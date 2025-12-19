Un fals agent MI6, condamnat după o înșelătorie sentimentală: trebuie să plătească 125.000 de lire victimei

Adevarul.ro, 19 decembrie 2025 18:30

Escrocul Mark Acklom, care s-a prezentat drept bancher bogat și agent MI6, a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri unei femei pe care a înșelat-o.

Acum 15 minute
18:45
Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Constanța, după demisiile în lanț din administrația locală Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan, totodată președinte al PNL, a ajuns de urgență la Constanța, într-o vizită neanunțată, pe fondul unei crize politice și administrative care afectează județul.
18:45
Atac la metroul din Taipei, capitala Taiwanului. Trei persoane au fost ucise. E alertă maximă Adevarul.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite în atacuri, comise în principal cu cuţitul, vineri, 19 decembrie, la metroul din Taipei, a declarat pentru AFP şeful pompierilor din capitala Taiwanului. Suspectul este şi el mort.
Acum 30 minute
18:30
18:30
O tânără de 26 de ani a murit după o operație, pentru că s-a infectat cu o bacterie în spital. Familia face acuzații grave Adevarul.ro
O tânără de 26 de ani a murit după o lună și jumătate de internare, iar familia acuză o infecție intraspitalicească. Fata a ajuns inițial la Spitalul de Urgență din Galați cu o formă gravă de pancreatită și a fost operată.
Acum o oră
18:15
Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein: „Fiecare victimă este complet protejată” Adevarul.ro
Administraţia Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri „câteva sute de mii de documente” despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a anunțat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, potrivit AFP.
18:00
Lucrări de reparații urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, din Prahova. Se va realiza un by-pass provizoriu la conducta de aducţiune Adevarul.ro
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) anunţă, vineri, intervenţii în regim de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, din judeţul Prahova.
18:00
Nicuşor Dan laudă eficiența Coaliției: a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate Adevarul.ro
România s-a aflat într-o poziţie vulnerabilă din punct de vedere economic, însă coaliţia aflată la guvernare a reuşit să gestioneze riscurile majore la nivel macro, a declarat vineri, la Bruxelles, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.
18:00
Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu ia „startul” în ianuarie. CNIR a dat ordinul pentru realizarea studiului de fezabilitate Adevarul.ro
Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform Ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) l-a emis vineri, 19 decembrie
18:00
De ce (nu) ar fi posibilă scoaterea prescripției din lege Adevarul.ro
De ce au președintele și primul-ministru filosofii diferite despre prescrierea faptelor de corupție?
Acum 2 ore
17:45
Ultima inspecție înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud de pe A7. „Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă” Adevarul.ro
Ultima inspecție importantă a avut loc vineri pe șantierul Autostrăzii Moldovei înainte de deschiderea sectorului Focșani-Adjud. Sectorul se va deschide înainte de Crăciun.
17:45
Trump anunță organizarea „Jocurilor Patriotice”. Reacții ironice și referiri la Jocurile Foamei Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani.
17:45
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători Adevarul.ro
Concedieri masive vor avea loc imediat după Sărbători în industria auto, o primă notificare prealabilă fiind deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și trimisă unor salariați.
17:30
Primăria București vrea taxă turistică de 10 lei/noapte: cine o va plăti. Proiectul, pus în consultare publică Adevarul.ro
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică, vineri, 19 decembrie, un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând de anul viitor. Este vorba 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist.
17:15
Haos în parcările din Oradea: șoferii au rămas blocați zeci de minute după ce au fost tăiate cablurile de internet Adevarul.ro
Nervii orădenilor au fost puși la grea încercare vineri, după ora prânzului, când mai mulți șoferi s-au trezit blocați în parcările subterane și supraetajate ale municipiului, din cauza unei erori administrative.
17:15
Un alpinist român a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Trupele speciale din Chile încearcă să recupereze trupul Adevarul.ro
Un alpinist român în vârstă de 57 de ani a murit în timpul unei ascensiuni pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, din Chile, după ce a ajuns foarte aproape de vârf.
17:15
Vladimir Putin este îndrăgostit în vremuri de război. Mărturisirea făcută de președintele Rusiei Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a divorţat în anul 2013 de soţia sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenţia EFE.
17:15
Ciprian Ciucu a depus jurământul la Primăria Bucureşti: „Vom avea mult de lucru” Adevarul.ro
Primarul general ales, Ciprian Ciucu, a depus jurământul vineri, la ora 17:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Bucureşti.
17:00
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge” Adevarul.ro
Într-un interviu pentru Adevărul, astrologul Sanda Ionescu spune că anul 2026 ar putea fi unul de cotitură majoră, atât pentru România, cât și pentru întreaga lume.
