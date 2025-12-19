Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de a antrena Fiorentina

Fanatik, 19 decembrie 2025 20:50

Adrian Mutu ar putea să fie al doilea antrenor român din Serie A, anunță italienii, care vorbesc despre șansele ca "Briliantul" să ajungă la Fiorentina.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
21:30
Mihai Stoica, „înțepături” pentru Filipe Coelho după ce Craiova a fost eliminată dramatică din Europa: „E o mare greșeală” Fanatik
Mihai Stoica, rivalul celor de la Universitatea Craiova, a rămas șocat de ce au pățit oltenii la Atena. Nu doar că au pierdut cu AEK, scor 2-3, dar au și fost eliminați dramatic din Conference League
Acum 30 minute
21:10
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice Fanatik
România bagă 300 de milioane de euro în prize. Ministerul Transporturilor a publicat un ghid pentru cei care vor să beneficieze de sumele din fonduri europene. Despre ce e vorba?
21:10
Daniel Bîrligea pune sare pe rana deschisă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League: ”Noi avem acei jucători” Fanatik
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League. Cum a comentat Daniel Bîrligea drama trăită de rivala din SuperLiga în partida cu AEK Atena.
Acum o oră
20:50
Italienii detonează bomba finalului de an! Adrian Mutu își poate îndeplini visul de a antrena Fiorentina Fanatik
Adrian Mutu ar putea să fie al doilea antrenor român din Serie A, anunță italienii, care vorbesc despre șansele ca "Briliantul" să ajungă la Fiorentina.
Acum 2 ore
20:30
“Dinozaurul” Alex Chipciu face haz de necaz pe seama poreclei: “E caterincă! Soţia e cam supărată. Zicea că am pe altcineva la cât stau plecat de acasă” Fanatik
Alex Chipciu se află aproape de finalul carierei, așa că trage foarte tare pentru a rămâne în formă! „Dinozaurul” stă plecat de acasă aproape toată ziua pentru a putea fi la un nivel ridicat
20:10
Minus 2,1 milioane de euro pentru Gigi Becali! Tavi Popescu, o nouă lovitură dată patronului de la FCSB Fanatik
Veste proastă pentru Gigi Becali în final de an. Patronul FCSB are o gaură de 2,1 milioane de euro, iar printre vinovați se numără și Octavian Popescu
19:50
Jucătorul pe care Mihai Rotaru a plătit 1 milion de euro pleacă în iarnă: “Trebuie să joace! Am discutat deja cu cei de la Universitatea Craiova” Fanatik
I-a costat pe olteni 1 milion de euro în vară, dar pleacă de la echipă în această iarnă. Giovanni Becali a oferit ultimele detalii despre fotbalistul care va fi cedat de Mihai Rotaru.
19:40
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte Fanatik
Locul pe care David Popovici îl numește, de fapt, acasă. Celebrul campion olimpic recunoaște că nu ar vrea să se stabilească în altă regiune de pe glob.
Acum 4 ore
19:10
„Praf în ochi”. Șumudică a luat foc la comparația Boupendza – Baroan! A dezvăluit cum l-a vândut Rapid pe 800.000 de euro! Fanatik
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care i-a comparat pe Aaron Boupendza, atacantul adus de el la Rapid, și Antoine Baroan, actualul jucător al giuleștenilor.
19:00
România are nevoie urgentă de forță de muncă. E deficit de muncitori în toate sectoarele Fanatik
Șomajul în România este extrem de scăzut, iar economia se confruntă cu un deficit de muncitori în aproape toate sectoarele. Companiile caută angajați pentru a acoperi lipsa de personal.
18:50
Cutremur în SuperLiga! CFR Cluj și Petrolul au primit interdicție la transferuri de la FIFA Fanatik
Probleme mari pentru două echipe de tradiție din SuperLiga României, asta după ce FIFA le-a dat interdicție la transferuri chiar cu câteva zile înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:40
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 21. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
18:20
Faza din AEK – Universitatea Craiova care i-a amintit lui Sorin Cârțu de dușmanul Sorin Costreie: „Dacă jucam cu FCSB era la fel!” Fanatik
Universitatea Craiova a ieșit din Conference League, însă președintele de onoare al echipei, Sorin Cârțu, nu uită de războiul care există pe plan intern.
