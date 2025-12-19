Văduva lui Charlie Kirk susține o eventuală candidature a lui JD Vance la președinție în 2028

17:00

Președintele rus Vladimir Putin l-a atacat vineri pe șeful NATO, Mark Rutte, pentru avertismentul recent al acestuia că Alianța trebuie să se pregătească pentru un război de mare amploare cu Rusia. „Despre ce vorbiți, de fapt? Chiar vreau să întreb: ascultați, ce spuneți acolo despre pregătirea pentru război cu Rusia? Știți măcar să citiți? Citiți […]