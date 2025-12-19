Hoțul strigă hoțul – Aplicația Gemini îți poate spune dacă videoclipurile au fost create cu ajutorul tehnologiei Google AI
G4Media, 19 decembrie 2025
Google a extins funcția de verificare AI din aplicația Gemini și pentru videoclipurile create sau editate cu propriile modele AI ale companiei. Utilizatorii pot încărca un videoclip și îl pot întreba pe Gemini dacă a fost generat cu inteligență artificială, folosind întrebarea: „A fost acesta generat folosind Google AI?", transmite The Verge. Gemini va analiza
Potrivit unui sondaj realizat de institutul CSA pentru Europe 1, CNews și Le Journal du Dimanche, publicat vineri, o mare majoritate a francezilor consideră că „nu mai există niciun loc în Franța unde să te poți simți în siguranță", scrie Le Figaro. 72% dintre persoanele chestionate sunt de acord cu această afirmație, o cifră în
Premierul ungar Viktor Orbán: Întâlnirea de la Bruxelles a fost un consiliu de război, subiectul principal fiind înfrângerea Rusiei
Premierul ungar Viktor Orbán a catalogat summit-ul UE ca „un consiliu de război", care a avut ca subiect principal „înfrângerea Rusiei". „ Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război ", a declarat prim-ministrul Viktor Orbán în briefingul său difuzat vineri pe M1, conform Hirado.hu. Liderul ungar
Putin amenință cu un „conflict armat pe scară largă" în cazul unei blocade asupra enclavei rusești Kaliningrad
Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a amenințat cu un „conflict armat pe scară largă" în cazul în care va fi impusă o blocadă enclavei rusești Kaliningrad, potrivit Pravda. Putin a avertizat, în cadrul conferinței anuale televizate de la final de an, că, dacă vor apărea amenințări la adresa regiunii Kaliningrad, Rusia le va „elimina". „Toată lumea
Rise Project: Primarul din Tuzla, acuzat că a trecut ilegal în intravilan un teren extravilan, pentru care organizatorii festivalului Beach Please ar fi semnat un precontract pentru proiectul imobiliar Nibiru
O investigație Rise Project îl acuză pe primarul comunei constănțene Tuzla că ar fi trecut ilegal din extravilan în intravilan terenuri de câteva zeci de hectare pentru care acționarii proiectului imobiliar Nibiru semnaseră deja promisiuni de vânzare-cumpărare. Miza o reprezintă peste 110 hectare de teren, o fostă livadă de stat retrocedată între timp. Acționarii proiectului
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul. Declarații, la depunerea jurământului: „Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp"/ Anunță ședințe dese până la sfârșitul anului
Ciprian Ciucu a depus vineri, 19 decembrie, jurământul de învestitură ca primar general și a anunțat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a orașului și construirea unei majorități largi în Consiliul General. Bucureștiul se află într-o situație dificilă și are nevoie de reforme rapide, spune el, citat de Mediafax. Ceremonia a marcat începutul
Hoțul strigă hoțul – Aplicația Gemini îți poate spune dacă videoclipurile au fost create cu ajutorul tehnologiei Google AI
Google a extins funcția de verificare AI din aplicația Gemini și pentru videoclipurile create sau editate cu propriile modele AI ale companiei. Utilizatorii pot încărca un videoclip și îl pot întreba pe Gemini dacă a fost generat cu inteligență artificială, folosind întrebarea: „A fost acesta generat folosind Google AI?", transmite The Verge. Gemini va analiza
Aeroportul Internațional Craiova este, de acum, gata de decolare. Începând cu data de 20 decembrie 2025, noul terminal devine pe deplin operațional, toate zborurile Aeroportului Internațional Craiova urmând să fie operate exclusiv din această clădire modernă, concepută la standarde europene de siguranță, eficiență și confort pentru pasageri. Prin inaugurarea noului terminal, Aeroportul Internațional Craiova își
Administraţia Trump va publica sute de mii de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
Administraţia preşedintelui american Trump se pregăteşte să dezvăluie vineri „câteva sute de mii de documente" despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Justiţie, informează agenția de știri AFP. Vineri este termenul limită prevăzut de lege pentru publicarea, de către
Naftali Bennett urcă în sondaje în detrimentul lui Benjamin Netanyahu în vederea alegerilor parlamentare din Israel de anul viitor
Potențialul partid al fostului prim ministru efemer (1 iulie – 8 noiembrie 2021), Naftali Bennett 2026, este creditat cu 22 de mandate din cele 120 ale Knesset-ului (parlamentul unicameral al Israelului), față de 25 pentru Likud, partidul premierului Netanyahu, potrivit unui sondaj publicat vineri de cotidianul Ma'ariv. Cifrele nu sunt mult diferite față de cele
