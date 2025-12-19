Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar”
Cotidianul de Hunedoara, 19 decembrie 2025 13:50
„Nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri”. The post Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
După semi-eșecul summitului UE privind Ucraina, atacurile Rusiei și presiunile SUA pentru încheierea păcii, presa din Ucraina și din Vest pare resemnată The post „Adevăruri dureroase” și un „compromis obscen” în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Putin dă asigurări că forţele ruse avansează pe tot frontul, în pofida faptului că SUA desfăşoară eforturi diplomatice pentru a pune capăt războiului. The post Putin se declară pregătit să pună capăt conflictului, prin mijloace paşnice, dar înțeapă Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:10
Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei le-a mulţumit celor peste 1.500 de specialişti care au elaborat aceste conţinuturi curriculare şi care au participat la dezbateri. The post Ministrul David a aprobat programele pentru liceu, mai puțin pentru limba şi literatura română appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni # Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană este un „zmeu de hârtie”, care nu impresionează lideri ai marilor puteri precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping. The post Piperea: Ursula von der Leyen îndatorează UE cu încă 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, iar nota de plată va fi achitată de cetățenii europeni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
Anamaria Gavrilă a declarat că este de acord cu propunerea Dianei Șoșoacă de a face un pol suveranist unit. Grupul din Senat al partidului POT a fost dezintegrat, iar grupul partidului de la Camera Deputaților este în pericol de a dispărea. The post Lidera POT transmite semnale S.O.S către Șoșoacă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Pompierii au intervenit cu o autoscară pentru a stinge flăcările izbucnite la etajul opt al unui bloc din Brașov. The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brașov appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” # Cotidianul de Hunedoara
„Nu cred că PSD își va modifica comportamentul, sunt incapabili să înțeleagă situația în care se găsește România și mai ales să-și schimbe năravurile, vechile năravuri”. The post Ludovic Orban vrea scoaterea PSD de la guvernare: „Se poate guverna și minoritar” appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Sătul pînă în gît de petițiile Declic and comp și de apelurile de tip Revista 22, specializate în „protezarea” a tot felul de inițiative și campanii, nu chem pe nimeni să se alăture poziției mele. O fac pe cont propriu. The post Săriți că eșuează Operațiunea! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Echipajele SMURD și ale Ambulanței Prahova au intervenit pe centura de vest a Ploieștiului, unde patru mașini s-au ciocnit. The post Ciocnire în lanț pe centura de vest a Ploieștiului appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Liderii Uniunii Europene au hotărât să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate. The post Reacția Kremlinului după ce UE a anunțat că nu va folosi active înghețate rusești pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Preşedintelui francez i s-a reproşat faptul că a discutat cu omologul său rus luni de zile după invazia rusă a Ucrainei. The post Macron se declară pregătit să discute din nou cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu la Buzău. The post OFICIAL De marți se va circula pe autostradă până la Adjud appeared first on Cotidianul RO.
13:10
3,5 milioane de dosare pe masa judecătorilor în 2025. CSM reclamă deficit de magistrați # Cotidianul de Hunedoara
La nivelul instanţelor judecătoreşti sunt vacante 779 de posturi de judecător, luând în considerare totalitatea posturilor aprobate, inclusiv cele alocate din fondul de rezervă. The post 3,5 milioane de dosare pe masa judecătorilor în 2025. CSM reclamă deficit de magistrați appeared first on Cotidianul RO.
