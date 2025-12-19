Andrei Caramitru, mesaj dur: Statul român, „un tată bețiv și violent” care nu și-a recunoscut crimele
Adevarul.ro, 19 decembrie 2025 14:00
Analistul Andrei Caramitru compară statul român cu „un tată bețiv și violent” care a comis, de-a lungul timpului, abuzuri grave împotriva propriilor cetățeni.
Acum 10 minute
14:15
Câștigurile mici la Loto nu mai pot fi ridicate din agenții. Ce s-a schimbat la Loteria Română # Adevarul.ro
Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, a informat Loteria Română, precizând că noua regulă este deja în vigoare din data de 11 decembrie 2025.
Acum 30 minute
14:00
Grindeanu, la preluarea președinției CJ Buzău de către Ciolacu: „Începe o perioadă dificilă, pentru că nu va mai fi lângă mine” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a mandatului de către Marcel Ciolacu în fruntea Consiliului Județean Buzău, că pentru el începe o perioadă dificilă la București, în contextul în care fostul premier nu va mai fi alături de el în activitatea politică.
14:00
14:00
A murit mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta trece din nou prin momente grele, la câteva luni după pierderea lui Felix Baumgartner # Adevarul.ro
Momente grele pentru Mihaela Rădulescu. Mama vedetei a murit vineri, 19 decembrie, la câteva luni după pierderea partenerului său de viață, Felix Baumgartner.
Acum o oră
13:45
12.000 de elevi au participat la Ora de Banometrie. Daniel David: Este un demers complementar cu programa școlară # Adevarul.ro
Programul de educație financiară în licee Ora de Banometrie, inițiat de ING Bank România și organizat cu sprijinul Federației Naționale a Părinților ProEdu, a înregistrat o creștere de 33% a numărului de elevi participanți la cea de-a doua ediție națională.
13:45
Românii din diaspora au trimis în țară, între 2013 și 2025, mai mult decât „valoarea agreată iniţial a PNRR” # Adevarul.ro
Românii din diaspora au transferat în țară aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 - prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
13:45
Au fost stabilite cele opt echipe calificate direct și 16 formații care vor lupta pentru ultimele locuri printr-un play-off suplimentar în Conference League.
13:30
Tarom anunță semnarea unui parteneriat cu Ubigi, serviciul global de eSIM al Transatel, prin care pasagerii vor putea beneficia de o soluție eSIM integrată după finalizarea rezervării. Noua soluție permite conectarea la internet imediat după sosire.
13:30
Bătaie pentru „Regele TikTok-ului” în centrul Timișoarei, între nevastă și amantă. Victima a fost stropită cu un lichid și lăsată fără telefon # Adevarul.ro
O confruntare violentă a avut loc în centrul Timișoarei, în parcarea unui hotel, după ce o femeie și-a atacat presupusa rivală în dragoste. Incidentul a fost filmat de un martor, iar Poliția au deschis o anchetă penală.
Acum 2 ore
13:15
ByteDance cedează controlul operațiunilor TikTok din SUA către investitori americani și internaționali # Adevarul.ro
Compania chineză ByteDance, proprietara TikTok, a semnat acorduri pentru a forma o societate mixtă care va transfera controlul operațiunilor aplicației TikTok din SUA către investitori americani și internaționali.
13:15
Putin, confruntat cu o întrebare fără ocolișuri: „Război sau pace?” Liderul de la Kremlin i-a dat cuvântul unui „erou” al Rusiei # Adevarul.ro
Dacă în ultimii trei ani Kremlinul a încercat să minimalizeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei, numindu-l eufemistic „operațiune militară specială”, tocmai războiul brut a fost în prim-planul discursului său.
13:15
Însuşi premierul Bolojan explică în multe interviuri situaţia fiscal-bugetară dramatică a României.
13:15
Cum schimbă pactul Pakistan-Arabia Saudită dinamica geopolitică a Eurasiei? Implicațiile pentru China (Partea II). China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm continuarea (partea a doua) a traducerii unui articol deosebit de relevant despre relațiile geopolitice dintre Orientul Mijlociu și Asia de Sud, publicat în numărul 23 al revistei Shìjiè zhīshì.
13:00
Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc vineri, 19 decembrie, pe DN 1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești. Aproximativ 20 de persoane se aflau în cele patru autovehicule.
13:00
Amenințarea lui Putin pentru Europa și liderii săi: „Tâlharii vor suporta consecințe dure” # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat dur față de intenția liderilor Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția postbelică a Ucrainei, calificând această măsură drept „un jaf”.
