Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu 50. Bolojan: „În coaliţie nu există o înţelegere pe tema asta”
Adevarul.ro, 19 decembrie 2025 12:00
Premierul Ilie Bolojan a spus vineri, 19 decembrie, că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:15
Brânza grasă, aliatul neașteptat al creierului: consumul zilnic poate reduce riscul de demență # Adevarul.ro
Un consum zilnic de cel puțin 50 de grame de brânză cu un conținut ridicat de grăsime ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de demență, potrivit unui studiu realizat de cercetători suedezi și publicat recent în jurnalul Neurology.
Acum 30 minute
12:00
12:00
Constantin Budescu, show și în afara gazonului. Fostul fotbalist de la FCSB, experiență nouă ca DJ # Adevarul.ro
Constantin Budescu continuă să surprindă în afara terenului de fotbal.
12:00
Radu Miruță scoate de sub preș o datorie veche de 33 de ani către SUA: „Unii au tras țepe și s-au îmbogățit, iar statul a rămas bun de plată” # Adevarul.ro
Radu Miruță a declarat că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat în această săptămână plata unei datorii istorice pe care România o are față de Statele Unite ale Americii, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90.
Acum o oră
11:30
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din Ungaria # Adevarul.ro
O româncă și-a pierdut viața pe o autostradă din Ungaria, în timp ce se întorcea acasă din Germania, după ce a fost obligată să coboare dintr-un microbuz care o transporta împreună cu alți muncitori.
11:30
Bolojan avertizează că PSD a încălcat protocolul Coaliției: „Lucrurile se vor termina prost” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 19 decembrie, despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că „nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate”.
11:30
A avut loc recent la sala din str. General Berthelot în compania Orchestrei de Cameră Radio dirijată de britanicul Jonathan Bloxham.
11:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va susține vineri conferința de presă anuală - un moment important al mandatului său de 25 de ani - încurajat de progresele înregistrate pe câmpul de luptă din Ucraina și în contextul unei campanii diplomatice accelerate a SUA de a pune capăt războiulu.
Acum 2 ore
11:15
Premierul răspunde apelului „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei: promite propuneri concrete pentru Justiție în ianuarie # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a reacționat la mesajul „Bolojan, te sună România”, transmis din Piața Victoriei de protestatarii nemulțumiți de situația din justiție. Șeful Executivului a declarat că îngrijorarea societății este legitimă.
11:15
Cadouri de lux pentru șefi, prime sigure pentru alții: ce se ascunde în federația de canotaj # Adevarul.ro
Elisabeta Lipă, legendă a sportului românesc, este vizată de un raport al Curții de Conturi care vorbește despre premieri ilegale de milioane de euro la Federația de Canotaj.
11:00
Lululemon se va extinde în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în REomânia. Marca sportivă se va lansa și în India. Anunțul vine după o săptămână turbulentă pentru producătorul american de haine sport.
11:00
Petrolierul rusesc Valeri Gorceakov a început să se scufunde care a fost lovit de drone ucrainene în Rostov-pe-Don. Nava parțial inundată a fost înconjurată de bariere de protecție, dar nu există semne evidente ale operațiunilor de salvare, relatează Astra.
11:00
Români implicați într-o rețea de furturi sofisticată, de milioane de dolari, destructurată în Canada # Adevarul.ro
Poliția canadiană a anunțat joi, 19 decembrie, că a destructurat o rețea de furturi din retail „extrem de sofisticată”, care ar fi operat în Ontario, Quebec și British Columbia. Majoritatea suspecților implicați în rețea erau refugiați români.
10:45
Testamentul Rodicăi Stănoiu: ce avere îi revine iubitului cu peste 50 de ani mai tânăr, deși nu au fost căsătoriți # Adevarul.ro
Marius Calotă, juristul mai tânăr cu peste 50 de ani decât Rodica Stănoiu, va primi cea mai mare parte a averii fostului ministru al Justiției, decedat la vârsta de 86 de ani. Acesta respinge informațiile conform cărora ar fi fost căsătorit cu aceasta.
10:30
Danemarca acuză Rusia de atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”: „Instrumente ale războiului său hibrid împotriva Occidentului” # Adevarul.ro
Guvernul Danemarcei acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, pe care autoritățile le consideră dovezi clare ale desfășurării unui război hibrid împotriva statelor occidentale.
10:30
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial # Adevarul.ro
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale.
Acum 4 ore
10:15
Cu cât se vinde cea mai scumpă vilă din România, aflată lângă Castelul Bran: are cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești # Adevarul.ro
Cea mai scumpă vilă din România, situată în apropierea Castelului Bran, este scoasă la vânzare la un preț impresionant. Proprietatea de lux include facilități exclusiviste, precum cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești.
