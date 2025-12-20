Taxă „de horoscop”, introdusă la Spitalul Clinic din Suceava

17:50

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Slovenia că autorităţile din această ţară au luat decizia de a extinde cu şase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria şi cu Croaţia, până la data de 21 iunie 2026, transmite Agerpres. Măsurile se […]