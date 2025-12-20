Marş în centrul Braşovului pentru independenţa Justiţiei
PressHub, 20 decembrie 2025 18:50
Aproximativ 200 de persoane au participat, sâmbătă, la Braşov, la un marş organizat în contextul manifestaţiilor de susţinere a unei Justiţii independente, care au loc de mai bine de o săptămână, informează Agerpres. Manifestanţii – purtând pancarte, un banner uriaş, pe care se putea citi mesajul „Justiţie, nu corupţie”, tobe şi un megafon – au […] Articolul Marş în centrul Braşovului pentru independenţa Justiţiei apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 10 minute
19:20
Inițiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice # PressHub
Produsele electrice și electrocasnice din magazine ar putea avea o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să știe din start dacă un aparat poate fi reparat ușor sau nu. Inițiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan și Remus Negoi urmărește să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul […] Articolul Inițiativă USR: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice și electrocasnice apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
18:50
Aproximativ 200 de persoane au participat, sâmbătă, la Braşov, la un marş organizat în contextul manifestaţiilor de susţinere a unei Justiţii independente, care au loc de mai bine de o săptămână, informează Agerpres. Manifestanţii – purtând pancarte, un banner uriaş, pe care se putea citi mesajul „Justiţie, nu corupţie”, tobe şi un megafon – au […] Articolul Marş în centrul Braşovului pentru independenţa Justiţiei apare prima dată în PRESShub.
18:30
Aktual24 | „Suveranismul e o sectă apocaliptică”, un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu care prezintă paralele cu secte care au șocat lumea # PressHub
Un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu, realizat de jurnalistul Radu Alexandru, afirmă cu numeroase argumente că ”suveranismul e o sectă apocaliptică”. Documentarul prezintă numeroase paralele cu secte care au șocat lumea în decursul ultimilor 200 de ani. În documentar, autorul afirmă că astfel de mișcări urmează un tipar recognoscibil. „Orice sectă apocaliptică are […] Articolul Aktual24 | „Suveranismul e o sectă apocaliptică”, un documentar despre ”suveranismul” românesc și Călin Georgescu care prezintă paralele cu secte care au șocat lumea apare prima dată în PRESShub.
Acum 2 ore
18:00
Ciprian Ciucu, în prima conferință de presă ca primar al Capitalei: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul falimentului” # PressHub
Structura actuală a bugetului Bucureștiului împinge orașul spre un risc real de faliment, în lipsa unor reforme structurale care să fie aplicate cel târziu din 2026, a declarat sâmbătă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, în prima sa conferință de presă. Ciucu a vorbit despre două „găuri majore” în buget – transportul public și termoficarea – care […] Articolul Ciprian Ciucu, în prima conferință de presă ca primar al Capitalei: „Subvențiile ne mănâncă bugetul. Avem două găuri majore care ne duc în pragul falimentului” apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
15:40
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale „relevante” despre problemele din Justiție, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuții. „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție. Așa cum […] Articolul Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiție” apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
15:00
Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 (oficial BNR) # PressHub
Românii din afara ţării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, o sumă de peste două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), susţine Cristian Popa, membru al Consiliului de administraţie al BNR, într-o analiză publicată […] Articolul Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în perioada 2013-2025 (oficial BNR) apare prima dată în PRESShub.
14:30
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupul de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, a fost publicată în Monitorul Oficial, informează G4Media.ro. Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum a fost denumit oficial, este condus de reprezentantul Cancelariei premierului, iar din acesta […] Articolul Guvernul a înființat grupul de lucru pentru analiza și revizuirea legilor justiției apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
13:10
O treime dintre români percep masa festivă de Crăciun ca fiind caracterizată prin exces. Pe ce cheltuie cel mai mult de sărbători # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Market Research, în luna decembrie, pe un eșantion de 600 de persoane, reprezentativ pentru populația României, arată că 62% dintre români asociază Crăciunul cu bucuria. Analiza evidențiază și două tendințe semnificative: 64% dintre respondenți resimt presiune mare sau foarte mare pentru a organiza un Crăciun reușit, iar 6 din […] Articolul O treime dintre români percep masa festivă de Crăciun ca fiind caracterizată prin exces. Pe ce cheltuie cel mai mult de sărbători apare prima dată în PRESShub.
