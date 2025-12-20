Cine este Lina, fetița-minune care a intrat la Universitate la doar 12 ani. De ce a ajuns subiect de scandal online
Click.ro, 20 decembrie 2025 18:50
Germania vorbește despre ea, presa internațională o urmărește cu atenție, iar internetul fierbe: Lina Heider este copilul-minune care a reușit ceea ce pentru majoritatea pare imposibil.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
18:50
Cine este Lina, fetița-minune care a intrat la Universitate la doar 12 ani. De ce a ajuns subiect de scandal online # Click.ro
Germania vorbește despre ea, presa internațională o urmărește cu atenție, iar internetul fierbe: Lina Heider este copilul-minune care a reușit ceea ce pentru majoritatea pare imposibil.
18:40
Cine au fost și cu ce s-au ocupat părinții Mihaelei Rădulescu, în perioada comunismului. Vedeta și-a pierdut recent mama # Click.ro
Părinții Mihaelei Rădulescu au avut meserii neobișnuite pentru perioada comunistă. Descoperă cu ce se ocupau Florin și Marinela Țiganu și ce valori i-au insuflat fiicei lor, Mihaela.
18:40
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bacău. Femeia avea 27 de ani, era însărcinată și a pierit pe loc # Click.ro
O tragedie cumplită a îndoliat o familie tânără din județul Bacău, după un accident rutier devastator produs vineri seară, pe DN2G, în municipiul Moinești. Doi soți, aflați la început de drum în viață și cu planuri mari de viitor.
Acum 4 ore
17:10
Sirenele de alarmare au fost pornite sâmbătă, la ora 12:00, în municipiul Timișoara, pentru a marca momentul istoric în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism, în urmă cu 36 de ani.
16:20
Tradiții Ignat 2025: când se sacrifică, de fapt, porcii? Mulți români fac asta în zile greșite # Click.ro
În prag de sărbători, românii pun la punct ultimele detalii pentru iarnă, iar mulți au început deja să facă Ignatul, adică sacrificarea porcilor. Deși tradiția prevede o zi specială pentru acest ritual, astăzi oamenii respectă mai puțin datinile vechi. Care este ziua în care se respectă Ignatul?
16:20
Cele 3 zodii care își schimbă viața în următoarele 72 de ore. Astrele forțează decizii radicale. Nimic nu va mai fi la fel # Click.ro
Următoarele 72 de ore se anunță decisive pentru trei zodii, potrivit interpretărilor astrologice generale. Contextul astral este marcat de tensiuni, revelații și situații-limită, care obligă la acțiune rapidă.
16:00
Momente critice pentru Ilie Dobre. Campionul la ținerea respirației, lovit de un preinfarct # Click.ro
Ilie Dobre, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului sportiv românesc și campion mondial la ținerea respirației, a trecut prin momente dramatice.
15:50
Detalii îngrozitoare ies la iveală în cazul părinților care și-au omorât fiica și nepotul nenăscut. Cum au plănuit totul # Click.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală într-un dosar de o cruzime extremă, în care doi părinți sunt acuzați că și-au ucis fiica însărcinată și copilul ei nenăscut, fără remușcări.
15:50
Coincidență bizară între moartea mamei Mihaelei Rădulescu și a Laurei Cosoi. Ce detaliu comun a fost remarcat # Click.ro
Momente dificile pentru Mihaela Rădulescu, după ce mama sa, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie. Vedeta a suferit o altă pierdere dureroasă în urmă cu aproximativ un an, când partenerul ei s-a stins din viață. Există însă o coincidență bizară între moartea mamei vedetei și mama Laur
Acum 6 ore
14:50
Oana Lis pune la vânzare costumele lui Viorel, dar fostul edil al Capitalei se opune: „Cine cumpără haine de mort?” # Click.ro
În ciuda situației dificile cu care se confruntă, Oana Lis se gândește la noi metode de a procura bani. În prag de sărbători, a anunțat că vinde hainele lui Viorel Lis. Anunțul făcut pe rețelele de socializare a stârnit empatia oamenilor.
14:50
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV # Click.ro
La scurt timp după finala Vocea României, câștigată de Alessia Pop, a urmat un scandal uriaș la adresa PRO TV. Mai mulți români au fost revoltați și au contestat rezultatul finalei.
Acum 8 ore
13:20
O situație cel puțin neobișnuită a stârnit controverse într-un spital din România, după ce autoritățile locale au pus în discuție introducerea unei așa-numite „taxe de horoscop”.
