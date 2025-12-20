Câți bani încasează Gigi Becali de la statul român!? Suma uriașă l-a făcut să răbufnească: „Ce-mi dați, bă, atâția?”
Sport.ro, 20 decembrie 2025 09:50
Patronul FCSB încasează lunar sume importante de la statul român, cumulând pensia de fost europarlamentar cu actuala indemnizație de deputat. Deși cifrele sunt considerabile pentru un român de rând, latifundiarul din Pipera s-a arătat contrariat de banii care îi intră în conturi.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
10:10
Chivu i-a bulversat pe italieni: "Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare" # Sport.ro
Inter Milano a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei după ce a fost învinsă de Bologna (1-1, 2-3 d.l.d.).
Acum 30 minute
10:00
Partida dintre UTA și Dinamo din etapa cu numărul 21, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Câți bani încasează Gigi Becali de la statul român!? Suma uriașă l-a făcut să răbufnească: „Ce-mi dați, bă, atâția?” # Sport.ro
Patronul FCSB încasează lunar sume importante de la statul român, cumulând pensia de fost europarlamentar cu actuala indemnizație de deputat. Deși cifrele sunt considerabile pentru un român de rând, latifundiarul din Pipera s-a arătat contrariat de banii care îi intră în conturi.
Acum o oră
09:30
Newcastle - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Se anunță un start spectaculos în runda 17 din Premier League # Sport.ro
Newcastle - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.
09:30
Oțelul Galați - FC Argeș, duel de play-off de la 17:00. Primele echipe din Superligă la două capitole inedite # Sport.ro
Partida contează pentru etapa cu numărul 21 din Superliga României.
09:20
Metaloglobus - Unirea Slobozia, de la 14:30. Recordul UNIC în Superligă al bucureștenilor după primele 20 de etape! # Sport.ro
Meciul dintre Metaloglobus București și Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 2 ore
09:10
Pițurcă intervine după ce Contra s-a plâns că a fost ignorat de Chivu: „Dacă ar vorbi cu toată lumea...” # Sport.ro
Victor Pițurcă a explicat de ce Cristi Chivu, ajuns antrenor la Inter Milano în vara acestui an, a devenit inabordabil chiar și pentru foștii colegi, după ce „Guriță” s-a arătat deranjat că nu i s-a răspuns la telefon.
09:10
CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda a 21-a din Superliga.
09:00
Anthony Joshua l-a bătut măr pe youtuber-ul Jake Paul! KO brutal: ”Cred că mi-am rupt maxilarul” # Sport.ro
Meci de pomină la Miami.
09:00
FCSB se pregătește de ultimul meci al anului, derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 20:00.
08:50
Inter a fost eliminată din semifinalele Supercupei Italiei după înfrângerea 2-3 la loviturile de departajare.
08:40
Cristi Chivu explică de ce l-a scos pe Lautaro din primul 11 în Supercupă: „Nu ne permitem asta” # Sport.ro
Inter a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei, fiind învinsă de Bologna la loviturile de departajare (3-4), după un meci intens disputat joi seară.
08:40
Pe-aici nu se trece! Omul-cheie care a câștigat derby-ul Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach # Sport.ro
A început etapa cu numărul 15 din Bundesliga.
Acum 4 ore
08:10
Adrian Mutu (46 de ani) este unul dintre numele vehiculate pentru preluarea băncii tehnice la Fiorentina, echipă care traversează un sezon dezastruos.
07:30
Hearts este liderul-surpriză din Scoția. Celtic, contraperformanță înregistrată ultima dată în 1978 # Sport.ro
Cu Celtic și Rangers într-o formă slabă, Heart of Midlothian a preluat conducerea clasamentului în Scoția.
07:30
Chelsea a fost refuzată, după prima ofertă făcută pentru transferul unui atacant supranumit "Noul Mbappe" # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 12 ore
02:00
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!” # Sport.ro
La 10 ani, actualul căpitan al lui Dinamo debuta cu gol la seniori. Ce urmează e de poveste.
00:00
Maniera dureroasă în care jurnaliștii i-au dat dreptate lui Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei: „Mare onestitate intelectuală” # Sport.ro
Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după ce Inter a fost învinsă de Bologna la penalty-uri.
19 decembrie 2025
23:40
Nota primită de Cristi Chivu și concluzia amară trasă de italieni după eșecul suferit de Inter în Supercupa Italiei # Sport.ro
Inter Milano nu a reușit să se califice în finala Supercupei Italiei.
23:40
„Ăsta nu e un motiv.” Baschetbalistul Ștefan Grasu comentează Legea Novak la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Baschetbalistul Ștefan Grasu a comentat legea Novak în exclusivitate pentru Sport.ro.
23:30
Moș Crăciun a venit la juniorii Rapidului! Cristi Ignat și-a pus o dorință alături de copii # Sport.ro
Copiii din academia Rapidului au primit vizita lui Moș Crăciun. Cântărețul CRBL s-a jucat cu ei.
23:00
Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!” # Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 0-1 în fața lui CFR Cluj în ultima etapă de dinainte de pauza de iarnă.
23:00
Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine” # Sport.ro
Discursul lui Daniel Pancu după victoria obținută de CFR Cluj la Botoșani (0-1).