MAE, atenţionare de călătorie pentru Slovenia: controale la punctele de frontieră terestre cu Ungaria şi Croaţia până la 21 iunie 2026
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Slovenia că autorităţile din această ţară au luat decizia de a extinde cu şase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria şi cu Croaţia, până la data de 21 iunie 2026, transmite Agerpres. Măsurile se
„Solidaritatea ține de cald", campanie U Cluj și U-BT de strângere de haine de iarnă pentru persoanele din medii defavorizate
FC Universitatea Cluj, Peluza Șepcile Roșii și U-BT Cluj-Napoca organizează o campanie caritabilă de strângere de haine de iarnă, dedicată copiilor și adulților din medii defavorizate, cu prilejul ultimelor meciuri de fotbal și baschet dinaintea sărbătorilor de iarnă, relatează actualdecluj.ro Sub mesajul „Solidaritatea ține de cald", suporterii sunt invitați să contribuie cu jachete de iarnă,
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari, în pofida unor prevederi care acordă un nou ajutor Ucrainei şi îi limitează capacitatea de a reduce implicarea SUA în apărarea Europei, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Legea pentru
Un medic reîntors din străinătate salută modificarea legislativă privind recunoaşterea competenţelor şi diplomele
Medicii români care au studiat şi profesat în străinătate şi au ales să se reîntoarcă în ţară salută modificările aduse Legii sănătăţii în privinţa eliminării întârzierilor administrative referitoare la recunoaşterea competenţelor profesionale şi a diplomelor obţinute în alte state, a declarat presei tânărul doctor Septimiu Popescu, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu
Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026
Tariful reglementat aferent achiziţiei serviciilor de sistem pentru Transelectrica, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, va fi de 14,70 lei/MWh, în creştere cu 14,93% faţă de cel perceput la 1 septembrie 2025, de 12,79 lei/MWh, potrivit unui raport al companiei, remis vineri Bursei de Valori Bucureşti (BVB), transmite Agerpres. Majorarea tarifului a fost dispusă prin
Cel puțin opt persoane au fost rănite și două au murit vineri, 19 decembrie, în atacuri în două stații de metrou din Taipei, capitala Taiwanului, a declarat pentru AFP șeful pompierilor din capitala taiwaneză, precizând că suspectul a murit și el. Primarul orașului a declarat, la rândul său, că presupusul autor al acestor acte s-ar
EXCLUSIV A mințit Guvernul României în fața Curții de Justiție a UE? O întrebare născută din Concluziile Avocatului General în dosarul privind prescripția
Concluziile puse de Avocatul General al Curții de Justiție a UE într-un dosar privind problema prescipției penale în România, publicate joi, conțin o afirmație stranie, care pare a contrazice flagrant realitatea faptelor. La punctul 122 al documentului, Avocatul General spune așa: „Informațiile furnizate în ședință de Guvernul României, deși nu sunt defalcate în mod exhaustiv,
Primul rollercoaster, o sanie pe şine, va fi pusă în funcţiune sâmbătă în staţiunea Straja / Instalaţia a costat 2,6 milioane de euro şi fost realizată cu fonduri europene
Prima sanie pe şine va fi pusă în funcţiune în staţiunea Straja, sâmbătă, 20 decembrie, cu prilejul deschiderii oficiale a sezonului de iarnă din acest an, instalaţia fiind amplasată în imediata apropiere a pârtiei de schi Baloo, folosită cel mai mult de copii. „Este primul rollercoaster din staţiunea Straja şi pentru că se află lângă
Artistul Irlo a deschis în București expoziția personală "Neam furat: un șirag de irlonii", care are ca punct central furtul Coifului de la Coțofenești expus la Muzeul Drents (Olanda). Evenimentul a produs o mare emoție publică, iar Irlo l-a folosit ca pretext pentru un șir de ironii vizuale care ating și alte subiecte de actualitate,
Camera Superioară a Parlamentului german a aprobat reforma serviciului militar şi cea a pensiilor
Camera Superioară (Bundesrat) a Parlamentului german, care reuneşte cele 16 landuri federale, a adoptat vineri reforma serviciului militar pentru a consolida armata în contextul ameninţării Rusiei şi, deşi deocamdată rămâne voluntar, în caz de necesitate serviciului militar poate fi declarat obligatoriu, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. În viitor, toate cetăţenele şi toţi
Conferinţa anuală maraton a lui Vladimir Putin, presărată cu momente bizare şi remarci sarcastice
Ampla conferin
Băncile centrale din marile economii semnalează o schimbare de poziție, Banca Japoniei ridicând vineri ratele dobânzilor la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani, transmite agenția Reuters. Cu o zi înainte, Banca Centrală Europeană a confirmat practic că a renunțat la relaxarea monetară, iar Banca Angliei a redus ratele dobânzilor în urma unui […] © G4Media.ro.
