Jador și Oana Ciocan, planuri clare pentru al doilea copil: „Ne dorim o familie mare”

Ai observat cât de des specialiștii recomandă grăsimi sănătoase, precum omega-3, atunci când discuți despre prevenirea bolilor cardiovasculare sau neurologice? Aceste grăsimi devin rapid un subiect central pentru cei care vor să-și protejeze inima și creierul. Dacă te interesează soluții practice și argumente clare, parcurge lista de mai jos. Descoperă explicații bazate pe date, sfaturi concrete, exemple din viața de zi cu zi și informații esențiale despre integrarea acestor nutrienți în rutina personală.