpină care a determinat creșterea numărului de cazuri. Acest fapt a dus la o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare din unele ţări. Această tulpină nouă nu ar provoca forme mai […]
13:20
Constanța: Prime de Crăciun care depășesc 4.000 de lei brut la unele companii de stat. În ciuda austerității, directorii spun că au găsit soluții | AUDIO # Europa FM
Angajații companiilor naționale din Constanța se vor bucura și în acest an de prime de Crăciun. Directorii susțin că, deși este perioadă de austeritate bugetară, au reușit să găsească resurse pentru a-i premia pe salariați. Mai ales că aceste bonificații sunt trecute în contractul colectiv de muncă. Deși pentru Administrația Canalelor Navigabile 2025 a fost […]
13:20
Mai multă carne de porc românească în magazinele de retail și măcelării, anunță ministrul Agriculturii, după vizita la un abator | AUDIO # Europa FM
Mai multă carne de porc produsă în România ajunge în magazine și supermarketuri, anunță ministrul Agriculturii. Creșterea producției a reușit să mai echilibreze din diferența uriașă de export-import pentru că țara noastră încă este dependentă de carnea produsă în alte țări: în proporție de 80%. Urmează ca ministerul să sprijine mai mult fermele autohtone pentru […]
13:20
13:20
Libertatea marchează 36 de ani, printr-o campanie de brand care reafirmă rolul esențial al presei: „Apărăm libertatea. De 36 de ani, în fiecare zi.” # Europa FM
13:20
13:20
Pace sau mai mult război în 2026? Emisarii americani sunt așteptați la Moscova pentru a prezenta propunerile de pace agreate de Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina. Până acum Rusia nu a dat semnale că ar accepta această înțelegere. Dimpotrivă, Moscova desfășoară trupe pe flancul de est al NATO. Cancelarul german, Friedrich Merz a avertizat […]
13:20
Percheziții într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false. Printre membrii grupului infracțional se află avocați și funcționari din Sectorul 6 | AUDIO # Europa FM
Peste 35 de percheziții domiciliare au făcut azi procurorii la persoane suspectate că făceau parte dintr-o rețea care facilita obținerea cetățeniei române cu acte false. Beneficiari erau cetățeni ruși. Printre membrii grupului infracțional se află avocați și angajați ai Serviciului Stării Civile din Sectorul 6 al Capitalei. Grupul infracțional s-a constituit în 2022 și era […]
13:20
Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliștii cer președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul dintre organizațiile sindicale și Guvern privind majorarea salariului minim pe economie | AUDIO # Europa FM
Este protest în fața Palatului Cotroceni. Patru confederații sindicale îi cer președintelui să medieze conflictul dintre sindicaliști și Guvern pe tema salariului minim, deși Guvernul a anunțat aseară că va mări salariul minim de la 1 iulie anul viitor, după ce coaliția a ajuns la un compromis. Potrivit Guvernului, majorarea va fi de 275 de […]
Acum 12 ore
09:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost exclusă din completul de judecată al unui dosar DIICOT, după ce a vorbit despre problemele din justiție într-un interviu acordat Recorder | AUDIO # Europa FM
La câteva zile după ce a spus public că mărturiile colegilor din documentarul Recorder sunt adevărate și a vorbit apoi într-un interviu despre abuzurile din justiție, judecătoarea Raluca Moroșanu s-a confruntat cu prima recuzare admisă în 26 de ani de carieră. Practic, nu se va mai ocupa de un dosar DIICOT care îi fusese repartizat. […]
09:20
Proteste față de neregulile grave din justiție au avut loc aseară în București și Cluj. Oamenii au transmis mesaje precum: „Să vă fie frică, ţara se ridică” și „Bolojan, te sună România” | VIDEO # Europa FM
A șasea zi de proteste în București față de neregulile grave din justiție. Manifestanții adunați în Piața Victoriei au adus bannere uriașe pe care au scris: „Bolojan, te sună România”. Protestatarii cer premierului să schimbe legislația în domeniul justiției astfel încât marii corupți să nu mai scape nepedepsiți, iar magistrații să își poată desfășura activitatea […]
09:20
Timiș: 11 vârstnici au fost diagnosticați cu râie, după ce au fost mutați din centrul de la Lenauheim și din casa privată din Cenad | AUDIO # Europa FM
Este ancheta epidemiologică la Timișoara după ce 11 dintre bătrânii relocați din „azilul groazei” au ajuns în spital cu diagnosticul de râie. Direcția de Sănătate Publică a cerut centrelor în care au fost duși vârstnicii de la Cenad să verifice dacă nu există și alte persoane infectate și să monitorizeze situația pentru a opri răspândirea […]
