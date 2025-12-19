Cocaină columbiană impregnată în cartoane de flori, livrată în România

15:30

Cam Abdulakadir ar fi ucis-o pe Mirela Bîftoi prin strangulare, apoi ar fi tranșat-o și a aruncat rămășițele pe un câmp din apropierea A1. Judecătorii au decis condamnarea acestuia la închisoare cu executare, dar și la plata unor daune către familie. Decizia nu este definitivă.