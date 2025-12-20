Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție”

12:20

În prag de sărbători, Mihaela* s-a trezit pe un pat de spital, acoperită de vânătăi și sânge, tremurând necontrolat, deși nu îi e frig. De Crăciun împlinește 41 de ani, însă nu are niciun motiv de bucurie. Pentru ea, sărbătorile au o cu totul altă semnificație: e perioada în care abuzatorul său se întoarce acasă […] Articolul Cazul Mihaelei, ajunsă la Urgență după ce a fost bătută cu ranga de soțul gelos: „Mi-e frică să nu fiu următorul caz de femicid"