22:40
Mihai Stoica a anunțat câte bilete s-au vândut la derby-ul FCSB – Rapid: ”Vor veni foarte mulți!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
22:30
Adrian Păun, supărat chiar dacă a marcat golul victoriei în Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Suntem într-o situație grea în continuare” # Sport.ro
Mesajul lui Adrian Păun la finalul jocului FC Botoșani - CFR Cluj 0-1.
22:10
Mutu poate ajunge antrenor în Serie A, lângă Chivu! Anunțul italienilor: ”Au vorbit la telefon!” # Sport.ro
Adrian Mutu își poate îndeplini visul și poate ajunge antrenor în Serie A. Italienii au lansat un scenariu incredibil.
22:00
Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa.
21:40
Ilie Dumitrescu a spus ce are FCSB de pierdut dacă nu câștigă derby-ul cu Rapid: ”Nu mai poți face asta!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
21:40
O echipă națională a pierdut patru meciuri la "masa verde", după ce a folosit șapte jucători pe fals! # Sport.ro
Reprezentativa asiatică a fost amendată cu aproape jumătate de milion de dolari de către FIFA.
Acum 24 ore
21:00
Nana Falemi le bate obrazul unor foști coechipieri cu o lecție de modestie predată de Samuel Eto'o # Sport.ro
Nana Falemi a povestit o lecție de viață predată starurile naționalei Camerunului. Anumiți foști coechipieri, rămași repetenți!
20:50
Născut din părinți care au scris istorie în volei – Cristina Pîrv, cea mai mare voleibalistă a României, și Giba, simbolul absolut al voleiului mondial – Patrick a ales să iasă din umbra lor și să-și croiască propriul drum pe terenul de fotbal.
20:40
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final # Sport.ro
Universitatea Craiova a cedat cu scorul de 2-3 în fața grecilor de la AEK Atena și a ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, chiar dacă oltenii au condus cu scorul de 2-0.
20:30
Președintele FR de Culturism și Fitness 'desființează' Sala Polivalentă din București: „O rușine!”. Clujul, dat ca exemplu # Sport.ro
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, a tras un semnal de alarmă în exclusivitate pentru Sport.ro.
19:40
Sir Alex Ferguson, replică neașteptată când a fost întrebat despre Manchester United. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Premier League e transmis de VOYO.
19:30
Radu Drăgușin este absent de aproape un an, de când s-a ales cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în meciul cu Elfsborg, scor 3-0, din faza principală Europa League.
19:10
Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată în vestiar: ori pleacă antrenorul, ori ”gașca” # Sport.ro
Unirea Slobozia are nouă eșecuri la rând în Superliga României și 10 jocuri consecutive în care nu a reușit să câștige.
18:50
Talpan a cerut ca FCSB și naționala să fie excluse din competițiile europene: ”Dacă nu iau măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția” # Sport.ro
Vineri seară a avut loc Gala Clubului Sportiv al Armatei Steaua, unde a participat și Florin Talpan, juristul clubului, care le-a adus ”militarilor” o mulțime de victorii în instanță în fața rivalei FCSB.
18:50
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii # Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) o vede pe Dinamo capabilă să câștige campionatul pentru prima oară din 2007.
18:40
Colericul Nalbandian a jucat cu toți trei și nu a ezitat: „Unanimitate. El e cel mai bun din istoria tenisului” # Sport.ro
David Nalbandian (43 de ani), răspuns clar la întrebarea care îi separă pe Federer, Nadal și Djokovic.
18:30
18:00
Constantin Din, președintele FRH, e fost arbitru de top în handbalul mondial.
17:50
Patronul a răbufnit împotriva federației după ”thriller-ul” AEK Atena – Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut cu scorul de 2-3 în fața grecilor de la AEK Atena și a ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.
17:50
Viitor incert pentru Pep Guardiola la Manchester City! Antrenorul catalan recunoaște: „Cine poate ști?” # Sport.ro
Pep Guardiola, enigmatic cu privire la viitorul său la Manchester City, la conferința de presă premergătoare meciului cu West Ham de sâmbătă, 20 decembrie. Partida este transmisă exclusiv de VOYO, de la ora 17:00.
17:20
Eroul Cupei Intercontinentale, Matvei Safonov, va fi indisponibil câteva săptămâni. El are o fractură la mână
17:10
Cine transmite Bologna – Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca împotriva celor de la Bologna vineri, de la ora 21:00, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
17:00
Decizie radicală pentru doi jucători de la Universitatea Craiova după dezastrul din Conference League # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit o eliminare dureroasă din Conference League.
17:00
Andrea Mikloş, semifinalista României la Mondiale, confesiune pentru Sport.ro: „Pot face lucruri minunate, pentru mine nu există o limită” # Sport.ro
Andrea Mikloş (26 de ani), una dintre cele mai valoroase sportive ale atletismului românesc, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.
16:50
Fundașul era sub contract cu echipa Barcelona SC.
16:30
Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…” # Sport.ro
FCSB joacă împotriva Rapidului pe Arena Națională în etapa a 21-a din Superliga României.
16:10
Ar juca gratis pentru România! Naționala de rubgy, analizată de „românul din Africa de Sud”, înainte de „misiunea imposibilă” de la Cupa Mondială # Sport.ro
Johan van Heerden, despre șansele României în „grupa morții” de la Mondialul de rugby din 2027.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.