18:10
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv Fanatik
Dinamo încearcă să dea lovitura în mercatoul de iarnă și să transfere un fundaș central de la AC Milan. Nu e pentru prima dată când roș-albii încearcă achiziționarea acestui fotbalist
18:10
Cine este „milionarul fără chip”, omul din spatele Dracula Land. Dragoș Dobrescu, între discreție și proiecte extravagante Fanatik
Cine este Dragoș Dobrescu, cunoscut și sub numele de „milionarul fără chip”, ce construiește parcul tematic Dracula Land, în valoare de peste 1 miliard de euro, alături de fostul ministru Florin Cîțu
17:50
Bernadette Szocs, mesaj emoționant după ce în 2025 a fost vicecampioană mondială: „Să-mi cânte imnul României e cel mai frumos sentiment”. Video Fanatik
Bernadette Szocs a vorbit despre ce așteptări are de la anul 2026, cât și despre dorința de a se lupta pentru o medalie la Jocurile Olimpice din 2028, din Statele Unite.
17:40
Cristi Coste, show după AEK Atena – U Craiova 3-2 la Fanatik SuperLiga Fanatik
17:40
Nikita Stoinov, transferul anului pentru Dinamo? “Am luat decizia foarte uşor!” Fanatik
Nikita Stoinov a impresionat în acest sezon la Dinamo, unde a devenit titular de drept în centrul apărării, alături de Kennedy Boateng. Ce reacție a avut israelianul atunci când a venit oferta din “Ștefan cel Mare”.
Acum 6 ore
17:20
Florin Talpan somează FIFA şi UEFA: „Dacă nu fac dreptate, vor fi traşi la răspundere!”. Cere excluderea echipelor româneşti şi a naţionalei României. Video Fanatik
Florin Talpan vrea să „arunce în aer” fotbalul românesc. Juristul CSA Steaua a făcut noi declarații explozive în prag de sărbători. Cere excluderea tuturor echipelor din competițiile internaționale
17:10
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va simți adevăratul impact” Fanatik
Milioane de șoferi din România trebuie să știe ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026. Modificările fiscale vor avea un impact direct asupra bugetului fiecărui automobilist.
17:10
Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o noapte îngrozitoare! Nimeni n-a dormit”. Gestul pe care l-a făcut Coelho a doua zi după meci. Exclusiv Fanatik
Marius Mitran a fost prezent pe stadion la meciul AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. El a povestit cum s-a trăit această dramă oltenească și se ce s-a întâmplat în avionul de întoarcere.
16:40
CSA Steaua îşi premiază cei mai buni sportivi! Decizie stranie: echipa de fotbal, aleasă cea mai bună a anului Fanatik
Clubul Sportiv al Armatei Steaua își premiază cei mai buni sportivi ai anului 2025. Echipa de fotbal a fost aleasă drept cea mai bună a sezonului precedent.
16:20
Probleme serioase pentru sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo. Elma e acuzată de evaziune fiscală Fanatik
Sora cea mare a lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu neplăceri de ordin juridic. Femeia de afaceri este vizată de o anchetă privind evaziunea fiscală.
16:00
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși. Cea mai nouă statistică vine cu date interesante Fanatik
Cât gaz mai ia Uniunea Europeană de la ruși? O nouă statistică arată câteva date extrem de interesante despre importurile de combustibili. Cum arată raportul pe gazul lichefiat?
16:00
Vivi Răchită dezvăluie dezastrul financiar de la Petrolul Ploiești: “Sunt 9 milioane de euro! Au datorii și la Lidl. Nu au mai plătit de cinci ani chiria pentru stadion”. Documente exclusive Fanatik
Petrolul Ploiești trece prin mari dificultăți financiare. Vivi Răchită a revenit cu acte care dovedesc cât de mare este dezastrul de la formația prahoveană.
