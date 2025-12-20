Ungaria și România, datornicii Europei cu strategii opuse. Țara vecină are o datorie publică de 76,2 din PIB, România de 58,9%. În vreme ce ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul Ungariei, Guvernul Bolojan se împrumută masiv de la români pentru a evita recesiunea
Gândul, 20 decembrie 2025 06:50
România se confruntă cu un nou record negativ în privința datoriei publice. Ce face statul când are nevoie disperată de bani pentru a reechilibra bugetul țării? Se împrumută de la cetățeni. În 2025, anul unei crize economice generalizate, cu impact la nivelul întregii țări, s-a înregistrat un record istoric pentru programul de titluri de stat […]
Acum 5 minute
07:10
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026 # Gândul
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026. Calcul complet După ce a fost difuzat la Kanal D și apoi la Pro TV, Survivor România ajunge la Antena 1, scrie cancan.ro. Emisiunea-concurs va fi prezentată de Adi Vasile, fost jucător […]
07:10
Victor Ponta:„ Îi invit pe cei de la Recorder să facă un documentar după experiența mea cu justiția și despre decesul cumantului meu” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de marți seară, fostul premier Victor Ponta a tras un semnal de alarmă privind presupusul atac declanșat asupra sistemului judiciar românesc, comparându-l în mod direct cu strategia lui Vladimir Putin în invazia Ucrainei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a susținut că acțiunile recente, pornite fix după […]
Acum 15 minute
07:00
Conform legii bugetului apărării naționale, care face publice pentru prima dată cheltuielile pentru război, prețul pe care Rusia l-a plătit pentru războiul din Ucraina până în 2025 este de peste 100 de miliarde de dolari, relatează presa din Lituania. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că cheltuielile militare în 2025 s-au ridicat la […]
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. El spune că America vine cu un proiect politic bine delimitat, dar că România se află în afara acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
06:40
Oamenii de știință norvegieni descoperă noi semne de avertizare ale bolii Alzheimer. Cercetătorii găsesc diferențe în funcție de vârstă și educație # Gândul
Semne cruciale de avertizare în sânge ale bolii Alzheimer apar mai mult la persoanele de peste 85 de ani și mai puțin la cele sub 75 de an, conform unui studiu care aruncă o nouă lumină asupra acestei afecțiuni cognitive, pe măsură ce numărul de cazuri crește la nivel mondial, relatează Financial Times. Studiul efectuat […]
06:20
Mușchii țin creierul tânăr: studiul american care leagă masa musculară de îmbătrânirea cerebrală # Gândul
Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi treptat masa musculară și acumulezi grăsime viscerală, un tip de grăsime aflată în interiorul corpului, care înconjoară inima, rinichii și alte organe. Acum, oamenii de știință spun că raportul dintre grăsimea viscerală și masa musculară poate dezvălui indicii despre sănătatea creierului tău. Persoanele cu o masă musculară mai mare și […]
Acum 2 ore
06:10
Planeta ajunge la un prag critic. Ultimii ani au fost cei mai calzi din istorie de la începutul erei industriale. Ce consecințe sunt asupra oamenilor și naturii # Gândul
Datele arată că 2025 ar putea deveni a treia cea mai caldă perioadă înregistrată vreodată, după ce temperaturile globale au crescut cu 1,54°C în noiembrie. În același timp, media pe intervalul 2023–2025 este pe cale să depășească pentru prima dată pragul de 1,5°C peste nivelurile preindustriale, un semnal de alarmă cu privire la riscul unor […]
05:40
Imagini din cea mai exclusivistă stațiune de schi din SUA. Deer Valley, răspunsul american la Courchevel, s-a transformat într-un megaproiect. Și riscă să piardă tot. # Gândul
Deer Valley, o stațiune de schi din SUA, celebră pentru discreție, exclusivitate și servicii impecabile, s-a extins masiv într-un timp foarte scurt ca să nu piardă competiția cu giganții industriei. Suprafețele de schi s-au dublat, au apărut pârtii, telescaune și hoteluri noi, iar stațiunea a devenit un megaproiect turistic. Este răspunsul american la celebrul Courchevel. […]
