„Circul” anual al lui Putin: 5 concluzii importante – analiză Politico
G4Media, 20 decembrie 2025 10:50
Contrar promisiunilor Kremlinului, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a președintelui Vladimir Putin nu este niciodată un moment în care rușii să poată împărtăși ceea ce au pe suflet. În realitate, lucrurile stau exact invers: evenimentul îi oferă lui Putin o platformă pentru a transmite ceea ce este important pentru el, se arată într-o analiză realizată […]
Acum 30 minute
11:00
Ucraina anunță că a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică # G4Media
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică şi o navă de patrulare militară din apropierea unei platforme, pe măsură ce Kievul îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere a Moscovei, informează sâmbătă Reuters potrivit Agerpres. Atacul, despre care Statul Major al Ucrainei a spus că […] © G4Media.ro.
10:50
Contrar promisiunilor Kremlinului, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a președintelui Vladimir Putin nu este niciodată un moment în care rușii să poată împărtăși ceea ce au pe suflet. În realitate, lucrurile stau exact invers: evenimentul îi oferă lui Putin o platformă pentru a transmite ceea ce este important pentru el, se arată într-o analiză realizată […] © G4Media.ro.
10:50
În universul sărbătorilor de iarnă, Secret Santa rămâne unul dintre puținele ritualuri care păstrează farmecul surprizei. Departe de cadourile opulente și de presiunea performanței, acest schimb aparent modest devine, de fapt, un exercițiu de gust, intuiție și atenție la detalii, valori esențiale într-o cultură a luxului discret. Obiecte de zi cu zi, ridicate la rang […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:40
Cristi Chivu, după semifinala de Supercupa Italiei pierdută la penalty în fața Bolognei: „Este ceva ce nu poți antrena” # G4Media
Cristi Chivu a oferit primele reacții după ce echipa sa, Inter Milano, s-a văzut eliminată din Supercupa Italiei de Bologna la capătul loviturilor de departajare, spunând ca acele momente ale jocului nu sunt un aspect pe care îl poate antrena. Marcus Thuram a deschis scorul rapid pentru „Nerazzurri” în minutul 2, dar Bologna a egalat […] © G4Media.ro.
10:30
Trump numeşte un şef al marinei la conducerea Comandamentului pentru America Latină şi Centrală # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a numit în funcţia de comandant al forţelor armate pentru America Latină un general de marină şi forţe speciale în locul unui amiral care, potrivit presei, a criticat atacurile împotriva presupuşilor traficanţi de droguri în largul Venezuelei, transmite sâmbătă AFP, preluată de Agerpres. Într-un comunicat publicat vineri pe site-ul Pentagonului, ministrul […] © G4Media.ro.
10:20
Stan Wawrinka a anunțat vineri seară că 2026 va fi ultimul său sezon în tenis. Câștigătorul a trei titluri de Mare Șlem în ATP a dat de veste pe rețelele sale de socializare. „Orice carte are un sfârșit. Este timpul să scriu ultimul capitol din cariera mea de jucător profesionist de tenis. 2026 va fi […] © G4Media.ro.
10:20
Cu toții iubim cadourile și suntem de acord că gestul contează, nu conținutul acestuia. Dar care este limita atunci când vine vorba de cadouri „inspirate”? Șosete, o cană sau… săpun, ce consideră europenii ca fiind cel mai nepotrivit cadou de Secret Santa? Echipele ENTR din multiple țări europene au lansat un quiz pentru a afla, iar răspunsurile […] © G4Media.ro.
10:20
Ce înseamnă cu adevărat un consum responsabil de alcool? Răspunsul nutriționistului / 3 propuneri de băuturi non-alcoolice pentru masa de Crăciun # G4Media
Alcoolul este adesea asociat cu relaxarea, socializarea și momentele festive. Un pahar de vin sau un toast la masă pot face parte din bucuria Sărbătorilor. Problema nu este alcoolul în sine, ci cantitatea, frecvența și contextul în care este consumat. © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:40
BREAKING Grupul de lucru pentru legile justiției anunțat de Ilie Bolojan a fost constituit oficial / Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei premierului / Decizia de înființare nu prevede niciun termen pentru modificarea legislației # G4Media
Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea grupul de lucru pentru analiza legislației din justiție, pe care l-a anunțat după izbucnirea scandalului din justiție, a fost publicată în Monitorul Oficial. Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, așa cum a fost denumit oficial, este condus de reprezentantul Cancelariei premierului, iar din acesta fac parte […] © G4Media.ro.
