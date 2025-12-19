Ciprian Ciucu a depus jurământul oficial de preluare a funcţiei de primar general
Rador, 19 decembrie 2025 18:20
Ciprian Ciucu, primarul general ales al capitalei, a depus, în această seară, jurământul oficial de preluare a funcţiei. El a declarat, cu această ocazie, că în scurtul mandat pe care îl are, de doi ani şi câteva luni, are în vedere o serie de reforme, menite să echilibreze Bucureştiul şi să pună în practică dezvoltarea […]
• • •
Acum o oră
18:20
18:10
Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase și ediții aniversare de colecție, pe TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, TVR INFO și TVR Folclor, în zilele de 24–27 decembrie De Crăciun, Televiziunea Română propune o grilă dedicată întregii familii, cu producții în premieră, concerte remarcabile, transmisiuni religioase de la București și Vatican, mari artiști ai […]
18:10
Cea de a IV-a ediție a GALEI PREMIILOR MUSICRIT va avea loc în luna ianuarie la Ateneul Român # Rador
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George […]
Acum 2 ore
17:30
Autoritatea Electorală Permanentă a virat aproape 20 de milioane de lei în conturile partidelor politice # Rador
Autoritatea Electorală Permanentă a virat în această lună aproape 20 de milioane de lei în conturile partidelor politice. Cele mai mari sume au revenit Partidului Social Democrat – 6,5 milioane de lei, urmat de AUR, cu 3,9 milioane şi de Partidul Naţional Liberal, care a primit 3,6 milioane de lei. Uniunea Salvaţi România a încasat […]
Acum 4 ore
16:40
Vladimir Putin a spus că Rusia ar putea lua în considerare oprirea atacurilor asupra Ucrainei dacă aceasta organizează alegeri # Rador
Rusia este pregătită să ia în considerare garantarea securității și renunțarea la lovituri în adâncimea teritoriului ucrainean dacă Kievul organizează alegeri, a declarat vineri președintele rus, Vladimir Putin, în cadrul conferinței sale anuale de presă de la final de an. Acesta a spus că cetățenii ucraineni care locuiesc în Rusia ar trebui, de asemenea, să […]
16:40
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a fost învestit astăzi în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, după depunerea jurământului în faţa consilierilor judeţeni. El a declarat că renunţă la ambiţiile politice, concentrându-se exclusiv pe obiective administrative, menite să susţină dezvoltarea judeţului. La ceremonie au participat lideri PSD şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Peste o […]
16:40
Estimările guvernului japonez arată că 18.000 de oameni ar putea muri într-un mega-cutremur în Tokyo, un eveniment considerat probabil în următorii 30 de ani. Aceasta este o cifră cu 5.000 mai mică decât ultima estimare, făcută în urmă cu peste un deceniu, scăderea fiind atribuită în mare parte îmbunătățirilor în protecția antiseismică. Totuși, obiectivul guvernului […]
16:00
Ministrul educaţiei a anunţat că a semnat ordinul pentru aprobarea programelor şcolare la nivel liceal # Rador
Ministrul educaţiei, Daniel David, a anunţat, astăzi, că a semnat ordinul pentru aprobarea programelor şcolare la nivel liceal. Potrivit unui comunicat, în acest moment au fost aprobate 87 de programe dintr-un total de 104, urmând să fie aprobate încă 17. Nu se precizează în comunicat despre care discipline este vorba, în afară de cele de […]
16:00
Emmanuel Macron: Europa va trebui să reia dialogul cu Putin dacă negocierile de pace conduse de SUA eșuează # Rador
Europa va trebui să reia discuțiile directe cu președintele rus Vladimir Putin dacă ultimele eforturi conduse de Statele Unite pentru a intermedia un acord de pace în Ucraina eșuează, a declarat vineri președintele francez, Emmanuel Macron. Liderii europeni, îngrijorați de ambițiile militare viitoare ale lui Putin, au resimțit excluderea lor din discuțiile de pace conduse […]
15:50