17:00
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, are nevoie de un transplant de plămâni Adevarul.ro
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală.
17:00
Ministerul Muncii vrea să aducă 90.000 de muncitori străini în 2026. Reacția patronatelor Adevarul.ro
Ministerul Muncii a elaborat un nou proiect de act normativ prin care propune stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România.
Acum 4 ore
16:45
Premierul Ungariei Viktor Orban, poziție de forță la Bruxelles: „Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să fie în UE” Adevarul.ro
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI.
16:45
Putin, replică dură pentru Rutte după avertismentul privind războiul: „Știi să citești? Principala țară din NATO nu ne vede ca pe un inamic” Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lansat, vineri, un atac dur la adresa secretarului general al NATO, Mark Rutte, în cadrul conferinței de presă de la final de an, urmărită îndeaproape de presa rusă și internațională.
16:45
Programul supermarketurilor de Crăciun și Anul Nou. Unul mare lanț de retail va fi închis trei zile Adevarul.ro
Marile lanțuri de retail alimentar au anunțat deja programul supermarketurilor de Sărbători, precizând care sunt zilele din perioada 24 decembrie - 2 decembrie în care vor fi închise parțial sau total.
16:45
Cadouri de Crăciun pentru copii: 25 de hanorace și pulovere festive – de la modele la reducere sub 100 de lei, la cadouri unicat și personalizate Adevarul.ro
Cauți cadouri de Crăciun pentru copii? Descoperă 25 de hanorace și pulovere festive ieșite din tipare: multe sub 100 lei, plus modele unicat și personalizate.
16:45
Raportul anual al lui Donald Trump, publicat de Ambasada SUA la București. „A adus un nivel istoric de pace, putere și securitate” Adevarul.ro
Ambasada Statelor Unite al București a publicat raportul anual al lui Donald Trump, în care se menționează că președintele american a impus pacea în lume și a readus SUA al un nivel istoric de putere și prosperitate.
16:15
Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut ortodox din lume. Cât costă abonamentul pe „Trinitas Film” Adevarul.ro
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume.
16:15
Salvați-l pe Baloo! World Animal Protection și sute de mii de oameni cer relocarea de urgență a ursului ținut captiv la Straja Adevarul.ro
De 25 de ani, în stațiunea Straja din județul Hunedoara, un urs brun trăiește izolat într-un țarc improvizat, amplasat între pârtia de schi și zonele aglomerate de turiști.
16:15
Drama oltenilor la Atena: suma uriașă care le-a scăpat printre degete Adevarul.ro
Universitatea Craiova a scăpat printre degete un milion de euro, după eșecul de la Atena.
16:15
Amenzi primite de susținătorii lui Călin Georgescu, după manifestația neautorizată de la Memorialul Holocaustului Adevarul.ro
Un grup de aproximativ 15 susținători ai lui Călin Georgescu a organizat joi, 18 decembrie, o adunare publică neautorizată în centrul Bucureștiului, la sediul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și la Memorialul Holocaustului.
16:15
Cum a intrat Simona Halep în spiritul Crăciunului: ce nu lipsește niciodată de pe masa ei Adevarul.ro
Simona Halep a intrat în spiritul Crăciunului și le-a arătat fanilor desertul preferat.
16:00
Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie în direct, la conferința lui Putin. Cum a reacționat liderul de la Kremlin Adevarul.ro
Un jurnalist rus și-a cerut iubita în căsătorie în direct, în timpul conferinței de presă a lui Vladimir Putin.
16:00
Premieră în sănătate: a fost finalizat primul corp nou de spital județean construit în România în ultimii 35 de ani Adevarul.ro
S-au finalizat construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean realizat de la zero după Revoluție.
15:45
Peisaj neobișnuit în Arabia Saudită: deșertul, acoperit de zăpadă. Reacția localnicilor surprinși de fenomenul rar Adevarul.ro
Nord-vestul Arabiei Saudite a fost martorul unui fenomen rar: zăpada a acoperit vaste întinderi deșertice, transformând dunele aurii și dealurile stâncoase într-un peisaj de iarnă spectaculos.
15:45
SBU anunță o operațiune fără precedent. Un petrolier al flotei fantomă rusești, lovit cu drone în Marea Mediterană Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că a lovit, pentru prima dată, un petrolier aparținând flotei rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, la peste 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.
15:30
Un bărbat de 79 de ani, dat dispărut, a fost găsit în viaţă după trei zile în care a rătăcit pe un câmp, în frig Adevarul.ro
Un bărbat de 79 de ani, care a fost dat dispărut de familie, a fost găsit în viaţă după trei zile petrecute pe câmp, a anunţat vineri, 19 decembrie, IPJ Mehedinţi.
