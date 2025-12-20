Iarna nu o sperie! Planta care înfruntă frigul și înfrumusețează grădina
Click.ro, 20 decembrie 2025 06:10
Mulți oameni care stau la curte pot cădea în capcana de a crede că iarna este un anotimp de pauză, în care singurul lucru pe care îl pot face este să aștepte sosirea primăverii. În realitate, există unele plante superbe care pot fi plantate iarna și care rezistă ușor în fața frigului.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
06:40
Prezentă la ultima petrecere a revistei Alist, blogger-ița ne-a povestit unde va petrece, anul acesta, Sărbătorile!
Acum o oră
06:10
Mulți oameni care stau la curte pot cădea în capcana de a crede că iarna este un anotimp de pauză, în care singurul lucru pe care îl pot face este să aștepte sosirea primăverii. În realitate, există unele plante superbe care pot fi plantate iarna și care rezistă ușor în fața frigului.
Acum 2 ore
05:10
Meniu sănătos de iarnă. Cum să îți hrănești corpul și imunitatea pe timpul sezonului rece # Click.ro
Sezonul rece aduce provocări pentru alimentație: zile scurte, temperaturi scăzute și tentația de a consuma alimente bogate în calorii, dar sărace în nutrienți.
Acum 6 ore
02:10
Zodia care astăzi, 20 decembrie, o să aibă parte de o bucurie la care nici nu avea curajul să viseze. Va plânge de fericire # Click.ro
20 decembrie 2025 aduce vești extraordinare pentru nativii din zodia Berbec. Astrele pregătesc o bucurie neașteptată, care îi va emoționa profund și le va aduce lacrimi de fericire.
01:10
Mingi de tenis în uscător? Acesta este cel mai bizar, dar genial truc pentru rufe mai moi și care se usucă mai repede # Click.ro
Mulți se confruntă cu pături, pilote și cuverturi care rămân umede în timp ce se usucă, chiar și după mai multe cicluri în uscător. Soluția? Un truc simplu, bizar la prima vedere, dar extrem de eficient: mingile de tenis în uscător.
Acum 8 ore
00:10
Finala „Vocea României” a adus emoții puternice, momente memorabile și o decizie care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. După o seară plină de interpretări impresionante și reacții intense din partea juraților, competiția și-a desemnat marele câștigător, concurenta care a reuș
19 decembrie 2025
23:50
Bomboanele Raffaello de casă pot fi realizate rapid și simplu, chiar și de copii, sub supravegherea adulților. Cu ingrediente naturale precum fulgi de cocos, migdale și unt, această rețetă pas cu pas transformă prepararea dulciurilor într-o activitate distractivă și plină de satisfacție, iar rezulta
23:40
Roxana Nemeș, primul Crăciun cu gemenii! Traversează cea mai fericită perioadă din viața ei: „Nu mai pot de iubire! Gemenii sunt totul pentru mine” # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) este fericită până la cer și înapoi de când a devenit mămică de gemeni.
23:30
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul # Click.ro
Finalul anului 2025 vine cu o energie aparte, iar pentru unele zodii, ultimele luni reprezintă adevărate rampe de lansare spre succes. Influențele astrale favorabile, în special tranzitele lui Jupiter și Saturn, aduc claritate, ambiție și rezultate concrete. Aceste semne zodiacale nu doar că vor înc
Acum 12 ore
22:40
Sensy are cel mai năzbâtios băiețel din showbiz! „E spaima hotelierilor în vacanțe! Face prăpăd!” # Click.ro
Fiul de doi anișori al lui Sensy este tare zglobiu. Nu-l întrece nimeni la boacăne.
22:30
Raisa Radu a strălucit la „Vocea României” alături de Corul Martyria și a oferit un moment de neuitat: „Nu s-a mai cântat așa ceva” # Click.ro
În această seară, Raisa Radu a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale sezonului, interpretând piesa „Imnul Iubirii” alături de Corul Martyria. Emoția, sinceritatea și talentul ei au cucerit publicul și jurații, transformând scena într-un adevărat spectacol de excepție.