13:00
Putin ironizează imaginile publicate de Zelenski din Kupiansk: „Actor talentat! De ce să stă în prag? Să intre în casă, dacă e sub controlul lor” # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat vineri fotografiile și videoclipurile publicate recent de președintele ucrainean Volodimir Zelenski din orașul Kupiansk, în cadrul evenimentului anual „Rezultatele anului cu Vladimir Putin”.
13:00
Catedrala Națională va putea fi vizitată zilnic, între orele 09:00 și 17:00, în perioada sărbătorilor de iarnă.
12:45
Instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025, pe fondul unui deficit de judecători # Adevarul.ro
Instanțele judecătorești din România au avut pe rol, în anul 2025, aproape 3,6 milioane de dosare, un volum de activitate similar cu cel din 2024
12:30
O haită de câini a distrus patru autoturisme în Arad: „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii” # Adevarul.ro
O haită de câini din Arad a distrus patru autoturisme parcate în oraș. Maidanezii au mușcat elemente de caroserie și au provocat distrugeri serioase. Mai mulți arădeni s-au trezit dimineața cu mașinile avariate grav, deși nu fusese raportat niciun accident.
Acum 4 ore
12:15
Brânza grasă, aliatul neașteptat al creierului: consumul zilnic poate reduce riscul de demență # Adevarul.ro
Un consum zilnic de cel puțin 50 de grame de brânză cu un conținut ridicat de grăsime ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de demență, potrivit unui studiu realizat de cercetători suedezi și publicat recent în jurnalul Neurology.
12:00
Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu 50. Bolojan: „În coaliţie nu există o înţelegere pe tema asta” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus vineri, 19 decembrie, că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ.
12:00
Constantin Budescu, show și în afara gazonului. Fostul fotbalist de la FCSB, experiență nouă ca DJ # Adevarul.ro
Constantin Budescu continuă să surprindă în afara terenului de fotbal.
12:00
Radu Miruță scoate de sub preș o datorie veche de 33 de ani către SUA: „Unii au tras țepe și s-au îmbogățit, iar statul a rămas bun de plată” # Adevarul.ro
Radu Miruță a declarat că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat în această săptămână plata unei datorii istorice pe care România o are față de Statele Unite ale Americii, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90.
11:30
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din Ungaria # Adevarul.ro
O româncă și-a pierdut viața pe o autostradă din Ungaria, în timp ce se întorcea acasă din Germania, după ce a fost obligată să coboare dintr-un microbuz care o transporta împreună cu alți muncitori.
11:30
Bolojan avertizează că PSD a încălcat protocolul Coaliției: „Lucrurile se vor termina prost” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 19 decembrie, despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că „nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate”.
11:30
A avut loc recent la sala din str. General Berthelot în compania Orchestrei de Cameră Radio dirijată de britanicul Jonathan Bloxham.
11:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va susține vineri conferința de presă anuală - un moment important al mandatului său de 25 de ani - încurajat de progresele înregistrate pe câmpul de luptă din Ucraina și în contextul unei campanii diplomatice accelerate a SUA de a pune capăt războiulu.
11:15
Premierul răspunde apelului „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei: promite propuneri concrete pentru Justiție în ianuarie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat la mesajul „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei de protestatarii nemulțumiți de situația din justiție. Șeful Executivului a declarat că îngrijorarea societății este legitimă.
11:15
Cadouri de lux pentru șefi, prime sigure pentru alții: ce se ascunde în federația de canotaj # Adevarul.ro
Elisabeta Lipă, legendă a sportului românesc, este vizată de un raport al Curții de Conturi care vorbește despre premieri ilegale de milioane de euro la Federația de Canotaj.
11:00
Lululemon se va extinde în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în REomânia. Marca sportivă se va lansa și în India. Anunțul vine după o săptămână turbulentă pentru producătorul american de haine sport.
11:00
Petrolierul rusesc Valeri Gorceakov a început să se scufunde care a fost lovit de drone ucrainene în Rostov-pe-Don. Nava parțial inundată a fost înconjurată de bariere de protecție, dar nu există semne evidente ale operațiunilor de salvare, relatează Astra.
11:00
Români implicați într-o rețea de furturi sofisticată, de milioane de dolari, destructurată în Canada # Adevarul.ro
Poliția canadiană a anunțat joi, 19 decembrie, că a destructurat o rețea de furturi din retail „extrem de sofisticată”, care ar fi operat în Ontario, Quebec și British Columbia. Majoritatea suspecților implicați în rețea erau refugiați români.
10:45
Testamentul Rodicăi Stănoiu: ce avere îi revine iubitului cu peste 50 de ani mai tânăr, deși nu au fost căsătoriți # Adevarul.ro
Marius Calotă, juristul mai tânăr cu peste 50 de ani decât Rodica Stănoiu, va primi cea mai mare parte a averii fostului ministru al Justiției, decedat la vârsta de 86 de ani. Acesta respinge informațiile conform cărora ar fi fost căsătorit cu aceasta.
