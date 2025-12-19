Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung
PressHub, 19 decembrie 2025 20:50
PSD a votat alături de AUR moțiunea simplă la adresa ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Nu e neapărat o surpriză. Sorin Grindeanu, președintele PSD, poate acum să schimbe narațiunea de la fosta șefă de coafor care l-a însoțit în zborurile Nordis și care lucra pentru compania implicată în criza apei din Prahova.
O nouă seară de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Piața Victoriei: „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” | VIDEO # PressHub
Noi proteste pentru independența justiției au loc vineri seară în Capitală și alte orașe din țară. Potrivit HotNews, la ora 19.50, cei aproximativ 200 de manifestanți din Piața Victoriei scandau: „Magistrații care fură pregătesc o dictatură", „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată". „Nu sună Lia, sună România!", „Justiție, nu corupție!", au mai strigat protestatarii.
Spitalul Județean din Botoșani a cumpărate paturi care nu încap pe uşile saloanelor. CJ a trimis Corpul de Control # PressHub
Control la Spitalul Județean „Mavromati", după scandalul paturilor care nu încap pe uși. Consiliul Județean caută vinovații și a trimis corpul de control, scrie Monitorul de Botoșani. Scandalul paturilor de spital care nu încap pe ușile saloanelor de la Spitalul Județean „Mavromati" a ajuns pe masa Consiliului Județean. Conducerea CJ a trimis Corpul de control
A fost inaugurat noul pavilion al Spitalului Judeţean din Bistrița. Este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi # PressHub
Noul pavilion al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, inaugurat vineri, este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi, informează Agerpres. Noua unitate sanitară va începe să primească pacienţi din luna februarie a anului viitor, răstimp în care se vor finaliza angajările de personal (medici, asistenţi medicali, infirmiere)
Sprijinul pentru Ucraina, integrat în viitorul buget al UE: securitatea devine prioritate bugetară # PressHub
La summitul din 18–19 decembrie 2025, liderii Uniunii Europene au legat pentru prima dată în mod explicit deciziile privind finanțarea Ucrainei de negocierile pentru viitorul buget multianual al blocului. Concluziile reuniunii indică o schimbare de paradigmă: sprijinul pentru Kiev nu mai este tratat ca un răspuns temporar la o criză, ci ca un element structural
Noi proteste pentru justiție în Capitală și mai multe orașe din țară. Unde au loc și la ce oră sunt anunțate # PressHub
Organizația „Corupția ucide" a anunțat că vineri seară sunt organizate proteste pentru independența justiției în Piața Victoriei din București și în alte șapte orașe din țară. Este a șaptea manifestație de acest fel organizată după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată". Orașele în care sunt anunțate proteste vineri, 19 decembrie: București – Piața Victoriei, ora 18.30
„Sirenele libertăţii” vor răsuna sâmbătă în Timişoara, marcând ziua declarării primului oraş liber de comunism # PressHub
În Timişoara vor răsuna sâmbătă, la ora 12:00, „sirenele libertăţii", marcând 36 de ani de la declararea primului oraş liber de comunism din ţară, când muncitorii de pe toate platformele industriale au intrat în grevă generală şi au ocupat Piaţa Operei, pe care nu au mai părăsit-o până la fuga lui Ceauşescu, informează Agerpres.