13:00
În loc să cauți un aparat liber sau să te adaptezi la ritmul unei săli aglomerate, online îți alegi exact ce vrei, când vrei. The post Tot ce trebuie să știi despre jocurile ca la aparate online appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Catedrala Națională, deschisă în perioada 24 decembrie 2025-8 ianuarie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
În zilele în care Catedrala este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naţionale. The post Catedrala Națională, deschisă în perioada 24 decembrie 2025-8 ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Dacă până acum investitorul se plimba între ministere, pentru obținerea documentațiilor necesare investiției, noua legislație inversează fluxul birocratic, afirmă Ministerul Economiei. The post Act de Implementat Net Zero în România appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Continuă confesiunile lui Tudorel Toader: Codurile penale erau venite din „centre de reflexie” # Cotidianul de Hunedoara
„A fost o perioadă în care presiunea politică era mare, iar tentația scurtăturilor, și mai mare”, mărturisește fostul ministru al Justiției din epoca Dragnea, Tudorel Toader. The post Continuă confesiunile lui Tudorel Toader: Codurile penale erau venite din „centre de reflexie” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Alegeri într-un singur tur. Cum au ajuns PSD și PNL prizonierii propriului avantaj electoral? # Cotidianul de Hunedoara
Alegerile în două tururi ar fi, pentru PSD și PNL, o pierdere imediată. Le-ar strica confortul. Ar rupe din feude. Ar obliga la confruntare adevărată The post Alegeri într-un singur tur. Cum au ajuns PSD și PNL prizonierii propriului avantaj electoral? appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a cerut amânarea semnării pentru a putea explica mai pe îndelete acordul în fața fermierilor. Președintele Braziliei a fost de acord cu propunerea, iar acordul a fost amânat. The post Acordul cu MERCOSUR, amânat după protestele violente appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Marcel Ciolacu a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău: „Preiau o datorie și o obligație” # Cotidianul de Hunedoara
„Buzăul este acasă. Și acasă nu promiți, acasă faci. Un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort fizic”. The post Marcel Ciolacu a preluat mandatul de președinte al CJ Buzău: „Preiau o datorie și o obligație” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Lovitură pentru pensionarii din sistemul public. Guvernul le ia locuințele de serviciu # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul schimbă regulile pentru locuințele de serviciu. Pensionarii și foștii angajați din sistemul public vor trebui să le elibereze. The post Lovitură pentru pensionarii din sistemul public. Guvernul le ia locuințele de serviciu appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Peste două tone de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti la Târgovişte # Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz. The post Peste două tone de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti la Târgovişte appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Medic prins în flagrant, rămas fără contract de muncă și arestat la domiciliu # Cotidianul de Hunedoara
Medicul ortoped a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la nepotul unei femei care urma să fie operată de respectivul doctor. The post Medic prins în flagrant, rămas fără contract de muncă și arestat la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Topul salariului mediu din UE. România, locul 5 de la coadă, peste Ungaria # Cotidianul de Hunedoara
Totuși, salariul mediu din România este la aproximativ jumătate din valoarea medie din Europa. Patru țări din Uniunea Europeană înregistrează salarii sub nivelul celor de la noi din țară. The post Topul salariului mediu din UE. România, locul 5 de la coadă, peste Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
12:00
În loc să revină la numărul 33 pe care îl avea anterior, olandezul va prelua numărul folosit anterior de fostul său coechipier Daniel Ricciardo. The post Max Verstappen a anunţat noul număr de concurs appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ludovic Orban: Am convenit cu Bolojan să negociem fuziunea PNL-Forța Dreptei # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a confirmat și el în interviul acordat pentru Cotidianul că liberalii vor negocia cu Ludovic Orban pentru unirea celor două partide. Orban a spus la RFI că aceste negocieri vor fi pornite cel mai probabil la început de 2026. The post Ludovic Orban: Am convenit cu Bolojan să negociem fuziunea PNL-Forța Dreptei appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Un deputat USR a depus în Parlament un proiect prin care elimină posibilitatatea ca un judecător cu experiență de minim cinci ani la ÎCCJ să poată intra în avocatură sau notariat fără concurs sau examen. The post USR taie din privilegiile judecătorilor ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Claudiu Târziu: CE nu poate impune agricultorilor europeni standarde tot mai dure și costuri tot mai mari să deschidă larg piața pentru produsele din Mercosur care nu respectă nici o condiție The post Claudiu Târziu: Fermierii europeni, împotriva acordului UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Sesiunea de depunere a dosarelor pentru persoane fizice era deschisă până la data de 31 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea integrală a fondurilor. The post Programul Rabla epuizat pentru mașinile cu motor termic appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pilotul Nascar Greg Biffle era considerat unul dintre cei mai străluciți piloți ai celei mai populare competiții auto din SUA. The post Pilotul Nascar Greg Biffle a murit împreună cu întreaga familie appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Surse Cotidianul au dezvăluit detalii din testamentul fostei ministre a Justiției. O importantă parte a averii fostei judecătoare ar urma să ajungă la presupusul său iubit, Marius Calotă. Acesta a negat relația cu judecătoarea. The post La cine ajunge averea imensă a Rodicăi Stănoiu – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Claudio Valente a fost descoperit într-un depozit din Salem, New Hampshire. The post Suspectul atacului de la Universitatea Brown, găsit mort appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene. The post Universitatea Craiova, seară de coșmar la Atena appeared first on Cotidianul RO.