09:20
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava solicită deliberativului județean să aprobe, în ședința de marți, 23 decembrie, introducerea unui tarif de 100 de lei „pentru eliberare document ce atestă ora nașterii”, scrie Monitorul de Suceava. Noul tarif este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie” și, potrivit propunerii spitalului, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:40
Veniturile din pensii în Europa. Care sunt țările care oferă cele mai mari pensii și unde se situează România în acest clasament? # G4Media
Pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele în vârstă din Europa. Aproximativ două treimi din veniturile acestora în UE provin din transferuri publice, în principal pensii și prestații sociale de stat. În ciuda acestui fapt, persoanele peste 65 de ani primesc doar aproximativ 86% din venitul mediu al populației totale din 28 de țări europene. Potrivit […] © G4Media.ro.
08:20
Delegația română S&D: Sănătatea femeilor nu mai poate fi amânată. Europarlamentarul Gabriela Firea cere garanții ferme la nivel european # G4Media
Sănătatea femeilor este un drept fundamental, nu o promisiune politică. Acesta este mesajul ferm al delegației române din grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European în această sesiune parlamentară. Prin vocea europarlamentarei Gabriela Firea, delegația română din grupul S&D susține o serie de măsuri legislative care să faciliteze accesul femeilor la servicii medicale […] © G4Media.ro.
08:20
Un tribunal francez a respins cererea guvernului de a suspenda platforma online Shein, considerând măsura „disproporționată”. Cu toate acestea, platforma trebuie să implementeze o verificare fiabilă a vârstei înainte de a relua vânzarea produselor pentru adulți, transmite Euronews. Un tribunal din Paris a respins cererea guvernului francez de a suspenda platforma chineză de vânzare online […] © G4Media.ro.
08:20
Banca Națională identifică drept vulnerabilitate structurală a economiei faptul că sistemul educațional nu ține pasul cu piața muncii – doar 75% dintre proaspeții absolvenți se angajează # G4Media
România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale proaspeților absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea dintre sistemul de educație și cerințele pieței muncii, arată cel mai recent Raport asupra stabilității financiare al Băncii Naționale a României, publicat în decembrie 2025, scrie Edupedu.ro. Potrivit BNR, „rata […] © G4Media.ro.
07:40
Un milion de lire sterline confiscate de la frații Tate vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, în Marea Britanie # G4Media
Poliția britanică a anunțat că peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate și ale fratelui său Tristan vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, transmite BBC. Anunțul urmează unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a constatat că frații Tate nu au […] © G4Media.ro.
07:40
Raport al serviciilor americane: Putin vrea să cucerească toată Ucraina și părți din Europa (surse) # G4Media
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic. Informația a fost comunicată de către șase surse familiarizate cu situația, pentru agenția Reuters preluată de MEDIAFAX. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârșitul […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:10
Cod galben de ceață în București și 11 județe / Vizibilitate redusă pe mai multe autostrăzi și drumuri județene # G4Media
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceață pentru București și 11 județe, valabilă până la ora 9.00. Vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, carosabilul fiind uscat, iar valorile de trafic reduse, a transmis și Centrul Infotrafic al […] © G4Media.ro.
07:00
Departamentul de Justiţie al SUA a început vineri să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein, după luni de tergiversări ale preşedintelui american Donald Trump în această chestiune, scrie AFP preluată de Agerpres. Aceste documente, provenite din ancheta efectuată de autorităţile americane asupra influentului finanţator şi agresor sexual newyorkez, decedat în 2019, […] © G4Media.ro.
07:00
Atac rusesc în Odesa. Șapte morți și 15 răniți în urma loviturilor asupra infrastructurii portuare # G4Media
Un atac rusesc asupra Odesei a avut loc vineri seară târziu, când forțele armate ale Federației Ruse au lovit infrastructura portuară din regiunea Odesa cu rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene. În urma atacului, șapte persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, conform unor rapoarte preliminare transmise de oficialii locali, anunță Reuters preluată de […] © G4Media.ro.
06:20
Cum faci cei mai buni biscuiți cu unt în formă de brăduți/ Desertul fraged care aduce magia Crăciunului în fiecare casă # G4Media
În fiecare an, magia Crăciunului începe din bucătărie, acolo unde mirosul de unt, vanilie și mirodenii umple casa de căldură. Brăduții fragezi cu unt sunt genul acela de răsfăț simplu, dar plin de farmec, care aduce împreună întreaga familie. Cu o textură moale, aromă fină de vanilie și un strop de verde oferit de pudra de […] © G4Media.ro.