Mister privind reînhumarea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica # PressHub
La mai bine de o lună de la aducerea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, reînhumarea acestora rămâne incertă, în condițiile în care autoritățile discută încă asupra amplasamentului mormântului și asupra înfățișării monumentului funerar, scrie Ziarul de Iași. Deși inițial a fost anunțată o reînhumare în apropierea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc"
Solicitare de decorare cu „Steaua României” pentru doi jurnaliști care au sfidat regimul comunist # PressHub
Asociația „Restitutio in integrum" condusă de avocatul Antonie Popescu a solicitat ministrului Culturii, Demeter András István, să-i decoreze cu ordinul „Steaua României" pe Petre Mihai Băcanu și Ştefan Niculescu Maier pentru „curajul de a se fi opus abuzurilor regimului comunist". Avocatul Popescu arată în scrisoarea adresată ministrului că Petre Mihai Băcanu „după cum vă este
Nouă persoane rănite după un accident pe Centura de Vest a Ploieştiului. Trafic restricționat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov # PressHub
Nouă persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital în urma unui accident în lanţ care s-a produs vineri, pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. „În urma evaluării efectuate la locul evenimentului rutier, 9 persoane (dintre care 2 copii), cu traumatisme uşoare, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare",
Transparență selectivă la CAB. Instanța livrează documente în 24 de ore unui politician, în timp ce ignoră cererile presei # PressHub
Curtea de Apel București (CAB), instanța care este în centrul unui scandal național după publicarea documentarului „Recorder", în care se dezvăluie metode de tergiversare a proceselor penale până la prescrierea faptelor, dă dovadă, încă o dată, de rea-voință și dublă măsură în gestionarea cererilor privind transparența instituțională. Pe 17 decembrie, europarlamentarul extremist Cristian Terheș a
„Recorder” în cinematograf. O seară cu Andrea Chiș, despre Justiție, un sistem care se apără de adevăr # PressHub
E decembrie și una din cele zile în care oamenii își amintesc de morții Revoluției. Lângă Monumentul Stâlpilor Împușcați apar lumânări și coronițe de flori. Nimeni nu știe cine le pune și când. Durerea se strecoară discret. Cineva a legat și câte o panglică tricoloră pe „trupurile" stâlpilor, simboluri ale victimelor. Alături, încă mai poți
Uniunea Europeană va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro, dar creditul nu va fi garantat cu activele rusești înghețate în Europa. Aceasta a fost soluția de compromis la care s-a ajuns la ultimul summit UE, după mai bine de 16 ore de negocieri. În lipsa sprijinului financiar american, creditul european este singurul care
România ar putea avea cel mai tânăr ministru al Apărării din ultimii 35 de ani într-o perioadă în care pacea e pe muchie de cuțit, Europa se înarmează și România pare să nu înțeleagă momentul grav în care se află. Fotoliul Apărării a rămas vacant după demisia forțată a lui Ionuț Moșteanu, care s-a încurcat
Radu Gavriș a câștigat procesul cu agenția de Integritate, instituție care l-a declarat incompatibil # PressHub
Radu Emilian Gavriș, director General Adjunct al Poliției Capitalei, fost șef al Serviciului Omoruri, a câștigat joi, procesul împotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI). O decizie a Curții de Apel București obligă ANI să-i plătească acestuia suma de 11.950 de lei cheltuieli de judecată și să anuleze raportul prin care a fost declarat incompatibil cu
Nouă eurodeputați români au votat împotriva rezoluției „My Voice, My Choice” pentru avort liber și sigur în UE # PressHub
Nouă eurodeputați români s-au numărat miercuri printre cei care au votat împotriva rezoluției Parlamentului European în favoarea dreptului femeilor la avort sigur și gratuit în Uniunea Europeană. Rezoluția, adoptată de plenul Parlamentului European, se bazează pe inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion". Cei nouă sunt Adina Vălean (PPE, PNL),
Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume – Trinitas Film # PressHub
Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei, a anunțat Basilica.ro. Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate
Aktual24 | Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a bătut pe George Simion la impactul pe rețelele de socializare # PressHub
Postările ministrei Mediului, Diana Buzoianu, au crescut considerabil în impact în ultimele zile, în contextul în care PSD și AUR au făcut presiuni și chiar au votat împreună o moțiunea simplă menită să o dea afară. Buzoianu a ajuns chiar și la 60.000 de like-uri la o postare, un impact considerabil pe rețelele de socializare
