LPF: „Avem mecanisme pentru a bloca concertele de pe Arena Națională, dar NU o vom face!”
Gazeta Sporturilor, 20 decembrie 2025 10:50
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, susține că juriștii Ligii au găsit modalități prin care să blocheze închirierea Arenei Naționale pentru alt tip de evenimente decât cele sportive, dar că nu vor recurge la acestea. În schimb, face lobby ca Primăria Generală a Capitalei să predea administrarea stadionului către Federația Română de Fotbal.E „bătaie” pentru administrarea Arenei Naționale. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
11:10
Premiera lui Chivu în acest sezon: nu se mai întâmplase de 6 luni! » Care e obstacolul de netrecut pentru Inter # Gazeta Sporturilor
După 23 de meciuri, Inter a făcut primul egal din stagiunea în curs, 1-1 cu Bologna în a doua semifinală a Supercupei Italiei (2-3 la loviturile de departajare). Cu Cristi Chivu la timonă, nerazzurrii nu mai remizaseră de jumătate de an, de la debutul antrenorului român, același rezultat contra lui Monterrey, în grupa de la Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
11:10
Juventus - AS Roma, în derby-ul etapei #16 din Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și AS Roma, formațiile pregătite de Luciano Spalletti și Gian Piero Gasperini, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #16 din Serie A.Programul complet al etapei #16 din Serie APartida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 3, respectiv DigiSport 3. ...
Acum 30 minute
10:50
LPF: „Avem mecanisme pentru a bloca concertele de pe Arena Națională, dar NU o vom face!” # Gazeta Sporturilor
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, susține că juriștii Ligii au găsit modalități prin care să blocheze închirierea Arenei Naționale pentru alt tip de evenimente decât cele sportive, dar că nu vor recurge la acestea. În schimb, face lobby ca Primăria Generală a Capitalei să predea administrarea stadionului către Federația Română de Fotbal.E „bătaie” pentru administrarea Arenei Naționale. ...
10:50
Minunea din Europa! Nou-promovata e campioană de iarnă, cu doi foști rapidiști în lot # Gazeta Sporturilor
Surpriză de proporții în campionatul Elveției! FC Thun, formație nou-promovată, e lider după 18 etape, cu 37 de puncte, 3 în plus față de St. Gallen, ocupanta locului 2. În lotul echipei antrenate de Mauro Lustrinelli (49 de ani) se află și doi foști rapidiști.Este vorba despre mijlocașul Mattias Kait (27 de ani), cel care a jucat în Giulești în perioada 2022-2025, și atacantul Brighton Labeau (29 de ani). ...
Acum o oră
10:30
Petre Grigoraș a semnat și e gata pentru lupta la promovare: „Experiența sa constituie garanții” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la vârsta de 61 de ani, Petre Grigoraș a decis să revină în antrenorat și a preluat-o pe Cetatea Suceava, ocupanta locului doi în Seria 1 din Liga 3.Fostul antrenor de la Oțelul, Pandurii, CFR Cluj sau ASA Târgu Mureș are ca misiune promovarea în liga secundă. Conducerea clubului este convinsă că experiența tehnicianului va fi decisivă în tentativa de a avansa în Liga 2. ...
10:20
Ioana Stancu este prima câștigătoare a premiului „Fotbalista anului”, oferit de GSP » „Oamenii au comentarii negative la adresa noastră! E mult mai greu să te menții în fotbalul profesionist” # Gazeta Sporturilor
Ioana Stancu (19 de ani) fundașul celor de la Farul și al echipei naționale este prima câștigătoare a trofeului „Fotbalista anului” oferit în premieră de GSP. Într-un interviu exclusiv, Ioana vorbește despre fotbalul feminin, problemele pe care le-a avut până acum și misoginismul bărbaților și își stabilește obiectivele pentru următorii ani- Ioana, în cea mai complexă și prestigioasă anchetă din sportul românesc, am decis să acordăm un nou premiu: Fotbalista ...
10:20
Tottenham - Liverpool, meci tare în etapa #17 din Premier League » Echipe probabile + cotele bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Tottenham și Liverpool, formațiile pregătite de Thomas Frank și Arne Slot, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, la Londra, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #17 din Premier League.Radu Drăgușin este în continuare indisponibil, din cauza accidentării la genunchi pe care a suferit-o la începutul acestui an. ...