13:10
Salata-minune pe care o recomandă Mihaela Bilic. Se prepară din câteva ingrediente ieftine și e gata imediat # Click.ro
În plin sezon de iarnă, când gospodinele pun la punct ultimele detalii pentru mesele încărcate de sărbători, Mihaela Bilic vine cu o alternativă sănătoasă și gustoasă de tabouleh, renumita salată libaneză de pătrunjel. Iată cum se pregătește și ce beneficii are pentru organismul uman.
12:40
Orașul din România unde a fost inaugurată Valea Ciutelor, zonă dedicată căprioarelor și alpaca. Vizitatorii le pot da de mâncare animalelor # Click.ro
În Craiova a fost inaugurată, vineri, Valea Ciutelor, un nou spațiu de agrement amenajat în interiorul Parcul Nicolae Romanescu, dedicat căprioarelor și alpaca, unde vizitatorii pot interacționa direct cu animalele.
11:40
Previziunile lui Carmen Harra pentru 2026: Două divorțuri importante vor zgudui showbizul # Click.ro
Previziunile lui Carmen Harra pentru 2026 aduc în prim-plan un an care, deși poate fi marcat de celebrări și reușite pentru multe persoane publice, va fi zdruncinat de evenimente neașteptate în lumea mondenă.
11:40
Laura Cosoi și-a pierdut mama în prag de sărbători. Dezvăluirile dureroase ale actriție după 2 ani de la moartea Ligiei Cosoi: „Nu credeam că poate fi ceva atât de greu de dus în viață” # Click.ro
Ligia Cosoi, mama îndrăgitei actrițe, a pierdut lupta cu viața în urmă cu doi ani de zile, în prag de sărbători, pe 19 decembrie, lăsând în urma sa îndurerate inimile persoanelor pe care le-a iubit cel mai mult. Cum recent s-au împlinit doi ani de la moartea acesteia, Laura Cosoi a marcat momentul c
11:40
Înghețata caldă este un concept care a căpătat amploare anul acesta în Italia și care a stârnit curiozitatea gurmanzilor din întreaga lume.
11:40
Locul sfânt în care va petrecere Eugen Cristea primul Crăciun fără Cristina Deleanu. Actorul și-a pierdut iubirea vieții sale: „O să văd și eu cum este” # Click.ro
Eugen Cristea se pregătește să petreacă primele sărbători într-un mod diferit, după ce iubirea vieții sale, Cristina Deleanu, s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, pe 15 mai 2025. Iată ce planuri are actorul pentru Crăciun și Revelion.
Acum 12 ore
11:30
Europa găzduiește una dintre cele mai vechi șosele construite vreodată pe continent și, posibil, cel mai vechi drum din lume.
11:30
Mihai Ghiță, de nerecunoscut după ce a slăbit multe kilograme. Prezentatorul TV mărturisește ce l-a determinat să slăbească: „„Rețeta a fost frica. Am slăbit de frică” # Click.ro
Mihai Ghiță, cunoscutul realizator TV, povestește despre experiența sa cu eliminarea kilogramelor în plus și motivația din spatele acestui proces transformator. Care a fost momentul în care și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare majoră în viața sa?
10:00
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 decembrie: Cod galben de ceață în 27 de județe și în București # Click.ro
Ziua de sâmbătă, 20 decembrie, aduce ceață densă în estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.
08:10
Ce se întâmplă în organism dacă renunți brusc la cafea. Pot apărea multe simptome neplăcute # Click.ro
Cafeaua este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume. Nenumărați oameni își încep ziua alături de o cană de cafea pentru un plus de energie, iar în foarte multe cazuri, ei mai consumă cel puțin încă o cană pe parcursul zilei.
07:10
Un truc bizar, devenit viral pe Internet, poate fi util împotriva insomniei. A fost recomandat și de către experți # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Cu toate acestea, mulți oameni se confruntă cu problema insomniei, iar indiferent de cât de devreme se culcă, tot nu reușesc să adoarmă decât foarte târziu.
06:40
Prezentă la ultima petrecere a revistei Alist, blogger-ița ne-a povestit unde va petrece, anul acesta, Sărbătorile!
Acum 24 ore
06:10
Mulți oameni care stau la curte pot cădea în capcana de a crede că iarna este un anotimp de pauză, în care singurul lucru pe care îl pot face este să aștepte sosirea primăverii. În realitate, există unele plante superbe care pot fi plantate iarna și care rezistă ușor în fața frigului.