Recorder dă în judecată România TV, după ce postul de televiziune a susținut că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată” # PressHub
Recorder a anunțat joi, într-o discuție publică cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție capturată", că va face un lucru pe care „nu l-am mai făcut" – să dea în judecată o altă redacție. Cristian Delcea, editor al Recorder, acuză România TV, televiziunea controlată de Sebastian Ghiță, că a făcut o afirmație falsă, „cu
Deutsche Welle | Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău # PressHub
Așa-zișii „aleși" din pretinsul „legislativ" de la Tiraspol se întrunesc joi pentru a aviza formal un „decret" emis deja de șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, vizând reintroducerea stării excepționale în economie în legătură cu deficitul de gaze. Întreprinderile din regiunea transnistreană cu consum mare de gaz deja au fost oprite, iar angajații
Summitul UE: liderii europeni amână negocierile despre finanțarea Ucrainei, discută în schimb extinderea # PressHub
La Bruxelles are loc ultimul summit UE al anului, la care ar trebui să se decidă cum va fi finanțată Ucraina anul viitor, asta după ce Statele Unite par să fi confirmat că nu vor mai acorda Kievului susținere financiară. Problema este complicată și departe de a fi rezolvată, așa că liderii europeni au sărit
Visit Harghita lansează o campanie naţională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid # PressHub
Visit Harghita a lansat o campanie naţională de vouchere menită să relanseze turismul din Praid şi să sprijine economia locală, afectate după inundarea saline din localitate. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, „iniţiativa se adresează companiilor din România, care sunt invitate să se alăture campaniei printr-o ofertă specială '20 + 20′, contribuind astfel la susţinerea comunităţii
Biroul EPPO din Iași trimite în judecată un dosar de fraudă cu fonduri UE , în timp ce Kovesi avertizează: „România riscă să devină un paradis al evaziunii” # PressHub
Parchetul European (EPPO), prin biroul din Iași, a trimis în judecată cinci persoane și trei companii acuzate de fraudarea bugetului Uniunii Europene cu aproximativ 850.000 de euro, într-un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, dosar care implică și un funcționar AFIR. Cazul vine pe fondul unor avertismente dure lansate de șefa EPPO, Laura Codruța
Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București și va face o analiză a organizațiilor liberale de sector # PressHub
Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București. Potrivit unui comunicat trimis joi de PNL, decizia a fost luată la propunerea liderului partidului, Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale
Aktual24 | Erdogan i-a transmis lui Putin că Turcia vrea să returneze sistemele de apărare antirachetă S-400 # PressHub
Turcia a informat Rusia că dorește discuții privind returnarea la Kremlin a sistemelor avansate de apărare antirachetă S-400, care au dus la eliminarea Ankarei din programul de dezvoltare și achiziții condus de SUA pentru F-35, cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Bloomberg a relatat că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ridicat problema
Negocierile americano-ruse privind Ucraina ar putea continua în Florida, la sfârșitul săptămânii # PressHub
În timp ce la Bruxelles, liderii europeni discută cum să țină financiar în viață Ucraina atacată de Rusia și dacă ar putea folosi activele rusești înghețate pentru acest efort, în Florida ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri americano-ruse privind un posibil armistițiu sau acord de pace în Ucraina. Oficiali americani și
O pereche de blugi bine aleasă poate să îți dea încredere, să îți evidențieze atuurile sau să creeze baza perfectă pentru orice ținută. Fie
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară” # PressHub
Președintele USR, Dominic Fritz, primar al Timișoarei, a devenit cetățean român, după ce a depus jurământul de credință, joi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei […] Articolul Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară” apare prima dată în PRESShub.
Dosar de corupție la Mangalia: primarul Radu Cristian, acuzat că a încasat mită timp de trei ani. Sume de peste un milion de euro confiscate # PressHub
DNA a transmis joi, printr-un comunicat, plasarea sub arest preventiv a primarului Mangaliei, Radu Cristian. Acesta este acuzat de luare de mită, spălare de bani și provocarea utilizării patrimoniului societății în scopuri păguboase. În decursul a trei ani, ar fi primit mită în valoare de peste 1 milion de euro. Autoritățile au confiscat 2 milioane […] Articolul Dosar de corupție la Mangalia: primarul Radu Cristian, acuzat că a încasat mită timp de trei ani. Sume de peste un milion de euro confiscate apare prima dată în PRESShub.
