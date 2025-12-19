Frontiera Moldovei afectată după atacuri cu drone asupra unui pod din Ucraina
MainNews.ro, 19 decembrie 2025 14:50
Probleme la frontiera moldo-ucraineană după atacul cu drone asupra podului strategic din Ucraina. Punctele Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial, iar circulația este restrictionată. Autoritățile recomandă evitarea deplasării spre Ucraina pentru asigurarea securității cetățenilor. Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie funcționează parțial după atacul cu drone asupra podului Odesa-Reni Podul a fost grav … Articolul Frontiera Moldovei afectată după atacuri cu drone asupra unui pod din Ucraina apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
15:20
Catedrala Națională din București va fi deschisă pentru vizitare între Crăciun, Revelion și Bobotează, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, între orele 9:00-17:00. În această perioadă nu se vor oficia slujbe religioase, accesul fiind restricționat ulterior pentru lucrări interioare. Află detalii importante! Catedrala Națională va fi deschisă între 24 decembrie 2025 și … Articolul Programul Catedralei Naționale de sărbători: Crăciun, Revelion, Bobotează apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
15:10
Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, primar al Capitalei, este o expertă în management financiar la Centrul Român de Politici Europene și cofondatoare a firmei HF Advising SRL. Activitatea sa se concentrează pe implementarea politicilor publice europene și consultanță în proiecte europene. Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, rămâne o prezență discretă în … Articolul Soția lui Ciprian Ciucu, Cristina Simona: parteneriatul lor în afaceri apare prima dată în Main News.
15:10
Ucraina a lovit un petrolier rusesc Qendil în Marea Mediterană, provocând avarii critice. Atacul evidențiază strategia Rusiei de a evita sancțiunile și utilizarea fondurilor în războiul împotriva Ucrainei. Aceasta acțiune subliniază angajamentul Ucrainei de a răspunde oriunde se află inamicul. Ucraina a atacat pentru prima dată un petrolier rusesc, Qendil, în Marea Mediterană Atacul a … Articolul Ucraina atacă un petrolier rusesc în Marea Mediterană pentru prima dată apare prima dată în Main News.
15:10
Investițiile nu pornesc de la cifre, ci de la întrebările ce vrei să faci cu viața ta. Mihnea Bărbulescu discută despre importanța emoțiilor și a obiceiurilor financiare, subliniind că oricine poate investi, chiar și cu un salariu mediu. Descoperă cum disciplina și investițiile regulate pot asigura un viitor financiar liniștit. Investițiile trebuie să plece de … Articolul Investiții: Începe cu Întrebarea „Ce Vrei să Faci cu Viața Ta?” apare prima dată în Main News.
15:10
Vladimir Putin a declarat că postul de operator de drone în armata rusă a devenit extrem de căutat, determinând Ministerul Apărării să organizeze un concurs. Președintele rus a subliniat că voluntarii pot participa la lupte chiar și în timpul permisiei, evidențiind astfel angajamentul lor față de misiune și tehnologiile moderne. Vladimir Putin a anunțat că … Articolul Putin: Concurs pentru un post dorit în armata rusă, chiar și de vacanțieri apare prima dată în Main News.
15:10
Obiectul misterios 3I/ATLAS, despre care un om de știință de la Harvard sugerează că ar putea fi o navă cu extratereștri, a trecut recent aproape de Pământ. În ciuda speculațiilor, experții NASA confirmă că este o cometă, demontând teorii absurde și subliniind natura sa naturală. Obiectul interstelar 3I/ATLAS a ajuns recent la cel mai apropiat … Articolul Nava extraterestră 3i/ATLAS a survolat Pământul – Teoria brânzei lunare apare prima dată în Main News.
Acum o oră
14:50
14:40
Doctor din Buzău, arestat la domiciliu pentru luare de mită. Acuzat că a primit 1.000 de lei pentru o operație de fractură de șold, medicul ortoped a fost prins în flagrant. Procurorii continuă investigațiile, iar spitalul a suspendat contractul de muncă al acestuia pe perioada arestului. Medic ortoped din Buzău, acuzat de luare de mită, … Articolul Doctor din Buzău arestat la domiciliu pentru mită înainte de operație apare prima dată în Main News.
