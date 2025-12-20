Vicepremierul Marian Neacşu va conduce grupul de lucru pentru dezvoltarea conexiunii sistemelor electroenergetice ale României, Ungariei și Austriei
Economica.net, 20 decembrie 2025 10:50
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
11:10
VIDEO „Colosseumul” României: Cum arată lucrările la cea mai mare sală polivalentă din țară, construită la Brașov # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lucrările la Sala Polivalentă Brașov, care va fi cea mai mare din țară. Aceștia au comparat noua clădire cu faimoasa arenă emblematică a Romei antice, Colosseum.
Acum 30 minute
10:50
Vicepremierul Marian Neacşu va conduce grupul de lucru pentru dezvoltarea conexiunii sistemelor electroenergetice ale României, Ungariei și Austriei # Economica.net
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie.
Acum o oră
10:40
Bulgaria modernizează infrastructura feroviară din nordul țării, cu accent în zona Ruse și a viitorului pod peste Dunăre # Economica.net
Guvernul bulgar a aprobat finanţarea UE pentru construirea unui terminal intermodal în Ruse. Valoarea proiectului este de aproape 60 de milioane de euro.
Acum 2 ore
09:50
Includerea normei Euro în calculul impozitului: RAR arată unde poate fi găsită informația pe CIV # Economica.net
Registrul Auto Român (RAR) a explicat unde poate fi găsită informația cu privire la norma de depoluare Euro a fiecărui vehicul, în funcție de tipul cărții de identitate a vehiculului (CIV) deținut de proprietar.
09:20
Eve, divizia de avioane electrice a Embraer, a anunțat că prototipul său de „mașină zburătoare” la scară reală a efectuat primul zbor, marcând o etapă importantă în procesul de certificare.
Acum 4 ore
09:00
Şeful diplomaţiei americane: Nu putem forţa nici Ucraina, nici Rusia, să încheie un acord. Trebuie să vrea ei # Economica.net
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat, la Washington, că niciun acord nu va fi impus Ucrainei, în momentul în care, la Miami, au început discuţii pentru a încerca să se pună capăt războiului în prezenţa aliaţilor europeni.
07:50
Amânarea aprobării şi semnării acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur reprezintă o victorie pe termen scurt a comunităţii agricole şi a asociaţiilor ecologiste. În același timp, Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) regretă decizia luată de Consiliul European.
07:40
Kia a anunțat că schimbarea liderului diviziei din Europa de la 1 ianuarie 2026. În primele zece luni din 2026, marca a vândut cu 4,1% mai puține mașini decât în aceeași perioadă din 2024.
07:40
ONU a condamnat vineri Washingtonul pentru intensificarea „represaliilor” împotriva instituţiilor internaţionale, după ce administraţia Trump a impus sancţiuni ce vizează alţi doi judecători ai Curţii Penale Internaţionale (CPI) implicaţi în anchete privind Israelul.
Acum 12 ore
22:20
România e depus a a patra cerere de plată din PNRR la Comisia Europeană. Așteptăm să primim 2,6 miliarde de euro # Economica.net
A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial astăzi, vineri, 19 decembrie, la ora 20:06. Ea conține un număr de 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta de bani nerambursabili, cu o valoare totală de 2,62 miliarde Euro, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Comisia Europeană va da un răspuns României în cel mult 60 de zile
22:20
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia – general NATO # Economica.net
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de "Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU).
Acum 24 ore
22:00
Românii de la Prime și Monsson pun o instalație specială de stocare a energiei la un parc eolian din Dobrogea, deținut de o româncă celebră # Economica.net
Producătorul român de baterii de stocare Prime Batteries Technology și dezvoltatorul român de proiecte regenerabile Monsson accelerează implementarea sistemelor de stocare a energiei în depozite dedicate, începând cu primul proiect pentru compania Veroniki Wind, la un parc eolian din Dobrogea.
22:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela vorbind și despre restabilirea drepturilor companiilor petroliere americane acolo, după naționalizarea de acum 50 de ani # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei ţări ambarcaţiuni despre care susţine că transportă droguri şi a impus o blocadă maritimă împotriva petrolierelor ce acostează în porturi din Venezuela, ţară căreia preşedintele american i-a cerut să restituie Statelor Unite proprietăţile petroliere naţionalizate cu decenii în urmă, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
20:30
FOTO Anunț oficial pentru toți clienții ING! Se schimbă pachetele de cont curent, cu efect pe comisioane, dobânzi, curs valutar # Economica.net
Anunț oficial pentru toți clienții ING. Sunt deja disponibile noile pachete de cont curent, după cum anunța banca încă din urmă cu o săptămână. Iată ce vor conține și ce se schimbă.
20:30
Președintele Nicușor Dan se vede cu Donald Trump. Anunțul făcut de ministrul Oana Țoiu. Când va fi întâlnirea # Economica.net
Ministrul de externe, Oan Țoiu, a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, se va vedea cu președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump și a spus și când va avea loc întâlnirea, adică în prima parte a anului viitor.
19:40
Vin vremuri grele. Un cunoscut economist avertizează: O vom duce foarte greu în următoarea perioadă # Economica.net
Cristian Păun, economist și profesor la Academia de Studii Economice (ASE) afirmă că românii o vor duce foarte greu în următoarea perioadă, loviți de inflație și taxe tot mai mari.
19:40
Cum afectează IMCA, impozitul minim care trebuie să dispară dar a fost doar înjumătățit, capacitatea de export a României # Economica.net
Înjumătățirea impozitului minim de cifra de afaceri (IMCA), decisă recent de coaliția de guvernare, este o jumătatea de veste bună pentru companii, în condițiile în care se așteptau la eliminarea ei, iar menținerea sa va afecta în anul 2026 unele dintre segmentele care contribuie semnificativ la exporturile României.
19:20
Bolojan aruncă buzduganul la Constanța: Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a ajuns vineri, la Constanța, pentru a discuta cu mai mulți reprezentanți ai filialei județene a liberalilor, în contextul demisiilor anunțate în ultimele zile de către Bogdan Huțucă și Florin Mitroi.
18:50
O nouă taxă în București, în valoare de 10 lei pe zi. Primăria propune introducerea ei chiar din următoarea lună # Economica.net
Un proiect lansat în dezbatere publică de Primăria București propune introducerea unei noi taxe. Aceasta ar urma să fie plătită chiar de la începutul anului 2026
18:50
Tranzacția prin care ungurii de la MVM voiau să cumpere E.On România a picat oficial – un final previzibil. “Regretăm că statul român nu susține tranzacția” # Economica.net
Contractul semnat acum un an prin care grupul ungar MVM și grupul E.ON au convenit pentru achiziționarea a 68% din acțiunile E.ON Energie România și a 98% din acțiunile E.ON Asist Complet încetaează azi, a transmis oficial compania maghiară, la solicitarea agenției Mediafax.
16:50
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță vineri ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud.
16:20
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI, preluată de Agerpres.
16:20
Putin, în conferinţa anuală: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele # Economica.net
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune, informează EFE.
16:20
Importurile de produse petroliere ale UE au scăzut în primele nouă luni din 2025 – date Eurostat # Economica.net
Media importurilor lunare de produse petroliere în Uniunea Europeană a scăzut, în primele nouă luni din 2025, atât ca valoare (minus 18,3%) cât şi ca volum (minus 6,6%), comparativ cu media lunară din 2024, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:00
Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București - Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform ordinului de începere pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a emis astăzi, informează vineri CNIR.
15:40
TUI Polonia, parte din grupul TUI, cea mai mare companie de turism din lume, și-a deschis filială în România, potrivit datelor din Monitorul Oficial, consultat de Economica.net.