Sala Palatului va găzdui, în 11 februarie 2026, unul dintre cele mai rafinate evenimente culturale ale începutului de an: Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, un spectacol de înaltă ținută dedicat creației lui George Balanchine, geniul care a redefinit baletul modern și este considerat „părintele baletului american”. Publicul va avea ocazia să vadă artiști de […] Articolul Cel mai elegant cadou de Crăciun: Bilete la Gala de balet „Balanchine’s Legacy” apare prima dată în PRESShub.
Deutsche Welle | Cehia face un viraj spre populismul de dreapta. E doar politică simbolică sau merge pe calea Ungariei? # PressHub
Recent, pe rețelele de socializare a atras atenția o apariție neobișnuită și oarecum incoerentă a premierului ceh Andrej Babis (foto). În fața unei mese dominate de o coroniță de Advent, premierul ceh s-a afișat îmbrăcat în culorile naționale ale Ucrainei, albastru și galben, purtând un tricou cu mesajul „No War”. În timp ce aprinde trei […] Articolul Deutsche Welle | Cehia face un viraj spre populismul de dreapta. E doar politică simbolică sau merge pe calea Ungariei? apare prima dată în PRESShub.
Cel mai absurd caz birocratic din Iași. Un proiect imobiliar cu 140 de apartamente, blocat pentru că primăria refuză autorizația pe un drum pe care a autorizat zeci de case și blocuri # PressHub
Epopeea celui mai absurd blocaj imobiliar din Iași continuă. LCA Construct a notificat din nou Primăria Iași, solicitând emiterea autorizației de construire. În paralel, 14 viitori proprietari ai proiectului rezidențial „Mon Jardin” din str. Antonin Ciolan, nr. 10, au sesizat DNA, arată o investigație Reporter de Iași. În dispută, de trei ani, este regimul juridic […] Articolul Cel mai absurd caz birocratic din Iași. Un proiect imobiliar cu 140 de apartamente, blocat pentru că primăria refuză autorizația pe un drum pe care a autorizat zeci de case și blocuri apare prima dată în PRESShub.
Rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei române, destructurată: 37 de percheziții și sute de cereri suspecte # PressHub
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ au demarat, pe 18 decembrie 37 de percheziții domiciliare. Acestea au vizat două cazuri de constituire de grup infracțional și dobândirea frauduloasă a cetățeniei române. Conform unui comunicat, ar fi vorba de un grup format în 2022 de șapte rezidenți ucrainieni. Ei […] Articolul Rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei române, destructurată: 37 de percheziții și sute de cereri suspecte apare prima dată în PRESShub.
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a unor factori decizionali. „Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia […] Articolul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Florin Mitroi, a demisionat din funcție apare prima dată în PRESShub.
„Schengen Militar”: România, stat-cheie pe flancul estic al UE, dar vulnerabilă din cauza infrastructurii (Vasile Dîncu, europarlamentar) # PressHub
Revenită în centrul dezbaterilor europene pe fondul războiului din Ucraina, mobilitatea militară scoate în evidență atât mizele de securitate ale Uniunii, cât și limitele concrete ale statelor de pe flancul estic. Pentru România, susținătorii conceptului de „Schengen Militar” vorbesc despre o urgență strategică: poziția geografică o plasează în prima linie a apărării europene și a […] Articolul „Schengen Militar”: România, stat-cheie pe flancul estic al UE, dar vulnerabilă din cauza infrastructurii (Vasile Dîncu, europarlamentar) apare prima dată în PRESShub.