17:00
Harrison Ford va primi un premiu pentru întreaga carieră din partea principalului sindicat al actorilor de la Hollywood # G4Media
Harrison Ford va primi un premiu pentru întreaga carieră în cinematografie din partea principalului sindicat al actorilor de la Hollywood, a anunţat joi organizaţia, salutând o personalitate ”singulară”, informează agenția de știri AFP. Harrison Ford, care a jucat de-a lungul carierei roluri emblematice atât pe marele, cât şi pe micul ecran, va primi Life Achievement […] © G4Media.ro.
FIA a publicat numerele de concurs pe care piloții le vor avea pe monoposturi în sezonul 2026 al Marelui Circ. Debutantul Arvid Lindblad (de la Racing Bulls) va purta pe mașina sa numărul 41. Acesta a fost „readus” la viață în Formula 1 după o pauză de 46 de ani. Numărul 41 a fost folosit […] © G4Media.ro.
Clujul e județul din țară cu cei mai mulți salariați și în octombrie, arată datele publicate azi de Direcția Județeană de Statistică, relatează actualdecluj.ro În România, la aceeași dată, erau înregistrați 5,78 milioane de angajați. Dintre aceștia capitala București are cel mai mare numar de salariați – 1,11 milioane, urmată de Cluj cu 288.214 persoane, […] © G4Media.ro.
Taxă turistică de 10 lei/noapte în București din 2026: proiectul Primăriei, în consultare publică # G4Media
Primăria Municipiului București a lansat vineri în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026. Potrivit proiectului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist, indiferent de tipul unității de cazare. Procedura de transparență decizională […] © G4Media.ro.
Tehnologia bună nu e neapărat cea mai scumpă, ci cea care îți face viața mai simplă fără să-ți golească portofelul. Există gadget-uri accesibile, pe care le poți avea fără să vinzi mașina sau colecția de viniluri. Vezi în clipul video. Filmare și montaj: Darius Petrașcu Notă: Alex Buzică este reporter la Radio România Actualități și […] © G4Media.ro.
Parcările subterane și supraetajate din Oradea, blocate vineri după-masa, după ce muncitorii din Primărie au tăiat cablul de internet # G4Media
Nervii orădenilor au fost bine testați vineri după ora prânzului când s-au trezit blocați în parcările subterane și supraetajate din pricina unei erori administrative. Potrivit ebihoreanul.ro, muncitorii ar fi tăiat, din greșeală, cablurile de internet din clădirea Primăriei Oradea, astfel sistemul electronic care permite ridicarea barierelor s-a blocat, iar șoferii nu au mai putut intra […] © G4Media.ro.
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei, din iulie 2026, potrivit proiectului Ministerului Muncii # G4Media
Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicat vineri de Ministerul Muncii. „În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un […] © G4Media.ro.
Dreptul de veto este „o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană”, a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite agenția de știri MTI. În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între […] © G4Media.ro.
Anchetă la Spitalul judeţean din Botoșani după ce au fost cumpărate paturi mai mari decât uşile saloanelor # G4Media
Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani a dispus efectuarea unei anchete administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, după ce unitatea medicală ar fi achiziţionat paturi pentru bolnavi mai mari decât dimensiunea uşilor de la saloane, a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele CJ Constantin Bursuc. Potrivit acestuia, Corpul de Control va verifica toate achiziţiile publice făcute […] © G4Media.ro.
Paradoxul Ostapenko: Câștiguri de zeci de milioane din tenis, dar vinde lucruri personale cu 4 lire pe net # G4Media
Jelena Ostapenko este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din ultimul deceniu, letona cucerind titlul de la Roland Garros (finală cu Simona Halep în 2017). Cu toate că a câștigat doar până în prezent zeci de milioane din tenis, sportiva vinde obiecte personale începând de la 4 lire sterline bucata. Ostapenko nu surprinde […] © G4Media.ro.
Furnizorul de produse, soluții și servicii pentru managementul energiei și datelor în industria auto LEONI, cu fabrici în România, urmează să renunțe la sute de angajați în țara noastră. La solicitarea Economedia, compania a transmis că a decis închiderea fabricii din Marghita în prima jumătate a anului 2026, în lipsa unor proiecte noi, decizie care va afecta […] © G4Media.ro.
