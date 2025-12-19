Chivu prăbușit în Supercupa Italiei: Bologna umilește Interul, ca FCSB
MainNews.ro, 20 decembrie 2025 01:20
Inter Milan a fost eliminată din Supercupa Italiei de Bologna, după un meci dramatic decis la penalty-uri, terminând 1-1 în 90 de minute. Echipa antrenată de Cristi Chivu ratează astfel finala, iar Bologna va întâlni Napoli pe 23 decembrie. În ciuda șanselor ratate, Inter se menține lider în Serie A. Inter Milan a fost eliminată … Articolul Chivu prăbușit în Supercupa Italiei: Bologna umilește Interul, ca FCSB apare prima dată în Main News.
Programul Național „Lift pentru Viață” vizează instalarea lifturilor în blocurile de 3 și 4 etaje construite înainte de 1990, beneficiind aproximativ 4 milioane de români, inclusiv seniori și persoane cu handicap. Proiectul pilot pentru 100 de blocuri are scopul de a facilita accesul la finanțare europeană pentru extinderea programului. Proiectul „Lift pentru Viață” vizează instalarea … Articolul Lifturi pentru blocurile de 4 etaje din România, construite până în 1990 apare prima dată în Main News.
CFR Cluj a învins FC Botoșani cu 1-0 în etapa a 21-a a Superligii, meci disputat în condiții de ceață densă. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Păun. Botoșani rămâne pe locul 3, la un punct de Rapid, iar CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte, având nevoie de un parcurs … Articolul CFR Cluj a învins FC Botoșani, moldovenii rămân fără puncte vitale apare prima dată în Main News.
Alphabet se apropie de o valoare de piață de 4 trilioane de dolari, devenind astfel a patra companie din istorie care atinge acest prag. Creșterea de 70% a acțiunilor sale se datorează revenirii în cursa AI, în ciuda îngrijorărilor legate de o posibilă bulă speculativă. Investitorii rămân atenți la evoluțiile pieței. Valoarea de piață a … Articolul Alphabet se apropie de pragul de 4 trilioane de dolari în tehnologie apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a felicitat noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, după înfrângerea lui Daniel Băluță, care a terminat pe locul 3. Grindeanu a recunoscut că rezultatul reprezintă un eșec pentru partid, dar a subliniat și succesul PSD în alegerile parțiale din alte localități. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru … Articolul Sorin Grindeanu, mesaj după alegerile la Primăria București: Daniel Băluță, locul 3 apare prima dată în Main News.
NATO va deschide o a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina în România, după cea din Polonia. Livrările de arme nu au scăzut, în pofida modificărilor politicii americane. În 2025, s-au livrat circa 220.000 de tone de ajutor militar. Un nou centru este așteptat să devină operațional până la sfârșitul lunii ianuarie. NATO va … Articolul NATO deschide o nouă bază militară în România pentru sprijinul Ucrainei apare prima dată în Main News.
Panourile fotovoltaice montate pe balcoane devin o soluție populară pentru economisirea energiei electrice, având costuri între 2.000 – 3.000 lei. Aceste kit-uri pot genera 1,5 – 2 kWh pe zi, aducând economii lunare de 60-80 lei. Montajul corect este esențial pentru siguranță și eficiență energetică. Panourile fotovoltaice montate pe balcoane oferă independență energetică și contribuie … Articolul Panouri fotovoltaice pentru balcoane: costuri kituri și economii pentru locatari apare prima dată în Main News.
Atac masiv cu rachete balistice asupra portului Odesa, cel mai grav de la începutul războiului # MainNews.ro
Bombardament cu rachete balistice asupra portului Odesa a ucis șapte persoane și a rănit altele 15. Atacul, unul dintre cele mai mari de la începutul războiului, a vizat infrastructura portuară și a distrus camioane de marfă. Intensificarea bombardamentelor afectează grav exporturile de cereale din Ucraina. Atac cu rachete balistice asupra portului Odesa soldat cu șapte … Articolul Atac masiv cu rachete balistice asupra portului Odesa, cel mai grav de la începutul războiului apare prima dată în Main News.