10:20
Kylian Mbappe (27 de ani) vrea să-l depășească pe Cristiano Ronaldo (40 de ani) la numărul de goluri marcate într-un singur an în tricoul lui Real Madrid.Starul lui Real Madrid e față în față cu o provocare uriașă, se află la două goluri de recordul important al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Sâmbătă, echipa pregătită de Xabi Alonso (44 de ani) primește vizita celor de la Sevilla, în etapa 17 din La Liga. ...
Acum 2 ore
10:10
Verdict pentru Cristi Chivu după eșecul cu Bologna: „A fost învins cu propria sa armă. Italiano i-a furat ideea!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu a ratat oportunitatea de a câștiga primul trofeu la Inter. Nerazzurrii au pierdut semifinala Supercupei Italiei în fața deținătoarei Cupei (1-1, 2-3 la loviturile de departajare), Bologna, la fel cum antrenorul român a cedat în duelul cu Vincenzo Italiano, a cărui trupă a răspuns mai bine comenzilor sale, fiind chiar mai agresivă decât liderul din Serie A. ...
10:00
Newcastle - Chelsea, în deschiderea etapei 17 din Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Newcastle primește vizita lui Chelsea în deschiderea etapei 17 din Premier League. Meciul începe la ora 14:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Newcastle pornește etapa din jumătatea inferioară a clasamentului, fiind pe locul 12, cu 22 de puncte, la 6 în spatele lui Chelsea, care ocupă poziția a patra. ...
09:50
KO în runda 6! Anthony Joshua i-a făcut o fractură dublă de mandibulă lui Jake Paul, în lupta de 200 de milioane $ # Gazeta Sporturilor
În această dimineață, britanicul Anthony Joshua (36 de ani), fost dublu campion mondial la categoria grea, l-a făcut KO în runda 6 pe americanul Jake Paul (28), influencer devenit boxer profesionist. Lupta a avut loc în Miami și a fost transmisă de platforma de streaming Netflix.Stabilită drept o luptă de 8 reprize a câte 3 minute, încleștarea dintre Joshua și Jake Paul s-a terminat în runda 6. ...
09:50
„Made in Oltenia” » Imaginile care îi vor înfuria pe craioveni! Cu Baiaram și Cicâldău în frunte, jucătorii au petrecut pe ritmuri de manele, la o zi după drama de la Atena # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a fost eliminată într-un mod dramatic din grupa principală de Conference League. Joi, formația antrenată de Philipe Coelho (45 de ani) a pierdut incredibil pe terenul celor de la AEK Atena, scor 2-3, după două goluri primite în minutele 90+8, respectiv 90+14. La două zile de la evenimentul nefericit, oltenii au petrecut cu manelistul Bogdan de la Ploiești. ...
Acum 4 ore
08:50
Cristi Chivu, întrebat frontal: „De ce nu au intrat Esposito și Calhanoglu pentru penalty-uri?” # Gazeta Sporturilor
Cu Inter învinsă de Bologna la loviturile de departajare, 2-3 după 1-1 în timpul regulamentar, Cristi Chivu a fost întrebat de ce nu i-a trimis pe teren pe doi dintre cei mai buni executanți ai lui, Calhanoglu și Pio Esposito.La Riad, în semifinalele Supercupei Italiei, Inter a deschis scorul după doar 73 de secunde, dar s-a văzut egalată în minutul 35, dintr-un penalty transformat de Orsolini. ...
08:50
Ce duel frumos și pentru UTA, și pentru Dinamo! Cele două se vor înfrunta pe stadionul „Francisc Neuman” diseară, de la ora 20:00, fiind un meci important pentru ambele. „Textiliștii” luptă pentru play-off, „câinii” pentru a încheia anul pe 2025.Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1. ...
08:40
Oțelul - FC Argeș, duel pentru play-off la Galați » Echipele probabile + Estimările bookmakerilor # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați - FC Argeș, partidă cu implicații în lupta pentru play-off, se joacă astăzi, de la ora 17:00, în runda 21 a campionatului. Partida de la malul Dunării va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
08:30
Cu Burj Khalifa în spate, Claudiu Răducanu a ieșit la atac: „Pentru cei care nu pot dormi noaptea” # Gazeta Sporturilor
Din Dubai, unde are parte de o vacanță de familie, Claudiu Răducanu (49 de ani) a ținut să le transmită un mesaj celor care încă-l iau peste picior pentru gafele făcute câtă vreme era fotbalist. Fostul golgheter le-a arătat urmăritorilor un „blocnotes și mai mare”, Burj Khalifa.Claudiu Răducanu a devenit celebru pentru golurile din teren și autogolurile din afara acestuia. Amintim unul dintre momentele lui memorabile. ...