Garda de Coastă a Greciei a salvat vineri aproximativ 540 de migranți de pe o barcă de pescuit în largul insulei Gavdos, cea mai sudică insulă a Europei, unul dintre cele mai mari grupuri care au ajuns în țară în ultimele luni. Migranții au fost găsiți în timpul unei operațiuni de căutare grecești la circa […]
15:50
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunță punerea în transparență decizională a normelor pentru crearea unor zone pilot de păduri în care marcarea arborilor care urmează să fie tăiați se va face prin folosirea unor echipamente moderne aliniate practicilor europene. Potrivit unui ordin de ministru, începând de anul viitor, în zonele pilot, administratorii de păduri vor putea […]
15:40
Angelina Jolie dezvăluie pentru prima dată cicatricile mastectomiei preventive pe coperta numărului de debut al revistei „Time” France. Actrița în vârstă de 50 de ani a suferit o dublă mastectomie în 2013, după ce a descoperit un risc genetic ridicat de cancer la sân; doi ani mai târziu, a suferit și îndepărtarea ovarelor și a […]
15:40
Experți în securitate alimentară susținuți de ONU afirmă că 100.000 de persoane din Gaza se confruntau încă luna trecută cu foamete, în pofida încetării focului dintre Israel și Hamas. Aceștia raportează unele îmbunătățiri în privința cantităților de alimente care ajung în teritoriu, dar avertizează că jumătate de milion de oameni se află în continuare în […]
15:40
Catedrala Naţională va putea fi vizitată în perioada 24 decembrie – 8 ianuarie anul viitor, între orele 9:00 şi 17:00 – informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Edificiul va fi deschis doar pentru vizitare însă, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice. Acestea vor fi săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin […]
15:40
Atenţie la instalaţiile electrice folosite în această perioadă pentru decorarea bradului de Crăciun şi a locuinţei. Pompierii atrag atenţia că o simplă instalaţie ornamentală poate provoca un dezastru, dacă nu se respectă normele minime de protecţie împotriva incendiilor. Se recomandă verificarea instalaţiilor, ghirlandelor şi a celorlalte decoraţiuni electrice înainte de montare, iar dacă sunt constatate […]
15:20
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră […]
Acum 6 ore
14:00
Universitatea din București a desemnat câștigătorii Celei de-a IX-a ediții a Premiilor Senatului UB. Premii de peste 500.000 de lei pentru 77 dintre cei mai valoroși membri ai comunității academice, parteneri și colaboratori ai Universității din București # Rador
Universitatea din București (UB) premiat miercuri, 17 decembrie 2025, 77 dintre cei mai valoroși membri ai comunității academice, parteneri și colaboratori, în cadrul Celei de-a IX-a ediții a Galei de decernare a Premiilor Senatului Universității din București. Cuantumul total al premiilor pentru anul 2025 propus de Senatul Universității din București este de peste 500.000 de […]
Acum 8 ore
12:40
Din 20 decembrie, Radio România Muzical vă așteaptă cu cadouri muzicale pentru toate gusturile, într-un brad al preferințelor muzicale cu parfum clasic & jazzy. Între 20 și 26 decembrie, de la ora 11.30, emisiunile Crăciun european cuprind cele 13 concerte propuse de radiodifuziunile europene participante la proiectul de Crăciun EBU 2025 – cel mai de succes proiect […]
12:00
Două puncte de control de la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova au fost închise, în urma unui atac rusesc # Rador
Două puncte de control de la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova au fost închise, în urma unui atac rusesc asupra unui pod de pe Autostrada Odesa-Reni. Un atac cu dronă rusească lansat asupra unui pod de pe Autostrada Odesa-Reni, în apropierea satului ucrainean Maiaki din sudul regiunii Odesa, a dus la suspendarea operațiunilor la […]
11:50
19 decembrie 1984 – Hong Kong între două lumi. Acordul care a pus capăt unui imperiu și a deschis o epocă fragilă # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 19 decembrie 1984, la Beijing, Regatul Unit al Marii Britanii și Republica Populară Chineză semnau Declarația Comună chino-britanică, un document care avea să schimbe destinul unuia dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii: Hong Kong. Prin acest acord, se stabilea că, începând cu 1 iulie 1997, teritoriul urma să revină […]
