Newsweek.ro, 19 decembrie 2025 13:50

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţe...

Acum 5 minute
14:20
Un bărbat condamnat în România pentru tentativă de omor, în urmă cu peste zece ani, a fost prins în Italia Newsweek.ro
Un infractor periculos, condamnat în urmă cu peste un deceniu pentru tentativă de omor deosebit de g...
Acum 15 minute
14:10
Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor, de pe 24 decembrie, până pe 8 ianuarie Newsweek.ro
Potrivit unui anunț al Patriarhiei, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Bote...
Acum 30 minute
14:00
Restricții de trafic în București, în perioada 20 - 22 decembrie. Care străzi sunt închise? Newsweek.ro
Poliția Capitalei anunță restricții de trafic în mai multe zone ale Capitalei. În perioada 20-22 dec...
Acum o oră
13:50
Grindeanu: Pentru mine, de azi începe o nouă etapă dificilă la Bucureşti, fiindcă Marcel nu mai e acolo Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a declarat vineri, la depunerea jurământului noului preşedinte al Consiliului Judeţe...
13:40
În 2004, Dacia Logan „full de full” costa 8.000 €. Acum, a ajuns 18.550 €. Are 120 de cai și cutie automată Newsweek.ro
Mașina care a pus România pe harta auto a lumii, Dacia Logan, a fost lansată în iunie 2004, iar vers...
13:30
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj. Bolojan a spus că aceste ajutoare trebuie să scadă Newsweek.ro
Ministrul Muncii a vorbit despre indemnizațiile de șomaj, după ce premierul Ilie Bolojan a spus că a...
Acum 2 ore
13:20
Atac de geniu în Mediterană. Petrolier rusesc, în flăcări după un atac cu drone submarine. General GRU, ucis Newsweek.ro
Un petrolier aparținând așa-numitei flote ruse „din umbră” ar fi fost atacat în Marea Mediterană cu ...
13:00
Trump afirmă că nu exclude un război cu Venezuela Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat viner...
12:50
Gaza: Peste 1.000 de persoane decedate în aşteptarea unei evacuări medicale din iulie 2024 Newsweek.ro
Peste 1.000 de persoane au murit între iulie 2024 şi sfârşitul lunii trecute în Fâşia Gaza în timp c...
12:30
Peste 30.000 de persoane au participat în 2025 la programe de educaţie financiară şi formare profesională Newsweek.ro
Institutul de Studii Financiare (ISF) a derulat în 2025 sute de cursuri şi programe de formare profe...
Acum 4 ore
12:20
LIVE Putin acuză Kievul că a pornit războiul în Ucraina și că refuză &#34;pacea rusească&#34; Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a reluat retorica mincinoasă prin care Ucraina că ar fi pornit războ...
12:20
Ucraina, pericol de război civil după încetarea focului. 1.000.000 de veteranii nu se pot reintegra Newsweek.ro
Fostul comandant-șef al Forțelor Armate Ucrainene și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit,...
12:10
Afacerea bumbacului, din 1992: România plătește SUA, după 33 de ani, țeapa din care unii s-au îmbogățit Newsweek.ro
După 33 de ani, România a reglementat plata unei datorii istorice pe care o avea către SUA pentru „A...
11:50
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a pensiilor militare este plimbată pe la comisiile parlamentare. Vă prezent...
11:50
Reacția Turciei după doborârea unei drone rusești în Marea Neagră: Amenințați securitatea. Ați fost avertizați Newsweek.ro
Turcia a transmis un avertisment ferm Rusiei cerând mai multă prudență în zona Mării Negre, după ce ...
11:40
Proiectul prin care Buzăul se angaja să atingă neutralitatea climatică până în 2035, anulat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Contractul Climatic al Municipiului Buzău, parte a Misiunii M100 a UE, prin care administrația se an...
11:30
Pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria? HARTA radarelor de viteză medie și cum funcționează Newsweek.ro
Dacă pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria, nu uita că, de câteva luni, funcționea...
11:20
VIDEO Rușii resimt teroarea războiului lui Putin. Dronele fac prăpăd în Rusia. Pene de curent, școli închise Newsweek.ro
Rusia a fost vizată de un val amplu de atacuri cu drone în timpul nopții, care au afectat cel puțin ...
11:10
Programul supermarketurilor din România, de Crăciun și Revelion. În ce zile poți face cumpărături? Newsweek.ro
Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Crăciun și Revelion sau obișnuiesc să le lase pe ultima ...
10:50
Radu Miruţă: Am reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA: 10.000.000 $ Newsweek.ro
Radu Miruţă a transmis vineri că a reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA. Est...
10:50
Poliția, pe urmele vânzătorilor de petarde. Tone de materiale pirotehnice ilegale, confiscate Newsweek.ro
Peste două tone de articole pirotehnice au fost confiscate de Poliție în urma unor percheziții.
10:40
Carburanții se scumpesc din nou. Avertismentul unui expert în energie. Cât plătim în plus la pompă din 2026? Newsweek.ro
Carburanții se scumpesc din nou, avertizează un expert în energie. Este urmarea creșterii accizelor ...
