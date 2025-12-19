Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru diplomații georgieni
Europa Liberă România, 19 decembrie 2025 17:50
The European Commission said it will suspend visa liberalization for Georgian diplomatic passport holders as new EU rules enter into force at the end of the month.
Acum 30 minute
18:10
SmartJob contra minciunii | Col. în rezervă Ciprian Pripoae-Șerbănescu: Dacă România ar fi atacată, sunt convins că românii ar apăra-o # Europa Liberă România
Ciprian Pripoae-Șerbănescu vorbește la SmartJob despre cum poți manipula credințele oamenilor. E convins că românii s-ar uni să-și apere țara, în ciuda dezinformărilor: „Să nu crezi în lipsa de mobilizare a românilor. Sunt ferm convins că, dacă situația o va cere, românii își vor apăra țara”.
18:10
Acum o oră
17:50
Acum 4 ore
16:00
Grindeanu continuă să amenințe cu încălcarea protocolului coaliției de guvernare. „Nu o să ne încurce o hârtie” # Europa Liberă România
Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a reluat atacurile împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, de la USR, partid partener al PSD în coaliția de guvernare și spune că protocolul coaliției ar trebui schimbat pentru a putea demite un ministru incompetent.
15:10
Avertisment din Polonia: Vehiculele electrice inteligente chinezești sunt un risc major de spionaj pentru securitatea UE # Europa Liberă România
Vehiculele electrice „inteligente” produse în China, tot mai populare în Europa, ar putea reprezenta o amenințare serioasă la adresa securității Uniunii Europene și a Poloniei, potrivit unui studiu recent al think-tank-ului polonez de stat Center for Eastern Studies (OSW).
14:50
Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie, la hotarul moldo-ucrainean, a fost sistată în această seară.
Acum 6 ore
13:30
Putin laudă avansurile armatei ruse în Ucraina și respinge compromisurile pentru obținerea păcii. Avertismente dure pentru UE și Occident # Europa Liberă România
Președintele Vladimir Putin a susținut pe 19 decembrie, în conferința sa de presă anuală, că forțele ruse dețin inițiativa strategică în Ucraina și că armata ucraineană se află în retragere.„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact. Inamicul se retrage în toate direcțiile”, a declarat președintele rus, adăugând că este convins că „până la finalul acestui an vom asista la noi succese”.Conflictul, declanșat de invazia rusă din februarie 2022, a devenit cel mai grav...
13:00
Cum schimbă legea „Nordis” piața imobiliarelor. Expert: Cumpărătorii sunt mai prudenți, analizează opțiunile din piață mai în detaliu # Europa Liberă România
Regulile mai stricte pentru piața imobiliare adoptate recent prin legea Nordis vor crește încrederea românilor în dezvoltatorii imobiliari, spune Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, într-un interviu pentru Europa Liberă.
Acum 8 ore
12:20
România achită SUA o datorie istorică pentru un credit de import al bumbacului luat în anii '90. Radu Miruță: „Un mare tun” dat în 1992 # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat joi un proiect de lege pentru achitarea unei datorii istorice rezultate din împrumutul acordat în 1992 de Statele Unite, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation, pentru importul de bumbac-fibră destinat industriei textile românești, relatează Știrile ProTV.Creditul, contractat pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru cumpărarea de materie primă prin intermediul operatorilor economici desemnați. Însă din cauza falimentului sau radierii...
Acum 12 ore
09:30
SUA blochează importul de anvelope din fabrica chineză Linglong din Serbia din cauza suspiciunilor de muncă forțată # Europa Liberă România
Autoritatea vamale americane (U.S. Customs and Border Protection – CBP) a emis un ordin de reținere a importurilor de anvelope auto produse de compania chineză Linglong în fabrica sa din Zrenjanin, Serbia, invocând dovezi privind utilizarea muncii forțate.
08:10
UE este de acord cu un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a folosi activele rusești înghețate # Europa Liberă România
Uniunea Europeană va acorda Kievului un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari) pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei, fără a folosi activele rusești înghețate.
