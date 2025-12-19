Faza din AEK – Universitatea Craiova care i-a amintit lui Sorin Cârțu de dușmanul Sorin Costreie: „Dacă jucam cu FCSB era la fel!”
Fanatik, 19 decembrie 2025 18:20
Universitatea Craiova a ieșit din Conference League, însă președintele de onoare al echipei, Sorin Cârțu, nu uită de războiul care există pe plan intern.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
18:50
Cutremur în SuperLiga! CFR Cluj și Petrolul au primit interdicție la transferuri de la FIFA # Fanatik
Probleme mari pentru două echipe de tradiție din SuperLiga României, asta după ce FIFA le-a dat interdicție la transferuri chiar cu câteva zile înainte de perioada de mercato din iarnă.
Acum 30 minute
18:40
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 21. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
Acum o oră
18:20
Faza din AEK – Universitatea Craiova care i-a amintit lui Sorin Cârțu de dușmanul Sorin Costreie: „Dacă jucam cu FCSB era la fel!” # Fanatik
Universitatea Craiova a ieșit din Conference League, însă președintele de onoare al echipei, Sorin Cârțu, nu uită de războiul care există pe plan intern.
18:10
Dinamo încearcă să dea lovitura în mercatoul de iarnă și să transfere un fundaș central de la AC Milan. Nu e pentru prima dată când roș-albii încearcă achiziționarea acestui fotbalist
18:10
Cine este „milionarul fără chip”, omul din spatele Dracula Land. Dragoș Dobrescu, între discreție și proiecte extravagante # Fanatik
Cine este Dragoș Dobrescu, cunoscut și sub numele de „milionarul fără chip”, ce construiește parcul tematic Dracula Land, în valoare de peste 1 miliard de euro, alături de fostul ministru Florin Cîțu
Acum 2 ore
17:50
Bernadette Szocs, mesaj emoționant după ce în 2025 a fost vicecampioană mondială: „Să-mi cânte imnul României e cel mai frumos sentiment”. Video # Fanatik
Bernadette Szocs a vorbit despre ce așteptări are de la anul 2026, cât și despre dorința de a se lupta pentru o medalie la Jocurile Olimpice din 2028, din Statele Unite.
17:40
Nikita Stoinov a impresionat în acest sezon la Dinamo, unde a devenit titular de drept în centrul apărării, alături de Kennedy Boateng. Ce reacție a avut israelianul atunci când a venit oferta din “Ștefan cel Mare”.
17:20
Florin Talpan somează FIFA şi UEFA: „Dacă nu fac dreptate, vor fi traşi la răspundere!”. Cere excluderea echipelor româneşti şi a naţionalei României. Video # Fanatik
Florin Talpan vrea să „arunce în aer” fotbalul românesc. Juristul CSA Steaua a făcut noi declarații explozive în prag de sărbători. Cere excluderea tuturor echipelor din competițiile internaționale
17:10
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact” # Fanatik
Milioane de șoferi din România trebuie să știe ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026. Modificările fiscale vor avea un impact direct asupra bugetului fiecărui automobilist.
17:10
Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o noapte îngrozitoare! Nimeni n-a dormit”. Gestul pe care l-a făcut Coelho a doua zi după meci. Exclusiv # Fanatik
Marius Mitran a fost prezent pe stadion la meciul AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. El a povestit cum s-a trăit această dramă oltenească și se ce s-a întâmplat în avionul de întoarcere.
Acum 4 ore
16:40
CSA Steaua îşi premiază cei mai buni sportivi! Decizie stranie: echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului # Fanatik
Clubul Sportiv al Armatei Steaua își premiază cei mai buni sportivi ai anului 2025. Echipa de fotbal a fost aleasă drept cea mai bună a sezonului precedent.
16:20
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală # Fanatik
Sora cea mare a lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu neplăceri de ordin juridic. Femeia de afaceri este vizată de o anchetă privind evaziunea fiscală.
16:00
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși. Cea mai nouă statistică vine cu date interesante # Fanatik
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși? O nouă statistică arată câteva date extrem de interesante despre importurile de combustibili. Cum arată raportul pe gazul lichefiat?
16:00
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive # Fanatik
Petrolul Ploiești trece prin mari dificultăți financiare. Vivi Răchită a revenit cu acte care dovedesc cât de mare este dezastrul de la formația prahoveană.
15:20
Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid # Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
15:00
Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena: “În 52 de ani de fotbal nu am văzut aşa ceva!”. A făcut praf arbitrajul: „Haiducie şi golăneală!”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a rupt tăcerea după dezastrul trăit de Universitatea Craiova la Atena. Ce spune oficialul oltenilor despre eliminarea din UEFA Conference League.