22:10
Ce se întâmplă cu facturile din România în această iarnă: „Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă” # Click.ro
Sezonul rece de abia a început, dar facturile mai mari au început deja să facă probleme românilor. O persoană care locuiește într-un apartament obișnuit cu trei camere poate ajunge să plătească chiar și 600, sau chiar 700 de lei, numai pentru încălzire.
21:40
Prin ce chinuri a trecut Jasmine ca să ajungă la silueta prietenei Sonia Trifan?! „Aveam coșmaruri! Visam noaptea cremșnit, prăjituri!” # Click.ro
Jasmine a slăbit 14 kilograme cu un program de restartare a metabolismului
21:40
Drama Mihaelei Rădulescu continuă! Ce spune vedeta despre moartea mamei sale, la câteva luni după pierderea lui Felix Baumgartner # Click.ro
Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce, la câteva luni de la moartea partenerului său, Felix Baumgartner, a primit o nouă veste devastatoare. Mama vedetei, Marinela Țiganu, s-a stins din viață astăzi, 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București.
20:50
Impozitul pe locuințe va crește puternic în 2026. Proprietarii de apartamente vechi, cei mai afectați # Click.ro
Începând cu luna ianuarie 2026, proprietarii de locuințe vor avea de plătit impozite considerabil mai mari, în special cei care dețin apartamente vechi. Majorările apar după ce Guvernul a decis eliminarea reducerilor aplicate până acum, iar noul pachet de măsuri fiscale aduce creșteri semnificative
20:10
Punctul de amendă crește în 2026. Cât vor plăti șoferii și ce sancțiuni se majorează odată cu salariul minim # Click.ro
De la 1 iulie 2026, șoferii din România vor plăti amenzi mai mari, după ce salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 de lei. Această majorare va influența direct punctul de amendă, iar sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație vor fi revizuite în funcție de gravitatea abaterilor. Mi
19:30
Suma impresionantă trimisă de românii din diaspora în ultimii 12 ani. Sprijin constant pentru cei rămași acasă # Click.ro
În perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, românii din afara țării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro, de peste două ori mai mult decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
19:30
Sute de angajați dintr-o fabrică importantă din România își vor pierde locurile de muncă. Valul de concedieri este programat imediat după Sărbători # Click.ro
Vești proaste pentru angajații unei mari companii din România. Un val uriaș de concedieri este programat să aibă loc chiar după sărbătorile de iarnă, iar o primă notificare prealabilă a fost deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Această notificare a ajuns chiar și la unii angajați.
19:20
Sezonul Sărbătorilor vine cu bucuria darurilor, dar și cu provocarea de a alege cadouri care să fie cu adevărat utile.
19:20
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristina Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere pe scenă!” Ce a făcut însă cu verigheta soției? # Click.ro
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristinei Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere!” Ce a făcut cu verigheta a soției?
19:10
Cum să alegi cadoul potrivit pentru copil? Jucăriile spectaculoase atrag atenția pe moment, dar nu aduc beneficii reale pe termen lung # Click.ro
În goana după cadoul perfect, mulți părinți ajung să cumpere jucării spectaculoase, fără a se gândi la impactul real pe care acestea îl au asupra copilului. Psihologii spun că, de multe ori, simplitatea și utilitatea sunt mai importante decât efectul vizual.
19:10
Acesta este orașul din România cu cele mai multe divorțuri. 15% dintre locuitori spun că au trecut prin separare # Click.ro
Divorțul este un fenomen tot mai des întâlnit în întreaga lume, iar România nu face excepție. Există nenumărate motive pentru care un mariaj poate ajunge la sfârșit, iar statisticile din țara noastră arată că acest risc este mult mai pronunțat într-un oraș anume.
19:10
Facturi mai mari la întreținere în această iarnă. Românii ar putea plăti cu până la 30% în plus # Click.ro
Nu doar impozitele sunt mai mari, ci și costurile cu întreținerea locuințelor. Primele facturi din această iarnă au sosit deja și, așa cum era de așteptat, depășesc valorile de anul trecut. Temperaturile scăzute, care cresc consumul de energie, și majorarea TVA-ului sunt principalele motive. Încălzi
18:40
Balurile Bobocilor, fără reguli clare: doi antreprenori cer implicarea autorităților pentru siguranța elevilor # Click.ro
Peste 130.000 de elevi participă, anual, la Balurile Bobocilor din România, evenimente care se desfășoară, în lipsa unor reguli clare, într-un cadru pe care doi organizatori de evenimente îl consideră periculos pentru minori.
