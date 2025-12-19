Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT

Newsweek.ro, 19 decembrie 2025 11:50

O inițiativă de creștere a pensiilor militare este plimbată pe la comisiile parlamentare. Vă prezent...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
12:10
Afacerea bumbacului, din 1992: România plătește SUA, după 33 de ani, țeapa din care unii s-au îmbogățit Newsweek.ro
După 33 de ani, România a reglementat plata unei datorii istorice pe care o avea către SUA pentru „A...
Acum 30 minute
11:50
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT Newsweek.ro
O inițiativă de creștere a pensiilor militare este plimbată pe la comisiile parlamentare. Vă prezent...
11:50
Reacția Turciei după doborârea unei drone rusești în Marea Neagră: Amenințați securitatea. Ați fost avertizați Newsweek.ro
Turcia a transmis un avertisment ferm Rusiei cerând mai multă prudență în zona Mării Negre, după ce ...
Acum o oră
11:40
Proiectul prin care Buzăul se angaja să atingă neutralitatea climatică până în 2035, anulat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Contractul Climatic al Municipiului Buzău, parte a Misiunii M100 a UE, prin care administrația se an...
11:30
Pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria? HARTA radarelor de viteză medie și cum funcționează Newsweek.ro
Dacă pleci cu mașina în vacanță, de Sărbători, prin Bulgaria, nu uita că, de câteva luni, funcționea...
11:20
VIDEO Rușii resimt teroarea războiului lui Putin. Dronele fac prăpăd în Rusia. Pene de curent, școli închise Newsweek.ro
Rusia a fost vizată de un val amplu de atacuri cu drone în timpul nopții, care au afectat cel puțin ...
Acum 2 ore
11:10
Programul supermarketurilor din România, de Crăciun și Revelion. În ce zile poți face cumpărături? Newsweek.ro
Cei care mai au de făcut cumpărături pentru Crăciun și Revelion sau obișnuiesc să le lase pe ultima ...
10:50
Radu Miruţă: Am reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA: 10.000.000 $ Newsweek.ro
Radu Miruţă a transmis vineri că a reglementat plata unei datorii istorice a României către SUA. Est...
10:50
Poliția, pe urmele vânzătorilor de petarde. Tone de materiale pirotehnice ilegale, confiscate Newsweek.ro
Peste două tone de articole pirotehnice au fost confiscate de Poliție în urma unor percheziții.
10:40
Carburanții se scumpesc din nou. Avertismentul unui expert în energie. Cât plătim în plus la pompă din 2026? Newsweek.ro
Carburanții se scumpesc din nou, avertizează un expert în energie. Este urmarea creșterii accizelor ...
10:30
Escrocherie periculoasă pe autostradă. Poliția spune să refuzați categoric. „Escrocii devin periculoși” Newsweek.ro
O veche escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor. Un român a ajuns la poliție după...
10:20
FOTO Progres remarcabil pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania în nici 5 luni de lucru Newsweek.ro
Pe ciotul Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, care are 28,55 km și unde fiecare kilometr...
Acum 4 ore
10:10
O femeie de 52 de ani a renunțat să-și mai vopsească părul alb. Angajatorii o refuzau. „Îmi amintea de mama” Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 52 de ani a povestit cum s-au schimbat interviurile de angajare după ce a înce...
10:00
NATO schimbă strategia pentru Ucraina. Mark Rutte: &#34;Fără aderare, dar cu garanții ferme de securitate&#34; Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică nu...
09:50
Am fost concediată cu o fiică de 3 ani acasă. 20 de ani mai târziu, fosta șefă mi-a zis motivul. „A fost crud” Newsweek.ro
Îmi amintesc apelul ca și cum ar fi fost ieri. Șefa mea de la editură m-a sunat devreme, într-o dimi...
09:40
Austeritate la stat. Bugetarii pierd sporurile și primele. Bolojan anunță concedieri pentru posturile inutile Newsweek.ro
Bolojan taie cheltuielile statului. Salariile bugetarilor nu vor fi diminuate, însă veniturile acest...
09:20
Explozie de cazuri de super gripă în România. Îmbolnăvirile s-au dublat într-o săptămână. Ce simptome sunt Newsweek.ro
România se confruntă cu un val alarmant de îmbolnăviri cauzate de așa-numita „super-gripă”, o formă ...
09:10
Trump vrea să atace Venezuela fără acordul Congresului: „Nu sunt obligat”. Legea americană spune altceva Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că poate ordona atacuri militare împotriva Venezu...
09:00
VIDEO Cum atacă racheta „Vulturul negru” a SUA care ajunge la Moscova în 20 minute? Pagube de 2.000.000.000$ Newsweek.ro
Armata și Marina SUA au finalizat testarea integrată a armei hipersonice cu rază lungă de acțiune Da...
08:50
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Newsweek.ro
La ce magazine poți folosi cardurile educaționale? În cât timp pot fi folosiți cei 500 de lei? Cardu...
08:30
Un deținut de 24 de ani a evadat din penitenciar în timpul unei vizite medicale. Este alertă în Constanța Newsweek.ro
Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la ...
08:30
Date Returo-SGR: Românii care colectează PET-uri, doze și sticle își rotunjesc semnificativ veniturile lunare Newsweek.ro
Românii care colectează PET-uri, doze și sticle aruncate la tomberon câștigă lunar suficienți bani p...
Acum 6 ore
08:10
Se va deschide Autostrada Oradea - Cluj Napoca după o așteptare de 22 ani. Contract făcut de Adrian Năstase Newsweek.ro
O veste incredibilă. Putem spera că o bucată din Autostrada Transilvania între Oradea și Cluj Napoca...