06:10
EXCLUSIV Șeful FMI pe regiune anunță o posibilă ”supraperformanță economică” în România datorită reformelor deja realizate / Riscul provine din anularea oricăreia dintre măsurile-cheie din pachetele fiscale # G4Media
Carlos Mulas Granados, reprezentantul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Europa Centrală și de Est a spus într-un interviu exclusiv pentru G4Media și Economedia că dacă guvernul Bolojan își îndeplinește planurile, ar putea duce la ”o ușoară supraperformanță economică”. Oficialul FMI a explicat și că reforma administrației e necesară pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor […] © G4Media.ro.
06:10
Ferrari ia în calcul orice variantă în ceea ce-l privește pe Lewis Hamilton, transmite Fred Vasseur, șeful echipei de Formula 1. Concret, francezul admite că echipa de la Maranello se gândește să-l înlocuiască pe Riccardo Adami din postul de inginer de cursă al lui Lewis. Ferrari recunoaște greșelile din 2025: Planul pentru noua eră din […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Videoclipul despre o falsă lovitură de stat în Franța a fost realizat de un tânăr din Burkina Faso care a vrut să câștige bani din viralizare # G4Media
Videoclipul despre o falsă lovitură de stat în Franța, care a bulversat diplomația africană și a provocat o reacție a președintelui francez Emmanuel Macron, a fost realizat de un tânăr de 17 ani din Burkina Faso, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Știrea falsă care a devenit virală pe rețelele de socializare i-a adus realizatorului […] © G4Media.ro.
23:00
Bărbat din județul Mureș plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online # G4Media
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, transmite Agerpres. „La data de 3 decembrie 2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Reghin […] © G4Media.ro.
22:50
Compania MVM controlată de guvernul Ungariei și cu legături în Rusia renunță la cumpărarea afacerilor E.ON din România după opoziția guvernului # G4Media
Grupul energetic de stat maghiar MVM a renunțat la achiziția afacerilor E.ON din România, a anunțat compania într-un comunicat de presă, potrivit Economedia. Decizia vine după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins vânzarea furnizorului de energie E.ON către ungurii de la MVM, iar probabil și Consiliul Superior de Apărare al Țării […] © G4Media.ro.
22:40
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focşani şi Adjud va fi dat în circulaţie pe 23 decembrie # G4Media
Consiliul Județean Vrancea anunță că tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focşani şi Adjud va fi dat în circulaţie pe 23 decembrie. „Astăzi a avut loc o vizită de lucru pe Autostrada A7, la care au participat preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, directorul general al CNAIR, […] © G4Media.ro.
22:30
România va găzdui a doua platformă NATO de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia, anunță un general NATO # G4Media
Livrările de arme către Ucraina nu au scăzut în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), conform căruia această misiune, însărcinată cu […] © G4Media.ro.
22:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește acordul de pace între Ucraina și Rusia, înaintea discuțiilor care vor avea loc la Miami în acest weekend # G4Media
Statele Unite au înregistrat „progrese” în ceea ce privește asigurarea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar mai sunt încă „multe de făcut”, le-a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio reporterilor, conform Politico, „Cred că am înregistrat progrese, dar mai sunt multe de făcut. Și, evident, cele mai dificile probleme sunt întotdeauna […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO | Ce poți găsi în Târgul de Crăciun din Salzburg/ Celebrele bomboane Mozart, cârnați Bosna, clătite, turtă dulce, dar mai ales tot felul de aluaturi modelate în formă de covrig bavarez # G4Media
În imediata apropiere de granița cu Germania, Salzburg este o destinație aproape obligatorie pentru oricine ajunge în zonă și are timp de zăbovit măcar câteva ore, dacă nu își permite să rămână cel puțin o noapte în orașul lui Mozart. Este unul dintre cele mai fermecătoare orașe europene și merită vizitat pe îndelete, mai ales […] © G4Media.ro.
22:20
BREAKING Guvernul a depus a patra cerere de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro. Comisia Europeană trebuie să răspundă în maximum două luni # G4Media
Guvernul a depus vineri seară a patra cerere de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. România nu mai depusese o cerere din decembrie 2023, pentru că guvernul Ciolacu a ratat mai multe ținte asumate. Comisia Europeană trebuie să răspundă în maximum două luni. Cererea […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:40
Un muzeu din Nuremberg restituie opere de artă furate de nazişti moştenitorilor unor negustori evrei # G4Media
Descendenţii unor negustori de artă evrei din Germania, fraţii Lion, au primit înapoi de la Germanisches Nationalmuseum (Muzeul Naţional German), din oraşul Nuremberg (sud), cinci opere de artă furate în timpul perioadei naziste, informează vineri DPA. Fraţii Louis, Hans şi Fritz Lion au fost persecutaţi pentru că erau evrei şi au fost forţaţi să renunţe […] © G4Media.ro.