Acum 4 ore
05:10
Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească # Gândul
Trafic infernal, poluare foarte mare, clădiri extrem de degradate și o infrastructură rutieră care stă să se prăbușească. Așa intră Bucureștiul în anul 2026, asta după ce Primăria Capitalei nu a reușit să implementeze vreun proiect măreț în anul 2025. Speranța a venit totuși de la primăriile de sector, care fie au inaugurat noi pasaje, […]
05:10
Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare” # Gândul
În România, vârsta poate deveni un criteriu de discriminare, iar un astfel de caz a fost analizat de Consiliul pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Potrivit legislației din România, vârsta este unul dintre criteriile protejate de OG 137/2000 privind combaterea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și este unul dintre criteriile din ce în ce mai prezente […]
05:10
Donald Trump pare să se îndepărteze tot mai mult de electoratul care l-a adus la putere și să se apropie de miliardarii din tehnologie. În timp ce baza sa electorală se confruntă cu scumpiri, teamă de pierderea locurilor de muncă și neîncredere față de inteligența artificială, președintele SUA își consolidează relațiile cu elitele din Silicon […]
Acum 8 ore
00:10
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather În orașele situate la mare altitudine se va instala „iarna secolului”, avertizează meteorologii Accuweather. La Predeal, de exemplu, ninsorile vor debuta în 24 decembrie, cu […]
19 decembrie 2025
23:30
Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, Angelina Jolie # Gândul
Actorul Brad Pitt (62 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa, Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, actrița Angelina Jolie (50 de ani), fiind o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani. Conform documentelor din instanță, obținute de People.com, un judecător […]
23:20
Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein # Gândul
Astăzi a fost termenul limită legal stabilit prin legea „Epstein Files Transparency Act” pentru ca Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA să publice documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein. Cu toate că au anunțat inițial că nu pot îndeplini termenul limită impus, Departamentul de Justiție a publicat primă tranșă de „câteva sute de mii de […]
Acum 12 ore
23:10
Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că România a depus oficial cea de-a patra cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererea de plată în valoare de 2,6 miliarde de euro conține 62 de ținte și jaloane exclusiv din componenta […]
22:50
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, vineri, încheierea de acorduri cu nouă companii farmaceutice pentru a reduce prețurile unor medicamente, cel mai recent pas în încercarea sa de a alinia costurile din SUA cu prețurile mai mici ale medicamentelor din țările europene. Liderul de la Casa Albă a ajuns acum la acorduri cu 14 dintre […]
22:20
Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent: „E îngrozitor ce se întâmplă în România” # Gândul
Artista Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura care i-a venit la curent. Artista nu s-a mai putut abține și a transmis și un mesaj pentru politicieni, în prag de sărbători și în contextul scumpirilor tot mai mari. Astfel, scumpirile uriașe din acest an, dar și faptul că artista este nevoită să se […]
22:20
Cum se pot trimite poze la calitate originală, pe WhatsApp. Mulți utilizatori continuă să trimită imagini „standard”, fără să știe de această setare # Gândul
WhatsApp permite acum trimiterea fotografiilor la calitate aproape identică cu originalul, dar de cele mai multe ori această opțiune nu este activată implicit. Mulți utilizatori continuă să trimită poze „standard”, fără să-și dea seama că aplicația încă aplică algoritmi de compresie. Diferența dintre o poză trimisă corect în HD și una trimisă clasic este clar vizibilă, […]
22:10
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor # Gândul
Florin Talpan a solicitat către FIFA şi UEFA excluderea echipelor româneşti din cupele europene şi a naționalei din competiţii pentru că FRF ar funcționa ilegal. Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua a mai spus că FCSB nu are drept de joc Superliga și a redeschis cazul prin care Steaua cere 37 de milioane de euro […]