Acum 8 ore
15:20
Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid Fanatik
O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
15:00
Sorin Cârţu rupe tăcerea după dezastrul Universităţii Craiova la Atena: “În 52 de ani de fotbal nu am văzut aşa ceva!”. A făcut praf arbitrajul: „Haiducie şi golăneală!”. Exclusiv Fanatik
Sorin Cârțu a rupt tăcerea după dezastrul trăit de Universitatea Craiova la Atena. Ce spune oficialul oltenilor despre eliminarea din UEFA Conference League.
14:40
Directorul clubului CS Universitatea Craiova, reacţie amară după dezastrul de la Atena: “Am pus şampania la rece degeaba! Îmi venea să sparg televizorul” Fanatik
Conducerea Universității Craiova a reacționat a doua zi după drama suferită cu AEK Atena. Ce a transmis directorul clubului după dezamăgirea din Conference League.
14:20
Andrei Vochin a făcut comparația Kopic – Gâlcă. „Mereu a dus echipa mai sus decât valoarea reală” Fanatik
Rapid și Dinamo sunt echipele de pe primele două locuri din SuperLiga, iar influența celor doi antrenori, Constantin Gâlcă și Zeljko Kopic, este una importantă.
14:00
Oferte de Crăciun, doar pe hârtie. Experiment FANATIK: cât au crescut prețurile în supermarket înainte de sărbători Fanatik
Coșul de cumpărături pentru Crăciun s-a scumpit în doar două săptămâni. Află cât au crescut prețurile la carne, legume, ouă și fructe înainte de sărbători.
13:50
Marius Şumudică, şocat după eliminarea Universităţii Craiova: “Nu m-am trezit nici acum! Se întâmplă o dată la 100 de ani” Săgeţi către Coelho: “Schimbările făcute foarte prost!” Fanatik
Marius Șumudică, siderat de eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul român a analizat toate aspectele care au condus la seara neagră din Grecia.
Acum 12 ore
13:30
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu Fanatik
FCSB îi poate pierde pe Darius Olaru și pe Ștefan Târnovanu. Care este, de fapt, suma pentru care Gigi Becali își cedează vedetele.
13:10
Eugen Trică a găsit vinovaţii după “tragedia oltenească” de la Atena: “Trebuie să sari şi să îi omori pe toţi! Am văzut prostia lor!” A distrus arbitrajul. Exclusiv Fanatik
Eugen Trică a numit vinovații după AEK Atena - Universitatea Craiova. Ce comparație a făcut Bănel Nicoliță între eliminarea oltenilor și celebrul Middlesbrough - Steaua.
13:00
Mitică Dragomir, reacţie fără precedent după dezastrul de la Universitatea Craiova: “Schimbări proaste, arbitru hoţ! 15 minute de groază” Fanatik
Dumitru Dragomir, fără menajamente după ce Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană. Fostul șef LPF a enumerat în direct cauzele care au condus la dezastrul din deplasarea cu AEK Atena.
12:50
(P) Cât costă, în realitate, un implant dentar în România? Ce contează cu adevărat nu e doar prețul Fanatik
Te gândești serios să apelezi la un implant dentar pentru problema ta evidentă: lipsa dinților. De aceea, întrebarea cât costă un implant dentar în România e cât se poate de firească. Nu vrei să scoți […]
12:40
„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni Fanatik
Ascendent moral pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, meciul finalului de an în România. Asul din mânecă pe care îl au acum roș-albaștrii îi face pe giuleșteni să tremure de frică
12:10
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv Fanatik
Cristi Coste a oferit ultimele detalii despre starea lui Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Va putea juca atacantul în meciul sfârșitului de an?
