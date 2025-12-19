Ministrul de Finanțe al Ucrainei anunță că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE nu este suficient și avertizează Europa cu privire la riscul de înfrângere a țării sale în războiul cu Rusia

15:10

Putin l-a atacat pe Mark Rutte în discursul său referitor la avertismentul secretarului general al NATO de săptămâna trecută, prin care Europa era îndemnată să se pregătească pentru un război de amploare cu Rusia — o declarație pe care Putin a calificat-o drept agresivă, potrivit Politico. „Despre ce vorbești? Chiar vreau să te întreb: ascultă, […] © G4Media.ro.