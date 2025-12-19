Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist.
Împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina finanţat prin emiterea de datorie comună de către UE, garantat prin intermediul bugetului comunitar de statele membre (cu excepţia Ungariei, Cehiei şi Slovaciei) şi pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi plăteşte „reparaţii de război” va fi astfel „de facto nerambursabil”, a precizat ministrul ucrainean de finanţe Sergii Marcenko.
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima parte a anului 2026, anunță ministra de Externe, Oana Ţoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe Oana Ţoiu a declarat vineri că întâlnirea preşedintelui României, Nicuşor Dan cu preşedintele SUA, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026, precizând că se lucrează pe câteva componente, împreună cu echipa Administraţiei Prezidenţiale şi cu echipa desemnată din SUA pentru asta.
Investigaţie în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de nazişti # Digi24.ro
Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice), care nu mai există în imnul actual, întrucât a fost folosită în perioada nazistă, relatează vineri agenţia DPA.
Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru” # Digi24.ro
Colonelul Talpan, juristul clubului Steaua, cere FIFA şi UEFA să excludă din competiţii naţionala României și echipele româneşti # Digi24.ro
Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan, a anunţat, vineri, că a solicitat FIFA şi UEFA excluderea tuturor echipelor româneşti din cupele europene şi a primei reprezentative din competiţiile internaţionale din cauza faptului că, în opinia sa, Federaţia Română de Fotbal activează în mod ilegal.
Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative” # Digi24.ro
Marcel Ciolacu a depus astăzi, 19 decembrie, jurământul ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Fostul premier a susținut că Buzăul nu mai are timp de experimente, ci de rezultate.
Un proiect pentru instalarea lifturilor la blocurile de 3 sau 4 etaje construite înainte de 1990 a fost depus de Cazanciuc la Senat # Digi24.ro
Robert Cazanciuc a anunţat, vineri, depunerea la Senat a proiectului de lege pentru demararea programului naţional „Lift pentru Viaţă”, destinat instalării de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990. Senatorul PSD a explicat că o astfel de modernizare i-ar ajuta pe vârstnici și persoanele cu dizabilități și aproximativ 3,8 milioane de români ar beneficia de acest program.
SUA: Scenele Nașterii Domnului din biserici, transformate în mesaje de protest împotriva deportărilor administrației Trump # Digi24.ro
Mai multe biserici din Statele Unite au reinterpretat în acest an scenele tradiționale ale Nașterii Domnului, folosindu-le ca formă de protest față de intensificarea măsurilor de aplicare a legilor imigrației, în contextul politicilor promovate de administrația Trump, scrie Axios.
Cel puțin trei persoane au murit în urma unui atac cu armă albă la metroul din Taipei. Suspectul și-a pierdut și el viața # Digi24.ro
Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o serie de atacuri, în special cu cuțitul, vineri în metroul din Taipei, a declarat pentru AFP șeful pompierilor din capitala taiwaneză, precizând că suspectul a murit și el. Motivul acestei crime nu este cunoscut în acest moment, a subliniat premierul Cho Jung-ta, vorbind însă despre acte „deliberate”. Autorul purta o mască și a aruncat „cinci sau șase cocktailuri Molotov sau fumigene” în principala stație de metrou din Taipei, a explicat el, potrivit sudinfo.be.
Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie, a anunţat primarul Romei # Digi24.ro
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP.
Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar al Capitalei: „Rămân alături de bucureşteni” # Digi24.ro
Liberalul Stelian Bujduveanu şi-a încheiat mandatul de primar general interimar al Capitalei, după depunerea jurământului de către Ciprian Ciucu, care a câştigat alegerile locale parţiale pentru PMB din 7 decembrie.
Țara care i-a decernat ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Viktor Orban, pentru „îndepărtarea riscului imediat al războiului” # Digi24.ro
Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.