Acum 24 ore
19:10
„Zi crucială” pentru securitatea Ucrainei și Europei. Donald Tusk: Avem de făcut o alegere simplă - bani astăzi sau sânge mâine # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi la Bruxelles la summitul EUCO - Consiliului European pentru a decide asupra unei propuneri a Comisiei Europene de folosire a activelor rusești înghețate pentru finanțarea nevoilor economice și militare ale Ucrainei în următorii ani, pentru a face față invaziei totale rusești începută cu aproape patru ani în urmă.Polonia a sintetizat, prin vocea premierului Donald Tusk situația în care se află în prezent țările UE printr-o frază care va face cu...
Ieri
15:00
Apărarea aeriană ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor rusești în continuă evoluție # Europa Liberă România
În fața avansurilor constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și a roiurilor copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie să rămână cu un pas înainte. Sistemele de rachete Patriot fabricate în SUA s-au dovedit promițătoare în oprirea rachetelor balistice precum Kinjal.
15:00
Polonia reia producția de mine antipersonal pentru fortificarea frontierei estice # Europa Liberă România
Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, Polonia a decis să înceapă producția în masă de mine antipersonal, pe care le va amplasa de-a lungul frontierei sale estice cu Belarus și Rusia (inclusiv enclava Kaliningrad).
13:00
Zeci de percheziții într-un dosar de obțineri frauduloase a cetățeniei române. Ar fi implicați avocați, funcționari, traducători și notari # Europa Liberă România
Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au realizat pe 18 decembrie 37 de percheziții domiciliare, într-o investigație care vizează dobândirea frauduloasă a cetățeniei române.Ancheta se concentrează asupra unui grup infracțional organizat și a implicării mai multor avocați, funcționari publici și traducători în falsificarea actelor necesare pentru obținerea cetățeniei.„Probele administrate în cauză relevă existența unui grup infracțional...
13:00
Washingtonul și Bruxellesul joacă rolul polițistului bun și al polițistului rău în privința Belarusului # Europa Liberă România
Măsurile recente luate de Washington și Bruxelles arată că diplomația se îndreaptă în direcții opuse în ceea ce privește Belarus – lucru care evidențiază o diviziune tot mai mare între aliați cu privire la modul de abordare a securității Europei.Pe o parte a Oceanului Atlantic, Statele Unite se angajează în dialog cu Minskul și cu liderul său autoritar, Alexandr Lukașenko, prin relaxarea sancțiunilor în schimbul eliberării prizonierilor politici, inclusiv a 123 de persoane, la jumătatea...
12:10
USR îl propune pe Radu Miruță la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Irineu Darău, propus la Ministerul Economiei # Europa Liberă România
Uniunea Salvați România (USR) anunță că îl propune pe Radu Miruță pentru preluarea portofoliului de ministru al Apărării. Propunerea vine după ce Miruță a fost ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu. La Ministerul Economiei este propus Irineu Darău, senator USR.
09:50
Summit decisiv al Uniunii Europene. Pe agendă, sprijinul acordat Ucrainei, folosirea activelor rusești și bugetul multianual # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani, cu miza dublă: supraviețuirea economică și militară a Ucrainei și consolidarea credibilității globale a UE. În centrul discuțiilor se află un plan fără precedent: folosirea activelor statului rus înghețate în UE, după invadarea Ucraine, pentru a finanța un împrumut masiv destinat Kievului, în contextul reducerii sprijinului american și al presiunilor crescânde pentru un acord...
17 decembrie 2025
20:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, arestat pentru că ar fi intermediat acordarea unei mite de 1,4 milioane de lei # Europa Liberă România
Tribunalul București a decis miercuri arestarea, pentru 30 de zile, a fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, acuzat de procurorii anticorupție de complicitate la dare de mită, pentru că ar fi intermediat acordarea unei mite de peste un milion de lei către directorul RAR.
