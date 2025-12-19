Putin, în conferința sa de presă anuală: „Vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar „nu vedem Ucraina pregătită de discuţii” – VIDEO

08:40

Coaliţia de guvernare a căzut de acord, miercuri, să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim de la 4.050 de lei la 4.325 începând cu 1 iulie 2026. Ei au convenit asupra reducerii cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerii cu […] The post PSD şi PNL au "dat-o la pace" în Coaliție, pe reformă: se reduc cu 10% cheltuielile în administraţia centrală, iar salariul minim creşte de la 1 iulie. Bolojan a avut o condiţie