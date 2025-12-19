Oltenii s-au întors acasă după ratarea calificării, mesaj emoționant inclus!
Delegația Universității Craiova s-a întors în țară după ratarea dramatică a calificării. Jucătorii, afectați emoțional, au primit un mesaj încurajator din partea comandantului aeronavei, care le-a reamintit de realizările lor. În ciuda eșecului, ei trebuie să rămână mândri și să privească spre viitor cu optimism. Delegația Universității Craiova a revenit în țară după ratarea dramatică
Horațiu Potra a apelat la un artificiu în justiție pentru a contesta prelungirea arestului preventiv, dar ÎCCJ a decis că acesta rămâne în detenție. Judecat pentru tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale, Potra a fost arestat după ce a fost prins în Dubai. Detalii despre proces și acuzări. Horațiu Potra a folosit un artificiu în
Angajatul fostului secretar de stat Ionel Minea a fost condamnat pentru viteză excesivă, iar procesul lui Minea s-a încheiat prin prescrierea faptelor. Deși inițial acuzat de abuz în serviciu, instanța a schimbat încadrarea juridică. Cazul a fost cercetat de DNA după ce șeful de cabinet a recunoscut vina. Ionel Minea, fost secretar de stat, a
Petrotel, rafinăria din Ploiești, riscă închiderea după vânzarea benzinăriilor Lukoil. Expertiza arată că lipsa deschiderii la mare și tarifele ridicate pentru transportul țițeiului fac rafinăria necompetitivă. O singură ofertă a fost primită pentru Petrotel, din partea fondului Carlyle, care caută activele Lukoil. Rafinăria Petrotel riscă închiderea din cauza eficienței scăzute și costurilor de transport mari
O dronă militară rusească de tip Orlan-10 a fost găsită prăbușită în nord-vestul Turciei, la Izmit. Ministerul turc al Apărării cere Ucrainei și Rusiei să manifeste mai multă prudență în utilizarea dronelor. Aceste incidente sunt frecvente, având legătură cu atacurile aeriene asupra Ucrainei. O dronă rusească a fost găsită prăbușită în nord-vestul Turciei, lângă Izmit
Descoperă surprizele smart de la Samsung pentru sărbători! Cadouri premium precum Galaxy Ring, smartwatches, telefoane inovatoare și televizoare artistice care transformă tehnologia în artă. Oferă un cadou care face viața mai ușoară și inspirată. Alege cadouri inteligente pentru oameni pasionați de design și tehnologie! Samsung oferă cadouri tehnologice inteligente pentru sezonul de sărbători 2025 Produsele
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a reușit să câștige alegerile în ciuda absenței lui Stelian Bujduveanu, un potențial rival. Atmosfera din sediul PNL a fost rezervat-optimistă, iar Ciucu promite unitate în coaliția guvernamentală. Ludovic Orban își redefinește rolul în partid, sporind puterea lui Ciucu. Ciprian Ciucu a obținut victoria în alegerile din București, atmosfera
Liderul rus Vladimir Putin avertizează că umilirea Rusiei va escalada conflictul, cerând respect în relațiile internaționale. Acest apel apare în contextul tensiunilor cu Lituania și al provocărilor legate de extinderea NATO. Putin subliniază necesitatea unei arhitecturi de securitate favorabile pentru Rusia în Europa. Vladimir Putin avertizează că acțiunile controversate pot escalada conflictul la un nivel
Justiția Savonea se confruntă cu controverse, în special după recuzarea judecătoarei Raluca Moroșanu, care a semnalat nereguli în sistem. CTP subliniază riscurile pentru magistrații care îndrăznesc să protesteze. De asemenea, conducerea Lia Savonea este asociată cu decizii contestate. Află mai multe despre situația actuală! Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost recuzată după ce a semnalat nereguli
Rachid Bouhenna, fost fundaș la FCSB, a pozat în deșert cu tricoul roș-albastru, demonstrând că pasiunea pentru club rămâne vie după despărțirea din 2022. Deși a avut o scurtă carieră la FCSB, Bouhenna continuă să joace fotbal în Emirate, având o perspectivă nostalgică asupra experiențelor de la București. Rachid Bouhenna, fost fundaș la FCSB, s-a
Google restricționează accesul gratuit la Gemini 3, limitând comenzile pentru modelul Nano Banana Pro de la trei la două pe zi, la doar o săptămână de la lansare. Această măsură, menită să reducă consumul de energie, poate stimula abonamentele plătite. Utilizatorii explorează soluții alternative de inteligență artificială. Google restricționează accesul gratuit la Gemini 3 la