18:50
Coaliția a ajuns la o decizie privind salariul minim, reducerea subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală # Europa Liberă România
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns miercuri la un acord privind, printre altele, majorarea salariului minim, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
15:10
Bolojan: Votul PSD contra ministrului Mediului încalcă protocolul Coaliției. „Fără resetarea relațiilor, lucrurile nu se vor termina bine” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan afirmă că votul PSD în parlament, în favoarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernare. Bolojan avertizează că acest tip de dispute interne slăbesc capacitatea coaliției de a funcționa eficient și că niciunui partid nu are de câștigat politic.Premierul spune la DigiFM că, pentru ca actuala guvernare să funcționeze, relațiile dintre partidele Coaliției trebuie să fie reașezate.„În...
13:00
Comisia Europeană lansează primul plan la nivelul UE pentru combaterea crizei locuințelor # Europa Liberă România
Comisia Europeană a prezentat la Strasbourg, pe 16 decembrie 2025, primul plan la nivelul Uniunii Europene destinat combaterii crizei locuințelor, o problemă care afectează atât marile orașe, cât și zonele mai puțin urbanizate din cele 27 de state membre.
11:50
Președintele Nicușor Dan, către românii de la Londra: „Se vor întâmpla nişte lucruri în Justiţie” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Londra cu români stabiliți în Marea Britanie care protestau în fața Ambasadei României, nemulțumiți de funcționarea justiției și de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
11:10
Ucraina susține că a atacat cu drone subacvatice un submarin rus, Moscova neagă acest lucru # Europa Liberă România
Serviciile de securitate ucrainene au difuzat o înregistrare video în care se vede, potrivit acestora, un atac cu drone subacvatice asupra unui submarin rus ancorat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră.
09:10
Volodimir Zelenski spune că Ucraina nu va recunoaște Donbas ca teritoriu rus și solicită garanții de securitate similare cu cele ale NATO # Europa Liberă România
Oficialii ruși au reacționat rezervat la relatările privind progrese în negocierile americano-europene pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.
08:10
Interviu. Reprezentantul special al UE pentru sancțiuni spune că veniturile Rusiei din petrol sunt din ce în ce mai afectate # Europa Liberă România
Sancțiunile Uniunii Europene sufocă „încet, dar sigur” exporturile de petrol ale Rusiei și, în plus, își intensifică ritmul și amploarea, a declarat David O’Sullivan, trimisul special al UE pentru sancțiuni, într-un interviu acordat RFE/RL.
16 decembrie 2025
23:40
Procurorii din CSM au cerut Inspecției Judiciare să verifice acuzațiile aduse șefului DNA, Marius Voineag, în documentarul Recorder # Europa Liberă România
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va cere Inspecţiei Judiciare (IJ) să verifice informațiile semnalate în documentarul Recorder despre activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag.
20:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de procurorii anticorupție pentru dare de mită # Europa Liberă România
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA după patru ore de audieri într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri.
18:30
Imagini cu explozia din portul Novorossiisk, aproape de un submarin militar rusesc # Europa Liberă România
Imagini din satelit au arătat urmele exploziei unei drone subacvatice ucrainene în portul rusesc Novorossiisk. Aceasta a avut loc la câteva zeci de metri de submarinul „Varshavianka”, transmite Radio Svoboda, Serviciul rusesc al RFE/RL.
18:00
Nicușor Dan, de la Helsinki: Sperăm să existe pace în Ucraina, dar Rusia va rămâne o amenințare permanentă, așa că trebuie să fim pregătiți # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan nu este optimist cu privire la intenția Rusiei de a încheia un acord de pace în războiul pe care-l duce împotriva Ucrainei și crede că, și dacă se va ajunge „la această pace”, Rusia va continua să rămână „o amenințare permanentă”
16:20
România a importat în primele 10 luni din 2025 cu 43% mai multă energie electrică decât în aceeași perioadă din 2024 # Europa Liberă România
Importurile de energie electrică ale României, din ianuarie și până la finalul lui octombrie 2025, au fost cu aproape 43% mai mari decât în primele zece luni din 2024, în condițiile în care consumul a scăzut ușor.În aceeași perioadă, exporturile au crescut cu 30%.