11:50
Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul directorului unui liceu de elită din Iași, acuzat că a primit mită pentru transferul unui elev # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul DNA care îl viza pe directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, scrie Ziarul de Iași. Magistrații Curții de Apel au anulat o bună parte din rechizitoriul întocmit de procurori acum doi ani, invocând o decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în […] Articolul Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut praf dosarul directorului unui liceu de elită din Iași, acuzat că a primit mită pentru transferul unui elev apare prima dată în PRESShub.
11:30
Ştefan Hruşcă, cetăţean de onoare al judeţului Maramureș. Titlul, înmânat în timpul unui concert public # PressHub
Artistul Ştefan Hruşcă a primit titlul de cetăţean de onoare al judeţului Maramureş în timpul unui concert de colinde susţinut în faţa câtorva mii de persoane, în Piaţa Millenium din municipiul Baia Mare, informează Agerpres. Prestaţia artistului a fost întreruptă preţ de câteva minute pentru ca preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, să îi înmâneze […] Articolul Ştefan Hruşcă, cetăţean de onoare al judeţului Maramureș. Titlul, înmânat în timpul unui concert public apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
10:30
Internetul este invadat de timbre emise între anii 1940-1941 în perioada Statului Național Legionar din România. Cele trei emisiuni filatelice, cărora li s-au adăugat trei timbre separate, au fost inițiativa lui Traian Popescu, vicepreședintele Asociației Filatelice Române de atunci, aflăm de pe site-ul timbreanticomuniste.wordpress.com. Ele aveau menirea de a glorifica statul legionar sau de a […] Articolul Ofertă masivă de timbre cu legionari pentru filateliști apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
23:50
Clujenii au ieșit în stradă pentru o nouă zi de proteste împotriva „abuzurilor din justiţie” # PressHub
Aproximativ 50 de persoane au protestat din nou, vineri seară, în faţa Curţii de Apel Cluj, „împotriva abuzurilor din justiţie”, aceasta fiind a şasea acţiune de protest pe această temă desfăşurată în municipiul Cluj-Napoca în ultimele două săptămâni, informează Agerpres. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Toţi pentru justiţie”, „Poţi să furi în România, […] Articolul Clujenii au ieșit în stradă pentru o nouă zi de proteste împotriva „abuzurilor din justiţie” apare prima dată în PRESShub.
23:30
Guvernul a depus a patra cerere de plată PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro. Dragoș Pîslaru: „Ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori” # PressHub
Guvernul a depus a patra cerere de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, a anunțat vineri seara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Cererea conține un număr de 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde de euro. „Aceasta este […] Articolul Guvernul a depus a patra cerere de plată PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro. Dragoș Pîslaru: „Ne asigurăm că ne pregătim temeinic pentru pașii următori” apare prima dată în PRESShub.
23:00
Președintele Nicușor Dan propune o dezbatere publică pornind de la faptul că în legislația actuală pentru fapte grave de corupție prescripția poate fi de 15 ani. „Problema fundamentală – spune șeful statului – este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie”. Răspunsurile sunt multiple: (1) judecătorii se plâng […] Articolul De ce (nu) ar fi posibilă scoaterea prescripției din lege apare prima dată în PRESShub.
22:20
4:28 față de 4:27. Vorbim de ore si minune: atât a durat anul acesta „întâlnirea” președintelui Vladimir Putin cu presa și cetățenii, patru ore și 28 de minune, față de patru ore și 27 de minute, anul trecut. Cunoscut sud numele de „linia directă”, evenimentul anual ajuns la a 22-a ediție din 2001, este o […] Articolul Patru ore și jumătate fără concesii: mesajul lui Putin despre Ucraina apare prima dată în PRESShub.
