Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru diplomații georgieni

Într-un interviu acordat Recorder despre închiderea marilor dosare de corupție, Moroșanu susține că mandatele de supraveghere tehnică nu mai reprezintă o amenințare reală pentru magistrații corupți, deoarece există suspiciuni serioase că persoanele vizate sunt avertizate din timp.„Degeaba vor procurorii să facă ceva. În momentul în care se vor duce la instanța competentă să emită aceste mandate de supraveghere tehnică, e degeaba. Vor fi pe hârtie, dar nu se va întâmpla nimic. Cel mai...