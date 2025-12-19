La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei?

Newsweek.ro, 19 decembrie 2025 08:50

La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Cardu...

Acum 5 minute
09:10
Trump vrea să atace Venezuela fără acordul Congresului: „Nu sunt obligat”. Legea americană spune altceva Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că poate ordona atacuri militare împotriva Venezu...
Acum 15 minute
09:00
VIDEO Cum atacă racheta „Vulturul negru” a SUA care ajunge la Moscova în 20 minute? Pagube de 2.000.000.000$ Newsweek.ro
Armata și Marina SUA au finalizat testarea integrată a armei hipersonice cu rază lungă de acțiune Da...
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Un deținut de 24 de ani a evadat din penitenciar în timpul unei vizite medicale. Este alertă în Constanța Newsweek.ro
Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la ...
08:30
Date Returo-SGR: Românii care colectează PET-uri, doze și sticle își rotunjesc semnificativ veniturile lunare Newsweek.ro
Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani p...
Acum 2 ore
08:10
Se va deschide Autostrada Oradea - Cluj Napoca după o așteptare de 22 ani. Contract făcut de Adrian Năstase Newsweek.ro
O veste incredibilă. Putem spera că o bucată din Autostrada Transilvania între Oradea și Cluj Napoca...
08:10
Liderii UE au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei Newsweek.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde...
08:10
Nicușor Dan: Președintele nu are niciun rol în numirea șefului Înaltei Curți, este doar „spectator” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor. El a ...
07:50
Nicușor Dan despre guvernare: Un succes în depășirea crizei, dar prea devreme pentru concluzii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partid...
07:40
Gropi biblice în inima Turciei: pământul se deschide și înghite câmpurile fertile din Konya. Cum e posibil? Newsweek.ro
În fertila câmpie Konya din Turcia, se deschid cratere adânci de sute de metri. Mulți oameni văd ace...
07:20
ANALIZĂ. Cea mai mare provocare economică pentru români, în 2026. Expert: Plătim toți, indiferent de venituri Newsweek.ro
Românii au avut parte de austeritate, în 2025. Pachetele de măsuri fiscale asumate de guvern au pus ...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Gemenilor Newsweek.ro
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Ge...
06:30
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică Newsweek.ro
Profesorii care ies la pensie riscă să piardă prima de câteva mii de lei dacă nu respectă anumite co...
06:10
Nouă regulă la Zalando: voucherele cadou nu mai pot expira. Ce trebuie să știe clienții? Newsweek.ro
Camera de Muncă din Austria (AK) a obținut o victorie în justiție împotriva Zalando: voucherele cado...
Acum 12 ore
22:00
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform legii Newsweek.ro
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform...
21:40
A murit un mare fotbalist, Era portarul echipei de aur. Apăra cu lentile de contact Newsweek.ro
A murit un mare fotbalist, Jan Jongbloed, Era portarul echipei de aur a Olandei, din care au mai făc...
21:20
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, la 9 luni de închisoare cu executare Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanţa, la 9 luni de închisoar...
20:50
Nepoata lui Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra şi de mama acesteia Newsweek.ro
Nepoata mercenarului Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra, dar ...
20:40
Rușii au scufundat barje la intrarea în portul Novorossiisk de teama Ucrainei. Și-au blocat Flota Mării Negre Newsweek.ro
Imaginile din satelit arată că Marina Rusă a blocat intrarea în baza din portul Novorossiisk, la Mar...
20:30
Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua în 2016. Poți fi angajat după pensionare, în același loc Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua şi în anul 2016. Poți să fii anga...
20:20
La Spitalul Judeţean Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale care nu încap pe uşă. Pericol în caz de incendiu Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean "Mavromati", din Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale noi care nu încap pe u...
Acum 24 ore
20:10
Greșeli banale care transformă periuța de dinți într-un focar de bacterii. Îți strici dantura, te îmbolnăvești Newsweek.ro
Un dentist a avertizat că periajul cu o tehnică greșită poate avea un impact drastic asupra sănătăți...
20:10
Cum arată sărbătorile pentru Mihaela, lovită de soțul gelos, proaspăt întors din Italia Newsweek.ro
În prag de sărbători, Mihaela* s-a trezit pe un pat de spital, acoperită de vânătăi și sânge, tremur...
19:50
Cum şi-a dublat o portocală de ciocolată preţul, în Marea Britanie, si s-a micşorat? Newsweek.ro
Cum şi-a putut dubla o portocală de ciocolată preţul de raft, în magazin, în Marea Britanie, si s-a ...
19:40
Care este diferența dintre afumatul la cald și cel la rece? Un doctor a explicat care este mai dăunător Newsweek.ro
Afumatul la cald și cel la rece diferă nu doar prin gust și tehnică, ci și prin impactul asupra sănă...
19:20