15:30
Putin, iritat de întrebările jurnaliștilor străini: „Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect” Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vădit o oarecare iritare când a venit rândul jurnaliștilor străini să-i pună întrebări despre războiul din Ucraina și negocierile de pace, dar și despre posibilitatea ca Rusia să lanseze atacuri asupra altor țări.
15:30
Peste 1,7 milioane de angajați vor beneficia de creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Ministerul Muncii explică impactul Adevarul.ro
Ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.
15:15
Despărțirea de FCSB n-a oprit pasiunea: fotbalistul a pozat în deșert cu tricoul ”roș-albastru” Adevarul.ro
Rachid Bouhenna, fostul pariu pierdut al lui Gigi Becali, s-a fotografiat în deșert cu tricoul FCSB.
15:15
Acuzații de ilegalități în cazul stațiunii Nibiru. Cum răspunde Selly investigației Rise Project Adevarul.ro
O investigație Rise Project ridică semne de întrebare legate de proiectul Nibiru, cunoscut publicului și ca „Planeta Beach Please”.
15:15
Cetățeanul turc care și-a tranșat concubina și a aruncat-o pe câmp a fost condamnat la 22 de ani de închisoare Adevarul.ro
Turcul a încercat pe toată perioada cercetării penale dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal.
15:15
Surpriză în clasamentul coeficienților UEFA. O țară fără echipă în Liga Campionilor se uită de sus la marile forțe Adevarul.ro
Datorită rezultatelor obținute în Conference League de către Lech Poznan, Jagiellonia și de Rakow (echipa lui Racovițan), polonezii vor termina anul 2025 în frunte.
15:00
Un cuplu a murit într-un incendiu izbucnit într-o saună, după ce a rămas blocat în interior Adevarul.ro
Un cuplu din Japonia și-a pierdut viața într-o saună privată care a luat foc, după ce a rămas captiv. Poliția investighează circumstanțele tragediei, inclusiv posibilitatea ca un mâner defect al ușii să fi împiedicat ieșirea victimelor din încăpere, potrivit presei locale.
15:00
Ludovic Orban crede că se poate și fără PSD la guvernare. „Sunt exemplul în viață. Am condus un guvern minoritar” Adevarul.ro
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat vineri la RFI că actuala coaliție nu va rezista până în anul 2028, când sunt programate alegerile parlamentare.
Acum 6 ore
14:45
Horațiu Potra a fost adus în instanță. El a contestat măsura arestului preventiv Adevarul.ro
Atât avocații lui Horațiu Potra, cât și cei ai lui Călin Georgescu au susținut că dosarul conține nereguli procedurale suficiente pentru a împiedica debutul procesului și au solicitat trimiterea cauzei înapoi la Parchetul General.
14:45
Grindeanu, atac la Bolojan după sancțiunile propuse de premier: „Nu știu ce are în cap. Nu o să ne încurce o hârtie” Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat vineri, 19 decembrie, informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi transmis în ședința conducerii PNL că va solicita modificarea protocolului de funcționare a Coaliției, în sensul introducerii unor sancțiuni pentru cei care îl încalcă.
14:45
Inginer concediat pentru că stătea și 4 ore la toaletă. Motivul pentru care instanța a hotărât să primească despăgubiri Adevarul.ro
Un inginer din China și-a pierdut locul de muncă după ce compania a constatat că petrecea ore întregi în toaleta biroului, însă tribunalul a decis că măsura a fost excesivă și i-a acordat despăgubiri.
14:30
CFR introduce vagoane suplimentare pe trenuri, de sărbători, către toate destinațiile Adevarul.ro
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile.
14:30
„Mami, te rog, nu muri”: femeie ucisă într-un atac rusesc cu drone, sub privirile celor trei copii ai săi, în Odesa Adevarul.ro
O femeie de 43 de ani din Ucraina a murit în urma unui atac rusesc cu drone, în timp ce se afla în mașină alături de cei trei copii ai săi.
14:15
Câștigurile mici la Loto nu mai pot fi ridicate din agenții. Ce s-a schimbat la Loteria Română Adevarul.ro
Câștigurile de până în 100 de lei nu mai pot fi ridicate din agențiile Loto, a informat Loteria Română, precizând că noua regulă este deja în vigoare din data de 11 decembrie 2025.
14:00
Grindeanu, la preluarea președinției CJ Buzău de către Ciolacu: „Începe o perioadă dificilă, pentru că nu va mai fi lângă mine” Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a mandatului de către Marcel Ciolacu în fruntea Consiliului Județean Buzău, că pentru el începe o perioadă dificilă la București, în contextul în care fostul premier nu va mai fi alături de el în activitatea politică.