Darryl Nirenberg a fost confirmat ca ambasador al SUA în România, după un vot al Senatului. Cu o experiență de 40 de ani în politica externă, Nirenberg va consolida relațiile americane cu România, în contextul mandatului lui Donald Trump. Detalii despre noul său rol și despre predecesoare. Darryl Nirenberg a fost confirmat ca ambasador al … Articolul Contribuția sa este așteptată cu nerăbdare – detalii despre articole procesate apare prima dată în Main News.
Silviu Vexler a provocat controverse în Parlamentul României după ce a rupt un afiș cu personalități istorice acuzate de antisemitism. Institutul Elie Wiesel a reacționat, susținând că deputatul este victima unei campanii de ură. Legea antisemitisului adoptată recent prevede pedepse severe pentru faptele de acest fel. Silviu Vexler a rupt un afiș cu personalități românești … Articolul Silviu Vexler distruge portretele lui Eminescu și Kogălniceanu în Parlament apare prima dată în Main News.
Guvernul rus a decis să renunțe la acordurile militare cu România, Germania, Polonia și alte opt țări europene, intensificând astfel retorica militară. Această măsură vine într-un context de escaladare a tensiunilor cu Occidentul, liderul rus Vladimir Putin amenințând cu război și justificând acțiuni agresive. Guvernul rus a decis să înceteze acordurile militare cu Rusia și … Articolul Guvernul rus oprește acordurile militare cu România, Germania, Polonia și altele apare prima dată în Main News.
România este lider în Uniunea Europeană la scumpirea energiei electrice, cu o creștere de 72% față de anul trecut. Aceasta influențează negativ competitivitatea economică, puterea de cumpărare și accentuează inegalitățile sociale. Cauzele includ taxele ridicate, infraestructura veche și speculațiile pe piață. România conduce în Uniunea Europeană la scumpirea energiei electrice, cu o creștere de 72% … Articolul România, lider european în scumpirea energiei electrice apare prima dată în Main News.
NATO va inaugura în România a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina, după cea din Polonia. Generalul Maik Keller a anunțat că noul centru logistic va sprijini livrările de arme, estimând circa 220.000 de tone de ajutor militar în 2025, inclusiv pentru apărarea antiaeriană și capabilități de război electronic. NATO va deschide o platformă … Articolul NATO va deschide o platformă militară în România pentru aprovizionarea Ucrainei apare prima dată în Main News.
Cercetători chinezi au simulat o strategie de bruiaj a comunicațiilor Starlink, folosind drone și baloane pentru a interferi cu semnalele sateliților. Studiul sugerează desfășurarea a aproape 1.000 de dispozitive de bruiaj pentru a crea o barieră aeriană deasupra Taiwanului, în contextul posibilei invazii chineze. Cercetători chinezi au simulat o metodă de bruiaj a comunicațiilor Starlink … Articolul China simulează război electronic pentru a sabota Starlink deasupra Taiwanului apare prima dată în Main News.
Stan Wawrinka, celebrul jucător elvețian, a anunțat retragerea din tenis la 40 de ani, cu 2026 ca ultim an în circuit. Cu trei titluri de Grand Slam și un rever sublim, Wawrinka a lăsat o amprentă profundă în istoria tenisului. El își dorește să se bucure de ultimele sale competiții alături de fani. Stanislas Wawrinka … Articolul Stan Wawrinka se retrage din tenis la 40 de ani, lăsând o moștenire magică apare prima dată în Main News.
Atacurile cibernetice și breșele de date sunt cele mai mari riscuri pentru companii în 2025, conform studiului Global Risk Management Survey. Alte riscuri importante includ întreruperile operaționale, încetinirea economică și volatilitatea geopolitică. Pregătirea insuficientă subliniază nevoia de strategii proactive în managementul riscurilor. Atacurile cibernetice și breșele de date sunt cele mai mari riscuri pentru companii … Articolul Atacuri cibernetice și breșe de date: riscuri majore pentru companii în 2025 apare prima dată în Main News.
România lansează Programul Național de Prevenție HIV/SIDA în 2026, care include o pastilă administrată o dată pe zi timp de trei zile, reducând riscul de infecție cu până la 99%. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, subliniază importanța acestui demers în combaterea epidemiei HIV. România va lansa un Program Național de Prevenție pentru HIV/SIDA în 2026 Acesta … Articolul Pastilă zilnică timp de trei zile: soluția ideală pentru sănătatea ta apare prima dată în Main News.