Acum 6 ore
14:40
Directorul clubului CS Universitatea Craiova, reacţie amară după dezastrul de la Atena: “Am pus şampania la rece degeaba! Îmi venea să sparg televizorul” # Fanatik
Conducerea Universității Craiova a reacționat a doua zi după drama suferită cu AEK Atena. Ce a transmis directorul clubului după dezamăgirea din Conference League.
14:20
Andrei Vochin a făcut comparația Kopic – Gâlcă. „Mereu a dus echipa mai sus decât valoarea reală” # Fanatik
Rapid și Dinamo sunt echipele de pe primele două locuri din SuperLiga, iar influența celor doi antrenori, Constantin Gâlcă și Zeljko Kopic, este una importantă.
14:00
Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători # Fanatik
Coșul de cumpărături pentru Crăciun s-a scumpit în doar două săptămâni. Află cât au crescut prețurile la carne, legume, ouă și fructe înainte de sărbători.
13:50
Marius Şumudică, şocat după eliminarea Universităţii Craiova: “Nu m-am trezit nici acum! Se întâmplă o dată la 100 de ani” Săgeţi către Coelho: “Schimbările făcute foarte prost!” # Fanatik
Marius Șumudică, siderat de eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul român a analizat toate aspectele care au condus la seara neagră din Grecia.
13:30
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu # Fanatik
FCSB îi poate pierde pe Darius Olaru și pe Ștefan Târnovanu. Care este, de fapt, suma pentru care Gigi Becali își cedează vedetele.
13:10
Eugen Trică a găsit vinovaţii după “tragedia oltenească” de la Atena: “Trebuie să sari şi să îi omori pe toţi! Am văzut prostia lor!” A distrus arbitrajul. Exclusiv # Fanatik
Eugen Trică a numit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Ce comparație a făcut Bănel Nicoliță între eliminarea oltenilor și celebrul Middlesbrough - Steaua.
13:00
Mitică Dragomir, reacţie fără precedent după dezastrul de la Universitatea Craiova: “Schimbări proaste, arbitru hoţ! 15 minute de groază” # Fanatik
Dumitru Dragomir, fără menajamente după ce Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană. Fostul șef LPF a enumerat în direct cauzele care au condus la dezastrul din deplasarea cu AEK Atena.
Acum 8 ore
12:50
(P) Cât costă, în realitate, un implant dentar în România? Ce contează cu adevărat nu e doar prețul # Fanatik
Te gândești serios să apelezi la un implant dentar pentru problema ta evidentă: lipsa dinților. De aceea, întrebarea cât costă un implant dentar în România e cât se poate de firească. Nu vrei să scoți […]
12:40
„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni # Fanatik
Ascendent moral pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, meciul finalului de an în România. Asul din mânecă pe care îl au acum roș-albaștrii îi face pe giuleșteni să tremure de frică
12:10
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv # Fanatik
Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Va putea juca atacantul în meciul sfârșitului de an?
12:00
Primul român care a strigat „Jos Ceaușescu!” la Revoluție are probleme financiare imense. A fost chemat în instanță pentru că nu și-a plătit facturile la gaze # Fanatik
Timișoreanul Daniel Zăgănescu, care a fost printre primii protestatari care au ieșit în stradă la Revoluția din 1989, a fost dat în judecată pentru neplata facturilor.
11:50
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference în minutul 90+15, dar a câștigat respectul și aprecierile fanilor! Reacțiile superbe după drama de la Atena # Fanatik
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League în minutul 90+15, dar fanii au rămas alături de echipă. Care au fost cele mai frumoase reacții ale suporterilor după șocul de la Atena.
11:30
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Ce a spus Giovanni Becali despre „perla” oltenilor.
11:10
Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după cele patru parade din PSG – Flamengo! Gluma a aprins internetul # Fanatik
Soția lui Safonov și-a ironizat „rivala” imediat după finalul partidei PSG - Flamengo, în care soțul ei a parat patru lovituri de departajare. Ce a postat superba blondă pe Instagram
11:00
Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E fricos!” Celebrul impresar a rămas stană de piatră “Peste Middlesbrough!” # Fanatik
Giovanni Becali a pus tunurile pe Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena. Impresarul a comparat meciul oltenilor cu cel al Stelei cu Middlesbrough.
Acum 12 ore
10:40
Filipe Coelho a fost distrus de o legendă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League. Ce a greșit antrenorul portughez în partida disputată cu AEK Atena.
