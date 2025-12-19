Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina

10:10

O sursă Golazo povestește că, pentru a primi premii după Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai mulți oameni care lucrau sub conducerea Elisabetei Lipă ar fi strâns bani pentru a-i lua un ceas de 12.000 de euro. Ca să fie cadoul complet, i-ar fi cumpărat și soțului fostei canotoare un whiskey de 2.000 de euro. The post „Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! I-am luat un Rolex” appeared first on Cotidianul RO.