Primarul Sectorului 1, George Tuță, anunță datoria istorică de 134 milioane lei pentru servicii de salubritate din 2020-2021. Datoria a crescut cu penalități și inflație, ajungând la 117 milioane lei. Tuță promite că cei responsabili vor da explicații în instanțe pentru gestionarea lucrărilor financiare. Datoria totală a Sectorului 1 pentru servicii de salubritate se ridică … Articolul Vinovații își vor prezenta explicațiile în fața instanței apare prima dată în Main News.
Atac cu cuțitul la metroul din Taipei, soldat cu trei morți și cinci răniți. Suspectul, un bărbat de 27 de ani, a murit aparent prin sinucidere. Motivul atacului rămâne necunoscut, iar autoritățile au intensificat măsurile de securitate. O tragedie rară în Taiwan, care amintește de un incident similar din 2014. Atac cu cuțitul în metroul … Articolul Atac mortal cu cuțitul la metroul din Taipei: trei morți și cinci răniți apare prima dată în Main News.
Chiriile locuințelor de stat ar putea crește cu peste 200% după 20 de ani de stagnare. Ministerul Dezvoltării propune actualizarea tarifelor, care nu au mai fost ajustate din 2007. Noua metodă de calcul va include plafoane pentru chiriașii cu venituri mici. Proiectul este în dezbatere publică. Chiriile pentru locuințele de stat ar putea crește cu … Articolul Creșterea chiriilor locuințelor de stat cu peste 200%: ce ne așteaptă? apare prima dată în Main News.
Rapoartele serviciilor secrete americane dezvăluie intențiile agresive ale lui Putin, contrazicând declarațiile lui Trump. În timp ce Rusia controlează 20% din Ucraina, negocierile pentru pace se complică din cauza cerințelor teritoriale. Liderul rus continuă să revendice teritorii din fostul imperiu sovietic. Serviciile secrete americane afirmă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și părți din … Articolul Spionajul american dezvăluie adevăratele intenții ale lui Putin contrar lui Trump apare prima dată în Main News.
Biserica Ortodoxă Română a lansat Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox. Accesibilă online și pe dispozitive mobile, platforma include filme documentare și programe live. Abonamentul costă 2 euro pe lună, iar o parte din conținut este disponibil gratuit. Descoperă Tezaurul vizual al BOR. Biserica Ortodoxă Română a lansat platforma de streaming Trinitas … Articolul BOR lansează platforma de streaming cu filme religioase – Preț abonament! apare prima dată în Main News.
Colonelul Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, a cerut excluderea României din competițiile internaționale din cauza presupusei ilegalități a Federației Române de Fotbal. Declarațiile sale includ solicitarea ca UEFA și FIFA să intervină, acuzând FRF de inactivitate și afectarea brandului Steaua. Florin Talpan, juristul CSA Steaua, cere excluderea echipelor românești din competiții internaționale Naționala … Articolul Florin Talpan vrea să excludă naționala României din competițiile mondiale apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului în urma alegerilor din 7 decembrie 2025, obținând 36,16% din voturi. Cu un avans de 14% față de Anca Alexandrescu, Ciucu va conduce Primăria până în toamna lui 2028, după vacanța lăsată de Nicușor Dan, noul președinte al României. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria … Articolul Ciprian Ciucu, primar general București – Rezultate finale alegeri 2025 apare prima dată în Main News.
O nouă rundă de negocieri între Ucraina și SUA a început la Miami, cu participarea reprezentanților din Franța, Germania, Marea Britanie, Turcia și Qatar. Discuțiile vizează garanții de securitate pentru Ucraina. Liderul ucrainean Zelenski a anunțat un plan de pace în 20 de puncte, dar cererea Rusiei rămâne controversată. Negocieri între Statele Unite și Ucraina … Articolul Negocieri Ucraina-SUA la Miami: Trei țări europene cer garanții de securitate apare prima dată în Main News.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat reforma companiilor de stat din România, vizând eficientizarea celor 1.502 entități, în urma pierderilor de 14 miliarde de lei. Inițiativele includ eliminarea conducerilor interimare și restructurarea a trei companii până în 2026, precum și crearea unui registru unic. Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță pierderi de 14 miliarde de lei din cauza … Articolul Oana Gheorghiu: România pierde 14 miliarde lei din vina companiilor de stat apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a avertizat că Rusia va riposta după atacul ucrainean asupra unui petrolier rusesc în Marea Mediterană. Deși atacul nu afectează aprovizionarea, Putin subliniază că Rusia va reacționa cu forță, avertizând împotriva blocării Kaliningradului care poate escalada conflictul. Vladimir Putin avertizează că Rusia va riposta după atacul Ucrainei asupra unui petrolier rusesc în Marea … Articolul Putin avertizează: Rusia va riposta după atacul din Marea Mediterană apare prima dată în Main News.