14:30
Faza principală a Conference League s-a încheiat, iar tabloul optimilor de finală se conturează. Strasbourg, cu 16 puncte, este echipa de pe primul loc, urmată de Rakow. Tragerea la sorți pentru șaisprezecimi va avea loc pe 16 ianuarie 2026, iar meciurile din play-off se desfășoară pe 19 și 26 februarie. Faza principală a Conference League … Articolul Conference League: Destinul echipelor în optimile de finală se hotărăște când? apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:20
Autostrada Transilvania va deschide noi tronsoane până în 2026, facilitând circulația pe aproape 74 de kilometri între granița cu Ungaria și Sălaj. Tronsonul Chiribiș–Suplacu de Barcău va fi inaugurat în 2026. Astfel, șoferii pot călători între Cluj-Napoca și Oradea fără a folosi DN1. Află mai multe detalii. În 2026 se va deschide tronsonul Chiribiș–Suplacu de … Articolul Autostrada Transilvania: Tronsoane noi disponibile până în 2026 apare prima dată în Main News.
14:10
Ilie Bolojan avertizează că recentele critici în interiorul coaliției pot duce la ruperi de încredere, subliniind necesitatea respectului și analizării relațiilor de colaborare. El propune o resetare a acestei colaborări, esențială pentru eficiența guvernării și atingerea obiectivelor comune. PSD a votat o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ceea ce a fost considerat o încălcare … Articolul Ruperea se apropie: o chestiune de timp până la finalul regretabil apare prima dată în Main News.
14:10
Vladimir Putin a declarat că Donald Trump face eforturi serioase pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și că nu Rusia a început războiul. În conferința de presă anuală, el a afirmat că Rusia este pregătită pentru negocieri, dar nu va ceda teritoriile anexate. Discuțiile de pace sunt influențate de pozițiile occidentalilor. Putin a lăudat … Articolul Declarațiile lui Putin despre Ucraina la conferința de presă de final de an apare prima dată în Main News.
14:10
Reducerile de taxe pentru multinaționale și subvențiile de la stat sunt esențiale pentru stimularea economiei României. Propunerile includ menținerea cotei unice, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și accelerarea fondurilor europene. Aceste măsuri ar putea duce la crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor. România se confruntă cu un deficit bugetar de peste 8% … Articolul Reducerile fiscale pentru multinaționale și subvențiile guvernamentale apare prima dată în Main News.
14:10
Vladimir Putin a transmis un mesaj clar în timpul conferinței sale de presă din 19 decembrie 2025, proiectând o hartă care include Crimeea și regiunile anexate din estul Ucrainei. Această alegere de decor sugerează că Kremlinul nu intenționează să renunțe la pretențiile teritoriale, complicând negocierile de pace. Conferința de presă maraton a lui Vladimir Putin … Articolul Mesajul subtil al lui Vladimir Putin în conferința de presă maraton apare prima dată în Main News.
14:10
Mulți oameni evită să scoată routerul din priză, de teamă că nu va reporni corect. Agenția Federală pentru Protecția Mediului din Germania subliniază eficiența energetică a routerelor. Află cum să repornești corect routerul și sfaturi utile pentru economisirea energiei în timpul călătoriilor sau pe timp de noapte. Routerele consumă energie similar cu un frigider, dar … Articolul Aparatul care consumă ca frigiderul, dar toți îl evită să-l deconecteze apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:20
Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Bucureștiului, marcând începerea oficială a mandatului său. A câștigat alegerile locale parțiale din 7 decembrie cu 36,16% din voturi. Ceremonia va avea loc la ora 17:00 la Primăria Capitalei, situată pe Bd. Elisabeta 47. Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general … Articolul Ciprian Ciucu depune jurământul de primar general al Capitalei astăzi apare prima dată în Main News.
13:20
Mai mulți jucători din Iordania l-au ignorat pe selecționerul Marocului, Tarik Sektioui, după finala Cupei Arabe în care Marocul a învins Iordania cu 3-2. Incidentul a avut loc în timpul urcării pe podium, subliniind tensiunile dintre jucători. Marocul se pregătește pentru CAN 2025 și Cupa Mondială 2026. Jucătorii Iordaniei l-au ignorat pe selecționerul Marocului, Tarik … Articolul Jucători din Iordania l-au ignorat pe selecționerul Marocului apare prima dată în Main News.