Acum 24 ore
21:20
Cantităţile de deşeuri cresc cu până la 30% în perioada sărbătorilor de iarnă, arată o analiză | AUDIO # Europa FM
Cantităţile de deşeuri cresc cu până la 30% în perioada sărbătorilor de iarnă, indică o analiză Clean Recycle. Rezultatul: cresc semnificativ și emisiile de dioxid de carbon în perioada festivă, mai notează compania care gestionează peste 900 de firme ce produc şi pun pe piaţa din România deşeuri de ambalaje. În perioada sărbătorilor, crește apetitul […]
21:20
Piața Victoriei. Cine mai controlează, de fapt, puterea și cât de solidă mai este democrația românească? Invitat este politologul Cristian Pîrvulescu # Europa FM
PSD a votat moțiunea împotriva ministrului USR al Mediului. Ce spune acest gest despre stabilitatea guvernului? Coaliția dă semne de fisură, moțiunile au devenit arme politice, justiția pare tot mai fragilă, iar vocea străzii se face auzită. Cine mai controlează, de fapt, puterea și cât de solidă mai este democrația românească în acest moment? Invitatul […]
21:20
Proiectul „My voice, my choice”, care le va permite femeilor din UE să facă avort gratuit într-un alt stat membru, a trecut în Parlamentul European | AUDIO # Europa FM
Proiectul „My voice, my choice” pentru un mecanism care le-ar permite femeilor din țări ce restricționează accesul la avort să își întrerupă sarcina într-un alt stat membru al Uniunii Europene, gratuit, a trecut în Parlamentul European cu 358 de voturi. Comisia Europeană va analiza cererea rezoluției până la începutul lui martie, anul viitor. Parlamentul Uniunii […]
21:20
Guvernul anunță că ar urma să crească salariul minim de la 1 iulie 2026. Potrivit unor surse Europa FM, se va păstra deductibilitatea, adică scutirea de impozit – pentru o sumă de 300 de lei. Asta înseamnă că un salariat va primi în plus în jur de 200 de lei, în mână. Alte măsuri anunțate: […]
21:20
Cristian Pîrvulescu, despre decizia Coaliției de a crește salariul minim în 2026: „Se vede că șantajul simplu cu moțiunea simplă împoriva doamnei ministru Buzoianu a funcționat” | VIDEO # Europa FM
Decizia Coaliției de guvernare de a crește salariul minim brut de la 1 iulie 2026 este o concesie a premierului Ilie Bolojan, crede politologul Cristian Pîrvulescu, invitatul Mădălinei Dobrovolschi în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Acesta spune că hotărârea convenită în Coaliție vine ca urmare a șantajului PSD, care a votat la începutul săptămânii […]
21:20
Sindicatele reclamă că majorarea salariului minim anunțată pentru 2026 „este o aroganță a Guvernului”. Liviu Apostoiu: 10% inflație, iar noi trebuie să mai așteptăm încă șase luni o creștere de mizerie | AUDIO # Europa FM
Bătaie de joc și aroganță din partea Guvernului, spun sindicatele despre anunțul Coaliției de guvernare privind majorarea salariului minim de la 1 iulie anul viitor. Sindicaliștii Cartel ALFA au cerut Guvernului Bolojan ca acesta să fie 4.350 de la 1 ianuarie, însă Coaliția a stabilit un nivel de 4.325 de lei aplicabil de la jumătatea […]
Ieri
17:20
Fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu, zis și Mitralieră, achitat de Curtea de Apel București în dosarul în care era acuzat că a primit ilegal titlul de luptător cu rol determinant la Revoluția din 1989 | AUDIO # Europa FM
Fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu, zis și Mitralieră, a fost achitat în dosarul în care era acuzat că a primit ilegal titlul de luptător cu rol determinant la Revoluția din 1989. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și nu este definitivă. În ultimul an, de 19 ori a fost amânată pronunțarea deciziei […]
17:20
Nicușor Dan, despre problemele din justiție: „În măsura în care există acuzații, vom solicita materiale, până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. E o chestiune care va dura două-trei luni” # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, într-o conferință de presă organizată la Londra, că orice problemă semnalată în sistemul de justiție trebuie probată. Administrația Prezidențială va solicita materiale de la magistrați care să fie analizate. Este nevoie de „o concluzie care să fie unanim recunoscută”, iar întreg procesul ar putea dura două-trei luni, a spus […]
17:20
Sorin Grindeanu se abține de la a comenta despre o eventuală demisie a șefei Înaltei Curți, Lia Savonea: „A fost un concurs pe care l-a luat” | AUDIO # Europa FM
