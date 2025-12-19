Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu ia „startul” în ianuarie. CNIR a dat ordinul pentru realizarea studiului de fezabilitate
Adevarul.ro, 19 decembrie 2025 18:00
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform Ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) l-a emis vineri, 19 decembrie
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
18:15
Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein: „Fiecare victimă este complet protejată” # Adevarul.ro
Administraţia Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri „câteva sute de mii de documente” despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a anunțat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, potrivit AFP.
Acum 30 minute
18:00
Lucrări de reparații urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din Prahova. Se va realiza un by-pass provizoriu la conducta de aducţiune # Adevarul.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova.
18:00
Nicuşor Dan laudă eficiența Coaliției: a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate # Adevarul.ro
România s-a aflat într-o poziţie vulnerabilă din punct de vedere economic, însă coaliţia aflată la guvernare a reuşit să gestioneze riscurile majore la nivel macro, a declarat vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.
18:00
Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu ia „startul” în ianuarie. CNIR a dat ordinul pentru realizarea studiului de fezabilitate # Adevarul.ro
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform Ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) l-a emis vineri, 19 decembrie
18:00
De ce au președintele și primul-ministru filosofii diferite despre prescrierea faptelor de corupție?
Acum o oră
17:45
Ultima inspecție înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud de pe A7. „Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă” # Adevarul.ro
Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud. Sectorul se va deschide înainte de Crăciun.
17:45
Trump anunță organizarea „Jocurilor Patriotice”. Reacții ironice și referiri la Jocurile Foamei # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani.
17:45
Concedieri masive vor avea loc imediat după Sărbători în industria auto, o primă notificare prealabilă fiind deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și trimisă unor salariați.
17:30
Primăria București vrea taxă turistică de 10 lei/noapte: cine o va plăti. Proiectul, pus în consultare publică # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică, vineri, 19 decembrie, un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând de anul viitor. Este vorba 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.
Acum 2 ore
17:15
Haos în parcările din Oradea: șoferii au rămas blocați zeci de minute după ce au fost tăiate cablurile de internet # Adevarul.ro
Nervii orădenilor au fost puși la grea încercare vineri, după ora prânzului, când mai mulți șoferi s-au trezit blocați în parcările subterane și supraetajate ale municipiului, din cauza unei erori administrative.
17:15
Un alpinist român a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Trupele speciale din Chile încearcă să recupereze trupul # Adevarul.ro
Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit în timpul unei ascensiuni pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, din Chile, după ce a ajuns foarte aproape de vârf.
17:15
Vladimir Putin este îndrăgostit în vremuri de război. Mărturisirea făcută de președintele Rusiei # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a divorţat în anul 2013 de soţia sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenţia EFE.
17:15
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, a depus jurământul vineri, la ora 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Bucureşti.
17:00
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge” # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru Adevărul, astrologul Sanda Ionescu spune că anul 2026 ar putea fi unul de cotitură majoră, atât pentru România, cât și pentru întreaga lume.
17:00
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, are nevoie de un transplant de plămâni # Adevarul.ro
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală.
17:00
Ministerul Muncii vrea să aducă 90.000 de muncitori străini în 2026. Reacția patronatelor # Adevarul.ro
Ministerul Muncii a elaborat un nou proiect de act normativ prin care propune stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România.
16:45
Premierul Ungariei Viktor Orban, poziție de forță la Bruxelles: „Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să fie în UE” # Adevarul.ro
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI.
16:45
Putin, replică dură pentru Rutte după avertismentul privind războiul: „Știi să citești? Principala țară din NATO nu ne vede ca pe un inamic” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lansat, vineri, un atac dur la adresa secretarului general al NATO, Mark Rutte, în cadrul conferinței de presă de la final de an, urmărită îndeaproape de presa rusă și internațională.
16:45
Programul supermarketurilor de Crăciun și Anul Nou. Unul mare lanț de retail va fi închis trei zile # Adevarul.ro
Marile lanțuri de retail alimentar au anunțat deja programul supermarketurilor de Sărbători, precizând care sunt zilele din perioada 24 decembrie - 2 decembrie în care vor fi închise parțial sau total.
16:45
Cadouri de Crăciun pentru copii: 25 de hanorace și pulovere festive – de la modele la reducere sub 100 de lei, la cadouri unicat și personalizate # Adevarul.ro
Cauți cadouri de Crăciun pentru copii? Descoperă 25 de hanorace și pulovere festive ieșite din tipare: multe sub 100 lei, plus modele unicat și personalizate.