13:10
Cumpărăturile lui Kevin McCallister din „Singur Acasă” sunt mult mai costisitoare în 2025. Prețurile pentru alimente și alte produse au crescut cu 167% față de 1990. Află cât ar plăti Kevin pentru alimentele sale astăzi și cum se compară cu bugetul din film. Descoperă detaliile și analiza prețurilor într-un articol captivant. Cumpărăturile lui Kevin McCallister … Articolul Costurile cumpărăturilor lui Kevin McCallister în „Singur Acasă” 2025 vs. 1990 apare prima dată în Main News.
13:10
Românii au fost învățați să economisească, dar ignoră importanța investițiilor. Mihai Purcărea de la BRD Asset Management avertizează că a nu investi este un risc. Creșterea interesului pentru investiții apare abia după 40 de ani, iar lipsa unui plan este cea mai frecventă greșeală. Începe azi și construiește-ți viitorul financiar. Mihai Purcărea subliniază că riscul … Articolul Ce Facem cu Banii Pe Care I-am Pus Deoparte? Soluții și Strategii apare prima dată în Main News.
13:10
Numărul americanilor care sprijină NATO și livrările de arme pentru Ucraina a crescut, în ciuda politicii lui Donald Trump. Sondajul arată că 64% dintre americani doresc o implicare mai activă în afacerile internaționale, iar 79% consideră Rusia un inamic. Sprijinul pentru NATO a atins un nivel-record de 68%. Sprijinul americanilor pentru NATO și livrările de … Articolul Americanii și percepțiile despre Europa, NATO, Ucraina și Rusia după Trump apare prima dată în Main News.
13:10
Descoperă cum smartphone-urile Honor sunt dezvoltate și asamblate în fabrica din Shenzhen, China. Cu peste 4.000 de angajați, centre de testare avansate și un grad de automatizare de 85%, această unitate este un epicentru al inovației tehnologice, dedicată eficienței și calității produselor. Află mai multe! Fabrica Honor din Shenzhen, deschisă în 2021, este un centru … Articolul Vizita în fabrica Honor din Shenzen: cum se dezvoltă smartphone-urile din China apare prima dată în Main News.
13:00
Bolojan a anunțat că discuțiile despre absorbția formațiunii Forța Dreptei în PNL vor începe după Anul Nou. Premierul a menționat că decizia va necesita aprobarea ambelor partide și a subliniat importanța colaborării cu REPER pentru susținerea proiectelor primarului Ciprian Ciucu. Schimbările politice recente influențează această dinamică. Bolojan anunță că discuțiile despre absorbția Forța Dreptei vor … Articolul Discutăm după Anul Nou: Ce măsuri putem lua împreună? apare prima dată în Main News.
12:20
Agricultorul Gheorghe Iordache a vândut 50 de kilograme de usturoi Elefant în Israel, la prețul de 100 lei/kg. Această cultură de nișă, apreciată pentru gustul său blând și ușurința în curățare, aduce profituri semnificative. Producția anuală ajunge la 300-400 kg, iar cererea crește continuu pe piețele externe. Un agricultor din România a vândut 50 de … Articolul Am vândut 50 de kilograme de produse în Israel – Descoperă povestea! apare prima dată în Main News.
12:20
Constantin Budescu surprinde fanii într-o nouă ipostază, devenind DJ după cariera sa fotbalistică. La 36 de ani, fostul mijlocaș de la FCSB și Astra își arată talentul muzical, interpretând manele cu zâmbetul pe buze. Budescu continuă să fie activ în viața socială, explorând noi pasiuni și hobby-uri. Constantin Budescu a debutat ca DJ, oferind o … Articolul Constantin Budescu strălucește ca DJ după cariera de fotbalist la FCSB apare prima dată în Main News.
12:10
Companii mari din România, precum Rompetrol, Dacia și Carrefour, amenință cu plecarea din țară din cauza taxelor majorate și a creșterii costurilor la energie. Impactul negativ al regimului fiscal a determinat grupuri internaționale să reevalueze operațiunile, generând îngrijorări în industria auto și retail. Companii mari din România, precum Rompetrol, Dacia și Carrefour, anunță posibile retrageri … Articolul Companiile străine renunță la România din cauza noilor taxe guvernamentale apare prima dată în Main News.