18:20
Cât costă luxul la munte. Cea mai scumpă vilă din România, ieftină comparativ cu cele din afara țării. Cu cât se vinde # Click.ro
Cea mai scumpă vilă disponibilă în această iarnă într-o zonă montană din România se află lângă Castelul Bran și costă aproape 3 milioane de euro. Proprietatea impresionantă oferă facilități de lux rare și poate fi folosită atât ca reședință, cât și ca afacere turistică.
18:10
O femeie care a mers de peste 80 de ori în croazieră spune care este destinația ei favorită. Recomandă acest loc tuturor turiștilor # Click.ro
În vârstă de 79 de ani, Anne Leadley, din Marea Britanie, a fost în nu mai puțin de 80 de croaziere, de-a lungul ultimelor două decenii. Iar în cadrul călătoriilor sale, a avut oportunitatea de a explora unele dintre cele mai frumoase locuri din întreaga lume.
18:00
Eroul care l-a dezarmat pe unul dintre teroriștii din Australia, recompensat cu 2.500.000 $: „Chiar merit asta?” # Click.ro
Ahmed Al-Ahmed (42 de ani), eroul care a dezarmat un atacator în timpul atentatului de la Bondi Beach, a primit un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari, în timp ce se afla internat în spital.
17:50
Este o rețetă tradițională îndrăgită de-a lungul țării. Cu toate acestea, nu foarte mulți oameni știu cât de ușor poate fi pregătit acest preparat delicios chiar în propria bucătărie. Este vorba despre cârnații cabanos, care vor fi gata rapid și ușor!
17:50
Paris Hilton (44 de ani) a făcut furori pe covorul roșu de la prima ediție a Premiilor TikTok, joi, la Los Angeles. Vedeta, care are o avere de 400 de milioane de dolari, a fost onorată cu titlul de „Muza Anului” la ceremonie.
Acum 24 ore
17:40
Ce își dorește Claudia Ghițulescu de Crăciun: „Visez” Gestul făcut de artistă în prag de Crăciun: „Adevărata bogăție e să dăruiești” Rețeta de prăjitură cu care își răsfață musafirii de Sărbători # Click.ro
Claudia Ghițulescu e hotărâtă anul acesta de Crăciun.
17:30
Helen Williams, o femeie din Nigeria, a realizat o perucă mai înaltă decât o clădire cu trei etaje, reușind astfel să-și adauge un nou record mondial în palmares. Ea deținea deja recordurile pentru cea mai lungă perucă făcută manual, de 351,28 m, și pentru cea mai lată, de 3,65 m.
17:30
Nepoata Rodicăi Stănoiu, apariție discretă la a doua înmormântare a mătușii sale. Gestul care a atras atenția tuturor # Click.ro
Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului. La ceremonie au fost prezenți Marius Calotă și nepoata sa, care i-a adus un ultim omagiu printr-un gest simbolic.
17:10
Horoscop sâmbătă, 20 decembrie. Relațiile se cer consolidate, sănătatea cere atenție la rutine, iar deciziile financiare trebuie luate cu calm și luciditate.
17:00
Serialul plin de suspans care face senzație în România. A ajuns rapid în topul preferințelor de pe Netflix # Click.ro
Acest serial s-a lansat recent, în urmă cu numai câteva zile. Cu toate acestea, în aproximativ o săptămână, această producție spaniolă s-a transformat în una dintre cele mai populare de pe Netflix. Iar în România, acest serial deja a ajuns în topul preferințelor de pe platforma de streaming.
16:50
Când te pregătești pentru zilele petrecute pe pârtie, echipamentul potrivit este esențial. Siguranța, confortul și stilul trebuie să se îmbine perfect în echipamentul de ski pe care îl vei purta
16:40
Saveta Bogdan, îngrozită! Cât i-a venit factura la curent: „Dublu față de anul trecut!” Urare pentru politicieni: „De Crăciun, să aibă pe masă ce au săracii!” # Click.ro
Saveta Bogdan, îngrozită! Cât i-a venit factura la curent: „E tare frig în casă!” Urare pentru politicieni: „Să aibă pe masă ce au săracii, lumea cerșește prin piațe!”
