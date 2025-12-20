Includerea normei Euro în calculul impozitului: RAR arată unde poate fi găsită informația pe CIV

14:20

Creditele ipotecare intră într-o nouă eră: de la cel mai ridicat nivel al IRCC înregistrat în luna octombrie la scădere treptată în următoarele două trimestre. Și totuși, piața de brokeraj de credite din România un se așteaptă la creștere, ci mai degrabă la stabilizare. Refinanțările la ipotecare cu dobândă fixă sunt principala provocare pentru 2026, spune Valentin Anghel, CEO AVBS Broker de Credite.