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei, solicitând o colaborare eficientă cu Consiliul General și o majoritate largă pentru a aborda provocările cu care se confruntă Bucureștiul. În contextul situației financiare delicate, el promite să fie prezent activ în primărie și să implementeze reforme esențiale. Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al
Administrația Trump este considerată cea mai bogată din istoria modernă, cu 12 miliardari în guvern. Elon Musk, Tilman Fertitta, și Joe Gebbia se numără printre aceștia. Averile impresionante și donațiile substanțiale pentru campania lui Trump reflectă influența ultra-bogaților în politica americană. Administrația Trump este considerată cea mai bogată din istoria modernă, cu 12 miliardari implicați
Retailerul Hervis Sport din România a fost vândut companiei britanice Frasers Group, cunoscută anterior ca Sports Direct. Tranzacția include 49 de magazine și vine în contextul unei orientări spre modă pe piețele din România și Ungaria, nealiniate cu portofoliul Hervis, afectat de pierderi financiare. Hervis Sport a vândut afacerile din România și Ungaria companiei Frasers
Ucraina a realizat un atac istoric asupra petrolierului rusesc Qendil în Marea Mediterană, folosind drone aeriene. Această acțiune face parte dintr-o operațiune specială a SBU, vizând transporturile de petrol rusești. Atacul evidențiază intensificarea campaniei Ucrainei împotriva flotei fantomă a Moscovei. Ucraina a atacat pentru prima dată un petrolier rusesc din „flota fantomă" în Marea Mediterană
Sute de locatari din Rahova, sector 5, stau de două luni fără gaze, în timp ce Distrigaz Sud a suspendat alimentarea din cauza unei probleme. Cu Crăciunul aproape, locatarii se îngrijorează că vor petrece sărbătorile în frig. Asociația de proprietari a cheltuit 56.000 de lei pentru verificări, dar răspunsurile întârzie. Sute de locatari din Rahova,
Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în șaisprezecimile Conference League la Atena, înfruntând AEK cu un scor de 3-2. Oltenii au ratat șansa de a câștiga aproape un milion de euro din bonusurile UEFA, în timp ce Alexandru Cicâldău a exprimat dezamăgirea echipei după o seară dificilă. Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League
Portul USB-C al telefoanelor Samsung oferă funcționalități variate, dincolo de încărcare. Transfer rapid de fișiere, conectare la unități flash, rețele LAN sau proiectare pe monitoare sunt doar câteva dintre opțiuni. Descoperă cum să îți maximizezi experiența și productivitatea cu aceste caracteristici avansate. Portul USB-C de la telefoanele Samsung oferă funcționalități multiple, nu doar încărcare Transferul
Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare" va fi prezentată pe 8 decembrie în Parlament. Opoziția, reprezentată de Grupul PACE și AUR, acuză Guvernul Bolojan de incapacitate în gestionarea finanțelor și domeniilor vitale. Votul final este programat pentru 15 decembrie. Opoziția va prezenta astăzi moțiunea de cenzură „România nu
Români prinși în Canada pentru furturi de milioane în bunuri. Banda acționa bine organizat, vizând magazine precum Shoppers Drug Mart. Anchetatorii au recuperat bunuri de peste un milion de dolari canadieni și au efectuat 16 percheziții. Majoritatea membrilor rețelei sunt rude și se confruntă cu acuzații grave. O bandă de români a furat milioane de
Românii din străinătate au trimis în România aproximativ 60 de miliarde de euro în ultimii 12 ani, reprezentând o sursă majoră de stabilitate economică. Aceste remiteri contribuie semnificativ la PIB și sprijină familiile rămase acasă. Cu toate acestea, dependența de aceste fluxuri poate afecta politicile publice eficiente. Românii din străinătate au trimis în țară aproape
Rodica Stănoiu a fost deshumată din cauza unor acuzații legate de moartea sa suspectă și de o luptă pe avere. Tânărul jurist Marius Calotă, principalul moștenitor, neagă legătura de iubire cu aceasta. Scenariul învăluit în controverse duce la continuarea audierilor și busca adevărul în acest scandal mediatic. Rodica Stănoiu a fost deshumată după moartea sa