Linia despărțitoare. Departajări politice, ideologice și etice (Op-ed de Vladimir Tismăneanu) # G4Media
Revoluția din decembrie 1989 a țintit sistemul de privilegii, abuzuri și exploatare bazat pe domnia nomenclaturii, a „Noii Clase”, cum corect a numit-o eseistul și disidentul iugoslav Milovan Djilas. Dictatura familiei Ceaușescu era de fapt dictatura acestor beneficiari ai unor inegalități ascunse sistematic de propaganda regimului. ”Salarii personale”, pensii speciale, policlinici speciale, spitale speciale, mașini […] © G4Media.ro.
Într-un schimb de replici cu corespondentul BBC Steve Rosenberg, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a respins ideea că Moscova ar pregăti o nouă „operațiune militară specială” și a susținut că viitorul Rusiei nu înseamnă intensificarea represiunii interne. Întrebat direct dacă „orice dezacord public cu linia oficială va fi pedepsit de lege”, dacă „vânătoarea de dușmani” se […] © G4Media.ro.
Irineu Darău, propunerea USR pentru Ministerul Economiei: Urmăresc să iau decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile # G4Media
Senatorul Irineu Darău, propunerea USR pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, precizează că va urmări în mandatul său să ia decizii care să descătuşeze potenţial economic, să încurajeze antreprenorii şi să atragă investiţiile, transmite Agerpres. În ceea ce priveşte digitalizarea, Darău a transmis un mesaj pentru toate instituţiile statului: ”trebuie trecut de la vorbe […] © G4Media.ro.
Putin l-a atacat pe Mark Rutte în discursul său referitor la avertismentul secretarului general al NATO de săptămâna trecută, prin care Europa era îndemnată să se pregătească pentru un război de amploare cu Rusia — o declarație pe care Putin a calificat-o drept agresivă, potrivit Politico. „Despre ce vorbești? Chiar vreau să te întreb: ascultă, […] © G4Media.ro.
BREAKING Grindeanu, atacuri la premierul Bolojan și ministra Mediului: „Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri” / Liderul PSD vrea ca miniștrii să poată fi schimbați la cererea oricărui partid din coaliție # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, într-o conferință de presă la Buzău, noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), despre care a afirmat că este incompetentă și trebuie demisă. Sorin Grindeanu a susținut că ar trebui modificat protocolul coaliției astfel încât un ministru să poată fi demis […] © G4Media.ro.
Salariul minim va fi majorat de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu data de 1 iulie 2026, arată un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Muncii. Astfel, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează cu 6,8%, față de luna iunie 2026. În luna iunie 2026 tariful orar este […] © G4Media.ro.
VIDEO Atac fără precedent: Drone ucrainene au lovit un petrolier al flotei fantomă a Rusiei în Marea Mediterană (surse) # G4Media
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit un petrolier al „flotei fantomă” rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, transmite cotidianul Ukrainska Pravda, care citează surse din serviciile secrete ucrainene. Operațiunea a avut loc la peste 2.000 km de teritoriul ucrainean și este descrisă ca fiind fără precedent. Sursa citatăa declarat că, în urma […] © G4Media.ro.
Nu există Crăciun românesc fără sarmale pe masă. Iar dacă sarmalele se pot face în 1001 de feluri (mari sau mici, cu carne de porc, vită, pui, curcan, gâscă sau rață, cu varză murată ori dulce, frunze de viță, ștevie, cicoare, cu orez sau leguminoase, legume, ciuperci și multe altele), cele cu carne de porc […] © G4Media.ro.
O direcție locală dă bătăi de cap primarului Timișoarei, Dominic Fritz: PLMSTF nu a putut fi desființată / Șeful acesteia a câștigat în instanță dreptul de a fi director # G4Media
O direcție din cadrul Primăriei Timișoara cu o prescurtare ciudată, PLMSTF, nu a putut fi desființată, așa cum își dorea primarul Dominic Fritz din cauza lipsei majorității în consiliul local, scrie Opinia Timișoarei. În 2022, administrația Fritz a schimbat organigrama, însă nu a respectat legea, iar șeful Direcției Tehnice, Culita Chiș a deschis un proces […] © G4Media.ro.