10:15
Răzvan Marin s-a calificat în optimile de finală ale Conference League, după ce AEK Atena a termina pe locul 3 în grupă.
10:15
Un satelit Starlink va cădea pe Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită. Ce spun reprezentanții companiei # Adevarul.ro
Unul din sateliții de Internet în bandă largă Starlink ai SpaceX se apropie spre Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie. Megaconstelația Starlink este formată din aproape 9.300 de sateliți activi.
09:45
Kremlinul salută decizia UE de a nu folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. „Legea și bunul simț au obținut o victorie deocamdată” # Adevarul.ro
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kiril Dmitriev, a salutat vineri, 19 decembrie, decizia Uniunii Europene de a nu folosi activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei.
09:45
Trump spune că poate să ordone lovituri în Venezuela fără autorizație parlamentară: „Nu mă voi deranja să le spun” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu are nevoie să ceară o autorizație a Congresului pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, invocând teama de scurgeri de informații.
09:45
Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, emis de ANM. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș pe carosabil # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineață, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în județele Brăila, Ialomița, Botoșani, Galați, Neamț, Constanța și Tulcea.
09:30
Accident rutier violent în județul Constanța. Șase persoane sunt grav rănite, după ce o mașină a intrat într-un cap de pod # Adevarul.ro
Un accident rutier violent s-a produs în această dimineață, în localitatea Deleni, județul Constanța. Mai multe echipaje medicale au intervenit de urgență la fața locului. Șase victime sunt grav rănite, două dintre ele fiind intubate la fața locului.
09:30
Ulei de măsline sau de floarea-soarelui? Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie ce grăsimi sunt mai sănătoase pentru inimă # Adevarul.ro
Românii consumă prea mult Omega 6, grăsimi cu efect proinflamator. Soluția recomandată de Mihaela Bilic este simplă: renunțarea la uleiul de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline, care protejează inima și stimulează colesterolul „bun” HDL.
09:15
Dan Petrescu, supus unui tratament complex. Vestea l-a cutremurat pe un fost colaborator # Adevarul.ro
Stabilit în Cluj, Dan Petrescu trage tare să-și refacă sănătatea, făcând chimioterapie.
09:15
Numele celebrului centrul cultural „John F. Kennedy”, schimbat în „Trump-Kennedy Center”, cu toate că familia fostului președinte s-a opus # Adevarul.ro
Consiliul de administrație al Kennedy Center (celebra sală de spectacole), format aproape în totalitate din aliați ai președintelui Donald Trump, a votat joi, 18 decembrie, pentru schimbarea numelui centrului în „Trump-Kennedy Center”.
09:00
Momentul în care un român este încătușat de polițiști după ce a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Londra. A fost internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie # Adevarul.ro
Românul care a atacat la întâmplare o fetiță de 11 ani în Leicester Square, înjunghiind-o de opt ori, a fost declarat pericol major pentru societate și internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie, printr-o decizie a instanței.
09:00
Programul de vize pentru imigranți (DV Program), cunoscut și ca „Loteria vizelor”, a fost suspendat joi, 18 decembrie, la cererea secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a afirmat că programul a fost folosit de autorul atacului armat de la Universitatea Brown acum opt ani.
09:00
„Ploaia de sânge”, fenomenul natural spectaculos care a uimit Internetul. De ce s-au înroșit peste noapte țărmurile unei insule # Adevarul.ro
„Ploaia de sânge” de pe Insula Ormuz a făcut rapid înconjurul Internetului, stârnind uimire și curiozitate. Imaginile spectaculoase cu nisipul și apele de mică adâncime transformate peste noapte într-un roșu intens par desprinse dintr-un film SF.
09:00
Suspectul atacului de la Universitatea Brown, soldat cu doi morți și nouă răniți, a fost găsit împușcat într-un depozit # Adevarul.ro
Bărbatul suspectat pentru atacul armat soldat cu doi morți și nouă răniți la Universitatea Brown, precum și pentru uciderea unui profesor, a fost găsit mort într-o unitate de depozitare din statul New Hampshire, au anunțat autoritățile americane.
08:45
Activiști pacifiști au protestat la baza militară Kogălniceanu
08:45
Fuego, Connect-R, Ducu Bertzi, pe aceeași scenă, la Crăciunul Nordului, Romexpo! 5 zile de concerte cu intrare liberă înainte de Crăciun # Adevarul.ro
Crăciunul Nordului, unul dintre cele mai așteptate târguri de Crăciun din Capitală, organizat la Romexpo, în perioada 28 noiembrie – 4 ianuarie, promite o experiență completă pentru întreaga familie.
08:30
Vot decisiv în USR pentru portofoliile Apărării și Economiei: Radu Miruţă şi Irineu Darău urmează să fie validaţi de Comitetul Politic # Adevarul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al partidului pentru vineri, la ora 12.00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Economiei.