20:50
Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung # PressHub
PSD a votat alături de AUR moțiunea simplă la adresa ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Nu e neapărat o surpriză. Sorin Grindeanu, președintele PSD, poate acum să schimbe narațiunea de la fosta șefă de coafor care l-a însoțit în zborurile Nordis și care lucra pentru compania implicată în criza apei din Prahova. Așa că […] Articolul Aktual 24 | Opinie: Grindeanu s-a aliat cu AUR să uităm de coafeze. E o eroare strategică pe termen lung apare prima dată în PRESShub.
20:40
O nouă seară de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Piața Victoriei: „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” | VIDEO # PressHub
Noi proteste pentru independența justiției au loc vineri seară în Capitală și alte orașe din țară. Potrivit HotNews, la ora 19.50, cei aproximativ 200 de manifestanți din Piața Victoriei scandau: „Magistrații care fură pregătesc o dictatură”, „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată”. „Nu sună Lia, sună România!”, „Justiție, nu corupție!”, au mai strigat protestatarii. […] Articolul O nouă seară de proteste pentru independența justiției. Manifestanții din Piața Victoriei: „Justiția e capturată, noi o vrem eliberată” | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
Ieri
19:20
Spitalul Județean din Botoșani a cumpărate paturi care nu încap pe uşile saloanelor. CJ a trimis Corpul de Control # PressHub
Control la Spitalul Județean „Mavromati”, după scandalul paturilor care nu încap pe uși. Consiliul Județean caută vinovații și a trimis corpul de control, scrie Monitorul de Botoșani. Scandalul paturilor de spital care nu încap pe ușile saloanelor de la Spitalul Județean „Mavromati” a ajuns pe masa Consiliului Județean. Conducerea CJ a trimis Corpul de control […] Articolul Spitalul Județean din Botoșani a cumpărate paturi care nu încap pe uşile saloanelor. CJ a trimis Corpul de Control apare prima dată în PRESShub.
18:50
A fost inaugurat noul pavilion al Spitalului Judeţean din Bistrița. Este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi # PressHub
Noul pavilion al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, inaugurat vineri, este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi, informează Agerpres. Noua unitate sanitară va începe să primească pacienţi din luna februarie a anului viitor, răstimp în care se vor finaliza angajările de personal (medici, asistenţi medicali, infirmiere) […] Articolul A fost inaugurat noul pavilion al Spitalului Judeţean din Bistrița. Este primul din ţară construit cu fonduri europene şi va avea 235 de paturi apare prima dată în PRESShub.
15:50
Sprijinul pentru Ucraina, integrat în viitorul buget al UE: securitatea devine prioritate bugetară # PressHub
La summitul din 18–19 decembrie 2025, liderii Uniunii Europene au legat pentru prima dată în mod explicit deciziile privind finanțarea Ucrainei de negocierile pentru viitorul buget multianual al blocului. Concluziile reuniunii indică o schimbare de paradigmă: sprijinul pentru Kiev nu mai este tratat ca un răspuns temporar la o criză, ci ca un element structural […] Articolul Sprijinul pentru Ucraina, integrat în viitorul buget al UE: securitatea devine prioritate bugetară apare prima dată în PRESShub.
15:20
Noi proteste pentru justiție în Capitală și mai multe orașe din țară. Unde au loc și la ce oră sunt anunțate # PressHub
Organizația „Corupția ucide” a anunțat că vineri seară sunt organizate proteste pentru independența justiției în Piața Victoriei din București și în alte șapte orașe din țară. Este a șaptea manifestație de acest fel organizată după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Orașele în care sunt anunțate proteste vineri, 19 decembrie: București – Piața Victoriei, ora 18.30 […] Articolul Noi proteste pentru justiție în Capitală și mai multe orașe din țară. Unde au loc și la ce oră sunt anunțate apare prima dată în PRESShub.
14:20
„Sirenele libertăţii” vor răsuna sâmbătă în Timişoara, marcând ziua declarării primului oraş liber de comunism # PressHub
În Timişoara vor răsuna sâmbătă, la ora 12:00, „sirenele libertăţii”, marcând 36 de ani de la declararea primului oraş liber de comunism din ţară, când muncitorii de pe toate platformele industriale au intrat în grevă generală şi au ocupat Piaţa Operei, pe care nu au mai părăsit-o până la fuga lui Ceauşescu, informează Agerpres. Pentru […] Articolul „Sirenele libertăţii” vor răsuna sâmbătă în Timişoara, marcând ziua declarării primului oraş liber de comunism apare prima dată în PRESShub.