12:00
Primul român care a strigat „Jos Ceaușescu!” la Revoluție are probleme financiare imense. A fost chemat în instanță pentru că nu și-a plătit facturile la gaze Fanatik
Timișoreanul Daniel Zăgănescu, care a fost printre primii protestatari care au ieșit în stradă la Revoluția din 1989, a fost dat în judecată pentru neplata facturilor.
11:50
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference în minutul 90+15, dar a câștigat respectul și aprecierile fanilor! Reacțiile superbe după drama de la Atena Fanatik
Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League în minutul 90+15, dar fanii au rămas alături de echipă. Care au fost cele mai frumoase reacții ale suporterilor după șocul de la Atena.
11:30
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!” Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram după ce Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League. Ce a spus Giovanni Becali despre „perla” oltenilor.
11:10
Ce a postat soția „noului Duckadam” despre fosta lui parteneră de viață după cele patru parade din PSG – Flamengo! Gluma a aprins internetul Fanatik
Soția lui Safonov și-a ironizat „rivala” imediat după finalul partidei PSG - Flamengo, în care soțul ei a parat patru lovituri de departajare. Ce a postat superba blondă pe Instagram
11:00
Giovanni Becali pune tunurile pe Coelho după drama Universităţii Craiova la Atena: “E fricos!” Celebrul impresar a rămas stană de piatră “Peste Middlesbrough!” Fanatik
Giovanni Becali a pus tunurile pe Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena. Impresarul a comparat meciul oltenilor cu cel al Stelei cu Middlesbrough.
10:40
Filipe Coelho, distrus de legenda Universităţii Craiova: „Nu se face aşa ceva!” Fanatik
Filipe Coelho a fost distrus de o legendă a Universității Craiova după eliminarea din Conference League. Ce a greșit antrenorul portughez în partida disputată cu AEK Atena.
10:30
Sportivul milionar care a făcut o achiziție neașteptată. Pentru ce a plătit mai bine de 1 milion de euro Fanatik
Un faimos sportiv milionar a făcut o achiziție de peste 1 milion de euro, considerată de mulți ca fiind o ”aroganță”. Pentru ce a plătit o astfel de sumă uriașă?
10:20
„Este jucătorul care desenează cel mai bine din SuperLiga”. Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei! Fanatik
Un oficial al unui club important din fotbalul românesc s-a pronunțat cu privire la cel mai creativ număr 10 din Superliga României. Fotbalistul ar putea reprezenta o variantă și pentru echipa națională.
10:10
Juri Cisotti, an de vis cu FCSB: “Am câştigat titlul, m-am adaptat la un club mare!” Fanatik
Juri Cisotti a mărturisit că a avut un an de vis la FCSB. Ce a spus mijlocașul italian despre transferul la campioană, dar și despre cum s-a adaptat atât de repede.
09:50
Universitatea Craiova, mesaj după dezastrul de la Atena: „Ne lingem rănie” Fanatik
Universitatea Craiova a oferit primul mesaj după dezastrul petrecut la Atena, în meciul cu AEK. Ce au scris oltenii și cum explică rezultatul uluitor prin care au ratat calificarea în primăvara europeană.
09:40
Ianis Hagi, presiune enormă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la baraj: „Sunt împotriva tuturor”. Video Fanatik
Ianis Hagi a oferit detalii despre presiunea la care este supus în vestiarul de la Alanyaspor. Cum au reacționat colegii mijlocașului când au aflat de barajul Turcia - România.
09:30
Irinel Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei, s-a judecat cu BEC din cauza lui Nicușor Dan: ”Cenzură specifică regimurilor dictatoriale” Fanatik
Irineu Darău, propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, s-a autosuspendat din partid pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.
09:20
Adrian Mihalcea, în fața unei noi premiere înainte de UTA – Dinamo! Precedentul a fost cu FCSB! Fanatik
Pentru Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, o victorie împotriva lui Dinamo ar însemna un moment extrem de important în carieră. La fel a fost situația și în ce o privește pe FCSB, pe care arădenii cu învins-o cu 3-0 la începutul acestei luni, în Cupa României.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.