21:50
Un ONG care apără drepturile romilor din Europa îl acuză de rasism pe Radu Miruță: „Este inacceptabilă într-un stat democratic” # Gândul
O organizație care apără drepturile romilor din Europa le cere președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderului USR, Dominic Fritz, să nu-l desemneze pe Radu Miruță ca ministru al Apărării. ONG-ul Roma for Democracy România susține că declarația făcută de Miruță în cadrul unui post de televiziune reprezintă „normalizarea discriminării” din zona puterii politice. […]
21:50
Câți bani va primi Gabi Tamaș în noul sezon „Survivor” de la Antena 1, după ce a câștigat Asia Express și premiul de 35.000 de euro # Gândul
Gabi Tamaș a rupt contractul cu echipa de fotbal Concordia Chiajna și a bătut palma cu Antena 1, alături de alți 11 „Faimoși” pentru a face parte din echipa „Faimoșilor” din noul sezon Survivor România, care va fi difuzat începând cu data de 9 ianuarie 2026. Proaspăt întors acasă cu cecul de 35.000 de euro […]
21:40
Prima reacție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale: „Mama mea extraordinară nu era bolnavă, doar a suferit prea mult” # Gândul
Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoţionant pe reţele de socializare, după ce astăzi, 19 decembrie 2025, mama sa, Marinela Ţiganu, s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. În mesaj aceasta îşi împărtăşeşte durerea provocat de pierderea recentă a celor dragi, conform CanCan. Vedeta de televiziune traversează una dintre cele mai dificile perioade […]
21:30
Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană # Gândul
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat, pentru prima dată, un petrolier din flota fantomă a Rusiei în apele neutre ale Mării Mediterane, la o distanță record de peste 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean. Anunțul a fost făcut chiar în timp ce Vladimir Putin susținea conferința de final de an. Conform surselor […]
21:20
Cum a reacționat o femeie la prima factură de întreținere din sezonul rece: ”Vreau să trec peste sărbători” # Gândul
Au venit și primele facturi la întreținere din sezonul rece. Și cum era de așteptat, costurile sunt mai mari pentru cei racordați la sistemele de termoficare. Cu cel puțin 10% în plus plătesc românii, față de anul trecut. Și suntem abia la început. Într-o lună adevărată de iarnă, cineva care stă într-un apartament cu trei […]
20:50
Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al SUA în România: „Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane” # Gândul
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost confirmat în această funcţie prin votul Senatului. Iată mesajul ambasadei. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și […]
20:40
Care sunt principalele destinații pentru produsele românești. Harta „dependenței” economice și poziția României: „Dacă Germania strănută, România face gripă” # Gândul
Bunurile pe care le produce România ajung, în cea mai mare parte, în țările din Uniunea Europeană. Dintre acestea, cel mai important partener comercial al României este Germania, către care se îndreaptă aproape un sfert din toate bunurile țării, conform celui mai recent raport publicat de Banca Națională a României (BNR). România a înregistrat un […]
20:30
Primăria Capitalei pregătește o nouă taxă în București, din 2026. Ce valoare ar urma să aibă și pe cine vizează # Gândul
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune instituirea unei taxe speciale pentru promovarea turistică a Capitalei, începând cu anul 2026, potrivit Mediafax. Conform documentului, taxa va avea un cuantum fix de 10 lei/noapte/turist și va fi percepută tuturor persoanelor care beneficiază de servicii de cazare pe […]
20:20
Ministra Oana Țoiu susține că România e implicată în procesul de pace din Ucraina, dar nu spune și cum # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-o intervenție live la Antena 3 CNN că România, statul cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, este implicată în procesul de pace în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Deși a răspuns ferm, ministra nu a oferit exemple concrete sau mecanisme diplomatice din care ar putea să reiasă […]