08:10
Metaloglobus - Unirea Slobozia, „Derby de Clinceni” în ultima etapă din 2025 » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Unirea Slobozia, prima partidă a zilei de sâmbătă în Superligă, va începe la ora 14:30. Duelul de la Clinceni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.„Derby de Clinceni” aduce față în față două echipe suferinde, aflate în lupta din zona roșie. ...
08:00
Fanii lui Inter se întreabă: „De ce n-a tras Zielinski la penalty-uri?” » Iată răspunsul! # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul polonez Piotr Zielinski (31 de ani) nu a mai apucat să șuteze la loviturile de departajare în Bologna - Inter 1-1 (3-2 la departajare), meci din semifinalele Supercupei Italiei, fiind înlocuit în minutul 86. Presa italiană a dezvăluit motivul.Minutele treceau pe King Saud University Stadium din Riad, iar suporterii celor două combatante începuseră să se gândească cine le va reprezenta echipele la loviturile de departajare. ...
Acum 12 ore
00:20
Cristi Chivu, reacție fermă după ce a pierdut calificarea în finala Supercupei Italiei: „Așa ceva nu se antrenează” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a reacționat după ce echipa sa a fost eliminată din Supercupa Italiei de Bologna, scor 4-3 după loviturile de departajare.Inter a ratat dramatic calificarea în finala Supercupei Italiei, iar antrenorul român s-a arătat nemulțumit după partidă. Inter a început foarte bine partida de la Riad, dar Bologna a egalat și a trimis meciul la lovituri de departajare, acolo unde elevii românului au executat lamentabil. ...
00:00
Ce a scris presa din Italia după ce Inter a fost eliminată de Bologna din Supercupa Italiei + notele primite de Cristian Chivu: „Încă un meci în care s-a chinuit” # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Bologna a învins Inter, 3-2 la loviturile de departajare (1-1 în primele 90 de minute), și s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Napoli.Cristian Chivu a primit pentru evoluția echipei sale nota 6 din partea jurnaliștilor italieni de la Tutto Mercato Web.Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat partida în care Inter a părăsit Supercupa Italiei din faza semifinalei. ...
19 decembrie 2025
22:20
Probleme pentru Daniel Pancu » Cel mai în formă jucător de la CFR Cluj s-a accidentat și a părăsit terenul # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea (26 de ani), cel mai în formă jucător al lui CFR Cluj, s-a accidentat în deplasarea de la Botoșani și a părăsit terenul în minutul 36 al meciului, fiind înlocuit cu Lorenzo Biliboc (19 ani).Cordea acuzase probleme medicale cu câteva minute înaintea schimbării, însă a încercat să rămână în meci. Până la urmă, atacantul nu a mai putut continua, iar Daniel Pancu a fost nevoit să-l înlocuiască. ...
22:20
„Un transfer cadou la Inter?” » Președintele nerazzurilor a dat răspunsul la microfon # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a recunoscut că este posibil ca echipa să se întărească în fereastra de transferuri de iarnă, deși a subliniat că formația la care antrenează Cristi Chivu nu simte nevoia de noi achiziții.Înainte de Bologna - Inter, semifinala Supercupei Italiei, Giuseppe Marotta a vorbit despre ce urmează în perioada de mercato de iarnă și l-a lăudat încă o dată pe Cristian Chivu, antrenorul nerazzurilor. ...
Acum 24 ore
22:00
David Popovici, nominalizat la titlul de „Înotătorul anului” și de către federația europeană # Gazeta Sporturilor
David Popovici (21 de ani) se află pe lista scurtă de nominalizați a European Aquatics pentru titlul de „Înotătorul anului”, alături de francezii Leon Marchand (23 de ani) și Maxime Grousset (26 de ani), de maghiarul Hubert Kos (22 de ani) și de germanul Lukas Maertens (23 de ani). Românul a fost nominalizat pentru acest titlu și de federația internațională de natație. ...