Richard Moth, numit arhiepiscop de Westminster de Papa Leon al XIV-lea: va prelua conducerea Bisericii Catolice din Anglia și Țara Gali # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea l-a numit, vineri, pe episcopul Richard Moth în funcţia de arhiepiscop de Westminster, liderul Bisericii Catolice din Londra şi cea mai proeminentă figură catolică în Anglia şi Ţara Galilor.
Emmanuel Macron vrea să vorbească din nou cu Vladimir Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a reangaja această discuţie” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit timpul ca el şi europenii discute cu Vladimir Putin, în contextul unor eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează AFP.
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei. „Situaţia oraşului nu este foarte bună” # Digi24.ro
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus vineri jurământul pentru preluarea mandatului. El spune că vrea o colaborare bună cu Consiliul General și cu primarii de sector.
O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul. Camera video montată pe ea este funcțională # Digi24.ro
După ce o dronă a fost doborâtă de avioane F-16 în Ankara, o altă dronă neidentificată a căzut într-o zonă rurală din districtul İzmit al orașului Kocaeli. Camera de la bordul acesteia era funcțională, iar cauza accidentului și originea acestuia vor fi determinate după o investigație tehnică. În plus, s-a observat că pe dronă existau marcaje roșii în formă de stea, relatează haberler.com. Orlan-10 este un vehicul aerian de recunoaștere utilizat pentru o varietate de misiuni.
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, sursă de rezervă vitală în Prahova # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat demararea unor lucrări în regim de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova, o sursă de rezervă esențială pentru alimentarea cu apă potabilă, intervențiile vizând stabilizarea și etanșarea bazinului, precum și repararea conductei de aducțiune, în contextul vulnerabilităților apărute după criza recentă a apei de la acumularea Paltinu.
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, între Focşani şi Adjud # Digi24.ro
Constructorul român UMB montează ultimele elemente de siguranţă pe secţiunea dintre Focşani şi Adjud pe autostrada A7, înainte de darea ei în trafic, a anunţat vineri directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. El spune că înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă.
Ce informații primesc cetățenii dintr-o țară care nu există. „Eficiența autorităților”; „Ajutorul gratuit” și „Crize la alții” # Digi24.ro
Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă din Republica Moldova au urmărit firul narativ al așa numitelor autorități din regiunea separatistă Transnistria. Liderii de la Tiraspol țin cetățenii într-un con de umbră unde doar informațiile care „trebuie” ajung la oamenii dintr-o țară care nu există.
De ce Decembrie 1989 contează: impunitate, nostalgie, extremism. Fragilitatea memoriei publice și pericolele care pândesc # Digi24.ro
Revoluția anticomunistă din decembrie 1989 rămâne cel mai violent moment de ruptură politică din Europa de Est la sfârșitul Războiului Rece. Într-o regiune în care majoritatea regimurilor comuniste s-au prăbușit relativ pașnic, România a plătit schimbarea cu peste o mie de morți, câteva mii de răniți și zeci de mii de oameni marcați pe viață de violență, haos și manipulare. Acest fapt singular nu este doar o statistică istorică, ci un indiciu esențial despre natura tranziției românești: una traumatică, opacă și profund incompletă.
Rusia va plăti pentru invazia Ucrainei în următorii ani, chiar dacă luptele s-ar încheia mâine, deoarece guvernul acoperă deficitul din bugetul militar cu împrumuturi din ce în ce mai costisitoare, opinează Bloomberg.
Noi scumpiri din 2026 și taxe tot mai mari. Economistul Cristian Păun avertizează: „Românii o să o ducă foarte greu” # Digi24.ro
Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Economistul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația va continua să pună presiune pe bugetele populației și că ideea unei relaxări rapide a prețurilor este nerealistă, iar lumea „o să o ducă foarte greu în perioada următoare”.
Ministrul Sănătăţii: Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989, este finalizat prin PNRR, la Bistriţa. Cu o investiţie totalǎ de peste 606 milioane de lei, spitalul va fi echipat cu 235 de paturi și bloc operator modern.
