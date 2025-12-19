Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei. „Situaţia oraşului nu este foarte bună”

14:00

Legea privind cheltuielile de apărare ale SUA, semnată de către președintele american Donald Trump, restricționează modul agresiv în care administrația sa poate insista pentru reducerea numărului de trupe americane în străinătate. Aceasta nu permite Pentagonului să reducă numărul total al trupelor americane din Europa sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile, până când instituția americană și șeful Comandamentului European al SUA certifică Congresului că acest lucru este în interesul SUA și furnizează evaluări ale impactului. De asemenea, restricționează în mod similar SUA să renunțe la rolul de comandant suprem al forțelor aliate în Europa, un comandament militar al NATO deținut de zeci de ani de ofițerul american care conduce Comandamentul European, anunță Politico.