21:30
Lovitură pregătită de Fenerbahce! Starul lui PSV, aproape de transferul carierei # Gazeta Sporturilor
Fenerbahce este gata să dea una dintre cele mai importante lovituri ale iernii pe piața transferurilor. Joey Veerman, unul dintre cei mai buni mijlocași din Eredivisie, este foarte aproape de a părăsi PSV Eindhoven și de a ajunge la Istanbul. ...
21:30
Stan Wawrinka a anunțat că își încheie cariera în 2026: „Este timpul să scriu ultimul capitol” # Gazeta Sporturilor
Tenismenul elvețian Stan Wawrinka a anunțat că sezonul 2026, în care va împlini 41 de ani, va marca sfârșitul carierei sale în circuitul ATP. Multiplul campion de Grand Slam a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.Wawrinka a câștigat până acum un total de 16 titluri ATP, iar ultimul trofeu l-a ridicat în 2017, la Geneva. În prezent, se află pe locul 157 în clasamentul ATP. ...
21:20
Polițistul-fotbalist care a scris istorie în Conference League! A intrat pe teren și a stabilit un record în Europa # Gazeta Sporturilor
Lincoln Red Imps nu a reușit calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, însă formația din Gibraltar va rămâne în istoria competițiilor europene. Lee Casciaro, atacantul-polițist al echipei, a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată într-o competiție europeană. ...
21:10
Jucătorul Rapidului a intrat în rolul de Moș Crăciun pentru copiii din Academie » Care a fost cel mai râvnit accesoriu # Gazeta Sporturilor
Eveniment special vineri seara la Baza Coresi. Cristian Ignat (22 de ani), fundașul central al Rapidului, a împărțit cadouri de Crăciun pentru aproximativ 1.000 de copii din cadrul Academiei giuleștenilor.„Moș Crăciun e rapidist” a devenit deja o tradiție la final de an pentru echipa care se află în fruntea Superligii, iar la eveniment și-a făcut apariția și artistul CRBL (pe numele real, Eduard Mihail Andreianu). ...
21:10
Înotătorul Robert Badea a vorbit despre provocările lui 2026: „Bacalaureatul și Campionatele Europene de la Paris” # Gazeta Sporturilor
Robert Badea (18 ani), campion european de juniori la 400 m mixt și medaliat cu bronz mondial în această probă, a fost desemnat juniorul anului în cadrul Galei CSA Steaua. Pe înotătorul legitimat la acest club îl așteaptă un 2026 complicat: va fi primul an de seniorat și va susține și examenul de Bacalaureat.Robert Badea a avut un 2025, ultimul său an de juniorat, cu multe provocări. ...
21:00
Polițistul-fotbalist care a scris istorie în Conference League! A intrat pe teren și a stabilit un record unic în Europa # Gazeta Sporturilor
Lincoln Red Imps nu a reușit calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, însă formația din Gibraltar va rămâne în istoria competițiilor europene. Lee Casciaro, atacantul-polițist al echipei, a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat vreodată într-o competiție europeană. ...
20:50
Mihai Stoica anunță spectacol pe Arena Națională la derby-ul dintre FCSB și Rapid: „S-a trecut binișor de 20.000 de bilete” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a antrenat alături de echipă și poate fi disponibil pentru derby-ul cu Rapid, care are loc duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională.De asemenea, oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că s-au vândut peste 20.000 de bilete pentru derby, dintre care aproximativ 5.500 au fost achiziționate de suporterii Rapidului. ...
20:40
Ciprian Tudosă, campion mondial și european în 2025: „Mă bucur că am schimbat fața ciclului olimpic anterior” # Gazeta Sporturilor
Canotorul Ciprian Tudosă (28 de ani) este unul dintre laureații Galei CSA Steaua, după ce în 2025 a cucerit medalii în toate competițiile importante la care a luat parte, Campionate Mondiale, Campionate Europene și Cupă Mondială.Un 2025 plin și surâzător s-a încheiat pentru Ciprian Tudosă cu încă o distincție, primită în cadrul Galei CSA Steaua, clubul la care este legitimat. ...
20:00
Meciul Oțelul Galați - FC Argeș, pe lângă implicațiile în lupta la play-off, va fi special pentru doi jucători: Leard Sadriu și Joao Paulo. Un scouter al celor de la Holstein Kiel, echipa de pe locul 13 din 2.Bundesliga, va fi la meci pentru a-i urmări pe cei doi fotbaliști. ...