Acum 12 ore
10:30
Primarul ales al capitalei, Ciprian Ciucu, preia conducerea filialei PNL-București, cea mai mare din țară, a decis aseară Biroul Politic Național al PNL. El îl înlocuiește pe influentul lider local Hubert Thuma, care potrivit presei ar fi un opozant al premierului Ilie Bolojan în interiorul partidului. De altfel, schimbarea la conducerea PNL București a fost […]
09:50
Vineri este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă 90 de milioane de lei # Rador
Ministerul de Finanțe anunță că astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 90 de milioane de lei. Ieri, ministerul a împrumutat de la bănci 600 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung. Scadența este la patru ani și şapte luni, iar […]
09:50
Deținutul care a fugit aseară din penitenciarul Constanța, Poarta Albă, prin escaladarea gardului închisorii, unde fusese dus la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament, a fost prins în cursul nopții pe raza orașului Murfatlar din județul Constanța. În vârstă de 24 de ani, deținutul Ionuț Văcărașu, condamnat definitiv la 4 ani și 7 luni de […]
09:50
A fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind probleme de actualitate din sistem # Rador
Judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind probleme de actualitate din sistemul judiciar până duminică, după ce ieri Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit termenul inițial. Demersul a fost inițiat de Secția pentru judecători din cadrul CSM, în urma documentarului publicat de Recorder, în care mai mulți magistrați au denunțat nereguli. Centralizarea și analiza datelor […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Primirea de către ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a ambasadorilor Republicii Elene, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Estonia, Republicii Croației, Ordinului Suveran Militar de Malta și Regatului Norvegiei, la București, la sediul MAE * Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, la cea de-a […]
08:00
Liderii europeni au decis să ajute Ucraina cu 90 de miliarde de euro printr-un împrumut cu dobânzi plătite din bugetul european # Rador
Liderii europeni au decis să ajute Ucraina cu 90 de miliarde de euro printr-un împrumut cu dobânzi plătite din bugetul european. A fost soluția de compromis pentru nevoile financiare urgente ale Kievului, în lipsa unui acord privind folosirea activelor rusești înghețate în Europa, în sprijinul Ucrainei. Comisia Europeană a fost, totuși, mandatată să continue negocierile […]
Acum 24 ore
02:10
”Un summit crucial” este expresia cel mai des întâlnită în presa internațională cu privire la reuniunea liderilor UE, care a început joi la Bruxelles. ”Un summit cu mize istorice: Europa, cu spatele la zid pentru a asigura finanțarea Ucrainei”, titrează Les Echos, detaliind că ”de săptămâni întregi, capitalele europene și Comisia Europeană lucrează, în contact […]
01:10
■ 5 ianuarie – Pictorul SASSU-DUCŞOARĂ OCTAVIAN-EUGEN a murit la vârsta de 81 de ani ■ 8 ianuarie – Pictorul NECULAI IORGA a murit la vârsta de 91 de ani ■ 18 ianuarie – Interpretul de muzică populară MĂRIN CORNEA a murit la vârsta de 77 de ani […]
00:10
■ 7 ianuarie – Liderul istoric al extremei drepte franceze, JEAN-MARIE LE PEN, finalist al alegerilor prezidenţiale din Franţa din 2002, a încetat din viaţă la vârsta de 96 de ani ■ 14 ianuarie – Marele rabin al Turciei, ISAK HALEVA, a decedat la vârsta de 85 de ani ■ 16 ianuarie – […]
18 decembrie 2025
19:40
Egiptul anunță că acordul privind furnizarea de gaze naturale convenit cu Israel este „strict comercial”, fără dimensiuni politice # Rador
Egiptul a declarat joi că un acord privind gazele naturale cu Israelul este un aranjament „strict comercial”, fără dimensiuni politice, adăugând că a fost încheiat de companii private de energie în conformitate cu regulile pieței, fără intervenție directă a guvernului. Miercuri, Israelul a aprobat un acord de export semnat în august cu Chevron și partenerii […]