Cazul Mihaelei, ajunsă la Urgență după ce a fost bătută cu ranga de soțul gelos: „Mi-e frică să nu fiu următorul caz de femicid” # PressHub
În prag de sărbători, Mihaela* s-a trezit pe un pat de spital, acoperită de vânătăi și sânge, tremurând necontrolat, deși nu îi e frig. De Crăciun împlinește 41 de ani, însă nu are niciun motiv de bucurie. Pentru ea, sărbătorile au o cu totul altă semnificație: e perioada în care abuzatorul său se întoarce acasă […] Articolul Cazul Mihaelei, ajunsă la Urgență după ce a fost bătută cu ranga de soțul gelos: „Mi-e frică să nu fiu următorul caz de femicid” apare prima dată în PRESShub.
Radu Miruță, propus de Dominic Fritz pentru funcția de ministru al Apărării. Irineu Darău, la Economie. Urmează votul în Comitetul Politic al USR # PressHub
Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR pentru vineri, la ora 12.00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie. Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (foto), pentru funcția de […] Articolul Radu Miruță, propus de Dominic Fritz pentru funcția de ministru al Apărării. Irineu Darău, la Economie. Urmează votul în Comitetul Politic al USR apare prima dată în PRESShub.
Marea Britanie va reveni în programul Erasmus+ din 2027, potrivit unui acord încheiat între Comisia Europeană și guvernul britanic. Studenții europeni – inclusiv cei din România – vor putea din nou să studieze la universități din Marea Britanie prin Erasmus+, iar studenții britanici vor avea acces la mobilități academice în universități din statele UE, fără […] Articolul Marea Britanie redevine accesibilă tinerilor europeni prin Erasmus+ apare prima dată în PRESShub.
Avort sigur și gratuit în UE: Parlamentul European aprobă inițiativa civică „My Voice, My Choice”. Comisia Europeană va decide la primăvară dacă devine regulă # PressHub
Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unui mecanism care ar permite femeilor din statele membre cu legislație restrictivă privind avortul să își întrerupă sarcina gratuit într-o altă țară a Uniunii Europene. Inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice” propune crearea unui fond din bugetul UE care să acopere costurile procedurilor pentru persoanele provenite din state […] Articolul Avort sigur și gratuit în UE: Parlamentul European aprobă inițiativa civică „My Voice, My Choice”. Comisia Europeană va decide la primăvară dacă devine regulă apare prima dată în PRESShub.
Conducerea Probațiunii cere explicații sindicatului după solidarizarea cu judecătorii Beșu și Moroșanu # PressHub
Conducerea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) a cerut explicații sindicatului instituției după ce membrii acestuia s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu, magistrați ai Curții de Apel București, care au devoalat practicile conducerii instanței, în urma cărora zeci de dosare se prescriu, iar inculpații scapă nepedepsiți. În contextul difuzării documentarului Recorder „Justiția capturată”, sindicatul consilierilor […] Articolul Conducerea Probațiunii cere explicații sindicatului după solidarizarea cu judecătorii Beșu și Moroșanu apare prima dată în PRESShub.
Câteva zeci de persoane au protestat miercuri seară, în faţa Curţii de Apel Cluj, ”împotriva abuzurilor din justiţie”, aceasta fiind a cincea zi din ultima săptămână când în municipiu are loc un astfel de protest pe această temă, informează Agerpres. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Toţi pentru justiţie” şi „Deficitul bugetar la corupţi […] Articolul Protest în faţa Curţii de Apel Cluj-Napoca împotriva ”abuzurilor din justiţie” apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | De ce nu se revoltă magistrații? Judecători cu cariere distruse, procurori hărțuiți # PressHub
Ne întrebăm mereu „de ce nu au vorbit magistrații înainte de documentarul Recorder despre problemele din justiție? De ce vorbesc atât de puțin acum?”. Poate pentru că au văzut ce pățesc cei incomozi. Pe scurt, le sunt distruse carierele și le sunt afectate viețile, scrie Lucian Popescu în Aktual24. Fostul judecător Cristi Dănileț a fost […] Articolul Aktual24 | De ce nu se revoltă magistrații? Judecători cu cariere distruse, procurori hărțuiți apare prima dată în PRESShub.