19:50
MM Stoica a identificat greșeala decisivă de la eliminarea dramatică a Craiovei din Conference League: „Poate nu se întâmpla catastrofa!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat eliminarea dureroasă suferită de Universitatea Craiova din grupa unică din Conference League, după 2-3 cu AEK Atena, meci în care formația din Superliga conducea cu 2-0 în minutul 90+7.Oficialul de la FCSB este de părere că Filipe Coelho a greșit cu schimbările efectuate pe parcursul primei reprize, fapt care a destabilizat echipa. ...
19:30
Primul antrenament pe cel mai nou stadion din Superliga: un singur pas până la inaugurare # Gazeta Sporturilor
Jucătorii de la Unirea Slobozia, formație din Superliga, au efectuat primul antrenament pe stadionul „1 Mai” din orașul ialomițean.Arena „1 Mai” din Slobozia este foarte aproape de o inaugurare cu un meci oficial, dar deocamdată s-a făcut un prim pas: jucătorii lui Andrei Prepeliță au intrat pe gazon și s-au antrenat înaintea duelului cu Metaloglobus, programat pe 20 decembrie, de la ora 14:30. ...
19:30
19:30
19:20
Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu au fost desemnate „Sportivele Anului” de clubul CSA Steaua # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș (26 ani) și Magdalena Rusu (25 ani), medaliate cu aur la Campionatele Mondiale și Europene în proba de două rame, sunt cele mai bune sportive ale CSA Steaua în 2025.Clubul Steaua și-a premiat sportivii în cadrul unei gale care a avut loc la Cercul Militar din București.Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu au fost desemnate sportivele anului, ele fiind în 2025 campioane europene și mondiale în proba de dublu rame. ...
18:30
Florin Talpan, reacție surprinzătoare la Gala CSA Steaua: „Nu cred că echipa de fotbal merita acest premiu” # Gazeta Sporturilor
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a avut o intervenție surprinzătoare după decernarea premiilor din Gala sportivilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua, unde a contestat public desemnarea echipei de fotbal drept „echipa anului”.Talpan a susținut că nu i se pare normal ca formația de fotbal să primească această distincție, în condițiile în care Steaua se află doar pe locul 8 în Liga 2, și a indicat alte secții care, în opinia sa, ar fi meritat mai mult recunoașterea. ...
18:30
Anunț surprinzător în presa din Italia: „Mutu și Prandelli au vorbit mult la telefon și au decis să revină să salveze Fiorentina” # Gazeta Sporturilor
În presa din Italia a apărut astăzi un anunț surprinzător: Adrian Mutu, fost jucător la Fiorentina, și Cesare Prandelli, fost antrenor la gruparea viola și în prezent directorul tehnic al naționalei Italiei, ar fi vorbit și ar fi decis să se întoarcă la Firenze pentru a salva echipa, dacă vor fi contactați.În prezent Fiorentina este în prăpastie în campionat: locul 20 după 15 etape, cu doar 6 puncte acumulate. ...
18:10
Planul surprinzător al fostului atacant de la PSV, care a părăsit clubul după consumul de cocaină: „Vreau să mă întorc în Eindhoven” # Gazeta Sporturilor
Cariera fostului fotbalist brazilian Jonathan Reis (36 de ani) nu a decurs așa cum el se aștepta acum 20 de ani. Fostul atacant nu mai este acum în lumea fotbalului ci este șofer de taxi în țara natală, în Belo Horizonte. În 2006, un fotbalist brazilian talentat a ajuns în Olanda. Plin de entuziasm, Reis a făcut un stagiu de pregătire la Ajax, apoi s-a antrenat și cu PSV. ...
18:10
Daniele De Rossi vrea să-și aducă la Genoa copilul de suflet » Echipa lui Dan Șucu are însă concurență mare! # Gazeta Sporturilor
Nicolo Pisilli (21 de ani), mijlocașul central al lui AS Roma, a intrat pe radarul celor de la Genoa pentru o eventuală mutare în mercato invernal. Corriere dello Sport a scris că antrenorul Daniele De Rossi dorește să lucreze din nou cu el, numai că internaționalul italian U21 are oferte și de la Cagliari, Verona, Torino și Parma. ...