19:40
Statele membre UE au aprobat joi amânarea cu un an a legislației antidefrișări, până în decembrie 2026 # Rador
Țările Uniunii Europene au aprobat joi un acord UE privind amânarea cu un an a legislației antidefrișări, până în decembrie 2026, a anunțat Consiliul UE într-un comunicat de presă, depășind astfel ultimul obstacol juridic pentru ca amânarea să poată fi transformată în lege./cstoica/lalexandrescu REUTERS – 18 decembrie
19:30
Dmitri Peskov afirmă că Vladimir Putin a fost și va rămâne unul dintre cei mai respectați politicieni din lume # Rador
Rusia a jucat și va continua să joace un rol important în politica internațională, iar președintele său, Vladimir Putin, a fost și rămâne unul dintre cei mai înțelepţi și respectaţi politicieni din lume, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului de televiziune „Rossia-24”, răspunzând la întrebarea legată de […]
19:30
Ministerul de Finanțe a împrumutat de la bănci 600 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung # Rador
Ministerul de Finanțe a împrumutat de la bănci 600 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat pe termen mediu și lung. Scadența este la 4 ani și 7 luni, iar dobânda de 6,73% pe an potrivit datelor publicate de Banca Națională. Mâine este programată o licitație suplimentară, prin care statul vrea să […]
19:00
În acest moment, în judeţul Prahova, nu mai există nicio localitate care să nu aibă acces la apă potabilă. Doar în localitatea Aluniş, apa este furnizată cu restricţii, dar acestea ar putea fi eliminate chiar mâine, dacă rezultatele analizelor de laborator o vor permite – precizează Administraţia Naţională Apele Române. Compania dă asigurări că apa […]
19:00
Președintele Braziliei, Lula da Silva, a declarat joi că este dispus să medieze între SUA și Venezuela # Rador
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat joi că le-a transmis liderilor Venezuelei și Statelor Unite că țara sa este dispusă să ajute la prevenirea unei confruntări armate în America Latină. Tensiunile se acumulează în Caraibe după ce Statele Unite au început în ultimele săptămâni să intensifice presiunile asupra guvernului președintelui Venezuelei, Nicolas […]
19:00
Întrebat despre NATO, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ar trebui să-și modifice Constituția # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că nu vede nevoia de a schimba Constituția Ucrainei, care consacră obiectivul acesteia de a deveni stat membru NATO, la câteva zile după ce a oferit să renunțe la această ambiție în schimbul unor garanții stricte de securitate. Blocarea aderării Ucrainei la alianța militară a fost în mod […]
Ieri
18:50
Peste 2 miliarde de lei au fost transferaţi de Guvern pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România # Rador
Peste 2 miliarde de lei au fost transferaţi azi de Guvern pentru stingerea unor datorii acumulate în zone prioritare pentru România, informează ministrul Finanţelor. Cea mai mare parte a acestei sume, aproape 2 miliarde de lei merg către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale din spitale scadente în […]
17:20
La Bucureşti, Ministerul de Externe a lansat oficial, azi, aplicaţia „Călătoreşte informat”, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate. Aplicaţia constituie un instrument nou, îmbunătăţit faţă de vechea aplicaţie „Călătoreşte în siguranţă”, este deja disponibilă pe Google Play şi […]
17:00
Parlamentul European ar putea vota în ianuarie împrumutul pentru Ucraina garantat cu activele ruseşti îngheţate # Rador
Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, spune că, în cazul în care va fi luată o decizie, legislativul comunitar ar putea aproba împrumutul garantat cu activele ruseşti îngheţate în sesiunea de luna viitoare, din ianuarie. Roberta Metsola: Odată ce se ia o decizie, problema poate fi abordată chiar în următoarea sesiune plenară. Avem exemplul de săptămâna […]