14:00
Mister privind reînhumarea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica # PressHub
La mai bine de o lună de la aducerea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, reînhumarea acestora rămâne incertă, în condițiile în care autoritățile discută încă asupra amplasamentului mormântului și asupra înfățișării monumentului funerar, scrie Ziarul de Iași. Deși inițial a fost anunțată o reînhumare în apropierea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc” […] Articolul Mister privind reînhumarea la Iași a rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica apare prima dată în PRESShub.
13:00
Solicitare de decorare cu „Steaua României” pentru doi jurnaliști care au sfidat regimul comunist # PressHub
Asociația „Restitutio in integrum” condusă de avocatul Antonie Popescu a solicitat ministrului Culturii, Demeter András István, să-i decoreze cu ordinul „Steaua României” pe Petre Mihai Băcanu și Ştefan Niculescu Maier pentru „curajul de a se fi opus abuzurilor regimului comunist”. Avocatul Popescu arată în scrisoarea adresată ministrului că Petre Mihai Băcanu „după cum vă este […] Articolul Solicitare de decorare cu „Steaua României” pentru doi jurnaliști care au sfidat regimul comunist apare prima dată în PRESShub.
13:00
Nouă persoane rănite după un accident pe Centura de Vest a Ploieştiului. Trafic restricționat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov # PressHub
Nouă persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital în urma unui accident în lanţ care s-a produs vineri, pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploieşti. „În urma evaluării efectuate la locul evenimentului rutier, 9 persoane (dintre care 2 copii), cu traumatisme uşoare, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, […] Articolul Nouă persoane rănite după un accident pe Centura de Vest a Ploieştiului. Trafic restricționat pe sensul de mers Bucureşti către Braşov apare prima dată în PRESShub.
11:10
Transparență selectivă la CAB. Instanța livrează documente în 24 de ore unui politician, în timp ce ignoră cererile presei # PressHub
Curtea de Apel București (CAB), instanța care este în centrul unui scandal național după publicarea documentarului „Recorder”, în care se dezvăluie metode de tergiversare a proceselor penale până la prescrierea faptelor, dă dovadă, încă o dată, de rea-voință și dublă măsură în gestionarea cererilor privind transparența instituțională. Pe 17 decembrie, europarlamentarul extremist Cristian Terheș a […] Articolul Transparență selectivă la CAB. Instanța livrează documente în 24 de ore unui politician, în timp ce ignoră cererile presei apare prima dată în PRESShub.
10:50
„Recorder” în cinematograf. O seară cu Andrea Chiș, despre Justiție, un sistem care se apără de adevăr # PressHub
E decembrie și una din cele zile în care oamenii își amintesc de morții Revoluției. Lângă Monumentul Stâlpilor Împușcați apar lumânări și coronițe de flori. Nimeni nu știe cine le pune și când. Durerea se strecoară discret. Cineva a legat și câte o panglică tricoloră pe „trupurile” stâlpilor, simboluri ale victimelor. Alături, încă mai poți […] Articolul „Recorder” în cinematograf. O seară cu Andrea Chiș, despre Justiție, un sistem care se apără de adevăr apare prima dată în PRESShub.
10:40
Uniunea Europeană va împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro, dar creditul nu va fi garantat cu activele rusești înghețate în Europa. Aceasta a fost soluția de compromis la care s-a ajuns la ultimul summit UE, după mai bine de 16 ore de negocieri. În lipsa sprijinului financiar american, creditul european este singurul care […] Articolul Uniunea Europeană va finanța Ucraina, dar nu din activele rusești înghețate apare prima dată în PRESShub.
10:00
România ar putea avea cel mai tânăr ministru al Apărării din ultimii 35 de ani într-o perioadă în care pacea e pe muchie de cuțit, Europa se înarmează și România pare să nu înțeleagă momentul grav în care se află. Fotoliul Apărării a rămas vacant după demisia forțată a lui Ionuț Moșteanu, care s-a încurcat […] Articolul Ce fel de ministru al Apărării e potrivit în România apare prima dată în PRESShub.