12:10
Samsung a lansat oficial Galaxy Z TriFold, un smartphone pliabil cu două balamale, disponibil inițial în Coreea de Sud pe 12 decembrie. Cu un ecran interior de 10 inchi și trei camere principale, Z TriFold promite o experiență unică de utilizare. Prețul începe de la 2.500 dolari, iar disponibilitatea în Europa va urma în 2026. … Articolul Samsung a lansat Galaxy Z TriFold: smartphone cu design pliabil de două ori apare prima dată în Main News.
12:00
Ciprian Ciucu, primarul ales al Bucureștiului, are conflicte cu Nicușor Dan, președintele României. Divergențele au început cu scandalul „Prelungirea Ghencea” și s-au amplificat prin declarații publice despre lipsa comunicării. Ciucu caută o „resetare” a relației, după ani de colaborare și neînțelegeri. Ciprian Ciucu acuză lipsa de comunicare din partea lui Nicușor Dan și conflictul pe … Articolul Conflictele dintre Ciprian Ciucu și Nicușor Dan: De ce nu colaborează în București apare prima dată în Main News.
12:00
Rachetele Oreșnik, capabile să transporte focoase nucleare, sunt desfășurate în Belarus, susținător al Rusiei în războiul din Ucraina. Analizate ca fiind modificări ale rachetei RS-26 Rubezh, acestea au fost prezentate ca fiind o amenințare împotriva NATO. Putin a promis utilizarea lor până în 2025, sporind tensiunile internaționale. Racheta Oreșnik a fost utilizată prima dată în … Articolul Rachetele Oreșnik capabile de încărcătură nucleară desfășurate în Belarus apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:20
16 români bine pregătiți fac parte din Misiunea Uniunii Europene în Armenia, patrulând zilnic între Azerbaidjan și Armenia, două țări cu o istorie de conflicte. Misiunea are rolul de a asigura stabilitatea în regiune, fiind apreciată de localnici. Aflați detalii despre provocările acestei zone de frontieră. 16 români experimentați fac parte din Misiunea Uniunii Europene … Articolul 16 români vigilenți monitorizează conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia apare prima dată în Main News.
11:20
Elisabeta Lipă, simbol al canotajului românesc, a fost implicată într-un scandal de corupție ce vizează acordarea de prime ilegale în valoare de 2,3 milioane euro. Martori dezvăluie cereri de cotizații pentru cadouri scumpe, inclusiv un Rolex, în schimbul accesului pe lista premierilor. Curtea de Conturi investigatează neregulile. Elisabeta Lipă și Federația Română de Canotaj subiect … Articolul Cadouri de lux pentru șefi: secrete din federația de canotaj revelate apare prima dată în Main News.
11:10
Facturile la energie electrică și gaze în România cresc dramatic, atingând 1.000 de lei pe lună iarna. După eliminarea plafonării, prețul energiei s-a dublat, iar facturile vor crește din nou în decembrie. Autoritățile promit măsuri pe termen lung pentru reducerea costurilor energiei. Facturile la energie electrică s-au dublat după eliminarea plafonării, iar prețurile continuă să … Articolul Facturile la energie electrică vor exploda: 1.000 lei/lună pentru gaze în iarnă apare prima dată în Main News.
11:10
Liderii Uniunii Europene au decis să împrumute 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina, evitând utilizarea activelor rusești înghețate. Decizia a venit după discuții lungi și a fost considerată o victorie diplomatică, având în vedere opoziția unor state membre. Moscova a reacționat, calificând măsura drept o lovitură pentru liderii europeni. Liderii UE au … Articolul Liderii UE abandonează activele rusești și susțin Ucraina; reacția Moscovei apare prima dată în Main News.
11:10
Investițiile în Inteligența Artificială ating noi culmi în 2025, cu un total record estimat de 375 de miliarde de dolari anual. Cele mai mari tranzacții includ 500 miliarde de dolari pentru noua companie Stargate, dar există îngrijorări legate de o posibilă bulă speculativă în sectorul tech. Află mai multe despre aceste tendințe emergente. Nvidia investește … Articolul Investiții majore în Inteligența Artificială în 2025: Retrospectiva anului apare prima dată în Main News.
