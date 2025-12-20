Cum a devenit Papa Leon un simbol al culturii Pop. Iubitor de pizza și fan al echipei White Sox, Pontiful a devenit preferatul tinerilor generației Z

19:30

Diana Șoșoacă, a anunțat, printr-un mesaj postat pe Facebook, că a ajuns la o înțelegere cu Anamaria Gavrilă pentru un acord de colaorare. Aceasta a anunțat că până în acest moment nu a primit un răspuns din partea partidului AUR. Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă au ajuns la un acord Mesajul vine în contextul în […]