Președintele PSD spune că nu este de acord cu implicarea politicului în justiție. Sorin Grindeanu nu vede cu ochi buni nici organizarea la Guvern a unui grup de lucru care să analizeze legislația din domeniul justiției. Întrebat dacă Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție ar trebui să-și dea demisia, liderul social democraților […]
17:20
Ministrul Economiei contestă amenda pe care i-a dat-o AMEPIP „pe persoană fizică”, după ce a cerut numirea unui șef interimar „curat” la compania de stat Avioane Craiova | AUDIO # Europa FM
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, va contesta amenda de 15.000 de lei primită „pe persoană fizică” din partea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ministrul a scris pe Facebook că, în mod absurd, a fost sancționat pentru că a vrut o conducere interimară curată la compania de stat Avioane Craiova. Avioane Craiova avea […]
17:20
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați că ar fi încercat să-i dea mită șefului RAR | AUDIO # Europa FM
Fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalul București. Măsura a fost contestată de avocații lor. Cei doi sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe șeful Registrului Auto Român (RAR) pentru ca prietenul lui Răzvan Cuc […]
17:20
Fake news privind demolarea unor baraje din țară la comanda UE, dezmințit de Apele Române. La ce se referă, de fapt, astfel de directive europene | AUDIO # Europa FM
Apele Române precizează că Uniunea Europeană nu a transmis României instrucțiuni sau ordine pentru demolarea unor baraje din țară. În spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora o instituție europeană ar fi ordonat țărilor membre să dărâme peste un milion de bariere existente în Europa. Cele care trebuie, de fapt, dărâmate sunt mici […]
17:20
Importurile de gaze rusești vor fi eliminate din UE, până la finalul lui 2027. Noua lege urmează să fie aprobată de Consiliul European | AUDIO # Europa FM
Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze din Rusia până la finalul lui 2027, pentru ca securitatea energetică a Uniunii să nu mai fie folosită drept armă de către Federația Rusă, transmite Parlamentul European. Noua lege adoptată miercuri, 17 decembrie, va oferi libertatea statelor membre de a sancționa operatorii care nu se conformează. Proiectul […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a discutat cu un grup de români din Londra despre problemele din justiție: „Unde suntem de acord eu și dumneavoastră este că președinții de instanță au multă putere”/ „Avem niște probleme în sistemul de justiție, numai că în justiție, când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești” | AUDIO # Europa FM
„Sunteți o carte de vizită a României”, a fost mesajul președintelui țării către Diaspora din Marea Britanie. Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești la Ambasada României. Șeful statului a îndemnat la încredere în viitorul țării noastre și a mai spus că, pe termen mediu, România va fi „mult mai aproape de imaginea […]
13:20
Tamponări în lanț din cauza poleiului: 15 mașini s-au ciocnit pe DN1A, centura de Est a municipiului Ploiești. Toate erau echipate cu anvelope de iarnă | AUDIO # Europa FM
Tamponări în lanț, în această dimineață, pe DN1A – centura de Est a municipiului Ploiești. 15 mașini s-au ciocnit din cauza poleiului. Din fericire, nu au fost victime. Incidentul s-a petrecut pe DN1A, centura de Est a Ploieștiului, în afara localității Moara Nouă, pe podul peste calea ferată. 15 vehicule s-au ciocnit și s-au înregistrat […]
13:20
Academia Americană de Film a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii la Premiile Oscar | AUDIO # Europa FM
Academia de Film Americană a anunțat marți listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional”, informează Variety.com. Filmul Jaful secolului / Traffic, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la Premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj […]
13:20
AUR depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și Justiție. Petrișor Peiu: Cătălin Predoiu merge în SUA să ia o distincție de la o organizație românească, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver | AUDIO # Europa FM
AUR depune la Parlament moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne: Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL). Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că este vina Ministerului de Interne pentru excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători în Statele Unite fără vize, în scop turistic sau de […]
13:20
13:20