11:00
Nicușor Dan a anunțat că Ungaria, Slovacia și Cehia nu sunt mulțumite de soluția UE pentru finanțarea Ucrainei. Un împrumut de 90 de miliarde de euro va fi asigurat prin active rusești înghețate, iar dobânzile vor fi acoperite din bugetul Uniunii. Această poziție este considerată politică mai degrabă decât tehnică. UE va finanța Ucraina cu … Articolul Nicușor Dan dezvăluie țările nemulțumite de soluția UE pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
11:00
Doi bărbați au furat un camion din Texas și au smuls un bancomat din Troy, Michigan, obținând aproape 138.000 de dolari. După jaf, au cheltuit banii în magazine de lux, fiind apoi prinși de autorități. Doi complici rămân la mare căutare. Află detalii despre acest incident șocant și despre alte jafuri similare. doi bărbați au … Articolul Doi bărbați au furat un bancomat cu un camion, descoperă lucrurile neașteptate apare prima dată în Main News.
10:20
Hotelurile de la munte se confruntă cu o criză de ocupare, estimându-se că 40% dintre unități vor avea jumătate din camere neocupate de Crăciun. Lipsa zăpezii și a ofertelor speciale afectează atractivitatea destinațiilor montane, iar turismul european caută soluții diverse pentru a menține interesul vizitatorilor. 40% dintre unitățile de cazare vor avea jumătate din camere … Articolul Hotelurile de la munte, aproape goale înainte de Crăciun, fără turiști apare prima dată în Main News.
10:20
Răzvan Marin, jucătorul echipei AEK Atena, a comentat înfrângerea dramatică a Universității Craiova în Conference League, afirmând că echipa sa a meritat victoria. Deși Craiova a condus cu 2-0, AEK a întors meciul, iar Marin a transmis sprijin pentru olteni. Antrenorul Craiovei a criticat prelungirile excesive. Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în play-off-ul Conference … Articolul Răzvan Marin: „Am fost echipa mai bună” după meciul cu oltenii apare prima dată în Main News.
10:10
Deutsche Bank estimează că prețul aurului va ajunge la 4.450 dolari pe uncie în 2026 și 5.150 dolari în 2027, datorită cererii băncilor centrale și fluxurilor în ETF-uri. Prețurile aurului au crescut cu 59% anul acesta, îndreptându-se spre cea mai mare creștere anuală din 1979. Deutsche Bank prognozează prețul aurului la 4.450 dolari pe uncie … Articolul Aurul va atinge 4.450 dolari pe uncie în 2026, anunță Deutsche Bank apare prima dată în Main News.
10:10
Volodimir Zelenski a vizitat Kupiansk, oraș recucerit de armata ucraineană, unde trupele ruse sunt încercuite. În ciuda afirmațiilor lui Vladimir Putin despre avansurile rusești, raportările confirmă controlul Ucrainei. Administrația Trump cere un acord de pace, dar realitatea de pe front arată altceva. Armata ucraineană a recucerit părți din Kupiansk și a încercuit trupele ruse Volodimir … Articolul Zelenski vizitează oraș cucerit, pe fondul planului de pace al lui Putin apare prima dată în Main News.
10:10
Roblox, unul dintre cele mai populare jocuri video pentru copii, a fost interzis în Rusia din cauza conținutului considerat neadecvat. Utilizatorii din marile orașe, precum Moscova și Sankt Petersburg, se confruntă cu întreruperi majore, cu peste 295.000 de plângeri înregistrate. Impactul asupra jucătorilor este semnificativ. Roblox, popular în rândul copiilor, a fost interzis în Rusia … Articolul Joc video popular pentru copii interzis în Rusia apare prima dată în Main News.
10:00
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, și-a prezentat prioritățile, subliniind că va îmbunătăți întreținerea orașului, va revitaliza parcurile și va colabora strâns cu primarii de sector. Aceste declarații au fost făcute în cadrul interviului „55 de întrebări pentru candidați”, unde a comparat performanțele cu Nicușor Dan. Ciprian Ciucu, primarul ales al Bucureștiului, a discutat despre … Articolul Ciprian Ciucu: 3 soluții mai bune pentru Primăria București decât Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
10:00
Un angajat IT a fost concediat după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Conflictul a izbucnit din cauza absențelor și performanțelor slabe. Instanța a decis că, deși concedierea nu a fost legală, angajatul a acționat culpabil. Află mai multe despre cazul controversat în articolul nostru. Conflictul dintre angajatul IT și … Articolul Angajat IT dat afară după ce s-a mutat la 6 ore distanță de birou apare prima dată în Main News.