Președintele Nicușor Dan a fost primit, miercuri, de Regele Charles al III-lea. „Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham”, a transmis șeful statului, pe Facebook. Președintele României a efectuat o vizită la Londra marți și miercuri. El s-a întâlnit cu români din Regatul Unit și cu reprezentanți ai […] Articolul Președintele Nicușor Dan, primit de Regele Charles al III-lea apare prima dată în PRESShub.
O nouă zi de proteste pentru independența justiției, în Piața Victoriei din Capitală: „Bolojan, te sună România!” # PressHub
Comunitatea Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România au organizat miercuri, de la ora 18.30, în Piața Victoriei, un nou protest pentru independența justiției. Este a șasea manifestare de acest fel după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Potrivit G4Media, câteva sute de persoane s-au strâns în fața Guvernului unde scandează sloganuri împotriva ministrului Cătălin […] Articolul O nouă zi de proteste pentru independența justiției, în Piața Victoriei din Capitală: „Bolojan, te sună România!” apare prima dată în PRESShub.
Parlamentul European cere reguli clare care să limiteze „obiectivitatea” algoritmilor în raporturile de muncă # PressHub
Factorul uman, controlul uman, cu toată doza de subiectivitate pe care o aduce, trebuie să rămână central și dominant în orice raport de muncă, chiar când o parte din munca de „management al personalului”, renumitul HR (adică Human Resources), este lăsat pe seama algoritmilor. În consecință, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să propună un cadru […] Articolul Parlamentul European cere reguli clare care să limiteze „obiectivitatea” algoritmilor în raporturile de muncă apare prima dată în PRESShub.
Coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% a de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. Crește salariul minim brut. Se reduc veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide # PressHub
Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, au […] Articolul Coaliția a decis reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% a de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027. Crește salariul minim brut. Se reduc veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide apare prima dată în PRESShub.
Cartierul din Calea Girocului, care începe undeva în preajma Spitalului Județean din Timișoara, este unul din locurile dramatice ale Revoluției. Au murit aici împușcate 11 persoane în 17 decembrie 1989, printre care o fetiță de nici 3 ani. În 18 și 23 decembrie s-au mai adăugat două victime. Patru victime, Janos Paris, Ștefan Ferkel, Leontina […] Articolul Timișoara, decembrie ’89: Haiducii din Calea Girocului apare prima dată în PRESShub.
„N-avem toată puterea dacă nu avem justiția” spunea cândva Felix exprimând visul tuturor mafioților. Și după câțiva ani de emoții și disconfort termic (câțiva au intrat la răcoare), soarta le-a surâs: justiția i-a achitat, i-a eliberat, i-a spălat iar capitolul „luptei anticorupție” a fost renegat și compromis (chiar de campionii ei politici) și redus la […] Articolul Recorder. Remember apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Garanțiile de securitate propuse de SUA și Europa includ desfășurarea forțelor europene în Ucraina # PressHub
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, elaborate în urma întâlnirilor de la Berlin, includ consolidarea Forțelor Armate Ucrainene, desfășurarea forțelor europene în țară și extinderea utilizării informațiilor furnizate de serviciile secrete americane. Potrivit The New York Times, diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu delegația ucraineană la Berlin în perioada 15-16 decembrie au aprobat în […] Articolul Aktual24 | Garanțiile de securitate propuse de SUA și Europa includ desfășurarea forțelor europene în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
Cresc presiunile asupra liderilor UE să aprobe „împrumutul de reparații” pentru Ucraina. Rusia contra-atacă juridic # PressHub
În ajunul ultimului summit european (18-19 decembrie), cresc presiunile asupra liderilor Uniunii Europene să aprobe o soluție de compromis, care să permită finanțarea Ucrainei anul viitor din activele rusești înghețate în Europa, după ce Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Folosirea acelor fonduri are, desigur, o componentă morală – […] Articolul Cresc presiunile asupra liderilor UE să aprobe „împrumutul de reparații” pentru Ucraina. Rusia contra-atacă juridic apare prima dată în PRESShub.