Apa infestată de la Spitalul de Copii tulbură apele politice la vârful județului Newsweek.ro
Critici dure la Consiliul Județean Iași privind situația de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Consil...
19:20
Încă un beneficiu al ciocolatei negre, descoperit de specialiști. De ce să o introduci în dietă Newsweek.ro
Ciocolata neagră conține antioxidanți și flavonoide care pot ajuta la protejarea inimii, îmbunătățir...
19:10
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, dar raportul pe acest subiect e distorsionat de shutdown-ul Guvernului Newsweek.ro
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, ceea ce ar fi un motiv de optimism, dar raportul pe acest subi...
18:50
Top Sloturi Preferate de Români și Jocul Responsabil (P) Newsweek.ro
În era digitală actuală, divertismentul online a evoluat rapid, iar jocurile de noroc au devenit una...
18:40
„Un pahar în fiecare zi”. O femeie de 101 ani își dezvăluie secretul surprinzător al longevității Newsweek.ro
La 101 ani, o femeie susține că secretul longevității sale constă într-un obicei simplu și neaștepta...
18:20
Un copil de 13 ani a făcut un dispozitiv util pentru pensionari. A câștigat 25.000 $. L-a inspirat bunica Newsweek.ro
Un băiat în vârstă de 13 ani a inventat un dispozitiv care poate să prevină accidentele cauzate de c...
18:20
NATO a aprobat 2.500.000.000€ buget militar. România și țările din Flancul estic, linia întâi contra Rusiei Newsweek.ro
Aliații NATO au convenit asupra bugetelor finanțate în comun pentru 2026, aprobând cheltuieli sporit...
18:10
Horoscop Marele zodiac chinezesc pe 2026. Anul calului de foc îți va aduce noroc și bunăstare sau tristețe Newsweek.ro
2026 — Anul Calului de Foc — este un an în mișcare rapidă, îndrăzneț și plin de șanse. Horoscop Mare...
17:50
Conducea fără permis și a încercat să scape cu mită: 1.000 de euro oferiți unui polițist din Sibiu Newsweek.ro
O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită...
17:40
PNL l-a desemnat pe Ciprian Ciucu să coordoneze filiala București și negocierile politice din Capitală Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, ...
17:20
Dispărută timp de 40 de ani, o femeie a fost găsită fără să știe că fusese răpită la vârsta de 3 ani Newsweek.ro
O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună ...
17:20
VIDEO Haos și violențe, în Parlamentul Albaniei, după ce viceprim-ministrul Balluku a fost acuzat de corupție Newsweek.ro
Parlamentul Albaniei a fost cuprins de haos și violențe. Membrii opoziției au aprins rachete de semn...
17:10
„Doctorul Moarte” din Franța care a otrăvit pacienții, condamnat pe viață. Câți pacienți au fost victime Newsweek.ro
Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea intenționată a 30 de pac...
17:10
Ministerul muncii acordă ajutoare de 3.000.000 lei. Cine urmează să primească bani? Newsweek.ro
Ministerul muncii anunță că va distribui ajutoare de urgență în valoare de 3.000.000 de lei. Propun...
17:00
Constanța, paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii sunt în grevă. Ce solicită sindicaliștii? Newsweek.ro
Constanța este paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii CT Bus sunt în grevă, iar pâ...
16:50
Escrocherie nouă în numele Poliției Române și DNSC: Hackerii cer 1.250 de lei în 2 ore. Plata, cu cardul Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra unei escrocherii care începe să ia amploare în România. Oamenii sunt anun...
16:50
ChatGPT lansează App Store integrat, permițând conectarea cu Spotify, Photoshop și alte aplicații Newsweek.ro
OpenAI a integrat un catalog de aplicații în ChatGPT, transformând chatbotul într-un hub unic pentru...
16:40
Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, vizând 24 de persoane, organizații și sectorul energetic Newsweek.ro
Guvernul britanic a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând 24 de persoane, orga...
16:20
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru proiecte PNRR Newsweek.ro
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru 279 de investiții realizate pri...
16:10
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, recompensați financiar de Guvern: ce sumă vor primi Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat o recompensă financiară pentru elevii care au obținut media 10 la Evalua...
15:50
O escrocherie veche revine cu „oferte„ de sezon. Un bărbat a închiriat fictiv o pensiune la munte. Nu era a sa Newsweek.ro
Un bărbat din Prahova este cercetat penal după ce a reușit să păcălească niște turiști care voiau să...
15:50
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie și tradiții, însă pentru mulți oameni ele vin și cu riscuri serioa...
15:30
O directoare a rămas șomeră la 57 de ani și în 20 de luni și-a vândut tot. „Vârsta lucra împotriva mea” Newsweek.ro
O femeie a rămas fără loc de muncă la 57 de ani. Timp de 20 de luni nu a reușit să se angajeze. A tr...
15:20
În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei Newsweek.ro
O hotărâre de guvern permite prefecților să poată deconta până la 18.000 lei pe lună cazare și trans...
15:20
Acțiuni ilegale în Estonia: Militarii Rusiei au trecut granița NATO. Au plecat după 20 de minute Newsweek.ro
Ce fac rușii în uniformă pe teritoriul NATO? Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, trei poli...