16:50
Neocolonialismul electoral occidental reprezintă o amenințare pentru statele majorităţii mondiale (Serghei Lavrov) # Rador
Neocolonialismul electoral al ţărilor occidentale, împreună cu interferența acestora în afacerile interne ale altor state, reprezintă o amenințare pentru majoritatea mondială, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la o reuniune a Comisiei Consiliului General pentru cooperare internațională a partidului „Rusia Unită”. „Până în prezent, ceea ce avem tot dreptul să numim „neocolonialism electoral” […]
16:20
Toate posturile Radio România au pregătit, pentru sărbătorile de iarnă, programe speciale – emisiuni şi transmisiuni în direct, multă muzică, producţii ale Teatrului Naţional Radiofonic, concerte live, ştiri, reportaje, producţii independente – cadouri pregătite cu drag pentru ascultătorii noştri. Programele Radio Romania Actualităţi ale acestui sfârşit de an sunt produse sub genericul “Sărbătorile ne aduc împreună. Oameni și datini”. În zilele […]
16:00
Zara a devenit cel mai recent retailer de fast-fashion care folosește inteligența artificială pentru a crea noi imagini cu modele reale în diferite vestimentații, accelerând procesul de producție, ca parte a unei schimbări industriale care ar putea avea un impact major asupra fotografiei de modă. Experimentările Zara cu inteligența artificială (AI) urmează exemplul rivalului suedez […]
15:40
Dominic Fritz a devenit cetăţean român. Într-o postare pe internet el anunţă că a depus azi jurământul de credinţă şi mulţumeşte României pentru braţele deschise, potenţialul de inspiraţie şi energia debordantă, iar Timişoarei pentru că este „acasă”. Dominic Fritz a venit în România ca cetăţean german în urmă cu mai bine de 20 de ani, […]
15:20
Banca Centrală a Rusiei a amenințat că va solicita daune băncilor europene, în cazul în care vor fi folosite activele rusești înghețate. Într-o nouă declarație, Banca Centrală a Rusiei a anunțat că va solicita într-o instanță de arbitraj rusă daune de la băncile europene, din cauza „tentativelor continue ale autorităților Uniunii Europene de a confisca/utiliza […]
15:00
Preşedintele Franţei este convins că liderii UE vor găsi o soluție de compromis cu privire la sprijinul financiar pentru Ucraina # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, este convins că liderii UE vor găsi o soluție de compromis privind sprijinul financiar pentru Ucraina, în pofida unor divergenţe de ordin tehnic între anumite state membre. „Vom găsi o soluție tehnică, așa că nu trebuie să ne divizăm din cauza unor divergenţe tehnice. Este necesar ca fiecare să fie respectat […]
15:00
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs joi la 18 km de orașul Hualien, în estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei, fără a emite rapoarte imediate de pagube. Seismul, cu o adâncime de 31,6 km, a zguduit pentru scurt timp clădirile din capitala Taipei. Taiwanul se află la intersecția a două plăci tectonice […]
14:40
Peste două milioane de cetăţeni ruși i-au trimis întrebări lui Putin, înaintea de „Retrospectiva anului, cu Vladimir Putin” # Rador
Peste două milioane de cetăţeni ruși i-au trimis deja întrebări preşedintelui rus, Vladimir Putin, înaintea de ”Retrospectiva anului”, evenimentul fiind programat pentru vineri, 19 decembrie. „Au fost primite deja peste două milioane de întrebări din partea cetățenilor adresate președintele rus, înainte de ‘Retrospectiva anului’, cu Vladimir Putin”. „Evenimentul este programat pentru 19 decembrie și va […]
14:40
Zelenski încearcă să deblocheze în folosul Ucrainei banii din activele ruseşti îngheţate în Europa # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a sosit, joi, la Bruxelles, pentru a convinge liderii europeni să adopte o decizie politică privind transferul către Ucraina a activelor rusești înghețate. Este vorba despre circa 200 de miliarde de euro, care sunt critic necesare Kievului pentru apărare și pentru viitoarea reconstrucție. Potrivit președintelui, destinația fondurilor va depinde de situația de […]
