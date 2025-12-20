Marş în centrul Braşovului pentru independenţa Justiţiei

14:40

Epopeea celui mai absurd blocaj imobiliar din Iași continuă. LCA Construct a notificat din nou Primăria Iași, solicitând emiterea autorizației de construire. În paralel, 14 viitori proprietari ai proiectului rezidențial „Mon Jardin” din str. Antonin Ciolan, nr. 10, au sesizat DNA, arată o investigație Reporter de Iași. În dispută, de trei ani, este regimul juridic […] Articolul Cel mai absurd caz birocratic din Iași. Un proiect imobiliar cu 140 de apartamente, blocat pentru că primăria refuză autorizația pe un drum pe care a autorizat zeci de case și blocuri apare prima dată în PRESShub.