10:30
Escrocherie periculoasă pe autostradă. Poliția spune să refuzați categoric. „Escrocii devin periculoși” Newsweek.ro
O veche escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor. Un român a ajuns la poliție după...
Acum 6 ore
10:20
FOTO Progres remarcabil pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania în nici 5 luni de lucru Newsweek.ro
Pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, care are 28,55 km și unde fiecare kilometr...
10:10
O femeie de 52 de ani a renunțat să-și mai vopsească părul alb. Angajatorii o refuzau. „Îmi amintea de mama” Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 52 de ani a povestit cum s-au schimbat interviurile de angajare după ce a înce...
10:00
NATO schimbă strategia pentru Ucraina. Mark Rutte: &#34;Fără aderare, dar cu garanții ferme de securitate&#34; Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică nu...
09:50
Am fost concediată cu o fiică de 3 ani acasă. 20 de ani mai târziu, fosta șefă mi-a zis motivul. „A fost crud” Newsweek.ro
Îmi amintesc apelul ca și cum ar fi fost ieri. Șefa mea de la editură m-a sunat devreme, într-o dimi...
09:40
Austeritate la stat. Bugetarii pierd sporurile și primele. Bolojan anunță concedieri pentru posturile inutile Newsweek.ro
Bolojan taie cheltuielile statului. Salariile bugetarilor nu vor fi diminuate, însă veniturile acest...
09:20
Explozie de cazuri de super gripă în România. Îmbolnăvirile s-au dublat într-o săptămână. Ce simptome sunt Newsweek.ro
România se confruntă cu un val alarmant de îmbolnăviri cauzate de așa-numita „super-gripă”, o formă ...
09:10
Trump vrea să atace Venezuela fără acordul Congresului: „Nu sunt obligat”. Legea americană spune altceva Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că poate ordona atacuri militare împotriva Venezu...
09:00
VIDEO Cum atacă racheta „Vulturul negru” a SUA care ajunge la Moscova în 20 minute? Pagube de 2.000.000.000$ Newsweek.ro
Armata și Marina SUA au finalizat testarea integrată a armei hipersonice cu rază lungă de acțiune Da...
08:50
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Newsweek.ro
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Cardu...
08:30
Un deținut de 24 de ani a evadat din penitenciar în timpul unei vizite medicale. Este alertă în Constanța Newsweek.ro
Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la ...
08:30
Date Returo-SGR: Românii care colectează PET-uri, doze și sticle își rotunjesc semnificativ veniturile lunare Newsweek.ro
Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani p...
Acum 8 ore
08:10
Se va deschide Autostrada Oradea - Cluj Napoca după o așteptare de 22 ani. Contract făcut de Adrian Năstase Newsweek.ro
O veste incredibilă. Putem spera că o bucată din Autostrada Transilvania între Oradea și Cluj Napoca...
08:10
Liderii UE au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei Newsweek.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde...
08:10
Nicușor Dan: Președintele nu are niciun rol în numirea șefului Înaltei Curți, este doar „spectator” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor. El a ...
07:50
Nicușor Dan despre guvernare: Un succes în depășirea crizei, dar prea devreme pentru concluzii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partid...
07:40
Gropi biblice în inima Turciei: pământul se deschide și înghite câmpurile fertile din Konya. Cum e posibil? Newsweek.ro
În fertila câmpie Konya din Turcia, se deschid cratere adânci de sute de metri. Mulți oameni văd ace...
07:20
ANALIZĂ. Cea mai mare provocare economică pentru români, în 2026. Expert: Plătim toți, indiferent de venituri Newsweek.ro
Românii au avut parte de austeritate, în 2025. Pachetele de măsuri fiscale asumate de guvern au pus ...
07:10
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Gemenilor Newsweek.ro
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Ge...
06:30
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică Newsweek.ro
Profesorii care ies la pensie riscă să piardă prima de câteva mii de lei dacă nu respectă anumite co...
Acum 12 ore
06:10
Nouă regulă la Zalando: voucherele cadou nu mai pot expira. Ce trebuie să știe clienții? Newsweek.ro
Camera de Muncă din Austria (AK) a obținut o victorie în justiție împotriva Zalando: voucherele cado...
Acum 24 ore
22:00
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform legii Newsweek.ro
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform...
21:40
A murit un mare fotbalist, Era portarul echipei de aur. Apăra cu lentile de contact Newsweek.ro
A murit un mare fotbalist, Jan Jongbloed, Era portarul echipei de aur a Olandei, din care au mai făc...
21:20
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, la 9 luni de închisoare cu executare Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanţa, la 9 luni de închisoar...
20:50
Nepoata lui Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra şi de mama acesteia Newsweek.ro
Nepoata mercenarului Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra, dar ...
20:40
Rușii au scufundat barje la intrarea în portul Novorossiisk de teama Ucrainei. Și-au blocat Flota Mării Negre Newsweek.ro
Imaginile din satelit arată că Marina Rusă a blocat intrarea în baza din portul Novorossiisk, la Mar...
20:30
Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua în 2016. Poți fi angajat după pensionare, în același loc Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua şi în anul 2016. Poți să fii anga...
20:20
La Spitalul Judeţean Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale care nu încap pe uşă. Pericol în caz de incendiu Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean "Mavromati", din Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale noi care nu încap pe u...