15:50
Curtea Supremă a publicat aceeași decizie în două variante care se bat cap în cap. Consecințe asupra tuturor dosarelor de evaziune fiscală # Europa Liberă România
Înalta Curte de Casație și Justiției (ICCJ) a publicat pe cele două pagini de internet ale sale, cea veche și cea nouă, care merg în paralel pentru o perioadă, două decizii contradictorii cu privire la soarta rechizitoriilor în cazuri de evaziune fiscală care nu au în conținutul lor și un raport de expertiză de specialitate, scriu G4Media și Hotnews.ro. Curtea de Apel București ceruse Instanței Supreme, pentru uniformizarea practicii judiciare, lămuriri cu privire la o chestiune de drept în mate...
14:40
Haga | Volodimir Zelenski către Maia Sandu: „Progresele noastre spre Uniunea Europeană trebuie să fie simultane” # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, că Ucraina și Moldova trebuie să înainteze „simultan” spre Uniunea Europeană.
13:10
Turcia doboară o dronă care zbura necontrolat deasupra Mării Negre și se apropia de spațiul aerian al țării # Europa Liberă România
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că a doborât o dronă care zbura necontrolat și care se apropia de spațiul aerian turc venind dinspre Marea Neagră.
12:20
Statele din estul Europei vor cere, la Helsinki, un buget de Apărare dedicat regiunii, pe fondul amenințării ruse # Europa Liberă România
Statele estice ale Uniunii Europene ar urma să ceară autorităților de la Bruxelles, la un summit organizat la Helsinki, fonduri pentru Apărare dedicate lor în bugetul multianual al UE, relatează Politico și Bloomberg.Liderii din Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria ar urma să justifice această cerere prin acțiunile Rusiei, care testează tot mai agresiv granițele. În aceste condiții, securitatea flancului estic nu ar mai putea fi tratată exclusiv ca o...
10:50
Pe 16 decembrie, Ucraina va face un pas înainte în direcția obținerii despăgubirilor pentru daunele cauzate de Rusia de la invazia sa pe scară largă începută în februarie 2022.
08:30
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. În unele orașe, precum Cluj-Napoca, prețurile dau deja semne de stagnare # Europa Liberă România
Piața imobiliară a avut un an 2025 complicat, cu prețuri în creștere, taxe mai mari și multă incertitudine economică. Inflația ridicată și ritmul lent al economiei i-au făcut pe mulți români mai prudenți atunci când vine vorba de decizii importante, cum este cumpărarea unei locuințe, notează Știrile ProTV.Potrivit specialiștilor în domeniul imobiliar, primele semne de stagnare se văd deja în Cluj-Napoca, unde prețurile par să se fi temperat. În schimb, Bucureștiul mai are loc de creștere,...
08:20
Trump spune că acordul cu Ucraina e „mai aproape ca niciodată”. Există relatări că Ucraina ar putea primi garanții de securitate de tip NATO # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni au declarat că au făcut progrese substanțiale în cele două zile de discuții care au ca scop găsirea unei soluții de oprire a invaziei rusești
15 decembrie 2025
18:30
Ucraina și SUA, în a doua zi a discuțiilor de la Berlin despre acordul de pace # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit pentru a doua zi de discuții la Berlin, pe 15 decembrie, în timp ce Washingtonul insistă pentru un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar Kievul se luptă să evite un acord care ar favoriza Moscova.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și alți oficiali s-au întâlnit cu delegația SUA, au relatat postul public de radio ucrainean Suspilne și alte instituții media.Zelenski și alți oficiali ucraineni de...
18:30
Consiliul Superior al Magistraturii vrea să consulte judecătorii despre nemulțumiri. Magistrații îl acuză că vrea să transmită frică # Europa Liberă România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că Secţia pentru judecători a insituției a pornit mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.CSM spune că, pe de o parte, pe 17 decembrie, sunt așteptați la sediul Consiliului reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei „pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.Pe de...