Vaslui: Cisternă încărcată cu GPL, răsturnată între Huşi şi Albiţa. Șoferul a reușit să se autoevacueze # Europa FM
O cisternă încărcată cu 21 de tone de GPL s-a răsturnat, miercuri, între Huşi şi Albiţa, la faţa locului fiind solicitaţi pompieri, poliţişti şi reprezentanţi ai Serviciului de Ambulanţă. O cisternă încărcată cu aproximativ 21 de tone de GPL s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Râșești, informează ISU Vaslui. Șoferul autocisternei a reușit să se […]
13:20
Executivul analizează măsuri pentru reducerea șomajului, a pensionărilor anticipate și a concediilor medicale. Ilie Bolojan: Nu e normal să ai ajutor de șomaj, când poți să faci naveta în condiții decente | AUDIO # Europa FM
Nemunca românilor, în vizorul Guvernului. Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul analizează măsuri pentru reducerea șomajului, a pensionărilor anticipate și a concediilor medicale. Într-un interviu pentru podcastul ApropoTv, Ilie Bolojan spune că țara a plătit anul acesta șase miliarde de lei pentru concediile medicale luate de români. El a subliniat că problema nu este boala […]
13:20
DNA a solicitat Curții de Conturi documentele controlului efectuat la COSR privind primele ilegale acordate de foștii miniștri ai Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă și Eduard Novak | AUDIO # Europa FM
Procurorii DNA au început cercetările în cazul primelor ilegale de 2,8 milioane de euro acordate de foștii miniștri ai Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă și Eduard Novak. Un raport al Curții de Conturi a scos la iveală că angajați ai Federației Române de Canotaj au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât […]
13:20
Fake news despre o presupusă lovitură de stat în Franța, viral pe Facebook. Emmanuel Macron, informat de un președinte din Africa | AUDIO # Europa FM
Un fake-news care anunță că în Franța ar fi avut loc o lovitură de stat a devenit viral pe Facebook și a strâns peste 13 milioane de vizualizări. Președintele Emmanuel Macron deplânge lipsa unor pârghii prin care giganții din industrie să fie constrânși să elimine conținutul fals și manipulator. Reprezentanții Facebook au transmis echipei sale […]
13:20
De ce nu-și plătesc românii taxele? Înalta Curte de Casație a emis o hotărâre potrivit căreia toate dosarele de evaziune fiscală trebuie însoțite de expertiză contabilă. Astfel sute dosare trebuie returnate procurorilor, ceea ce ar putea duce la noi prescrieri. Se adaugă la aceasta dezvăluirile judecătoarei Moroșanu care spune că liderii justiției din România îndeamnă […]
13:20
Taxe mai mari pentru mașini din 2026, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică | AUDIO # Europa FM
De anul viitor, cresc taxele pentru mașini, în funcție de normele de poluare și capacitatea cilindrică. Autoritățile locale nu știu însă cum să încadreze vehiculele pentru colectarea corectă a dărilor. Lămuririle vin de la Ministerul Afacerilor Interne, care a centralizat datele privind norma de poluare a vehiculelor. Datele colectate pentru vehiculele înmatriculate în fiecare unitate […]
09:20
Ședință a coaliției după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă | AUDIO # Europa FM
Ședință a coaliției de guvernare, astăzi. Partenerii politici aflați la putere se reunesc într-un context tensionat, după ce PSD a votat luni, alături de AUR, moțiunea simplă împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu. De la Helsinki, președintele țării, Nicușor Dan, a atras atenția că nu este util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui […]
09:20
Constanța: Șase autoturisme implicate într-un accident pe podul Sfânta Maria din Cernavodă. Nu sunt victime # Europa FM
Șase autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în Cernavodă, pe podul Sfânta Maria. Potrivit ISU, nu există persoane încarcerate. La fața locului intervin o autospecială de stingere (ASAS) și un echipaj SMURD B2 de la Detașamentul Cernavodă, alături de o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). ISU a informat că nu există […]
09:20
Summitul de la Helsinki: Finlanda și Polonia vor coordona proiectul de consolidare a apărării colective a flancului estic al Uniunii Europene | AUDIO # Europa FM
Finlanda și Polonia vor coordona proiectul de consolidare a apărării colective a flancului estic al UE. Este principala decizie luată la summitul din capitala Finlandei, unde au participat liderii a opt state membre ale UE, printre care și președintele României, Nicușor Dan. Participanții au transmis un mesaj de unitate în fața amenințărilor rusești, de la […]