15:40
Nouă ieftinire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 19 decembrie # Economica.net
Prețurile carburanților au scăzut din nou azi la jumătatea zilei, și la benzină și la motorină, marcând a noua ieftinire consecutivă.
15:30
Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România, anunță deschiderea propriului magazin în incinta Fabricii de Lapte Brașov. Cu o suprafață de 67 mp, magazinul va comercializa întreaga suită de produse Olympus la prețuri de producător.
15:30
Polonia va fi singura ţară invitată de administraţia preşedintelui american Donald Trump la summitul liderilor din G20, care va avea loc la Miami (Statele Unite) în decembrie 2026, a anunţat joi Departamentul de Stat, transmite EFE.
15:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
15:30
O nouă declaraţie controversată a lui Viktor Orban despre Ungaria războiul din Ucraina şi Rusia # Economica.net
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât Ungaria într-unul, dar "am reuşit să evităm acest lucru, ceea ce este un succes uriaş", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban vineri dimineaţa la Bruxelles, relatează MTI.
15:30
Tribunalul București a respins cererea de intrare în concordat preventiv a firmei care construiește turnurile de lux Elie Saab # Economica.net
Tribunalul București a respins cererea firmei Class Enterprise Invest de a intra în procedură de concordat preventiv. Aceasta este firma de proiect a turnurilor de lux Elie Saab, deținută de dezvoltatorul Metropolitan.
15:30
Automobile Bavaria investește 300.000 de euro pentru a își dezvolta afacerile pe segmentul moto cu Yamaha și Kawasaki # Economica.net
Automobile Bavaria, companie cunoscută în special pentru comercializarea mărcii BMW, își extinde portofoliul în domeniul moto. Divizia Automobile Bavaria Moto Center va comercializa atât motociclete BMW, cât și Yamaha sau Kawasaki.
15:30
Romgaz vine la Bursă cu obligațiunile care i-au adus banii pentru gazele din Marea Neagră. Când va avea loc evenimentul # Economica.net
ROMGAZ listează cea de-a doua emisiune de obligațiuni la Bursa de Valori Bucuresti în valoare de 500 milioane de euro, anunță BVB.
14:20
Piața creditelor ipotecare în 2026: o cerere și o creștere echilibrată a creditării, în ciuda scăderii IRCC # Economica.net
Creditele ipotecare intră într-o nouă eră: de la cel mai ridicat nivel al IRCC înregistrat în luna octombrie la scădere treptată în următoarele două trimestre. Și totuși, piața de brokeraj de credite din România un se așteaptă la creștere, ci mai degrabă la stabilizare. Refinanțările la ipotecare cu dobândă fixă sunt principala provocare pentru 2026, spune Valentin Anghel, CEO AVBS Broker de Credite.
14:20
Verde pentru asocierea GRAMPET cu gigantul chinez CRRC Shandong Wind Power pentru fabricarea de vagoane de marfă # Economica.net
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către CRRC Shandong Wind Power Co. Ltd. ("Shandong Wind Power Company") din China şi Grampet Group ("Grampet") din România, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
14:20
România plasează a doua comandă pentru sistemul Patriot într-un interval de un an: 168 milioane de dolari # Economica.net
Raytheon, o companie din cadrul RTX, a primit un contract în valoare de 168 de milioane de dolari pentru a furniza României echipamente aferente sistemului de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, a anunțat compania.
14:20
Leoni face concedieri la fabrica din Arad. Aproape 500 de angajați rămân fără loc de muncă în 2026 # Economica.net
Aproape 500 de angajați ai fabricii Leoni din Arad vor rămâne fără loc de muncă, a anunțat consultantul Doru Șupeală, printr-o postare pe platforma LinkedIn.
14:20
FOTO „Tesla de Brașov”: A șasea locomotivă pe baterii realizată pentru CFR Călători prin PNRR efectuează ultimele teste # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță vineri că LEA 012, a șasea locomotivă de manevră a CFR Călători convertită într-una cu acumulatori, se află în etapa finală de testare.