09:30
Radu Gavriș a câștigat procesul cu agenția de Integritate, instituție care l-a declarat incompatibil # PressHub
Radu Emilian Gavriș, director General Adjunct al Poliției Capitalei, fost șef al Serviciului Omoruri, a câștigat joi, procesul împotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI). O decizie a Curții de Apel București obligă ANI să-i plătească acestuia suma de 11.950 de lei cheltuieli de judecată și să anuleze raportul prin care a fost declarat incompatibil cu […] Articolul Radu Gavriș a câștigat procesul cu agenția de Integritate, instituție care l-a declarat incompatibil apare prima dată în PRESShub.
00:00
Nouă eurodeputați români au votat împotriva rezoluției „My Voice, My Choice” pentru avort liber și sigur în UE # PressHub
Nouă eurodeputați români s-au numărat miercuri printre cei care au votat împotriva rezoluției Parlamentului European în favoarea dreptului femeilor la avort sigur și gratuit în Uniunea Europeană. Rezoluția, adoptată de plenul Parlamentului European, se bazează pe inițiativa cetățenească europeană „My Voice, My Choice: For Safe and Accessible Abortion”. Cei nouă sunt Adina Vălean (PPE, PNL), […] Articolul Nouă eurodeputați români au votat împotriva rezoluției „My Voice, My Choice” pentru avort liber și sigur în UE apare prima dată în PRESShub.
18 decembrie 2025
23:10
Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume – Trinitas Film # PressHub
Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume, a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a anunțat Basilica.ro. Trinitas Film este platforma oficială de streaming a Televiziunii Patriarhiei Române și oferă acces la o vastă arhivă de producții audiovizuale cu caracter religios, cultural și educațional, realizate […] Articolul Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume – Trinitas Film apare prima dată în PRESShub.
22:50
Aktual24 | Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a bătut pe George Simion la impactul pe rețelele de socializare # PressHub
Postările ministrei Mediului, Diana Buzoianu, au crescut considerabil în impact în ultimele zile, în contextul în care PSD și AUR au făcut presiuni și chiar au votat împreună o moțiunea simplă menită să o dea afară. Buzoianu a ajuns chiar și la 60.000 de like-uri la o postare, un impact considerabil pe rețelele de socializare […] Articolul Aktual24 | Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a bătut pe George Simion la impactul pe rețelele de socializare apare prima dată în PRESShub.
22:30
Recorder dă în judecată România TV, după ce postul de televiziune a susținut că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată” # PressHub
Recorder a anunțat joi, într-o discuție publică cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție capturată”, că va face un lucru pe care „nu l-am mai făcut” – să dea în judecată o altă redacție. Cristian Delcea, editor al Recorder, acuză România TV, televiziunea controlată de Sebastian Ghiță, că a făcut o afirmație falsă, „cu […] Articolul Recorder dă în judecată România TV, după ce postul de televiziune a susținut că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată” apare prima dată în PRESShub.
22:00
Deutsche Welle | Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău # PressHub
Așa-zișii „aleși” din pretinsul „legislativ” de la Tiraspol se întrunesc joi pentru a aviza formal un „decret” emis deja de șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, vizând reintroducerea stării excepționale în economie în legătură cu deficitul de gaze. Întreprinderile din regiunea transnistreană cu consum mare de gaz deja au fost oprite, iar angajații […] Articolul Deutsche Welle | Rusia și regimul separatist pro-rus de la Tiraspol reactivează criza artificială în Transnistria pentru a pune presiune pe Chișinău apare prima dată în PRESShub.
21:20
Summitul UE: liderii europeni amână negocierile despre finanțarea Ucrainei, discută în schimb extinderea # PressHub
La Bruxelles are loc ultimul summit UE al anului, la care ar trebui să se decidă cum va fi finanțată Ucraina anul viitor, asta după ce Statele Unite par să fi confirmat că nu vor mai acorda Kievului susținere financiară. Problema este complicată și departe de a fi rezolvată, așa că liderii europeni au sărit […] Articolul Summitul UE: liderii europeni amână negocierile despre finanțarea Ucrainei, discută în schimb extinderea apare prima dată în PRESShub.
