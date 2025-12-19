Dronă rusească prăbușită lângă Istanbul: reacția Turciei

15:10

Investițiile nu pornesc de la cifre, ci de la întrebările ce vrei să faci cu viața ta. Mihnea Bărbulescu discută despre importanța emoțiilor și a obiceiurilor financiare, subliniind că oricine poate investi, chiar și cu un salariu mediu. Descoperă cum disciplina și investițiile regulate pot asigura un viitor financiar liniștit. Investițiile trebuie să plece de … Articolul Investiții: Începe cu Întrebarea „Ce Vrei să Faci cu Viața Ta?” apare prima dată în Main News.