Prețul benzinei din România rămâne ridicat, deși petrolul se ieftinește global. Majorarea accizelor, care reprezintă 55% din prețul final, va duce la scumpiri suplimentare, complicând bugetul consumatorilor. Cererea constantă și costurile de rafinare influențează prețurile pe termen scurt. Prețul benzinei în România rămâne ridicat, deși petrolul s-a ieftinit global Taxele de stat reprezintă aproximativ 55%
Simona Halep, dublă campioană de Grand Slam, a intrat în spiritul Crăciunului, savurând panettone, desertul ei preferat de sărbători. Retrasă din activitate, se bucură de vremea festivă alături de familie și prieteni, ascultând muzică de sezon și răsfățându-se cu plăceri culinare fără restricții. Simona Halep a intrat în spiritul Crăciunului, împărtășind momente din viața sa
Descoperă cum funcționează algoritmul TikTok, care analizează peste 100 de milioane de videoclipuri zilnic pentru a oferi conținut personalizat și relevant utilizatorilor. Află despre strategiile de moderare și noile măsuri de siguranță implementate pentru a menține platforma sigură și diversificată. Algoritmul TikTok selecționează conținut bazat pe popularitate și interese personale, cu o diversitate regională Peste
Cine va fi primarul interimar al sectorului 6 după alegerea lui Ciprian Ciucu ca primar general al Bucureștiului? Paul Moldovan, viceprimar și președinte al PNL sector 6, va ocupa funcția interimară până la organizarea de noi alegeri, estimată pentru martie 2026. Află detalii despre procedurile administrative și termenii legali. Ciprian Ciucu a fost ales primar
Vladimir Putin a răspuns la întrebările rușilor în cadrul unei conferințe de presă anuale, dar comentariile
La ce să te aștepți în 2026 în piețele financiare? Inflația, dobânzile în scădere, evoluții în tehnologie și volatilitatea criptomonedelor sunt doar câteva dintre tendințele importante. Descoperă cum aurul, petrolul și economia României influențează deciziile tale financiare. Informează-te pentru a lua decizii bine fundamentate. Inflația și dobânzile mari influențează piețele financiare în 2026 Aurul rămâne … Articolul Previziuni financiare 2026: Transformări pe piețele financiare apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a declarat că orașul ucrainean Slaviansk este acum în vizorul armatei ruse, după capturarea Seversk. El a anunțat că pentru forțele sale de invazie există oportunități strategice spre această zonă fortificată. Slaviansk, un important centru industrial, are acum o populație drastic redusă din cauza conflictului. Vladimir Putin a declarat că armata rusă va … Articolul Putin desemnează orașul ucrainean vizat de armata rusă pentru atacuri apare prima dată în Main News.
Polonia surprinde în clasamentul coeficienților UEFA, ocupând locul întâi în ciuda absenței echipelor din Liga Campionilor sau Europa League. Cu 54.500 de puncte acumulate, echipele Lech Poznan, Jagiellonia și Rakow contribuie la această performanță. România se află pe locul 17. Află mai multe detalii despre clasamente și echipe. Polonia ocupă locul întâi în clasamentul coeficienților … Articolul Clasamentul UEFA şochează: O țară fără echipă în Champions League conduce! apare prima dată în Main News.
Catedrala Națională din București va fi deschisă pentru vizitare între Crăciun, Revelion și Bobotează, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, între orele 9:00-17:00. În această perioadă nu se vor oficia slujbe religioase, accesul fiind restricționat ulterior pentru lucrări interioare. Află detalii importante! Catedrala Națională va fi deschisă între 24 decembrie 2025 și … Articolul Programul Catedralei Naționale de sărbători: Crăciun, Revelion, Bobotează apare prima dată în Main News.
Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, primar al Capitalei, este o expertă în management financiar la Centrul Român de Politici Europene și cofondatoare a firmei HF Advising SRL. Activitatea sa se concentrează pe implementarea politicilor publice europene și consultanță în proiecte europene. Cristina Simona Ciucu, soția lui Ciprian Ciucu, rămâne o prezență discretă în … Articolul Soția lui Ciprian Ciucu, Cristina Simona: parteneriatul lor în afaceri apare prima dată în Main News.