Un nou virus troian pentru Android, numit Sturnus, a fost descoperit de experții în securitate. Acesta poate intercepta mesaje și fură date bancare. Sturnus se răspândește prin fișiere APK din surse neoficiale. Este esențial să evitați instalarea aplicațiilor din afara magazinelor oficiale pentru a vă proteja. Un nou troian pentru Android, numit Sturnus, a fost … Articolul Virus Android intercepta mesajele și fura datele bancare: măsuri esențiale. apare prima dată în Main News.
Municipiul Lugoj a introdus soluții inovatoare pentru îndepărtarea ciorilor, utilizând echipamente sonore, ultrasonice și gel optic. Instalate în parcuri și în zona podului Primăriei, aceste tehnologii au redus semnificativ numărul păsărilor, îmbunătățind astfel confortul cetățenilor. Sistemul a avut un cost de 120.000 lei. Municipiul Lugoj a implementat sisteme sonice, ultrasonice și laser pentru a îndepărta … Articolul Îi sperie și îi îndepărtează: soluții eficiente pentru frici comune apare prima dată în Main News.
Stan Wawrinka, jucător de tenis elvețian, a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa. La 40 de ani, Wawrinka a câștigat trei titluri de Grand Slam și a fost pe locul 3 în clasamentul mondial. Acesta își încheie cariera profesionistă, subliniind că fiecare carte trebuie să aibă un final. Stan Wawrinka a … Articolul Stan Wawrinka se retrage: un final de carieră strălucitoare în tenis apare prima dată în Main News.
O dronă rusească de recunoaștere Orlan 10 s-a prăbușit în apropierea unui oraș din Turcia, generând o anchetă din partea Ministerului de Interne turc. Acesta este cel de-al doilea incident din această săptămână, în contextul avertismentelor liderului turc Erdoğan privind siguranța în Marea Neagră. O dronă rusească de recunoaștere Orlan 10 s-a prăbușit în Turcia, … Articolul Dronă rusească prăbușită lângă Istanbul: reacția Turciei apare prima dată în Main News.
România elimină treptat plățile în numerar pentru taxe, impozite și amenzi, introducând obligativitatea plăților electronice prin card, transfer bancar sau aplicații digitale. Instituțiile publice și firmele trebuie să instaleze terminale POS, iar nerespectarea legii va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 10.000 lei. Plățile către stat vor fi efectuate exclusiv prin mijloace electronice Instituțiile … Articolul Taxele și impozitele se plătesc doar electronic, fără numerar apare prima dată în Main News.
Telefoanele din Coreea de Nord, precum Haeyang 701 și Samtaesung 8, sunt puternic cenzurate, fără Wi-Fi liber și monitorizate constant. Utilizatorii sunt restricționați la aplicații aprobate, iar termeni ca „prieten” sunt modificați propagandistic. Într-o izolare totală, acestea evidențiază regimul autoritar. Telefoanele din Coreea de Nord sunt puternic cenzurate, fără acces liber la Wi-Fi Utilizatorii sunt … Articolul Telefoanele din Coreea de Nord: internet controlat și cenzură stringentă apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu a devenit al doilea primar PNL al Bucureștiului după Revoluție, obținând 36,16% din voturi la alegerile din 2025. Aceasta marchează prima victorie a liberalilor în Capitală de la Crin Halaicu, primar între 1992-1996. Descoperă detalii despre istoria primarilor Bucureștiului și impactul asupra politicii locale. Ciprian Ciucu devine al doilea primar al Bucureștiului din … Articolul Ciprian Ciucu: Al doilea primar PNL al Bucureștiului după Revoluție apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel Constanța a condamnat rapperul Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare pentru consumul de cannabis pe scenă, la festivalul Beach Please. Decizia vizează impactul negativ asupra tinerilor și normalizarea consumului de droguri, evidențiind gravitatea faptei într-un cadru public. Wiz Khalifa a fost condamnat la nouă luni de închisoare cu executare … Articolul Curtea de Apel Constanța detaliază condamnarea lui Wiz Khalifa la închisoare apare prima dată în Main News.