10:30
Sportivul milionar care a făcut o achiziție neașteptată. Pentru ce a plătit mai bine de 1 milion de euro # Fanatik
Un faimos sportiv milionar a făcut o achiziție de peste 1 milion de euro, considerată de mulți ca fiind o ”aroganță”. Pentru ce a plătit o astfel de sumă uriașă?
10:20
„Este jucătorul care desenează cel mai bine din SuperLiga”. Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei! # Fanatik
Un oficial al unui club important din fotbalul românesc s-a pronunțat cu privire la cel mai creativ număr 10 din Superliga României. Fotbalistul ar putea reprezenta o variantă și pentru echipa națională.
10:10
Juri Cisotti a mărturisit că a avut un an de vis la FCSB. Ce a spus mijlocașul italian despre transferul la campioană, dar și despre cum s-a adaptat atât de repede.
09:50
Universitatea Craiova a oferit primul mesaj după dezastrul petrecut la Atena, în meciul cu AEK. Ce au scris oltenii și cum explică rezultatul uluitor prin care au ratat calificarea în primăvara europeană.
09:40
Ianis Hagi, presiune enormă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la baraj: „Sunt împotriva tuturor”. Video # Fanatik
Ianis Hagi a oferit detalii despre presiunea la care este supus în vestiarul de la Alanyaspor. Cum au reacționat colegii mijlocașului când au aflat de barajul Turcia - România.
09:30
Irinel Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei, s-a judecat cu BEC din cauza lui Nicușor Dan: ”Cenzură specifică regimurilor dictatoriale” # Fanatik
Irineu Darău, propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, s-a autosuspendat din partid pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.
09:20
Adrian Mihalcea, în fața unei noi premiere înainte de UTA – Dinamo! Precedentul a fost cu FCSB! # Fanatik
Pentru Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, o victorie împotriva lui Dinamo ar însemna un moment extrem de important în carieră. La fel a fost situația și în ce o privește pe FCSB, pe care arădenii cu învins-o cu 3-0 la începutul acestei luni, în Cupa României.
09:10
Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după eliminarea halucinantă din Conference League. Lovitură cruntă pentru Mihai Rotaru # Fanatik
Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după cele 6 meciuri din faza principală UEFA Conference League! Mihai Rotaru a pierdut bani serioși după ratarea calificării în primăvara europeană
08:50
Selecționerul care a dus naționala la atât la EURO cât și la Mondiale a murit din cauza unui cancer galopant la creier # Fanatik
Fotbalul Mondial este în stare de șoc după decesul selecționerului cu rezultate remarcabile, răpus fulgerător de o boală incurabilă, descoperită prea târziu
08:30
Francezii de la L'Equipe au reacționat și ei după ce Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea mai departe în Conference League după eșecul cu AEK Atena.
08:20
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League! # Fanatik
Revista FANATIK 772: interviu Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
08:10
Dueluri de foc! Cu cine vor juca fotbaliștii români care s-au calificat în optimile Conference League # Fanatik
România are trei fotbaliști de la echipa națională, care merg mai departe în Conference League, formațiile lor fiind calificate direct în optimile de finală
07:50
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Gino Iorgulescu îl cunoaște bine pe „Bursuc” și a dezvăluit că nu a mai putut vorbi cu el în ultima vreme
07:20
Patronul a izbucnit după meciul AEK – Universitatea Craiova: “Voi care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului” # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut calificarea în faza următoare a Conference League, după ce a avut 2-0 la Atena, dar a fost învinsă în prelungirile meciului cu AEK
06:40
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut foarte mult coeficient UEFA în urma dramei din Grecia! Ce s-a întâmplat după ce oltenii au fost întorși de AEK Atena în ultimul minut
Acum 24 ore
05:50
O decizie a ÎCCJ referitoare la activitatea DGA aruncă în aer ultimul dosar de corupție din magistratură: probe-cheie, în pericol de anulare # Fanatik
Judecătoarea Ana Maria Chirilă ar putea scăpa de probe importante din dosarul său de corupție pe baza unei decizii ÎCCJ referitoare la activitatea ofițerilor DGA (Direcția Generală Anticorupție), unitatea de elită a MAI
01:50
Arbitrul Giorgi Kruashivili a distrus-o pe Universitatea Craiova! Deciziile scandaloase luate de „central” # Fanatik
Deciziile centralului Giorgi Kruashivili au fost în totalitate împotriva Universității Craiova, care, în ciuda unui joc excelent, a picat în „plasă“. Care au fost momentele „cheie“ în care arbitrul a făcut diferența.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.