20:50
Visit Harghita lansează o campanie naţională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid # PressHub
Visit Harghita a lansat o campanie naţională de vouchere menită să relanseze turismul din Praid şi să sprijine economia locală, afectate după inundarea saline din localitate. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, „iniţiativa se adresează companiilor din România, care sunt invitate să se alăture campaniei printr-o ofertă specială ’20 + 20′, contribuind astfel la susţinerea comunităţii […] Articolul Visit Harghita lansează o campanie naţională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid apare prima dată în PRESShub.
20:20
Biroul EPPO din Iași trimite în judecată un dosar de fraudă cu fonduri UE , în timp ce Kovesi avertizează: „România riscă să devină un paradis al evaziunii” # PressHub
Parchetul European (EPPO), prin biroul din Iași, a trimis în judecată cinci persoane și trei companii acuzate de fraudarea bugetului Uniunii Europene cu aproximativ 850.000 de euro, într-un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, dosar care implică și un funcționar AFIR. Cazul vine pe fondul unor avertismente dure lansate de șefa EPPO, Laura Codruța […] Articolul Biroul EPPO din Iași trimite în judecată un dosar de fraudă cu fonduri UE , în timp ce Kovesi avertizează: „România riscă să devină un paradis al evaziunii” apare prima dată în PRESShub.
19:50
Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București și va face o analiză a organizațiilor liberale de sector # PressHub
Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București. Potrivit unui comunicat trimis joi de PNL, decizia a fost luată la propunerea liderului partidului, Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale […] Articolul Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București și va face o analiză a organizațiilor liberale de sector apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Aktual24 | Erdogan i-a transmis lui Putin că Turcia vrea să returneze sistemele de apărare antirachetă S-400 # PressHub
Turcia a informat Rusia că dorește discuții privind returnarea la Kremlin a sistemelor avansate de apărare antirachetă S-400, care au dus la eliminarea Ankarei din programul de dezvoltare și achiziții condus de SUA pentru F-35, cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Bloomberg a relatat că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a ridicat problema […] Articolul Aktual24 | Erdogan i-a transmis lui Putin că Turcia vrea să returneze sistemele de apărare antirachetă S-400 apare prima dată în PRESShub.
17:10
Negocierile americano-ruse privind Ucraina ar putea continua în Florida, la sfârșitul săptămânii # PressHub
În timp ce la Bruxelles, liderii europeni discută cum să țină financiar în viață Ucraina atacată de Rusia și dacă ar putea folosi activele rusești înghețate pentru acest efort, în Florida ar urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri americano-ruse privind un posibil armistițiu sau acord de pace în Ucraina. Oficiali americani și […] Articolul Negocierile americano-ruse privind Ucraina ar putea continua în Florida, la sfârșitul săptămânii apare prima dată în PRESShub.
16:50
O pereche de blugi bine aleasă poate să îți dea încredere, să îți evidențieze atuurile sau să creeze baza perfectă pentru orice ținută. Fie că alegi un look relaxat sau simți nevoia să fii în pas cu tendințele, blugii skinny și cei drepți rămân două opțiuni pe care merită să le explorezi. Mulți dintre noi […] Articolul Blugi skinny vs blugi drepți: Care se potrivesc stilului tău apare prima dată în PRESShub.
16:20
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară” # PressHub
Președintele USR, Dominic Fritz, primar al Timișoarei, a devenit cetățean român, după ce a depus jurământul de credință, joi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie. „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei […] Articolul Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Ce imens privilegiu să îmi fi putut alege iubirea pentru această țară” apare prima dată în PRESShub.
