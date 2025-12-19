Cum algoritmul vânat de industria social media transformă articolele procesate

10:20

Hotelurile de la munte se confruntă cu o criză de ocupare, estimându-se că 40% dintre unități vor avea jumătate din camere neocupate de Crăciun. Lipsa zăpezii și a ofertelor speciale afectează atractivitatea destinațiilor montane, iar turismul european caută soluții diverse pentru a menține interesul vizitatorilor. 40% dintre unitățile de cazare vor avea jumătate din camere