11:00
La finalul rundei care începe vineri, 19 decembrie, mai multe echipe au șansa să devină lider de iarnă. The post Superliga intră în vacanță: FCSB vs Rapid și alte meciuri de top appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Bosnia şi Herţegovina se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de poluare cu particule fine PM2.5 din Europa. The post Sarajevo învăluit în ceață, zboruri blocate la sol appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Programul american „Loteria Vizelor”, prin care mii de persoane își câștigau șansa de a emigra în SUA, a fost suspendat brusc. The post SUA suspendă „Loteria Vizelor” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Testarea gratuită a sloturilor reprezintă cea mai sigură metodă de a descoperi industria cazinourilor digitale. The post Divertisment fără risc jucând „păcănele“ gratis appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Trinitas Film este prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Abonamentul lunar costă doi euro și clienții au la dispoziție atât filme, cât și difuzarea live a Trinitas TV. The post BOR a lansat un Netflix creștin-ortodox appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:20
Sub protecția securității naționale, China lucrează la un proiect care ar putea schimba jocul în războiul cipurilor. The post Proiectul secret al Chinei poate da lumea peste cap appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Premierul Ilie Bolojan a povestit, într-un interviu pentru Cotidianul, cum a trăit Revoluția. The post Ilie Bolojan: Eu nu am cerut certificat de revoluționar appeared first on Cotidianul RO.
10:10
În acest moment, sunt cu 13% mai mulți aleși decât ar trebui, potrivit celui mai nou recensământ. The post Cu cât ar putea să scadă numărul de parlamentari. Anunțul premierului appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Accident grav în această dimineață în județul Constanța. Șase persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina lor a intrat într-un cap de pod. The post Accident cu șase victime la Constanța appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! I-am luat un Rolex” # Cotidianul de Hunedoara
O sursă Golazo povestește că, pentru a primi premii după Jocurile Olimpice de la Tokyo, mai mulți oameni care lucrau sub conducerea Elisabetei Lipă ar fi strâns bani pentru a-i lua un ceas de 12.000 de euro. Ca să fie cadoul complet, i-ar fi cumpărat și soțului fostei canotoare un whiskey de 2.000 de euro. The post „Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! I-am luat un Rolex” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro # Cotidianul de Hunedoara
„Super Tasting” este o cină gastronomică în șase acte, la care fiecare fel de mâncare este asociat cu un vin atent selecţionat, oferind o experienţă culinară completă: The post Super Tasting pe harta României – un tur național de degustări premium, semnat Paharnicul.ro și Unvinpezi.ro appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Fostul președinte Ion Iliescu este menționat de Reuters pe lista cu morțile notabile din 2025. Lista cuprinde politicieni, artiști, scriitori, personalități religioase și oameni de știință. The post Iliescu, Kirk, Papa Francis: Lista Reuters cu „decese notabile” appeared first on Cotidianul RO.
09:40
În plin haos politic, Radu Miruţă spune lucrurilor pe nume: USR nu cedează, chiar dacă trebuie să guverneze „cu oricine de gât”. The post Radu Miruţă: „Vom rămâne la guvernare, cu dinţii, cu oricine de gât” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Gruparea Stat Islamic a folosit un limbaj religios pentru a prezenta atacul ca un moment decisiv menit să risipească îndoielile susţinătorilor săi. The post Statul Islamic, prima reacţie după atacul de la Palmyra appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Cotidianul: Ați fi vrut să tăiați mai mult? Bolojan: Dacă aș fi vrut să fac niște poze frumoase, în fiecare zi aveam ocazia. The post De ce Coaliția a tăiat subvenția partidelor cu doar 10% appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Evadatul era condamnat la patru ani şi şapte luni de închisoare pentru tâlhărie calificată şi executa pedeapsa în regim semideschis. The post Deţinutul evadat de la Poarta Albă și-a agravat pedeapsa appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Profesorul şi analistul economic Mircea Coşea, reputat colaborator al Cotidianul.ro, a murit la 83 de ani. În urmă cu doar două săptămâni, își lansase un volum de economie. The post A murit Mircea Coșea appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.