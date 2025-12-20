Ferrari nu exclude despărțirea lui Hamilton de inginerul său de cursă

16:40

Primăria Municipiului București a lansat vineri în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026. Potrivit proiectului, taxa ar urma să fie de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, pentru fiecare turist, indiferent de tipul unității de cazare. Procedura de transparență decizională […] © G4Media.ro.