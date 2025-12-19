Oana Roman, confesiuni sincere după un deceniu greu: „Abia acum am găsit liniștea”

19:40

În prag de sărbători, Gabriela Cristoiu face un apel emoționant către sora ei vitregă, pe care nu a mai reușit să o contacteze de ani buni. Rămasă singură cu un copil, după ce tatăl acestuia a fost arestat, bruneta speră ca măcar Crăciunul să nu o mai prindă în singurătate.