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a divorţat în anul 2013 de soţia sa, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit, relatează agenţia EFE.
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat” # Digi24.ro
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varşovia, de faptul că nu sunt recunoscători pentru ajutorul acordat de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia.
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie” # Digi24.ro
Dictatorul rus a ținut tradiționala conferință de presă în fața națiunii și a oferit răspunsuri la zeci de întrebări, cele mai multe dintre el au fost mai mult decât prietenoase, venite de la presa aprobată de către mașinăria de propagandă. Totuși, notă discordantă a făcut discuția cu jurnalistul britanic de la BBC.
Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii # Digi24.ro
Pentru anul 2026 se stabileşte un contingent de 90.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de muncă din România, prevede un proiect de hotărâre publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.
Decizia Uniunii Europene de a amâna semnarea acordului comercial cu Mercosur a fost primită diferit: fermierii și organizațiile ecologiste o salută, în timp ce mediul de afaceri avertizează asupra riscurilor. După peste 25 de ani de negocieri, discuțiile vor fi reluate în ianuarie, fără garanția unui consens.
Situație bizară într-un oraș din Vâlcea. Biroul viceprimarului a fost mutat în cimitir, după ce a intrat în conflict cu primarul # Digi24.ro
Un conflict politic dintr-un oraș din Vâlcea a ajuns în punctul în care biroul viceprimarului a fost mutat în cimitir. Acesta acuză că la mijloc ar fi vorba despre o răzbunare a primarului. Edilul susține că relocarea în cimitir s-a făcut doar din cauza lucrărilor de renovare din primărie.
O platformă petrolieră rusă aparţinând gigantului Lukoil, situată în Marea Caspică, a fost atacată cu drone ucrainene, a anunţat vineri un reprezentant al Serviciului ucrainene de securitate (SBU).
Peste 250 kg de cocaină din Columbia, ascunsă în transporturi de flori. 4 persoane au fost trimise în judecată, într-un dosar DIICOT # Digi24.ro
Patru bărbați, cu vârste între 37 și 64 de ani, au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc, într-un dosar instrumentat de polițiști împreună cu procurorii DIICOT. Ei sunt suspectați că au adus din Columbia în țara noastră cocaină impregnată în cartoane de împachetat flori. Cei doi români sunt în arest preventiv, iar ceilalţi doi, un cetăţean româno-moldovean şi altul românu-ucrainean, au primit mandate de arestare în lipsă întrucât se sustrag cercetărilor. Autoritățile au găsit în depozitul din județul Brașov și unul dintre cele mai mari laboratoare clandestine de droguri sintetice.
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile SUA # Digi24.ro
Turcia intenționează să returneze sistemele de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat de la Rusia în urmă cu aproape un deceniu, o mișcare care ar pune capăt unui acord controversat care a tulburat relațiile sale cu SUA și cu alți membri NATO. O astfel de mișcare ar putea, de asemenea, să permită Ankarei să cumpere avioanele de luptă americane F-35 pe care le dorește de mult timp, scrie Bloomberg.
OMS: Peste 1.000 de persoane au murit, începând din iulie 2024, aşteptând o evacuare medicală urgentă din Fâşia Gaza # Digi24.ro
Peste 1.000 de persoane au murit - începând din iulie 2024 şi până la sfârşitul lui noiembrie - în Fâşia Gaza, în timp ce aşteptau o evacuare medicală, anunţă vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii, relatează AFP.
Irineu Darău, mesaj după ce i-a fost validată nominalizarea pentru Ministerul Economiei: „Trebuie trecut de la vorbe la fapte” # Digi24.ro
După ce Comitetul Politic al USR i-a validat nominalizarea pentru Ministerul Economiei, Irineu Darău a transmis că urmărește să ia decizii care să „descătușeze potențialul economic, să încurajeze antreprenorii și să atragă investițiile”.
BOR lansează „Trinitas Film”. Ce se va putea urmări pe platforma de streaming a bisericii # Digi24.ro
Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume.