Ucraina a lovit un petrolier rusesc Qendil în Marea Mediterană, provocând avarii critice. Atacul evidențiază strategia Rusiei de a evita sancțiunile și utilizarea fondurilor în războiul împotriva Ucrainei. Aceasta acțiune subliniază angajamentul Ucrainei de a răspunde oriunde se află inamicul. Ucraina a atacat pentru prima dată un petrolier rusesc, Qendil, în Marea Mediterană Atacul a … Articolul Ucraina atacă un petrolier rusesc în Marea Mediterană pentru prima dată apare prima dată în Main News.
Investițiile nu pornesc de la cifre, ci de la întrebările ce vrei să faci cu viața ta. Mihnea Bărbulescu discută despre importanța emoțiilor și a obiceiurilor financiare, subliniind că oricine poate investi, chiar și cu un salariu mediu. Descoperă cum disciplina și investițiile regulate pot asigura un viitor financiar liniștit. Investițiile trebuie să plece de … Articolul Investiții: Începe cu Întrebarea „Ce Vrei să Faci cu Viața Ta?” apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a declarat că postul de operator de drone în armata rusă a devenit extrem de căutat, determinând Ministerul Apărării să organizeze un concurs. Președintele rus a subliniat că voluntarii pot participa la lupte chiar și în timpul permisiei, evidențiind astfel angajamentul lor față de misiune și tehnologiile moderne. Vladimir Putin a anunțat că … Articolul Putin: Concurs pentru un post dorit în armata rusă, chiar și de vacanțieri apare prima dată în Main News.
Obiectul misterios 3I/ATLAS, despre care un om de știință de la Harvard sugerează că ar putea fi o navă cu extratereștri, a trecut recent aproape de Pământ. În ciuda speculațiilor, experții NASA confirmă că este o cometă, demontând teorii absurde și subliniind natura sa naturală. Obiectul interstelar 3I/ATLAS a ajuns recent la cel mai apropiat … Articolul Nava extraterestră 3i/ATLAS a survolat Pământul – Teoria brânzei lunare apare prima dată în Main News.
Probleme la frontiera moldo-ucraineană după atacul cu drone asupra podului strategic din Ucraina. Punctele Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie funcționează parțial, iar circulația este restrictionată. Autoritățile recomandă evitarea deplasării spre Ucraina pentru asigurarea securității cetățenilor. Punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie funcționează parțial după atacul cu drone asupra podului Odesa-Reni Podul a fost grav … Articolul Frontiera Moldovei afectată după atacuri cu drone asupra unui pod din Ucraina apare prima dată în Main News.
Doctor din Buzău, arestat la domiciliu pentru luare de mită. Acuzat că a primit 1.000 de lei pentru o operație de fractură de șold, medicul ortoped a fost prins în flagrant. Procurorii continuă investigațiile, iar spitalul a suspendat contractul de muncă al acestuia pe perioada arestului. Medic ortoped din Buzău, acuzat de luare de mită, … Articolul Doctor din Buzău arestat la domiciliu pentru mită înainte de operație apare prima dată în Main News.
Faza principală a Conference League s-a încheiat, iar tabloul optimilor de finală se conturează. Strasbourg, cu 16 puncte, este echipa de pe primul loc, urmată de Rakow. Tragerea la sorți pentru șaisprezecimi va avea loc pe 16 ianuarie 2026, iar meciurile din play-off se desfășoară pe 19 și 26 februarie. Faza principală a Conference League … Articolul Conference League: Destinul echipelor în optimile de finală se hotărăște când? apare prima dată în Main News.
Autostrada Transilvania va deschide noi tronsoane până în 2026, facilitând circulația pe aproape 74 de kilometri între granița cu Ungaria și Sălaj. Tronsonul Chiribiș–Suplacu de Barcău va fi inaugurat în 2026. Astfel, șoferii pot călători între Cluj-Napoca și Oradea fără a folosi DN1. Află mai multe detalii. În 2026 se va deschide tronsonul Chiribiș–Suplacu de … Articolul Autostrada Transilvania: Tronsoane noi disponibile până în 2026 apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan avertizează că recentele critici în interiorul coaliției pot duce la ruperi de încredere, subliniind necesitatea respectului și analizării relațiilor de colaborare. El propune o resetare a acestei colaborări, esențială pentru eficiența guvernării și atingerea obiectivelor comune. PSD a votat o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ceea ce a fost considerat o încălcare … Articolul Ruperea se apropie: o chestiune de timp până la finalul regretabil apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a declarat că Donald Trump face eforturi serioase pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și că nu Rusia a început războiul. În conferința de presă anuală, el a afirmat că Rusia este pregătită pentru negocieri, dar nu va ceda teritoriile anexate. Discuțiile de pace sunt influențate de pozițiile occidentalilor. Putin a lăudat … Articolul Declarațiile lui Putin despre Ucraina la conferința de presă de final de an apare prima dată în Main News.