16:40
Onorariul lui Gabi Tamaș la „Survivor România” 2026. Câți bani ar primi săptămânal de la Antena 1 # Click.ro
Gabi Tamaș revine pe micul ecran, de data aceasta în postura de concurent la „Survivor România”. Fostul fotbalist a ajuns la un acord cu Antena 1 și va face parte din echipa „Faimoșilor” în noul sezon al show-ului filmat în Republica Dominicană. Pentru a putea pleca în competiție, acesta a renunțat
16:40
Căderea părului este unul dintre cele mai vizibile semnale pe care le primim atunci când scalpul și foliculii nu mai primesc suficienți nutrienți.
16:20
Secretul Cristinei Spătar pentru cea mai bună ciorbă: „Le place copiilor ceea ce fac și mănâncă” Unde pleacă Regina R&B-ului de sărbători? # Click.ro
Cristina Spătar (53 de ani) are numai amintiri de suflet pe care i le-a lăsat regretata ei mamă.
16:00
OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați în România pentru un viitor sustenabil # Click.ro
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de noi copaci plantați.
15:50
Tehnologia a evoluat într-un ritm amețitor în ultimii ani, iar conceptul de „smart home” a trecut de la statutul de scenariu SF la o realitate accesibilă.
15:30
Ce prețuri găsești la unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume: „Arată ca produsele din România”. Doi români cunoscuți au ajuns acolo # Click.ro
Vloggerii de la Haihui în doi au ajuns în Germania, țara unde se află unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume. Impresionați de ce au găsit acolo, Ion și Andreia au prezentat imagini cu atmosfera de sărbătoare.
15:10
A vizitat peste 100 de țări, însă există ceva ce nu lipsește niciodată din bagajul său. Fără ce nu pleacă în vacanță? # Click.ro
Atunci când urmează să plecăm în vacanță și ne facem bagajul, există nenumărate obiecte la care ne-am gândi că ne vor fi necesare.
15:00
Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul Conference League de o manieră la care ne vom raporta mulți ani de acum înainte.
14:40
Augustin și Lucian Viziru s-au împăcat. Cine a făcut primul pas: „Viața e prea scurtă pentru orgolii” # Click.ro
Augustin (45 de ani) și Lucian Viziru (48 de ani) au avut dintotdeauna o relație „ca șoarecele și pisica”. Cei doi frați ba s-au certat, ba s-au împăcat, însă în ultima perioadă lucrurile par să fie mai armonioase ca niciodată.
13:50
Șoferul de tir care muncește în condiții de lux. Cum arată cabina lui Dima ce a impresionat internetul: „În secret visez la o astfel de viață” # Click.ro
Un șofer a devenit viral pe TikTok după ce a prezentat imagini din interiorul tirului pe care îl conduce. Urmăritorii au fost surprinși să vadă condițiile de lux ale vehiculului.
13:50
Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu și Bursucu vin cu „Povești din junglă” de la „Survivor”. Când va fi difuzată emisiunea? # Click.ro
Din 8 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează reality show-ul anului, „Survivor”.
13:50
La doar cinci luni de la pierderea partenerului său, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu trece printr-o nouă tragedie: moartea mamei sale, Marilena Țiganu.
13:50
Alimentul pe care Dorel Vișan și Gheorghe Turda n-au mai pus gura de 15 ani: „Otravă!” Avertisment dur de la nutriționiști: „Îți scurtează viața” # Click.ro
Dorel Vișan și Gheorghe Turda au declarat război zahărului: „Otravă pentru organism”. Avertismentul nutriționiștilor: „Zahărul îți scurtează viața”
13:40
Un studiu realizat de un grup de cercetători suedezi a ajuns la o concluzie foarte surprinzătoare, în ceea ce privește dieta. Experții au descoperit că există un anumit tip de brânză foarte bun pentru creier și care poate reduce riscul apariției demenței.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.