20:00
Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect # Gândul
Cel puţin trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite, vineri, în urma unor atacuri, în principal cu un cuţit, la metroul din Taipei (Taiwan), a declarat şeful pompierilor din capitala Taiwanului, adăugând că suspectul este mort. Motivul atacului este încă necunoscut, a declarat pentru premierul Cho Jung-tai, vorbind despre acţiuni „deliberate”, potrivit Agerpres. […]
20:00
Femeie rănită grav de trenulețul lui Moș Crăciun, în centrul Piteștiului. Cum s-a întâmplat incidentul neobișnuit # Gândul
Incident neobișnuit în centrul Piteștiului. O femeie de peste 70 de ani a fost rănită grav, după ce a fost rănită de trenulețul lui Moș Crăciun. Accidentul a avut loc în momentul în care trenulețul întorcea. Femeia a ieșit în fața lui, conducătorul a claxonat, dar în loc să se îndepărteze, bătrâna a sărit și […]
19:40
Întrebată într-o intervenție live la Antena 3 CNN despre efortul de aderare al României la OCDE, Ministrul de Externe Oana Țoiu a spus că veștile bune ar putea să vină anul viitor. Aceasta a transmis că România a trecut momentan de 17 din 25 de evaluări necesare și susține că aderarea României la Organizația pentru […]
19:40
O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean # Gândul
Delegațiile cu negociatori din Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană se întâlnesc vineri în Statele Unite pentru a purta cu americanii discuții cu miză mare. Aceste negocieri, după cum afirmă Kyiv Post, au fost amânate anterior pentru a se adapta la agenda încărcată a lui Steve Witkoff. Discuții de la Miami urmează unei runde intense de […]
19:30
Diana Șoșoacă, a anunțat, printr-un mesaj postat pe Facebook, că a ajuns la o înțelegere cu Anamaria Gavrilă pentru un acord de colaorare. Aceasta a anunțat că până în acest moment nu a primit un răspuns din partea partidului AUR. Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă au ajuns la un acord Mesajul vine în contextul în […]
19:20
Unde nu trebuie așezată niciodată în casă Crăciunița, celebra floare din perioada sărbătorilor de iarnă. Ce spun principiile Feng Shui # Gândul
Crăciunița este una dintre cele mai îndrăgite flori ale sezonului de iarnă și un simbol nelipsit din casele românilor în preajma sărbătorilor. Mulți o aleg pentru a aduce culoare, căldură și spirit festiv în locuință, dar puțini știu – totuși – că, potrivit unor credințe și principiilor Feng Shui, amplasarea greșită a acestei plante poate […]
19:00
Vineri încetează înțelegerea dintre MVM și E.ON, au transmis în exclusivitate pentru Mediafax oficialii grupului controlat de statul ungar. Răspunsul a venit după ce Administrația Prezidențială a transmis oficial, pe 27 noiembrie, la solicitarea Mediafax, că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, au analizat tranzacția prin care grupul ungar MVM și nemții de la […]
18:50
Pasta de avocado se poate prepara foarte ușor, în doar cinci minute și cu maximum șase ingrediente. Care este cea mai simplă rețetă # Gândul
Cea mai simplă rețetă de pastă de avocado se prepară în maximum 5 minute și este nevoie de doar 6 ingrediente. Cea mai simplă rețetă este foarte sănătoasă, fructul de avocado fiind unul bogat în grăsimi monosaturate sănătoase, vitaminele K, E și C și minerale. Avocado, un fruct originar din Mexic și America Centrală, cultivat în […]
18:50
Moștenitoarea tronului Spaniei la manșa unui avion de antrenament. Prințesa Leonor se pregătește pentru rolul de șef al Forțelor Armate # Gândul
Prințesa Leonor a Spaniei, moștenitoarea tronului, urmează în prezent un stagiu de formare militară la Academia Forțelor Aeriene din San Javier, unde învață să zboare cu avioane și elicoptere, ca parte a pregătirii sale ca viitoare șefă a Forțelor Armate. Leonor își completează instruirea în cadrul celor trei ramuri ale Forțelor Armate spaniole: Armata de […]
18:40
Sărbători acasă, anul acesta. Românii nu mai au bani să petreacă de Crăciun sau Revelion la munte # Gândul
Sărbătorile, altă dată sinonime cu vacanțe și schimbări de peisaj, vor arăta altfel anul acesta. Scumpirile constante ne-au tăiat din elanul de a mai pleca pe undeva. Așa că, cei mai mulți dintre noi rămânem acasă, nu neapărat pentru că așa ne dorim, ci pentru că nu avem bani. 4 din 10 hoteluri și pensiuni […]