Reducerile de taxe pentru multinaționale și subvențiile de la stat sunt esențiale pentru stimularea economiei României. Propunerile includ menținerea cotei unice, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și accelerarea fondurilor europene. Aceste măsuri ar putea duce la crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor. România se confruntă cu un deficit bugetar de peste 8% … Articolul Reducerile fiscale pentru multinaționale și subvențiile guvernamentale apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a transmis un mesaj clar în timpul conferinței sale de presă din 19 decembrie 2025, proiectând o hartă care include Crimeea și regiunile anexate din estul Ucrainei. Această alegere de decor sugerează că Kremlinul nu intenționează să renunțe la pretențiile teritoriale, complicând negocierile de pace. Conferința de presă maraton a lui Vladimir Putin … Articolul Mesajul subtil al lui Vladimir Putin în conferința de presă maraton apare prima dată în Main News.
Mulți oameni evită să scoată routerul din priză, de teamă că nu va reporni corect. Agenția Federală pentru Protecția Mediului din Germania subliniază eficiența energetică a routerelor. Află cum să repornești corect routerul și sfaturi utile pentru economisirea energiei în timpul călătoriilor sau pe timp de noapte. Routerele consumă energie similar cu un frigider, dar … Articolul Aparatul care consumă ca frigiderul, dar toți îl evită să-l deconecteze apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Bucureștiului, marcând începerea oficială a mandatului său. A câștigat alegerile locale parțiale din 7 decembrie cu 36,16% din voturi. Ceremonia va avea loc la ora 17:00 la Primăria Capitalei, situată pe Bd. Elisabeta 47. Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general … Articolul Ciprian Ciucu depune jurământul de primar general al Capitalei astăzi apare prima dată în Main News.
Mai mulți jucători din Iordania l-au ignorat pe selecționerul Marocului, Tarik Sektioui, după finala Cupei Arabe în care Marocul a învins Iordania cu 3-2. Incidentul a avut loc în timpul urcării pe podium, subliniind tensiunile dintre jucători. Marocul se pregătește pentru CAN 2025 și Cupa Mondială 2026. Jucătorii Iordaniei l-au ignorat pe selecționerul Marocului, Tarik … Articolul Jucători din Iordania l-au ignorat pe selecționerul Marocului apare prima dată în Main News.
Cumpărăturile lui Kevin McCallister din „Singur Acasă” sunt mult mai costisitoare în 2025. Prețurile pentru alimente și alte produse au crescut cu 167% față de 1990. Află cât ar plăti Kevin pentru alimentele sale astăzi și cum se compară cu bugetul din film. Descoperă detaliile și analiza prețurilor într-un articol captivant. Cumpărăturile lui Kevin McCallister … Articolul Costurile cumpărăturilor lui Kevin McCallister în „Singur Acasă” 2025 vs. 1990 apare prima dată în Main News.
Românii au fost învățați să economisească, dar ignoră importanța investițiilor. Mihai Purcărea de la BRD Asset Management avertizează că a nu investi este un risc. Creșterea interesului pentru investiții apare abia după 40 de ani, iar lipsa unui plan este cea mai frecventă greșeală. Începe azi și construiește-ți viitorul financiar. Mihai Purcărea subliniază că riscul … Articolul Ce Facem cu Banii Pe Care I-am Pus Deoparte? Soluții și Strategii apare prima dată în Main News.
Numărul americanilor care sprijină NATO și livrările de arme pentru Ucraina a crescut, în ciuda politicii lui Donald Trump. Sondajul arată că 64% dintre americani doresc o implicare mai activă în afacerile internaționale, iar 79% consideră Rusia un inamic. Sprijinul pentru NATO a atins un nivel-record de 68%. Sprijinul americanilor pentru NATO și livrările de … Articolul Americanii și percepțiile despre Europa, NATO, Ucraina și Rusia după Trump apare prima dată în Main News.