21:30
Bucharest Opera Christmas Market: Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu, recital pe esplanada Operei # G4Media
Soprana Leontina Văduva şi pianistul Cătălin Răducanu vor susţine un recital duminică, pe esplanada Operei Naţionale, la Bucharest Opera Christmas Market, transmite Agerpres. Evenimentul – „Bella voce, bella musica” – este programat de la ora 19:45, anunţă organizatorii, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES. „Îmi doresc ca acest recital să fie, pur şi simplu, o întâlnire […] © G4Media.ro.
21:10
Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat, vineri, misiunea diplomatică americană din România, transmite Agerpres. ”Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea […] © G4Media.ro.
20:50
Investigație în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de naziști # G4Media
Ministerul german al Apărării a deschis vineri o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice), care nu mai există în imnul actual, […] © G4Media.ro.
20:50
OpenAI lansează un magazin de aplicații pentru ChatGPT / Platforma este deschisă pentru dezvoltatori # G4Media
OpenAI a anunțat lansarea unui magazin de aplicații integrat în ChatGPT, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a-și trimite aplicațiile pentru evaluare și publicare direct în platformă. Anunțul a fost făcut odată cu introducerea unei noi secțiuni dedicate aplicațiilor, disponibilă în meniul de instrumente al ChatGPT. Compania a precizat că această inițiativă face parte din strategia de […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul de Finanțe al Ucrainei anunță că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE nu este suficient și avertizează Europa cu privire la riscul de înfrângere a țării sale în războiul cu Rusia # G4Media
Serhii Marchenko, ministrul de Finanțe al Ucrainei a declarat vineri că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE nu este suficient pentru a acoperi nevoile financiare ale țării sale, sleită de război, și a avertizat Europa cu privire la riscul de înfrângere a țării sale în conflictul declanșat de Rusia, transmite Mediafax. […] © G4Media.ro.
20:40
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri că „nu va exista pace” în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP. „Dacă Hamas se va afla vreodată în poziţia de a ameninţa sau ataca Israelul, nu va exista pace. Nu veţi convinge pe nimeni să investească bani în Gaza dacă ar putea […] © G4Media.ro.
20:20
Organizația Roma for Democracy, despre afirmația ministrului Radu Miruță „nu mă mut ca țiganul cu cortul”: Este inacceptabilă într-un stat democratic și profund jignitoare pentru o parte a cetățenilor României # G4Media
Organizația Roma for Democracy care apără drepturile romilor din Europa îi atenționează pe președintele României, Nicușor Dan, și pe premierul Ilie Bolojan, cu privire la afirmația recentă a ministrului USR Radu Miruță, proaspăt nominalizat pentru portofoliul Ministerului Apărării. Miruță s-ar fi exprimat discriminatoriu la adresa romilor, folosind o zicală de altfel uzitată în limbaj popular: […] © G4Media.ro.
20:20
Institutul ”Elie Wiesel” și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului denunță explozia de antisemitism și amenințările cu moartea la adresa deputatului Silviu Vexler / Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au profanat Memorialul Holocaustului din București # G4Media
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) au denunțat vineri valul de antisemitism și amenințările cu moartea la adresa deputatului Silviu Vexler. Vexler a fost ținta acestui val antisemit după ce a rupt în plenul parlamentului un afiș AUR cu personalități […] © G4Media.ro.
19:40
Preşedintele Poloniei acuză Ucraina de lipsă de recunoştinţă, în timp ce Zelenski urmăreşte relansarea relaţiei bilaterale # G4Media
Preşedintele polonez, Karol Nawrocki, i-a reproşat vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, lipsa de recunoştinţă pe care, potrivit lui, Ucraina a manifestat-o în pofida ajutorului primit din partea Poloniei, în timp ce liderul ucrainean a mizat pe o relansare a relaţiilor bilaterale după întâlnirea pe care au avut-o la Varşovia, informează EFE, conform Agerpres. În […] © G4Media.ro.
19:30
Turiştii vor plăti doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie 2026, iar taxa ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, citat de Agerpres. Doar rezidenţii capitalei italiene vor beneficia în continuare de gratuitate. Monumentul, care […] © G4Media.ro.
19:20
Proiect de lege depus la Senat privind construirea de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990 # G4Media
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunţat, vineri, depunerea proiectului de lege pentru demararea programului naţional „Lift pentru Viaţă”, destinat construirii de lifturi la blocurile de trei sau patru etaje construite înainte de 1990, transmite Agerpres. „Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Naţional ‘Lift pentru Viaţă’, unul dintre cele mai mari […] © G4Media.ro.
