Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul. Declarații, la depunerea jurământului: „Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp”/ Anunță ședințe dese până la sfârșitul anului

13:30

Sursele The Athletic vorbesc despre faptul că Enzo Maresca este în capul listei pentru înlocuirea lui Pep Guardiola la Manchester City. Chestionat pe marginea acestor zvonuri, tehnicianul italian al celor de la Chelsea spune că este 100% concentrat pe munca la gruparea de pe Stamford Bridge. Guardiola are contract cu City până în iunie 2027. […] © G4Media.ro.