10:30
Danemarca acuză Rusia de atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”: „Instrumente ale războiului său hibrid împotriva Occidentului” # Adevarul.ro
Guvernul Danemarcei acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, pe care autoritățile le consideră dovezi clare ale desfășurării unui război hibrid împotriva statelor occidentale.
10:30
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial # Adevarul.ro
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale.
Acum 6 ore
10:15
Cu cât se vinde cea mai scumpă vilă din România, aflată lângă Castelul Bran: are cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești # Adevarul.ro
Cea mai scumpă vilă din România, situată în apropierea Castelului Bran, este scoasă la vânzare la un preț impresionant. Proprietatea de lux include facilități exclusiviste, precum cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești.
10:15
Răzvan Marin s-a calificat în optimile de finală ale Conference League, după ce AEK Atena a termina pe locul 3 în grupă.
10:15
Un satelit Starlink va cădea pe Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită. Ce spun reprezentanții companiei # Adevarul.ro
Unul din sateliții de Internet în bandă largă Starlink ai SpaceX se apropie spre Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie. Megaconstelația Starlink este formată din aproape 9.300 de sateliți activi.
09:45
Kremlinul salută decizia UE de a nu folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. „Legea și bunul simț au obținut o victorie deocamdată” # Adevarul.ro
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, a salutat vineri, 19 decembrie, decizia Uniunii Europene de a nu folosi activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei.
09:45
Trump spune că poate să ordone lovituri în Venezuela fără autorizație parlamentară: „Nu mă voi deranja să le spun” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu are nevoie să ceară o autorizație a Congresului pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, invocând teama de scurgeri de informații.
09:45
Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, emis de ANM. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș pe carosabil # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineață, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în județele Brăila, Ialomița, Botoșani, Galați, Neamț, Constanța și Tulcea.
09:30
Accident rutier violent în județul Constanța. Șase persoane sunt grav rănite, după ce o mașină a intrat într-un cap de pod # Adevarul.ro
Un accident rutier violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Deleni, județul Constanța. Mai multe echipaje medicale au intervenit de urgență la fața locului. Șase victime sunt grav rănite, două dintre ele fiind intubate la fața locului.
09:30
Ulei de măsline sau de floarea-soarelui? Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie ce grăsimi sunt mai sănătoase pentru inimă # Adevarul.ro
Românii consumă prea mult Omega 6, grăsimi cu efect proinflamator. Soluția recomandată de Mihaela Bilic este simplă: renunțarea la uleiul de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline, care protejează inima și stimulează colesterolul „bun” HDL.
09:15
Dan Petrescu, supus unui tratament complex. Vestea l-a cutremurat pe un fost colaborator # Adevarul.ro
Stabilit în Cluj, Dan Petrescu trage tare să-și refacă sănătatea, făcând chimioterapie.
09:15
Numele celebrului centrul cultural „John F. Kennedy”, schimbat în „Trump-Kennedy Center”, cu toate că familia fostului președinte s-a opus # Adevarul.ro
Consiliul de administrație al Kennedy Center (celebra sală de spectacole), format aproape în totalitate din aliați ai președintelui Donald Trump, a votat joi, 18 decembrie, pentru schimbarea numelui centrului în „Trump-Kennedy Center”.
09:00
Momentul în care un român este încătușat de polițiști după ce a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Londra. A fost internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie # Adevarul.ro
Românul care a atacat la întâmplare o fetiță de 11 ani în Leicester Square, înjunghiind-o de opt ori, a fost declarat pericol major pentru societate și internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie, printr-o decizie a instanței.
09:00
Programul de vize pentru imigranți (DV Program), cunoscut și ca „Loteria vizelor”, a fost suspendat joi, 18 decembrie, la cererea secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a afirmat că programul a fost folosit de autorul atacului armat de la Universitatea Brown acum opt ani.
09:00
„Ploaia de sânge”, fenomenul natural spectaculos care a uimit Internetul. De ce s-au înroșit peste noapte țărmurile unei insule # Adevarul.ro
„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film SF.
09:00
Suspectul atacului de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți și nouă răniți, a fost găsit împușcat într-un depozit # Adevarul.ro
Bărbatul suspectat pentru atacul armat soldat cu doi morți și nouă răniți la Universitatea Brown, precum și pentru uciderea unui profesor, a fost găsit mort într-o unitate de depozitare din statul New Hampshire, au anunțat autoritățile americane.
08:45
Activiști pacifiști au protestat la baza militară Kogălniceanu