18:00
Florin Talpan continuă războiul: „Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene. Inclusiv echipa națională! # Gazeta Sporturilor
Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a lansat un nou atac extrem la adresa FRF și a președintelui Răzvan Burleanu, anunțând că a făcut demersuri oficiale la FIFA și UEFA pentru excluderea echipei naționale și a cluburilor românești din competițiile internaționale.Talpan susține că Federația Română de Fotbal ar funcționa „în ilegalitate” și că FCSB nu ar avea drept de joc în Superligă, motiv pentru care ar fi trebuit retrogradată încă din 2017. ...
18:00
A scris istorie la Atalanta, iar apoi a refuzat Juventus pentru o altă echipă din Serie A: „E o provocare mai mare” # Gazeta Sporturilor
După 9 sezoane pe banca lui Atalanta, cu care a reușit 6 calificări în Liga Campionilor și un trofeu în Europa League, Gian Pierro Gasperini a hotârât să înceapă o nouă aventură în Serie A. Tehnicianul italian a avut de ales între AS Roma și Juventus, iar acum, înaintea meciului direct, acesta a explicat decizia de a merge la echipa din capitală, în detrimentul torinezilor. ...
17:20
Eroul finalei cu Flamengo și-a rupt mâna la loviturile de departajare » „Nici măcar el nu știe cum s-a întâmplat!” # Gazeta Sporturilor
Matvei Safonov (26 de ani), portarul lui PSG, a suferit miercuri o fractură la mâna stângă, apărând un al treilea penalty executat de Flamengo, în finala Cupei Intercontinentale câștigate de campioana Europei (1-1, 2-1 după loviturile de departajare). „E incredibil!”, a declarat antrenorul Luis Enrique despre eroul de la Doha.Paris St. Germain a cucerit Cupa Intercontinentală miercuri, în Qatar, după un meci dramatic în compania lui Flamengo. ...
17:10
Evident că singurul ceas valabil e cel al arbitrului, așa scrie la regulament, dar la fel de adevărat e că georgianul Kruashvili a exagerat atunci când a prelungit meciul dintre AEK și Universitatea Craiova cu 8 minute și apoi cu încă 7! Astfel, ajutând-o pe formația greacă să egaleze în 90+8 și chiar să câștige în 90+15 un meci pe care echipa din Bănie îl controlase autoritar mult timp. ...
17:10
Valentin Lazăr (36 de ani) este noul antrenor al celor de la Voința Crevedia, echipă care ocupă locul 10 în Seria a 4-a din Liga a 3-a. Valentin Lazăr, care a jucat în mare parte a carierei sale pentru Dinamo, se află la a doua experiență ca antrenor principal. Este liber de contract de aproximativ un an. A întrenat ultima dată la CSO Băicoi, pe banca căreia a stat timp de 3 partide. ...
17:00
Cel mai vechi stadion din lume e aproape să fie demolat » În secolul al 18-lea, arena avea altă întrebuințare # Gazeta Sporturilor
Cel mai vechi stadion de fotbal din lume, utilizat continuu de același club, ar putea fi aproape de a încheia un capitol istoric de peste un secol și jumătate. York Road, casa lui Maidenhead United din 1870, riscă să nu mai găzduiască meciuri oficiale, punând sub semnul întrebării un record recunoscut de Asociația Engleză de Fotbal (FA).Situat în Maidenhead, York Road este considerat oficial cel mai vechi stadion de fotbal din lume folosit continuu de același club. ...
16:50
Rugbistul naturalizat de România acum 10 ani vrea ca „Stejarii” să se inspire de la Vlad Țepeș la Campionatul Mondial din 2027: „Românii au asta în ei” # Gazeta Sporturilor
Johannes van Heerden (39 de ani), jucătorul naturalizat din naționala de rugby a României, a vorbit despre relația lui cu țara care l-a adoptat, despre atmosfera din lot și despre șansele tricolorilor la Campionatul Mondial de rugby din 2027.În urmă cu două săptămâni, România și-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de rugby din 2027, care va avea loc în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie în Australia. ...
16:50
Interdicție la transferuri pentru două cluburi din Superligă: „Avem o restanță față de un impresar” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și Petrolul apar pe portalul FIFA cu sancțiuni la nivel de mercato din cauza unor datorii neachitate. Conducătorii explică pentru GSP situațiile dosarelor în litigiu.Cu situații financiare sensibile, CFR Cluj și Petrolul s-au trezit în acest final de an cu un alt necaz pe cap: blocarea transferurilor, sancțiuni FIFA dictate din cauza unor datorii acumulate față de foști angajați/colaboratori. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.