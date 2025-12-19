Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung

19:20

Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, au […]