05:10
Meniu sănătos de iarnă. Cum să îți hrănești corpul și imunitatea pe timpul sezonului rece # Click.ro
Sezonul rece aduce provocări pentru alimentație: zile scurte, temperaturi scăzute și tentația de a consuma alimente bogate în calorii, dar sărace în nutrienți.
02:10
Zodia care astăzi, 20 decembrie, o să aibă parte de o bucurie la care nici nu avea curajul să viseze. Va plânge de fericire # Click.ro
20 decembrie 2025 aduce vești extraordinare pentru nativii din zodia Berbec. Astrele pregătesc o bucurie neașteptată, care îi va emoționa profund și le va aduce lacrimi de fericire.
01:10
Mingi de tenis în uscător? Acesta este cel mai bizar, dar genial truc pentru rufe mai moi și care se usucă mai repede # Click.ro
Mulți se confruntă cu pături, pilote și cuverturi care rămân umede în timp ce se usucă, chiar și după mai multe cicluri în uscător. Soluția? Un truc simplu, bizar la prima vedere, dar extrem de eficient: mingile de tenis în uscător.
00:10
Finala „Vocea României” a adus emoții puternice, momente memorabile și o decizie care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. După o seară plină de interpretări impresionante și reacții intense din partea juraților, competiția și-a desemnat marele câștigător, concurenta care a reuș
19 decembrie 2025
23:50
Bomboanele Raffaello de casă pot fi realizate rapid și simplu, chiar și de copii, sub supravegherea adulților. Cu ingrediente naturale precum fulgi de cocos, migdale și unt, această rețetă pas cu pas transformă prepararea dulciurilor într-o activitate distractivă și plină de satisfacție, iar rezulta
23:40
Roxana Nemeș, primul Crăciun cu gemenii! Traversează cea mai fericită perioadă din viața ei: „Nu mai pot de iubire! Gemenii sunt totul pentru mine” # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) este fericită până la cer și înapoi de când a devenit mămică de gemeni.
23:30
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul # Click.ro
Finalul anului 2025 vine cu o energie aparte, iar pentru unele zodii, ultimele luni reprezintă adevărate rampe de lansare spre succes. Influențele astrale favorabile, în special tranzitele lui Jupiter și Saturn, aduc claritate, ambiție și rezultate concrete. Aceste semne zodiacale nu doar că vor înc
22:40
Sensy are cel mai năzbâtios băiețel din showbiz! „E spaima hotelierilor în vacanțe! Face prăpăd!” # Click.ro
Fiul de doi anișori al lui Sensy este tare zglobiu. Nu-l întrece nimeni la boacăne.
22:30
Raisa Radu a strălucit la „Vocea României” alături de Corul Martyria și a oferit un moment de neuitat: „Nu s-a mai cântat așa ceva” # Click.ro
În această seară, Raisa Radu a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale sezonului, interpretând piesa „Imnul Iubirii” alături de Corul Martyria. Emoția, sinceritatea și talentul ei au cucerit publicul și jurații, transformând scena într-un adevărat spectacol de excepție.
22:10
Ce se întâmplă cu facturile din România în această iarnă: „Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă” # Click.ro
Sezonul rece de abia a început, dar facturile mai mari au început deja să facă probleme românilor. O persoană care locuiește într-un apartament obișnuit cu trei camere poate ajunge să plătească chiar și 600, sau chiar 700 de lei, numai pentru încălzire.
21:40
Prin ce chinuri a trecut Jasmine ca să ajungă la silueta prietenei Sonia Trifan?! „Aveam coșmaruri! Visam noaptea cremșnit, prăjituri!” # Click.ro
Jasmine a slăbit 14 kilograme cu un program de restartare a metabolismului
21:40
Drama Mihaelei Rădulescu continuă! Ce spune vedeta despre moartea mamei sale, la câteva luni după pierderea lui Felix Baumgartner # Click.ro
Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce, la câteva luni de la moartea partenerului său, Felix Baumgartner, a primit o nouă veste devastatoare. Mama vedetei, Marinela Țiganu, s-a stins din viață astăzi, 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București.