15:50
Dosar de corupție la Mangalia: primarul Radu Cristian, acuzat că a încasat mită timp de trei ani. Sume de peste un milion de euro confiscate # PressHub
DNA a transmis joi, printr-un comunicat, plasarea sub arest preventiv a primarului Mangaliei, Radu Cristian. Acesta este acuzat de luare de mită, spălare de bani și provocarea utilizării patrimoniului societății în scopuri păguboase. În decursul a trei ani, ar fi primit mită în valoare de peste 1 milion de euro. Autoritățile au confiscat 2 milioane […] Articolul Dosar de corupție la Mangalia: primarul Radu Cristian, acuzat că a încasat mită timp de trei ani. Sume de peste un milion de euro confiscate apare prima dată în PRESShub.
15:40
Sala Palatului va găzdui, în 11 februarie 2026, unul dintre cele mai rafinate evenimente culturale ale începutului de an: Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, un spectacol de înaltă ținută dedicat creației lui George Balanchine, geniul care a redefinit baletul modern și este considerat „părintele baletului american”. Publicul va avea ocazia să vadă artiști de […] Articolul Cel mai elegant cadou de Crăciun: Bilete la Gala de balet „Balanchine’s Legacy” apare prima dată în PRESShub.
15:10
Deutsche Welle | Cehia face un viraj spre populismul de dreapta. E doar politică simbolică sau merge pe calea Ungariei? # PressHub
Recent, pe rețelele de socializare a atras atenția o apariție neobișnuită și oarecum incoerentă a premierului ceh Andrej Babis (foto). În fața unei mese dominate de o coroniță de Advent, premierul ceh s-a afișat îmbrăcat în culorile naționale ale Ucrainei, albastru și galben, purtând un tricou cu mesajul „No War”. În timp ce aprinde trei […] Articolul Deutsche Welle | Cehia face un viraj spre populismul de dreapta. E doar politică simbolică sau merge pe calea Ungariei? apare prima dată în PRESShub.
14:40
Cel mai absurd caz birocratic din Iași. Un proiect imobiliar cu 140 de apartamente, blocat pentru că primăria refuză autorizația pe un drum pe care a autorizat zeci de case și blocuri # PressHub
Epopeea celui mai absurd blocaj imobiliar din Iași continuă. LCA Construct a notificat din nou Primăria Iași, solicitând emiterea autorizației de construire. În paralel, 14 viitori proprietari ai proiectului rezidențial „Mon Jardin” din str. Antonin Ciolan, nr. 10, au sesizat DNA, arată o investigație Reporter de Iași. În dispută, de trei ani, este regimul juridic […] Articolul Cel mai absurd caz birocratic din Iași. Un proiect imobiliar cu 140 de apartamente, blocat pentru că primăria refuză autorizația pe un drum pe care a autorizat zeci de case și blocuri apare prima dată în PRESShub.
14:10
Rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei române, destructurată: 37 de percheziții și sute de cereri suspecte # PressHub
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ au demarat, pe 18 decembrie 37 de percheziții domiciliare. Acestea au vizat două cazuri de constituire de grup infracțional și dobândirea frauduloasă a cetățeniei române. Conform unui comunicat, ar fi vorba de un grup format în 2022 de șapte rezidenți ucrainieni. Ei […] Articolul Rețea de obținere frauduloasă a cetățeniei române, destructurată: 37 de percheziții și sute de cereri suspecte apare prima dată în PRESShub.
13:30
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a unor factori decizionali. „Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia […] Articolul Preşedintele Consiliului Judeţean Constanța, Florin Mitroi, a demisionat din funcție apare prima dată în PRESShub.
13:00
„Schengen Militar”: România, stat-cheie pe flancul estic al UE, dar vulnerabilă din cauza infrastructurii (Vasile Dîncu, europarlamentar) # PressHub
Revenită în centrul dezbaterilor europene pe fondul războiului din Ucraina, mobilitatea militară scoate în evidență atât mizele de securitate ale Uniunii, cât și limitele concrete ale statelor de pe flancul estic. Pentru România, susținătorii conceptului de „Schengen Militar” vorbesc despre o urgență strategică: poziția geografică o plasează în prima linie a apărării europene și a […] Articolul „Schengen Militar”: România, stat-cheie pe flancul estic al UE, dar vulnerabilă din cauza infrastructurii (Vasile Dîncu, europarlamentar) apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.