Mobilizare masivă pe A7 înainte de deschiderea tronsonului Focșani-Adjud. Cristian Pistol, director CNAIR, anunță că circulația va fi deschisă înainte de Crăciun pe 50 km de autostradă. Constructorul UMB finalizează ultimele lucrări de siguranță. Anul se încheie cu 195 km operaționali pe Autostrada Moldovei. Se finalizează pregătirile pe A7 în ivent pentru deschiderea traficului pe … Articolul Finalizarea pregătirilor pe A7 pentru deschiderea tronsonului Focșani-Adjud apare prima dată în Main News.
Meciul FC Botoșani – CFR Cluj a avut loc în condiții de ceață densă, influențând desfășurarea jocului. Arbitrul a decis utilizarea mingii albe în locul celei portocalii, chiar dacă vizibilitatea era limitată. Această partidă a marcat deschiderea etapei 21 din Liga 1, cu miza de a urca în clasament. Meciul FC Botoșani – CFR Cluj … Articolul Meciul Botoșani – CFR Cluj: Condiții incredibile și imagini rare! apare prima dată în Main News.
Premierul ungar Viktor Orban, acuzat că acționează ca un cal troian al Kremlinului în UE, a refuzat transferul activelor rusești înghețate către Ucraina, numind acest gest o declarație de război. Radoslaw Sikorski l-a ironizat, afirmând că Orban a câștigat „Ordinul Lenin”, evidențiind poziția sa prorusă. Viktor Orban s-a opus transferului activelor rusești înghețate către Ucraina, … Articolul Viktor Orban, distins cu Ordinul Lenin: O victorie notabilă apare prima dată în Main News.
Bitcoin a scăzut cu peste 20% într-o lună, coborând sub 84.000 de dolari, aducând teama pe piața cripto la niveluri extreme. Infrastructura rămâne solidă, iar investitorii sofisticați acumulează BTC. Istoria sugerează oportunități de creștere în astfel de momente de panică economică pentru criptomonede. Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, atingând un minim … Articolul Bitcoin scade sub 84.000 de dolari: Teama extremă pe piață apare prima dată în Main News.
Răspuns cinic al lui Putin la întrebarea despre vinovăția în moartea rușilor și ucrainenilor # MainNews.ro
Vladimir Putin a refuzat să se considere responsabil pentru moartea rușilor și ucrainenilor, acuzând Ucraina pentru izbucnirea războiului. În contextul discuțiilor de pace cu Donald Trump, Putin a respins planul propus și a promis continuarea conflictului, fără a menționa detalii de discuție. Analizăm reacțiile Kremlinului și impactul conflictului. Putin a refuzat să își asume responsabilitatea … Articolul Răspuns cinic al lui Putin la întrebarea despre vinovăția în moartea rușilor și ucrainenilor apare prima dată în Main News.
Ajax, blindatul britanic lansat în 2014, nu reușește să îndeplinească standardele de siguranță, provocând probleme auditive soldaților. După întârziere, vehiculul militar a intrat în serviciu în noiembrie 2023, dar Ministerul Apărării suspendă antrenamentele pentru investigarea incidentelor recente. Programul Scout SV, cunoscut ca Ajax, a fost lansat în 2014 pentru modernizarea armatei britanice Vehiculul a întâmpinat … Articolul Ajax, blindatul britanic din 2014, suspendat din motive de siguranță apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu a făcut o afirmație controversată, speculând că Nicușor Dan ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile din București, dar și-a cerut scuze pentru declarație. Nicușor Dan a clarificat că a votat pentru cineva fără legături cu corupția. Detalii despre alegeri și reacțiile politicienilor pe Libertatea. Ciprian Ciucu a sugerat că Nicușor Dan … Articolul Ciprian Ciucu: Regret privind votul lui Nicușor Dan la Primăria București apare prima dată în Main News.