09:30
Augustin Lazăr, fost procuror general, a obținut o pensie de 8.000 de euro prin recalcularea veniturilor. Aceasta a fost influențată de includerea indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în baza de calcul, provocând controverse legale. Află detalii despre cum a ajuns la acest venit. Augustin Lazăr a ieșit la pensie pe 27 aprilie … Articolul Augustin Lazăr: Secretele pensiei de 8.000 de euro ale fostului procuror general apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:20
Dan Petrescu, antrenorul cunoscut, se confruntă cu o situație medicală gravă. La 57 de ani, el a slăbit 30 de kilograme și urmează un tratament oncologic complex, inclusiv chimioterapie. Cristi Balaj și Gino Iorgulescu au exprimat îngrijorarea pentru sănătatea sa. Fiicele îl vizitează la Cluj pentru sprijin moral. Dan Petrescu, antrenorul de 57 de ani, … Articolul Dan Petrescu, sub tratament complex, șoc pentru fostul său colaborator apare prima dată în Main News.
08:20
Adrian Newey va prelua funcția de director al echipei Aston Martin din 2026, extinzându-și responsabilitățile de la inginerie la lider al echipei. Sub conducerea sa, Aston Martin își propune să optimizeze performanța tehnică și strategie, atrăgând nume mari din motorsport pentru a îmbunătăți rezultate. Adrian Newey devine director al echipei Aston Martin începând cu 2026 … Articolul Impactul efectului Newey asupra performanței la Aston apare prima dată în Main News.
08:10
Clippership a obținut avizul pentru construirea primei nave cargo autonome de 24 de metri, cu emisii zero. Propulsată de aripi rigide pliabile, nava va utiliza energie eoliană și va transporta 75 de euro-paleți într-o cală climatizată. Lansarea este planificată pentru 2026, având rute între Atlantic, Caraibe și America de Sud. Clippership a finalizat designul primei … Articolul Clippership obține aprobată construcția unei noi nave comerciale apare prima dată în Main News.
08:10
Mircea Coșea, consacrat profesor de Economie și fost viceprim-ministru al României, a murit la 83 de ani. Născut pe 9 iunie 1942 la Ploiești, a influențat politici publice și a contribuit la tranziția României spre economia de piață. A fost activ în spațiul public până în ultimele zile, publicând lucrări de specialitate. Mircea Coșea, profesor … Articolul Mircea Coșea, fost viceprim-ministru și profesor de economie, a decedat la 83 de ani apare prima dată în Main News.
08:00
Andreea Gireadă a fost aleasă primăriță a comunei Mihai Eminescu, Botoșani, obținând 41,54% din voturi. Fiica foștilor primari, Verginel și Aneta Gireadă, va continua proiectele administrației anterioare. Verginel Gireadă a demisionat din cauza problemelor cu justiția, recunoscând că a luat mită. Andreea Gireadă a fost aleasă primăriță în comuna Mihai Eminescu, Botoșani A obținut 41,54% … Articolul Andreea Gireadă, noua primăriță din Mihai Eminescu, Botoșani, pe urmele părinților apare prima dată în Main News.
08:00
Anestezistul francez Frédéric Péchier, supranumit „Doctorul morții”, a fost condamnat pe viață pentru otrăvirea a 30 de pacienți și moartea a 12 dintre ei. Judecătorii au dispus ca acesta să execute cel puțin 22 de ani de detenție înainte de a putea solicita eliberare condiționată. Otrăvirile au avut loc între 2008 și 2017. Anestezistul francez … Articolul Anestezistul francez care a omorât 12 oameni va solicita eliberare condiționată apare prima dată în Main News.
08:00
Prăbușirea prețului bitcoin este corelată cu scăderea influenței politice a lui Donald Trump, afirmă Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel în Economie. Acesta subliniază că dimensiunea de investitor a lui Trump în criptomonede și politicile din timpul mandatului său au afectat fluctuațiile de pe piață. Scăderea prețului bitcoin este corelată cu diminuarea influenței lui Donald … Articolul Prăbușirea Bitcoin, legată de declinul lui Trump, spune laureat Nobel apare prima dată în Main News.
