Viața Primei Doamne a SUA, pe ecrane. Documentarul „Melania” apare la 30 ianuarie 2026, doar în cinematografe

16:40

Patru bărbați, cu vârste între 37 și 64 de ani, au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc, într-un dosar instrumentat de polițiști împreună cu procurorii DIICOT. Ei sunt suspectați că au adus din Columbia în țara noastră cocaină impregnată în cartoane de împachetat flori. Cei doi români sunt în arest preventiv, iar ceilalţi doi, un cetăţean româno-moldovean şi altul românu-ucrainean, au primit mandate de arestare în lipsă întrucât se sustrag cercetărilor. Autoritățile au găsit în depozitul din județul Brașov și unul dintre cele mai mari laboratoare clandestine de droguri sintetice.