13:20
Harry Ramsden’s, lanţul britanic de restaurante de fish & chips, intră pe piața din România. Primul restaurant se deschide la București în 2026 # Economica.net
Grupul Harry Ramsden’s, compania care deține unul dintre cele mai cunoscute și respectate branduri britanice de fish & chips, anunță intrarea oficială pe piața din România, printr-un parteneriat exclusiv de dezvoltare cu Horecagroup, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
13:20
Retailerul polonez CCC, prezent pe piața locală cu magazinele CCC, Modivo, epantofi și Half Price, se extinde cu noul brand adus anul acesta în România. Este vorba de magazinele Worldbox, cel mai recent fiind deschis la Vaslui, în FunShop Retail Park Vaslui.
13:20
Taiwan – SUA aprobă mai multe contracte de vânzare de armament în valoare totală de 11,1 miliarde de dolari # Economica.net
Guvernul american a aprobat o a doua vânzare de arme către Taiwan după revenirea la putere a lui Donald Trump, vânzare în valoare totală de 11,1 miliarde de dolari, a anunţat Taipeiul joi, informează AFP.
13:20
Acordul UE-Mercosur. Semnarea tratatului de liber schimb a fost amânată pentru ianuarie 2026 # Economica.net
Uniunea Europeană a amânat semnarea unui acord de liber schimb cu patru ţări din Mercosur până în ianuarie anul viitor. Acordul dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay, care este în curs de elaborare de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă la un summit în Brazilia, transmite vineri dpa.
13:20
FOTO Drum la ieșirea din București, lărgit la patru benzi, va fi deschis integral pentru trafic anul acesta # Economica.net
Deschiderea integrală a circulației pe 4 benzi între Centură și Mega Image pe drumul național DN1A în Mogoșoaia se va face cu certitudine până la finalul anului, fie pe stratul intermediar de asfalt, fie pe stratul final de uzură, dacă temperaturile vor permite așternerea acestuia, anunță vineri secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
13:20
Criză Bulgaria – Anunțul Fitch despre aderarea la zona euro, deficitul şi ratingul suveran al vecinilor de la Sud de Dunăre # Economica.net
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a menţinut ratingul suveran al Bulgariei la "BBB plus", cu perspectivă stabilă, dar a înrăutăţit previziunile privind deficitul şi a apreciat că aderarea ţării la zona euro nu este în pericol, informează Novinite.
13:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: „Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel va ajunge în Portul Constanța până la finalul anului – șeful CNAIR # Economica.net
Progrese vizibile pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, anunță vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Amintim că în această secțiune va fi construit cel mai lung tunel de autostradă, respectiv tunelul Poiana (1,78 km), care va fi totodată primul realizat cu ajutorul unui TBM (cârtiță).
13:20
Una din cinci conexiuni de internet mobil a utilizat reţelele 5G, prin care s-a realizat 7% din traficul de internet mobil în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor centralizate de Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
13:20
Putin, la conferinţa anuală: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova "nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace", informează Reuters.
13:20
FOTO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Lucrările la secțiunea tunelurilor „urșilor” se apropie de 50%. Muncitorii UMB vor lucra și pe 31 decembrie # Economica.net
La final de an 2025, stadiul șantierului A1 Margina – Holdea este de aproape 50%. Activitatea este susținută în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu, transmite vineri DRDP Timișoara într-o postare preluată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Ieri
11:00
Luptă strânsă între Dacia Sandero și Renault Clio pentru poziția de lider al vânzărilor din Europa în 2026 # Economica.net
Dacia Sandero se află, după 11 luni din 2026, pe prima poziție în clasamentul vânzărilor de mașini noi din Europa. Principalul rival, Renault Clio, are șanse reduse de a depăși modelul mărcii românești până la finalul anului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.