16:45
Raportul anual al lui Donald Trump, publicat de Ambasada SUA la București. „A adus un nivel istoric de pace, putere și securitate” # Adevarul.ro
Ambasada Statelor Unite al București a publicat raportul anual al lui Donald Trump, în care se menționează că președintele american a impus pacea în lume și a readus SUA al un nivel istoric de putere și prosperitate.
Acum 4 ore
16:15
Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut ortodox din lume. Cât costă abonamentul pe „Trinitas Film” # Adevarul.ro
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume.
16:15
Salvați-l pe Baloo! World Animal Protection și sute de mii de oameni cer relocarea de urgență a ursului ținut captiv la Straja # Adevarul.ro
De 25 de ani, în stațiunea Straja din județul Hunedoara, un urs brun trăiește izolat într-un țarc improvizat, amplasat între pârtia de schi și zonele aglomerate de turiști.
16:15
Universitatea Craiova a scăpat printre degete un milion de euro, după eșecul de la Atena.
16:15
Amenzi primite de susținătorii lui Călin Georgescu, după manifestația neautorizată de la Memorialul Holocaustului # Adevarul.ro
Un grup de aproximativ 15 susținători ai lui Călin Georgescu a organizat joi, 18 decembrie, o adunare publică neautorizată în centrul Bucureștiului, la sediul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și la Memorialul Holocaustului.
16:15
Cum a intrat Simona Halep în spiritul Crăciunului: ce nu lipsește niciodată de pe masa ei # Adevarul.ro
Simona Halep a intrat în spiritul Crăciunului și le-a arătat fanilor desertul preferat.
16:00
Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie în direct, la conferința lui Putin. Cum a reacționat liderul de la Kremlin # Adevarul.ro
Un jurnalist rus și-a cerut iubita în căsătorie în direct, în timpul conferinței de presă a lui Vladimir Putin.
16:00
Premieră în sănătate: a fost finalizat primul corp nou de spital județean construit în România în ultimii 35 de ani # Adevarul.ro
S-au finalizat construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero după Revoluție.
15:45
Peisaj neobișnuit în Arabia Saudită: deșertul, acoperit de zăpadă. Reacția localnicilor surprinși de fenomenul rar # Adevarul.ro
Nord-vestul Arabiei Saudite a fost martorul unui fenomen rar: zăpada a acoperit vaste întinderi deșertice, transformând dunele aurii și dealurile stâncoase într-un peisaj de iarnă spectaculos.
15:45
SBU anunță o operațiune fără precedent. Un petrolier al flotei fantomă rusești, lovit cu drone în Marea Mediterană # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că a lovit, pentru prima dată, un petrolier aparținând flotei rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, la peste 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.
15:30
Un bărbat de 79 de ani, dat dispărut, a fost găsit în viaţă după trei zile în care a rătăcit pe un câmp, în frig # Adevarul.ro
Un bărbat de 79 de ani, care a fost dat dispărut de familie, a fost găsit în viaţă după trei zile petrecute pe câmp, a anunţat vineri, 19 decembrie, IPJ Mehedinţi.
15:30
Putin, iritat de întrebările jurnaliștilor străini: „Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect” # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vădit o oarecare iritare când a venit rândul jurnaliștilor străini să-i pună întrebări despre războiul din Ucraina și negocierile de pace, dar și despre posibilitatea ca Rusia să lanseze atacuri asupra altor țări.
15:30
Peste 1,7 milioane de angajați vor beneficia de creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Ministerul Muncii explică impactul # Adevarul.ro
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.
15:15
Despărțirea de FCSB n-a oprit pasiunea: fotbalistul a pozat în deșert cu tricoul ”roș-albastru” # Adevarul.ro
Rachid Bouhenna, fostul pariu pierdut al lui Gigi Becali, s-a fotografiat în deșert cu tricoul FCSB.
15:15
Acuzații de ilegalități în cazul stațiunii Nibiru. Cum răspunde Selly investigației Rise Project # Adevarul.ro
O investigație Rise Project ridică semne de întrebare legate de proiectul Nibiru, cunoscut publicului și ca „Planeta Beach Please”.
15:15
Cetățeanul turc care și-a tranșat concubina și a aruncat-o pe câmp a fost condamnat la 22 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Turcul a încercat pe toată perioada cercetării penale dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal.