Delegația Universității Craiova s-a întors în țară după ratarea dramatică a calificării. Jucătorii, afectați emoțional, au primit un mesaj încurajator din partea comandantului aeronavei, care le-a reamintit de realizările lor. În ciuda eșecului, ei trebuie să rămână mândri și să privească spre viitor cu optimism. Delegația Universității Craiova a revenit în țară după ratarea dramatică … Articolul Oltenii s-au întors acasă după ratarea calificării, mesaj emoționant inclus! apare prima dată în Main News.
Horațiu Potra a apelat la un artificiu în justiție pentru a contesta prelungirea arestului preventiv, dar ÎCCJ a decis că acesta rămâne în detenție. Judecat pentru tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale, Potra a fost arestat după ce a fost prins în Dubai. Detalii despre proces și acuzări. Horațiu Potra a folosit un artificiu în … Articolul Horațiu Potra și strategia sa în justiție: planurile șefului mercenarilor apare prima dată în Main News.
Angajatul fostului secretar de stat Ionel Minea a fost condamnat pentru viteză excesivă, iar procesul lui Minea s-a încheiat prin prescrierea faptelor. Deși inițial acuzat de abuz în serviciu, instanța a schimbat încadrarea juridică. Cazul a fost cercetat de DNA după ce șeful de cabinet a recunoscut vina. Ionel Minea, fost secretar de stat, a … Articolul Angajat condamnat pentru viteză excesivă în locul șefului de stat apare prima dată în Main News.
Petrotel, rafinăria din Ploiești, riscă închiderea după vânzarea benzinăriilor Lukoil. Expertiza arată că lipsa deschiderii la mare și tarifele ridicate pentru transportul țițeiului fac rafinăria necompetitivă. O singură ofertă a fost primită pentru Petrotel, din partea fondului Carlyle, care caută activele Lukoil. Rafinăria Petrotel riscă închiderea din cauza eficienței scăzute și costurilor de transport mari … Articolul Vânzarea benzinăriilor Lukoil ar putea închide rafinăria Petrotel Ploiești apare prima dată în Main News.
O dronă militară rusească de tip Orlan-10 a fost găsită prăbușită în nord-vestul Turciei, la Izmit. Ministerul turc al Apărării cere Ucrainei și Rusiei să manifeste mai multă prudență în utilizarea dronelor. Aceste incidente sunt frecvente, având legătură cu atacurile aeriene asupra Ucrainei. O dronă rusească a fost găsită prăbușită în nord-vestul Turciei, lângă Izmit … Articolul Dronă rusească prăbușită în Turcia: Ankara cere prudență Ucrainei și Rusiei apare prima dată în Main News.
Descoperă surprizele smart de la Samsung pentru sărbători! Cadouri premium precum Galaxy Ring, smartwatches, telefoane inovatoare și televizoare artistice care transformă tehnologia în artă. Oferă un cadou care face viața mai ușoară și inspirată. Alege cadouri inteligente pentru oameni pasionați de design și tehnologie! Samsung oferă cadouri tehnologice inteligente pentru sezonul de sărbători 2025 Produsele … Articolul Surprize de top: Inovațiile smart de la Samsung pentru utilizatori apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a reușit să câștige alegerile în ciuda absenței lui Stelian Bujduveanu, un potențial rival. Atmosfera din sediul PNL a fost rezervat-optimistă, iar Ciucu promite unitate în coaliția guvernamentală. Ludovic Orban își redefinește rolul în partid, sporind puterea lui Ciucu. Ciprian Ciucu a obținut victoria în alegerile din București, atmosfera … Articolul Ciprian Ciucu: Absența surpriză din poza câștigătorilor la televizor apare prima dată în Main News.
Liderul rus Vladimir Putin avertizează că umilirea Rusiei va escalada conflictul, cerând respect în relațiile internaționale. Acest apel apare în contextul tensiunilor cu Lituania și al provocărilor legate de extinderea NATO. Putin subliniază necesitatea unei arhitecturi de securitate favorabile pentru Rusia în Europa. Vladimir Putin avertizează că acțiunile controversate pot escalada conflictul la un nivel … Articolul Respectul față de Rusia: cheia evitării umilinței internaționale apare prima dată în Main News.