19:10
Veste proastă pentru Rusia: Lumea este inundată de petrol, iar prețurile vor continua să scadă (Bloomberg) # G4Media
Aproape în fiecare zi, un petrolier ajunge în largul coastelor Guyanei pentru a prelua o încărcătură care ar putea ajunge la un cumpărător practic oriunde pe planetă. Fluxul de transporturi este cu atât mai remarcabil cu cât, în urmă cu doar câțiva ani, țara nu producea niciun baril, transmite agenția Bloomberg. La celălalt capăt al […] © G4Media.ro.
19:00
FOTO Valea Ciutelor – o zonă dedicată pentru alpaca și căprioare a fost amenajată în parcul „Romanescu” din Craiova # G4Media
În Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova a fost inaugurată, vineri, Valea Ciutelor, o zonă dedicată căprioarelor şi alpaca unde vizitatorii pot interacţiona cu animalele, transmite Agerpres. Zona a fost amenajată pe un teren nefolosit din parc, care a fost transformat într-un ţarc de mari dimensiuni, cu porţiuni împădurite, movile de pământ, iarbă înaltă şi copaci […] © G4Media.ro.
18:50
Potrivit unui sondaj realizat de institutul CSA pentru Europe 1, CNews și Le Journal du Dimanche, publicat vineri, o mare majoritate a francezilor consideră că „nu mai există niciun loc în Franța unde să te poți simți în siguranță”, scrie Le Figaro. 72% dintre persoanele chestionate sunt de acord cu această afirmație, o cifră în […] © G4Media.ro.
18:30
Premierul ungar Viktor Orbán: Întâlnirea de la Bruxelles a fost un consiliu de război, subiectul principal fiind înfrângerea Rusiei # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a catalogat summit-ul UE ca „un consiliu de război”, care a avut ca subiect principal „înfrângerea Rusiei”. „ Ne-am întâlnit ieri la Bruxelles într-o situație neobișnuit de tensionată, a fost un consiliu de război ”, a declarat prim-ministrul Viktor Orbán în briefingul său difuzat vineri pe M1, conform Hirado.hu. Liderul ungar […] © G4Media.ro.
18:30
Putin amenință cu un „conflict armat pe scară largă” în cazul unei blocade asupra enclavei rusești Kaliningrad # G4Media
Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a amenințat cu un „conflict armat pe scară largă” în cazul în care va fi impusă o blocadă enclavei rusești Kaliningrad, potrivit Pravda. Putin a avertizat, în cadrul conferinței anuale televizate de la final de an, că, dacă vor apărea amenințări la adresa regiunii Kaliningrad, Rusia le va „elimina”. „Toată lumea […] © G4Media.ro.
18:30
Rise Project: Primarul din Tuzla, acuzat că a trecut ilegal în intravilan un teren extravilan, pentru care organizatorii festivalului Beach Please ar fi semnat un precontract pentru proiectul imobiliar Nibiru # G4Media
O investigație Rise Project îl acuză pe primarul comunei constănțene Tuzla că ar fi trecut ilegal din extravilan în intravilan terenuri de câteva zeci de hectare pentru care acționarii proiectului imobiliar Nibiru semnaseră deja promisiuni de vânzare-cumpărare. Miza o reprezintă peste 110 hectare de teren, o fostă livadă de stat retrocedată între timp. Acționarii proiectului […] © G4Media.ro.
18:20
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a preluat mandatul. Declarații, la depunerea jurământului: „Este un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp”/ Anunță ședințe dese până la sfârșitul anului # G4Media
Ciprian Ciucu a depus vineri, 19 decembrie, jurământul de învestitură ca primar general și a anunțat că prioritatea mandatului său va fi stabilizarea financiară a orașului și construirea unei majorități largi în Consiliul General. Bucureștiul se află într-o situație dificilă și are nevoie de reforme rapide, spune el, citat de Mediafax. Ceremonia a marcat începutul […] © G4Media.ro.
18:20
Hoțul strigă hoțul – Aplicația Gemini îți poate spune dacă videoclipurile au fost create cu ajutorul tehnologiei Google AI # G4Media
Google a extins funcția de verificare AI din aplicația Gemini și pentru videoclipurile create sau editate cu propriile modele AI ale companiei. Utilizatorii pot încărca un videoclip și îl pot întreba pe Gemini dacă a fost generat cu inteligență artificială, folosind întrebarea: „A fost acesta generat folosind Google AI?”, transmite The Verge. Gemini va analiza […] © G4Media.ro.