15:15
Surpriză în clasamentul coeficienților UEFA. O țară fără echipă în Liga Campionilor se uită de sus la marile forțe # Adevarul.ro
Datorită rezultatelor obținute în Conference League de către Lech Poznan, Jagiellonia și de Rakow (echipa lui Racovițan), polonezii vor termina anul 2025 în frunte.
15:00
Un cuplu a murit într-un incendiu izbucnit într-o saună, după ce a rămas blocat în interior # Adevarul.ro
Un cuplu din Japonia și-a pierdut viața într-o saună privată care a luat foc, după ce a rămas captiv. Poliția investighează circumstanțele tragediei, inclusiv posibilitatea ca un mâner defect al ușii să fi împiedicat ieșirea victimelor din încăpere, potrivit presei locale.
15:00
Ludovic Orban crede că se poate și fără PSD la guvernare. „Sunt exemplul în viață. Am condus un guvern minoritar” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat vineri la RFI că actuala coaliție nu va rezista până în anul 2028, când sunt programate alegerile parlamentare.
14:45
Atât avocații lui Horațiu Potra, cât și cei ai lui Călin Georgescu au susținut că dosarul conține nereguli procedurale suficiente pentru a împiedica debutul procesului și au solicitat trimiterea cauzei înapoi la Parchetul General.
14:45
Grindeanu, atac la Bolojan după sancțiunile propuse de premier: „Nu știu ce are în cap. Nu o să ne încurce o hârtie” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat vineri, 19 decembrie, informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi transmis în ședința conducerii PNL că va solicita modificarea protocolului de funcționare a Coaliției, în sensul introducerii unor sancțiuni pentru cei care îl încalcă.
14:45
Inginer concediat pentru că stătea și 4 ore la toaletă. Motivul pentru care instanța a hotărât să primească despăgubiri # Adevarul.ro
Un inginer din China și-a pierdut locul de muncă după ce compania a constatat că petrecea ore întregi în toaleta biroului, însă tribunalul a decis că măsura a fost excesivă și i-a acordat despăgubiri.
14:30
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile.
14:30
„Mami, te rog, nu muri”: femeie ucisă într-un atac rusesc cu drone, sub privirile celor trei copii ai săi, în Odesa # Adevarul.ro
O femeie de 43 de ani din Ucraina a murit în urma unui atac rusesc cu drone, în timp ce se afla în mașină alături de cei trei copii ai săi.
Acum 6 ore
14:15
Câștigurile mici la Loto nu mai pot fi ridicate din agenții. Ce s-a schimbat la Loteria Română # Adevarul.ro
Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, a informat Loteria Română, precizând că noua regulă este deja în vigoare din data de 11 decembrie 2025.
14:00
Grindeanu, la preluarea președinției CJ Buzău de către Ciolacu: „Începe o perioadă dificilă, pentru că nu va mai fi lângă mine” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a mandatului de către Marcel Ciolacu în fruntea Consiliului Județean Buzău, că pentru el începe o perioadă dificilă la București, în contextul în care fostul premier nu va mai fi alături de el în activitatea politică.
14:00
Andrei Caramitru, mesaj dur: Statul român, „un tată bețiv și violent” care nu și-a recunoscut crimele # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru compară statul român cu „un tată bețiv și violent” care a comis, de-a lungul timpului, abuzuri grave împotriva propriilor cetățeni.
14:00
A murit mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta trece din nou prin momente grele, la câteva luni după pierderea lui Felix Baumgartner # Adevarul.ro
Momente grele pentru Mihaela Rădulescu. Mama vedetei a murit vineri, 19 decembrie, la câteva luni după pierderea partenerului său de viață, Felix Baumgartner.
13:45
12.000 de elevi au participat la Ora de Banometrie. Daniel David: Este un demers complementar cu programa școlară # Adevarul.ro
Programul de educație financiară în licee Ora de Banometrie, inițiat de ING Bank România și organizat cu sprijinul Federației Naționale a Părinților ProEdu, a înregistrat o creștere de 33% a numărului de elevi participanți la cea de-a doua ediție națională.
13:45
Românii din diaspora au trimis în țară, între 2013 și 2025, mai mult decât „valoarea agreată iniţial a PNRR” # Adevarul.ro
Românii din diaspora au transferat în țară aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 - prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.