Val de demisii la Constanța: Primarul PNL al unei comune din județ se retrage din funcție, la o zi după ce șeful Consiliului Județean și-a anunțat retragerea # G4Media
Primarul comunei Lipnița din județul Constanța, Nicolae Florin Dinu (PNL) și-a anunțat demisia din funcție, anunță Info Sud-Est. „Dragi locuitori ai comunei Lipnița. Voi trece prin toate satele comunei pentru a-mi lua rămas-bun de la dumneavoastră. În luna februarie îmi voi depune demisia”, a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook. În urmă cu o zi, Florin Mitroi […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății: Astăzi se va relua activitatea în cadrul Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că activitatea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi se reia începând de vineri, după ce rezultatele probelor de apă prelevate în urmă cu două zile au indicat concentraţii de clor rezidual în limite normale, transmite Agerpres. „În această dimineaţă am avut o discuţie cu Direcţia de Sănătate Publică […] © G4Media.ro.
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a fost învestit vineri în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în faţa consilierilor judeţeni, precizând că nu mai are ambiţii politice, în schimb are ambiţii administrative, în scopul dezvoltării judeţului, transmite Agerpres. La ceremonia de depunere a jurământului au luat parte o […] © G4Media.ro.
ABA Argeș–Vedea: Rezervele de apă din lacurile de acumulare se mențin la niveluri sigure și asigură alimentarea cu apă a municipiilor Pitești și București, în contextul golirii controlate a lacului Vidraru # G4Media
Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea (ABAAV) anunță că gestionează „cu maximă atenție” volumele de apă din lacurile de acumulare aflate în administrare, pentru a asigura rezervele necesare alimentării cu apă a municipiilor Pitești, București și a zonelor limitrofe. Măsurile sunt aplicate în contextul golirii controlate a acumulării Vidraru, aflată în administrarea Hidroelectrica. Potrivit ABA Argeș–Vedea, […] © G4Media.ro.
VIDEO Locuitorii din Bruxelles profită de protestele fermierilor: Strâng cartofii aruncați de către agricultori # G4Media
În timp ce peste 7.000 de fermieri au fost joi să demonstreze în fața Parlamentului European de la Bruxelles pentru a protesta împotriva semnării acordului Mercosur, locuitorii capitalei belgiene au profitat de ocazie pentru a colecta cartofii aruncați pe străzi, relatează Mediafax. În timp ce Bruxelles-ul a fost centrul tensiunilor generate de acordul Mercosur joi, […] © G4Media.ro.
Economia Germaniei ar trebui să înregistreze o redresare timidă în 2026, potrivit Bundesbank # G4Media
După trei ani de stagnare, economia germană va cunoaște o redresare timidă în 2026, înainte de a accelera datorită creșterii cheltuielilor publice, a declarat vineri Bundesbank în actualizarea semestrială a previziunilor sale economice, transmite agenția Reuters. Cea mai mare economie europeană se află în stagnare din 2023, vastul său sector industrial fiind exclus de pe […] © G4Media.ro.
Fundația Conservation Carpathia: Intervențiile asupra urșilor trebuie să vizeze zonele locuite, nu pădurile / România are, din 2025, primele date științifice complete despre populația de urs brun # G4Media
Managementul populației de urs brun din România trebuie să aibă ca prioritate siguranța oamenilor care trăiesc în mediul rural și în proximitatea habitatelor urșilor, iar intervențiile ar trebui să se concentreze în apropierea localităților, nu în adâncul pădurilor, susține Fundația Conservation Carpathia, într-o poziție publică transmisă în contextul recensământului genetic realizat de Institutul Național de […] © G4Media.ro.
VIDEO Simpatizanți ai lui Călin Georgescu amendați de Jandarmerie / Au organizat o adunare publică neautorizată la Federația Comunităților Evreiești din România și la Memorialul Holocaustului, după ce deputatul Silviu Vexler a rupt o foaie de hârtie cu personalități istorice ale României # G4Media
Aproximativ 15 susținători ai lui Călin Georgescu au organizat ilegal joi, 18 decembrie, o adunare publică la Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și la Memorialul Holocaustului din București. Adunarea publică neautorizată a fost organizată după modificările aduse OUG 31/2002 și Legii nr. 17/2018, cât și în urma gestului făcut de deputatul Silviu […] © G4Media.ro.
Zvonurile despre plecarea lui Guardiola continuă – Maresca, în capul listei: „Nu am nimic de adăugat” # G4Media
Sursele The Athletic vorbesc despre faptul că Enzo Maresca este în capul listei pentru înlocuirea lui Pep Guardiola la Manchester City. Chestionat pe marginea acestor zvonuri, tehnicianul italian al celor de la Chelsea spune că este 100% concentrat pe munca la gruparea de pe Stamford Bridge. Guardiola are contract cu City până în iunie 2027. […] © G4Media.ro.
