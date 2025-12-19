Oltenii s-au întors acasă după ratarea calificării, mesaj emoționant inclus!

13:10

Românii au fost învățați să economisească, dar ignoră importanța investițiilor. Mihai Purcărea de la BRD Asset Management avertizează că a nu investi este un risc. Creșterea interesului pentru investiții apare abia după 40 de ani, iar lipsa unui plan este cea mai frecventă greșeală. Începe azi și construiește-ți viitorul financiar. Mihai Purcărea subliniază că riscul …