18:30
Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei” # Gândul
Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook, juriștii USR din Parlament au prezentat măsurile pe care le propun pentru o nouă „reformă a Justiției”. Dincolo de formulările tehnice și limbajul instituțional, dorința celor de la USR pare că este aceea de a se reveni la reținerea magistraților de către DNA ca „soluție salvatoare” pentru […]
18:30
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, a spus care este secretul siluetei sale. ”Am aceeași greutate ca la 18 ani”, a afirmat vedeta. Roxana Ciuhulescu este într-o formă foarte bună. Vedeta are o siluetă de invidiat. Aceasta a mărturisit, pentru click.ro, că are același număr de kilograme ca la 18 ani. Roxana Ciuhulescu […]
18:20
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a făcut o ultimă verificare înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud. Cristian Pistol a transmis că au fost montate ultimele elemente de siguranță, rosturi de dilatație și lise de parapet, și a […]
Acum 24 ore
18:00
Aeroportul Internațional Craiova este, de acum, gata de decolare. Începând cu data de 20 decembrie 2025, noul terminal devine pe deplin operațional, toate zborurile Aeroportului Internațional Craiova urmând să fie operate exclusiv din această clădire modernă, concepută la standarde europene de siguranță, eficiență și confort pentru pasageri. Prin inaugurarea noului terminal, Aeroportul Internațional Craiova își […]
18:00
Iată ce se întâmplă cu punctul de amendă în 2026 și de când vor plăti șoferii mai mult. Vineri, ministerul Muncii a pus în transparenţă proiectul în ce privește creşterea salariului minim brut pe ţară, de la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, fapt care reprezintă o creştere de […]
17:50
Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri # Gândul
Care sunt urmările protestelor din Bruxelles care dus la împrăștierea a tone de cartofi pe străzile Bruxelles-ului? O amânare a acordului Mercosur, mulți oameni bucuroși că pot lua cartofi pe gratis și … un șofer de BMW nervos. Tone de cartofi au fost aruncate pe străzile din capitala Belgiei iar un șofer, încrezător în capacitățile […]
17:40
Cântăreața Ruby, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit că face urât când se enervează și obișnuiește să-și descarce nervii pe cei apropiați. Ruby, una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton, formează un cuplu de mulți ani cu Robert Adrian, împreună cu care a participat și la emisiunea ”Asia […]
17:40
Marile lanțuri de retail alimentar au anunțat deja programul supermarketurilor de Sărbători, precizând care sunt zilele din perioada 24 decembrie – 2 decembrie în care vor fi închise parțial sau total. Lidl, închis 3 zile în perioada sărbătorilor Începând cu anul 2013, Lidl România le oferă tuturor angajaților trei zile libere cu ocazia Crăciunului și a Anului […]
17:40
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără # Gândul
Gheorghe, un fermier din Oltenița, județul Călărași, a reușit să transforme o banală întâmplare într-o afacere profitabilă, punând pe piață un soi special de usturoi, care se comercializează chiar și cu 100 de lei pe kilogram. Totul a început în urmă cu opt ani, atunci când Gheorghe a cumpărat câteva căpățâni mari de usturoi de […]
17:40
Varietate de politicieni la depunerea jurământului noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și-a depus jurământul la Primăria București. Printre personalitățile politice care au participat la eveniment, se numără și Vlad Voiculescu, Ludovic Orban, Cristian Popescu Piedone și Dragoș Pîslaru. „În acest moment, nu este foarte bine dintr-un anumit punct de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte mult de […]
17:20
Juriștii USR din Parlament vor ca DNA să-i aresteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei” # Gândul
Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Facebook, juriștii USR din Parlament au prezentat măsurile pe care le propun pentru o nouă reformă a Justiției. Dincolo de formulările tehnice și limbajul instituțional, dorința celor de la USR pare că este aceea de a se reveni la reținerea magistraților de către DNA ca soluție salvatoare pentru […]