08:10
Liderii UE au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei Newsweek.ro
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde...
08:10
Nicușor Dan: Președintele nu are niciun rol în numirea șefului Înaltei Curți, este doar „spectator” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care urmează să se întâlnească luni cu reprezentanţii magistraţilor. El a ...
07:50
Nicușor Dan despre guvernare: Un succes în depășirea crizei, dar prea devreme pentru concluzii Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partid...
07:40
Gropi biblice în inima Turciei: pământul se deschide și înghite câmpurile fertile din Konya. Cum e posibil? Newsweek.ro
În fertila câmpie Konya din Turcia, se deschid cratere adânci de sute de metri. Mulți oameni văd ace...
07:20
ANALIZĂ. Cea mai mare provocare economică pentru români, în 2026. Expert: Plătim toți, indiferent de venituri Newsweek.ro
Românii au avut parte de austeritate, în 2025. Pachetele de măsuri fiscale asumate de guvern au pus ...
07:10
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Gemenilor Newsweek.ro
Horoscop 20 decembrie. Luna Nouă în Săgetător aduce greutăți Fecioarelor. Saturn strică relațiile Ge...
06:30
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică Newsweek.ro
Profesorii care ies la pensie riscă să piardă prima de câteva mii de lei dacă nu respectă anumite co...
Acum 8 ore
06:10
Nouă regulă la Zalando: voucherele cadou nu mai pot expira. Ce trebuie să știe clienții? Newsweek.ro
Camera de Muncă din Austria (AK) a obținut o victorie în justiție împotriva Zalando: voucherele cado...
Acum 24 ore
22:00
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform legii Newsweek.ro
ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore. Nu au vândut gazul conform...
21:40
A murit un mare fotbalist, Era portarul echipei de aur. Apăra cu lentile de contact Newsweek.ro
A murit un mare fotbalist, Jan Jongbloed, Era portarul echipei de aur a Olandei, din care au mai făc...
21:20
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, la 9 luni de închisoare cu executare Newsweek.ro
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanţa, la 9 luni de închisoar...
20:50
Nepoata lui Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra şi de mama acesteia Newsweek.ro
Nepoata mercenarului Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra, dar ...
20:40
Rușii au scufundat barje la intrarea în portul Novorossiisk de teama Ucrainei. Și-au blocat Flota Mării Negre Newsweek.ro
Imaginile din satelit arată că Marina Rusă a blocat intrarea în baza din portul Novorossiisk, la Mar...
20:30
Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua în 2016. Poți fi angajat după pensionare, în același loc Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua şi în anul 2016. Poți să fii anga...
20:20
La Spitalul Judeţean Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale care nu încap pe uşă. Pericol în caz de incendiu Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean "Mavromati", din Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale noi care nu încap pe u...
20:10
Greșeli banale care transformă periuța de dinți într-un focar de bacterii. Îți strici dantura, te îmbolnăvești Newsweek.ro
Un dentist a avertizat că periajul cu o tehnică greșită poate avea un impact drastic asupra sănătăți...
20:10
Cum arată sărbătorile pentru Mihaela, lovită de soțul gelos, proaspăt întors din Italia Newsweek.ro
În prag de sărbători, Mihaela* s-a trezit pe un pat de spital, acoperită de vânătăi și sânge, tremur...
19:50
Cum şi-a dublat o portocală de ciocolată preţul, în Marea Britanie, si s-a micşorat? Newsweek.ro
Cum şi-a putut dubla o portocală de ciocolată preţul de raft, în magazin, în Marea Britanie, si s-a ...
19:40
Care este diferența dintre afumatul la cald și cel la rece? Un doctor a explicat care este mai dăunător Newsweek.ro
Afumatul la cald și cel la rece diferă nu doar prin gust și tehnică, ci și prin impactul asupra sănă...
19:20
Apa infestată de la Spitalul de Copii tulbură apele politice la vârful județului Newsweek.ro
Critici dure la Consiliul Județean Iași privind situația de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Consil...
19:20
Încă un beneficiu al ciocolatei negre, descoperit de specialiști. De ce să o introduci în dietă Newsweek.ro
Ciocolata neagră conține antioxidanți și flavonoide care pot ajuta la protejarea inimii, îmbunătățir...
19:10
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, dar raportul pe acest subiect e distorsionat de shutdown-ul Guvernului Newsweek.ro
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, ceea ce ar fi un motiv de optimism, dar raportul pe acest subi...
18:50
Top Sloturi Preferate de Români și Jocul Responsabil (P) Newsweek.ro
În era digitală actuală, divertismentul online a evoluat rapid, iar jocurile de noroc au devenit una...
18:40
„Un pahar în fiecare zi”. O femeie de 101 ani își dezvăluie secretul surprinzător al longevității Newsweek.ro
La 101 ani, o femeie susține că secretul longevității sale constă într-un obicei simplu și neaștepta...
18:20
Un copil de 13 ani a făcut un dispozitiv util pentru pensionari. A câștigat 25.000 $. L-a inspirat bunica Newsweek.ro
Un băiat în vârstă de 13 ani a inventat un dispozitiv care poate să prevină accidentele cauzate de c...
18:20
NATO a aprobat 2.500.000.000€ buget militar. România și țările din Flancul estic, linia întâi contra Rusiei Newsweek.ro
Aliații NATO au convenit asupra bugetelor finanțate în comun pentru 2026, aprobând cheltuieli sporit...
18:10
Horoscop Marele zodiac chinezesc pe 2026. Anul calului de foc îți va aduce noroc și bunăstare sau tristețe Newsweek.ro
2026 — Anul Calului de Foc — este un an în mișcare rapidă, îndrăzneț și plin de șanse. Horoscop Mare...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.