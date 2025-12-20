Cine sunt „brooligarhii” care au intrat sub pielea lui Donald Trump

17:00

Autoritățile din Turcia au descoperit o dronă de recunoaștere Orlan-10, de fabricație rusească, într-o zonă rurală din nord-vestul Turciei. Este al doilea incident aerian de acest fel raportat în această săptămână, anunță presa turcă. Drona a fost găsită pe un câmp din cartierul Çubuklubala din districtul İzmit din Kocaeli, vineri, după ce locuitorii locali au […]