Vladimir Putin critică dur tentativa UE de a „jefui” activele rusești: „Indiferent ce fură sau cum o fac, vor trebui să restituie” # Digi24.ro
Deși planul blocului comunitar de a folosi activele rusești pentru finanțarea Ucrainei a eșuat, președintele rus Vladimir Putin a ținut să-i critice pe liderii UE pentru această tentativă, relatează Politico.
Zelenski s-a întâlnit cu Nawrocki la Varșovia. Președintele polonez: „Avem o veste proastă pentru Moscova” # Digi24.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că vizita omologului său ucrainean Volodimir Zelenski demonstrează unitatea dintre Polonia și Ucraina în materie de securitate, calificând-o drept „o veste bună pentru regiune”, dar „o veste proastă pentru Moscova”.
Salariul minim majorat de la 1 iulie 2026. Guvernul a pus proiectul în transparență decizională # Digi24.ro
Ministerul Muncii a publicat, vineri, în transparență decizională, proiectul de lege prin care salariul minim pe economie este majorat la 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie 2026, după acordul din Coaliție.
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna noiembrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
Medvedev, mesaj plin de invective la adresa UE: „Escroaca Ursula”, „Lacheul Merz” și „Comunitatea criminală europeană” # Digi24.ro
Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a venit cu un mesaj plin de furie la adresa conducerii UE și a șefei CE, Ursula von der Leyen, după ce blocul comunitar a aprobat un buget de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Obișnuitele „punți” între zilele libere pentru bugetari, eliminate. Guvernul ar urma să taie beneficiul acordat între sărbători (surse) # Digi24.ro
Bugetarii vor începe anul 2026 cu o veste proastă. Potrivit unor surse Digi24, Ilie Bolojan a decis eliminarea punții între zilele libere de anul Nou și Bobotează. Măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.
Ucraina duce războiul până în Mediterană: petrolier din flota fantomă a Rusiei, atacat de Kiev într-o zonă strategică pentru Europa # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucraine a lovit pentru prima dată un petrolier al flotei rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, potrivit surselor din cadrul SBU, relatează RBC-Ukraine.
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți militari pot rămâne pe bătrânul continent, conform legislației SUA # Digi24.ro
Legea privind cheltuielile de apărare ale SUA, semnată de către președintele american Donald Trump, restricționează modul agresiv în care administrația sa poate insista pentru reducerea numărului de trupe americane în străinătate. Aceasta nu permite Pentagonului să reducă numărul total al trupelor americane din Europa sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile, până când instituția americană și șeful Comandamentului European al SUA certifică Congresului că acest lucru este în interesul SUA și furnizează evaluări ale impactului. De asemenea, restricționează în mod similar SUA să renunțe la rolul de comandant suprem al forțelor aliate în Europa, un comandament militar al NATO deținut de zeci de ani de ofițerul american care conduce Comandamentul European, anunță Politico.
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă # Digi24.ro
Două femei au fost reținute în urma unei bătăi violente care s-a petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Acolo, iubita unui bărbat a bătut-o pe amanta acestuia, iar scenele violente au fost filmate de o altă tânără, informează Digi24.
Lucrările de reabilitare a bazinelor de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București pot începe. Când ar trebui finalizate # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la „Lia Manoliu”.
Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum arată ultima prognoză a meteorologilor pentru Crăciun și Revelion # Digi24.ro
Se apropie sărbătorile de iarnă, însă prognoza meteorologilor nu anunță încă ninsori bogate, ca odinioară. Mai scad totuși temperaturile pe final de săptămână, conform Digi24. Meteorologii anunță că urmează trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, dar și cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice, începând din 5 ianuarie.
Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a susținut, în cadrul unui interviu acordat NBC News și difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care ar fi propus-o Ilie Bolojan: „Nu știu ce are în cap” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că liderii Coaliției de guvernare ar trebui să găsească pârghii mai bune pentru ca un ministru să poată fi demis dacă „face un management prost”.
