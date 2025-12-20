Avionul electric Embraer Eve a efectuat primul zbor

11:00

Cele 20 de companii din prima ligă bursieră de la București, care compun indicele de referință BET, au realizat în primele nouă luni din 2025 un profit net cumulat de 16,9 mld. lei, în scădere cu 7,4% față de aceeași perioadă din 2024, la afaceri de 92,9 mld. lei, cu 7% mai mari, conform calculelor realizate pe baza datelor din rapoartele financiare agregate de Prime Transaction și Termene Business Hub.