08:30
Dezastru pe șantierele feroviare finanțate din PNRR. România riscă să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor la lucrările de modernizare # Adevarul.ro
România se află într-o situație critică privind absorbția fondurilor europene destinate infrastructurii feroviare.
08:30
Mircea Coșea, profesor doctor în Economie și fost viceprim-ministru al României, a murit joi, 18 decembrie, la vârsta de 83 de ani. De-a lungul ultimelor trei decenii, acesta a fost una dintre vocile cunoscute ale economiei românești.
Acum 6 ore
08:15
Deținutul care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, prins și reîncarcerat de polițiști # Adevarul.ro
Deținutul condamnat pentru tâlhărie calificată, care a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă joi, 19 decembrie, a fost prins de polițiști, vineri, în localitatea Murfatlar.
08:00
Nicușor Dan, despre împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina: „Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după participarea la reuniunea Consiliului European, că Ucraina va rambursa banii primiți de UE la finalizarea conflictului. Uniunea.
08:00
Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție” # Adevarul.ro
Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util” să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.
07:15
UE acordă Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro. Viktor Orbán, critic: „A da bani înseamnă război” # Adevarul.ro
Liderii UE au convenit vineri, 19 decembrie, să acorde Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro, fără dobândă, pentru a-i acoperi nevoile militare și economice în următorii doi ani, fără a utiliza activele rusești înghețate.
07:00
Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: „Principala noastră grijă era ca agențiile de rating să nu downgradeze România. Acest risc nu mai există” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după şedinţa Consiliului European, că este lăudabil faptul că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă.
06:30
Fotbalist scos din minți de blajinul Emeric Ienei. A folosit un vocabular murdar și a pierdut naționala # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.
06:30
Noi atacuri în Pacific: SUA lovește două bărci suspectate de trafic de droguri, ucigând cinci persoane # Adevarul.ro
Armata SUA a efectuat joi, 18 decembrie, atacuri împotriva a două bărci suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 5 persoane.
Acum 8 ore
06:15
Aparatul care îi scapă pe bebeluși de traume. „Vom recolta din degețel, așa cum se recoltează o banală glicemie” # Adevarul.ro
Un aparat care îi scapă pe copii de experiența traumatizantă a recoltării de sânge venos a fost dăruit de o asociație, în prag de Sărbători, celui mai mare spital din Olt.
05:45
Dezvăluiri despre un moment hotărâtor în negocierile Rusia-Ucraina imediat după invazie. Consilierul de top al lui Putin care a îndrăznit să refuze un ordin # Adevarul.ro
Asociații fostului consilier și apropiat al lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, au vorbit anonim cu NYT despre ruptura legăturilor personale dintre aceștia odată cu invazia rusă în Ucraina.
05:15
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial # Adevarul.ro
Un tip de miere produs în zonele montane din România are proprietăți extraordinare, reușind să egaleze și chiar să depășească faimoasa miere de manuka. În plus, se dovedește mai eficientă decât o parte a antibioticelor. Calitățile sale au fost dovedite de studii științifice.
Acum 12 ore
04:15
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii # Adevarul.ro
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin cu sezonul festiv.
03:15
Românii își asumă riscuri majore pentru că nu verifică dacă platformele de investiții sunt sigure # Adevarul.ro
Deși interesul pentru investiții și instrumente financiare digitale este tot mai vizibil, obiceiurile românilor arată că prudența și educația financiară rămân la un nivel redus. Mulți utilizatori tratează superficial măsurile de siguranță și protecție ale platformelor, expunându-se unor riscuri mari
02:45
Sărbători cu gust oltenesc la muzeu. „Unii dintre copii nici nu au auzit de colindul cu Steaua” # Adevarul.ro
Preparate culinare tradiționale specifice postului Crăciunului și Sărbătorilor de Iarnă și cele mai cunoscute colinde sunt aduse, an de an, la Muzeul Județean Olt. Mulți copii doar așa mai află, astăzi, despre anumite obiceiuri.
02:15
Un geniu în vârstă de 15 ani, cunoscut sub numele de „micul Einstein al Belgiei”, și-a finalizat doctoratul în fizică cuantică la Universitatea din Anvers. Laurent Simons și-a susținut teza luna trecută, fiind unul dintre cei mai tineri doctoranzi din lume.
01:45
„Încercați pe card”. De la flori la Revolut: cum s-a transformat cadoul pentru profesori # Adevarul.ro
În școala românească, cadoul nu se cere, dar se așteaptă. Cadoul pentru profesori este un obicei care s-a mutat din zona recunoștinței în cea a așteptării, iar uneori chiar a presiunii.