14:10
Fără regrete: prizonierii belaruși eliberați spun că decizia de a îl contesta pe Lukașenko a fost cea corectă # Europa Liberă România
La o zi după ce au fost eliberați în urma unui acord mediat de Statele Unite cu Minsk, mai mulți prizonieri politici belaruși care au petrecut mai mult de patru ani după gratii au afirmat că nu regretă că s-au opus liderului autoritar Aleksandr Lukașenko. Într-o declarație făcută duminică, pe 14 decembrie, în fața reporterilor, în orașul ucrainean Cernigău, două dintre figurile importante ale mișcării de opoziție din 2020, Viktar Babarika și Maria Kalesnikava, au spus că simt că au...
14:10
Prizonierii politici belaruși eliberați spun că nu regretă nimic în legătură cu mișcarea de opoziție # Europa Liberă România
La o zi după eliberarea a 123 de prizonieri politici din Belarus, mai mulți dintre aceștia au vorbit cu presa într-un loc secret din Ucraina.
13:30
CEDO condamnă definitiv România pentru că i-a încălcat dreptul de exprimare fostului judecător Cristi Danileț # Europa Liberă România
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, pe 15 decembrie 2025, că România a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Danileț, prin sancționarea sa disciplinară pentru două postări pe Facebook.
12:10
Pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al patrulea an, orașul Liov se confruntă cu o nouă realitate sumbră: nu mai are spațiu în care să-și îngroape soldații căzuți.În această săptămână, pentru prima dată din 2022, soldații ucraineni uciși în conflict vor fi înmormântați într-o nouă zonă a cimitirului istoric Liceakiv din oraș.Câmpul de Onoare din cimitir – care a fost deschis în 2022, la scurt timp după începerea invaziei Rusiei în Ucraina – este deja plin....
12:10
„Câmpul de onoare” din Liov este plin, iar orașul a fost nevoit să deschidă un nou cimitir pentru a face față înmormântărilor zilnice ale soldaților căzuți la datorie. Extinderea cimitirului arată pierderile devastatoare cu care se confruntă Ucraina.
12:10
Raluca Moroșanu: Mandatele de supraveghere în cazuri de corupție a judecătorilor, inutile. „Cel mai probabil, cel implicat va fi anunțat” # Europa Liberă România
Într-un interviu acordat Recorder despre închiderea marilor dosare de corupție, Moroșanu susține că mandatele de supraveghere tehnică nu mai reprezintă o amenințare reală pentru magistrații corupți, deoarece există suspiciuni serioase că persoanele vizate sunt avertizate din timp.„Degeaba vor procurorii să facă ceva. În momentul în care se vor duce la instanța competentă să emită aceste mandate de supraveghere tehnică, e degeaba. Vor fi pe hârtie, dar nu se va întâmpla nimic. Cel mai...
09:10
O moțiune de cenzură și o moțiune simplă, dezbătute și votate luni în Parlament # Europa Liberă România
Parlamentul României dezbate astăzi, 15 decembrie, două inițiative parlamentare care vizează executivul condus de Ilie Bolojan. Este vorba despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului și o moțiune simplă care solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
08:10
Negociatorii americani și ucraineni se întâlnesc luni din nou, după cinci ore de discuții desfășurate duminică la Berlin # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimișii americani au avut duminică este cinci ore de negocieri la Berlin pe 14 decembrie. Fără a dezvălui informații despre posibile rezultate, participanții la discuții au anunțat că negocierile vor continua și luni.
14 decembrie 2025
17:30
Ce s-a întâmplat la Institutul Cantacuzino în cei opt ani de când a fost transferat la Ministerul Apărării # Europa Liberă România
La opt ani de la preluarea de către Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino a reușit să atragă fonduri externe și construiește infrastructura pentru producerea de vaccinuri însă numai pentru cazuri de necesitate. Nu va mai produce vaccinuri în masă.