20:50
Impozitul pe locuințe va crește puternic în 2026. Proprietarii de apartamente vechi, cei mai afectați # Click.ro
Începând cu luna ianuarie 2026, proprietarii de locuințe vor avea de plătit impozite considerabil mai mari, în special cei care dețin apartamente vechi. Majorările apar după ce Guvernul a decis eliminarea reducerilor aplicate până acum, iar noul pachet de măsuri fiscale aduce creșteri semnificative
20:10
Punctul de amendă crește în 2026. Cât vor plăti șoferii și ce sancțiuni se majorează odată cu salariul minim # Click.ro
De la 1 iulie 2026, șoferii din România vor plăti amenzi mai mari, după ce salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 de lei. Această majorare va influența direct punctul de amendă, iar sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație vor fi revizuite în funcție de gravitatea abaterilor. Mi
Ieri
19:30
Suma impresionantă trimisă de românii din diaspora în ultimii 12 ani. Sprijin constant pentru cei rămași acasă # Click.ro
În perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, românii din afara țării au transferat în România aproximativ 60 de miliarde de euro, de peste două ori mai mult decât valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
19:30
Sute de angajați dintr-o fabrică importantă din România își vor pierde locurile de muncă. Valul de concedieri este programat imediat după Sărbători # Click.ro
Vești proaste pentru angajații unei mari companii din România. Un val uriaș de concedieri este programat să aibă loc chiar după sărbătorile de iarnă, iar o primă notificare prealabilă a fost deja înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Această notificare a ajuns chiar și la unii angajați.
19:20
Sezonul Sărbătorilor vine cu bucuria darurilor, dar și cu provocarea de a alege cadouri care să fie cu adevărat utile.
19:20
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristina Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere pe scenă!” Ce a făcut însă cu verigheta soției? # Click.ro
Decizia lui Eugen Cristea, după moartea Cristinei Deleanu: „Voi purta toată viața verigheta, îmi dă putere!” Ce a făcut cu verigheta a soției?
19:10
Cum să alegi cadoul potrivit pentru copil? Jucăriile spectaculoase atrag atenția pe moment, dar nu aduc beneficii reale pe termen lung # Click.ro
În goana după cadoul perfect, mulți părinți ajung să cumpere jucării spectaculoase, fără a se gândi la impactul real pe care acestea îl au asupra copilului. Psihologii spun că, de multe ori, simplitatea și utilitatea sunt mai importante decât efectul vizual.
19:10
Acesta este orașul din România cu cele mai multe divorțuri. 15% dintre locuitori spun că au trecut prin separare # Click.ro
Divorțul este un fenomen tot mai des întâlnit în întreaga lume, iar România nu face excepție. Există nenumărate motive pentru care un mariaj poate ajunge la sfârșit, iar statisticile din țara noastră arată că acest risc este mult mai pronunțat într-un oraș anume.
19:10
Facturi mai mari la întreținere în această iarnă. Românii ar putea plăti cu până la 30% în plus # Click.ro
Nu doar impozitele sunt mai mari, ci și costurile cu întreținerea locuințelor. Primele facturi din această iarnă au sosit deja și, așa cum era de așteptat, depășesc valorile de anul trecut. Temperaturile scăzute, care cresc consumul de energie, și majorarea TVA-ului sunt principalele motive. Încălzi
18:40
Balurile Bobocilor, fără reguli clare: doi antreprenori cer implicarea autorităților pentru siguranța elevilor # Click.ro
Peste 130.000 de elevi participă, anual, la Balurile Bobocilor din România, evenimente care se desfășoară, în lipsa unor reguli clare, într-un cadru pe care doi organizatori de evenimente îl consideră periculos pentru minori.
18:20
Cât costă luxul la munte. Cea mai scumpă vilă din România, ieftină comparativ cu cele din afara țării. Cu cât se vinde # Click.ro
Cea mai scumpă vilă disponibilă în această iarnă într-o zonă montană din România se află lângă Castelul Bran și costă aproape 3 milioane de euro. Proprietatea impresionantă oferă facilități de lux rare și poate fi folosită atât ca reședință, cât și ca afacere turistică.
18:10
O femeie care a mers de peste 80 de ori în croazieră spune care este destinația ei favorită. Recomandă acest loc tuturor turiștilor # Click.ro
În vârstă de 79 de ani, Anne Leadley, din Marea Britanie, a fost în nu mai puțin de 80 de croaziere, de-a lungul ultimelor două decenii. Iar în cadrul călătoriilor sale, a avut oportunitatea de a explora unele dintre cele mai frumoase locuri din întreaga lume.
18:00
Eroul care l-a dezarmat pe unul dintre teroriștii din Australia, recompensat cu 2.500.000 $: „Chiar merit asta?” # Click.ro
Ahmed Al-Ahmed (42 de ani), eroul care a dezarmat un atacator în timpul atentatului de la Bondi Beach, a primit un cec în valoare de 2,5 milioane de dolari, în timp ce se afla internat în spital.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.